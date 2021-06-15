구독자 1200명!! - 페이지 117

그녀의 자금 관리 전략은 "Snake Gorynych"입니다.

어쨌든 그는 결국 죽을 것입니다. 머리를 하나씩 찢어 버리면됩니다.

그리고 다른 머리가 뜯겨나갔을 때 - 뱀 Gorynych는 미소를 지으며 이렇게 말합니다. "이것은 첫 번째 머리일 뿐이고 3개가 더 남아 있습니다."

 
ero/dol에는 롱이 숏보다 3배 더 많은데, 롱이 될 운명이라고 생각한다
 
1.1270 아래로 떨어지지 않고 이번에는 살아남을 것입니다.
 
Aleksandr Borodavkin :
1000유로에 내기?

당신의 말을 했습니다. 금액을 지금 아무 중재자에게나 이체할 수 있습니다.
 

그리고 여기 모더레이터, 바로 WebMoney로 옮겨줘, 내가 잃더라도 돈은 나에게 남아있을 것입니다. 그렇죠?))

Vladimir Gribachev :

블라디미르, 어린애처럼 굴지 마.

 
Aleksandr Borodavkin :
어떤 잠재력을 참조하십시오


 
Vitaly Muzichenko :

1.1230에서 쉽게 벗어날 수 있으며 수정을 위해 1.1270에서 쓰기도 합니다.
 
Boris Gulikov :
그럴지도 모르지만, 오프닝 포인트는 어디입니까?

 
Aleksandr Borodavkin :

블라디미르, 어린애처럼 굴지 마.

트루하눌?

 
Evgeny Belyaev :

아니오, 이것은 정상적인 합리적인 사람의 대답입니다. 그러한 분쟁에서 그럼에도 불구하고 실현되면 일반적으로 하나는 도발자이고 다른 하나는 바보입니다.)
