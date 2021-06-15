구독자 1200명!! - 페이지 117 1...110111112113114115116117118119120121122123124...230 새 코멘트 Andrey F. Zelinsky 2019.03.05 17:10 #1161 그녀의 자금 관리 전략은 "Snake Gorynych"입니다. 어쨌든 그는 결국 죽을 것입니다. 머리를 하나씩 찢어 버리면됩니다. 그리고 다른 머리가 뜯겨나갔을 때 - 뱀 Gorynych는 미소를 지으며 이렇게 말합니다. "이것은 첫 번째 머리일 뿐이고 3개가 더 남아 있습니다." Evgeniy Grebenuik 2019.03.05 17:15 #1162 ero/dol에는 롱이 숏보다 3배 더 많은데, 롱이 될 운명이라고 생각한다 Aleksandr Borodavkin 2019.03.05 18:07 #1163 1.1270 아래로 떨어지지 않고 이번에는 살아남을 것입니다. Volodymyr Hrybachov 2019.03.05 18:35 #1164 Aleksandr Borodavkin : 1.1270 아래로 떨어지지 않고 이번에는 살아남을 것입니다. 1000유로에 내기? 당신의 말을 했습니다. 금액을 지금 아무 중재자에게나 이체할 수 있습니다. Aleksandr Borodavkin 2019.03.05 18:53 #1165 그리고 여기 모더레이터, 바로 WebMoney로 옮겨줘, 내가 잃더라도 돈은 나에게 남아있을 것입니다. 그렇죠?)) Vladimir Gribachev : 1000유로에 내기? 당신의 말을 했습니다. 나는 지금 어떤 중재자에게나 금액을 이체할 수 있습니다 블라디미르, 어린애처럼 굴지 마. Vitaly Muzichenko 2019.03.05 18:54 #1166 Aleksandr Borodavkin : 1.1270 아래로 떨어지지 않고 이번에는 살아남을 것입니다. 어떤 잠재력을 참조하십시오 Boris Gulikov 2019.03.05 19:46 #1167 Vitaly Muzichenko : 어떤 잠재력을 참조하십시오 1.1230에서 쉽게 벗어날 수 있으며 수정을 위해 1.1270에서 쓰기도 합니다. Vitaly Muzichenko 2019.03.05 21:42 #1168 Boris Gulikov : 1.1230에서 쉽게 벗어날 수 있으며 수정을 위해 1.1270에서 쓰기도 합니다. 그럴지도 모르지만, 오프닝 포인트는 어디입니까? Evgeny Belyaev 2019.03.05 22:09 #1169 Aleksandr Borodavkin : 블라디미르, 어린애처럼 굴지 마. 트루하눌? Andrey Karachev 2019.03.05 23:55 #1170 Evgeny Belyaev : 트루하눌? 아니오, 이것은 정상적인 합리적인 사람의 대답입니다. 그러한 분쟁에서 그럼에도 불구하고 실현되면 일반적으로 하나는 도발자이고 다른 하나는 바보입니다.) 1...110111112113114115116117118119120121122123124...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그녀의 자금 관리 전략은 "Snake Gorynych"입니다.
어쨌든 그는 결국 죽을 것입니다. 머리를 하나씩 찢어 버리면됩니다.
그리고 다른 머리가 뜯겨나갔을 때 - 뱀 Gorynych는 미소를 지으며 이렇게 말합니다. "이것은 첫 번째 머리일 뿐이고 3개가 더 남아 있습니다."
1.1270 아래로 떨어지지 않고 이번에는 살아남을 것입니다.
1000유로에 내기?당신의 말을 했습니다. 금액을 지금 아무 중재자에게나 이체할 수 있습니다.
그리고 여기 모더레이터, 바로 WebMoney로 옮겨줘, 내가 잃더라도 돈은 나에게 남아있을 것입니다. 그렇죠?))
1000유로에 내기?당신의 말을 했습니다. 나는 지금 어떤 중재자에게나 금액을 이체할 수 있습니다
블라디미르, 어린애처럼 굴지 마.
1.1270 아래로 떨어지지 않고 이번에는 살아남을 것입니다.
어떤 잠재력을 참조하십시오
어떤 잠재력을 참조하십시오
1.1230에서 쉽게 벗어날 수 있으며 수정을 위해 1.1270에서 쓰기도 합니다.
그럴지도 모르지만, 오프닝 포인트는 어디입니까?
블라디미르, 어린애처럼 굴지 마.
트루하눌?
트루하눌?