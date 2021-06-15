구독자 1200명!! - 페이지 111 1...104105106107108109110111112113114115116117118...230 새 코멘트 [삭제] 2019.02.22 15:01 #1101 Andrey Karachev : 안녕하세요. 이 스레드의 일부 스키마는 몇 달 전에 자세히 논의되었습니다. https://www.mql5.com/en/forum/281452/page26#comment_9420915 거기에는 흥미로운 것들이 많이 있습니다. 달러 계정에 대해 센트 계정을 제공하는 방법, 심각한 위험 없이 작업하는 방법(그러나 가입자 계정을 극도의 위험에 노출시키는 방법), 선택하여 메가 통계가 있는 슈퍼 계정을 준비하는 방법 2-34개의 병합된 계정의 생존자, 그리고 인출에 대한 통계를 숨기는 방법(1%의 위험과 함께 매주 수익 500% - 상상할 수 있습니까?), 그리고 훨씬 더 :) 질문이 있는 경우 질문하세요. 항상 기꺼이 도와주세요. 포지션이 청산되었지만 히스토리에 나타나지 않는 경우가 발생합니까(시그널에서 의미)? Andrey Karachev 2019.02.26 18:22 #1102 Vladimir Baskakov : 포지션이 청산되었지만 히스토리에 나타나지 않는 경우가 발생합니까(시그널에서 의미)? 방금 귀하의 메시지를 보았습니다. 작년에 금지된 후 지금은 이 포럼을 거의 살펴보지 않습니다.) 나는 그러한 사실을 접한 적이 없으며 이와 같은 것에 대한 리뷰를 본 적이 없습니다. 일반적 으로 거래 내역이 올바르게 로드되어 있다고 생각합니다. 작년 말까지는 이 사이트에 계정을 등록하기 전 기간에 대한 통계 표시에만 문제가 있었지만 지금은 대부분 해결되었습니다. 스탯에 남아 있는 가장 큰 문제는 제 생각에 일부 소규모 증권사의 서버에서 센트 계정과 달러 계정 간에 차이가 없다는 것입니다. 때때로 속기 쉬운 투자자들이 관리 중인 수천 달러를 계좌 보유자에게 20~50달러로 주는 것을 지켜보면 마음이 아픕니다. 그들은 $2000-5000의 보증금이 있다고 생각하지만 모든 사람에게 경고할 방법은 없습니다. Forex에서 검은 백조 거래 10포인트 3.mq4 새로운 멀티 로트 스캘퍼 Fast235 2019.02.26 18:28 #1103 다시 금지해야합니다 [삭제] 2019.02.26 18:30 #1104 Andrey Karachev : 방금 귀하의 메시지를 보았습니다. 작년에 금지된 후 지금은 이 포럼을 거의 살펴보지 않습니다.) 나는 그러한 사실을 접한 적이 없으며 이와 같은 것에 대한 리뷰를 본 적이 없습니다. 일반적 으로 거래 내역이 올바르게 로드되어 있다고 생각합니다. 작년 말까지는 이 사이트에 계정을 등록하기 전 기간에 대한 통계 표시에만 문제가 있었지만 지금은 대부분 해결되었습니다. 스탯에 남아 있는 가장 큰 문제는 제 생각에 일부 소규모 증권사의 서버에서 센트 계정과 달러 계정 간에 차이가 없다는 것입니다. 때때로 속기 쉬운 투자자들이 관리 중인 수천 달러를 계좌 보유자에게 20~50달러로 주는 것을 지켜보면 마음이 아픕니다. 그들은 $2000-5000의 보증금이 있다고 생각하지만 모든 사람에게 경고할 방법은 없습니다. 원칙적으로, 예, 플라이 캐쳐의 판독 값과 여기에는 동일합니다. 설치류에서 확인했습니다. Alexey Volchanskiy 2019.02.26 18:44 #1105 Andrey Karachev : 방금 귀하의 메시지를 보았습니다. 작년에 금지된 후 지금은 이 포럼을 거의 살펴보지 않습니다.) 나는 그러한 사실을 접한 적이 없으며 이와 같은 것에 대한 리뷰를 본 적이 없습니다. 일반적 으로 거래 내역이 올바르게 로드되어 있다고 생각합니다. 작년 말까지는 이 사이트에 계정을 등록하기 전 기간에 대한 통계 표시에만 문제가 있었지만 지금은 대부분 해결되었습니다. 스탯에 남아 있는 가장 큰 문제는 제 생각에 일부 소규모 증권사의 서버에서 센트 계정과 달러 계정 간에 차이가 없다는 것입니다. 때때로 속기 쉬운 투자자들이 관리 중인 수천 달러를 계좌 보유자에게 20~50달러로 주는 것을 지켜보면 마음이 아픕니다. 그들은 $2000-5000의 보증금이 있다고 생각하지만 모든 사람에게 경고할 방법은 없습니다. 오랫동안 유료 신호를 계좌로 개설하는 것은 불가능했습니다. 거의 보지 않음)) Papa Vova 2019.02.26 18:51 #1106 비밀이 아니라면 구독자 1200명이 어디있나요 아마 나도 구독 할거야 Andrey Karachev 2019.02.26 19:08 #1107 Alexey Volchanskiy : 오랫동안 유료 신호를 계좌로 개설하는 것은 불가능했습니다. 거의 보지 않음)) 어, 아니, Alexey - 나는 신호를 아주 자주 모니터하고 1마일 떨어진 곳에서 센트 지폐를 봅니다)) MQL 시스템에서 센트로 인식하는 계정에서는 유료 신호가 열리지 않습니다. 그러나 불행히도 모든 브로커가 이를 인식하지 못하기 때문에 위에서 설명한 트릭이 가능해집니다.) 블라드. 블라드. : 구독자 1200명도 구독할 수 있는 비밀이 아니라면 비밀이 아닙니다. MT4에 대한 신호 목록에서 구독자 수별로 정렬을 활성화하십시오. 이미 1900명이 넘습니다)) Boris Gulikov 2019.02.26 19:27 #1108 Alexey Volchanskiy : 오랫동안 유료 신호를 계좌로 개설하는 것은 불가능했습니다. 거의 보지 않음)) 사실이지만 Andrei는 소규모 사무실에 달러 및 센트 계정 모두에 대해 하나의 서버가 있다고 분명히 썼습니다. 센트는 각각 달러로 표시됩니다. 나는 이것이 MT4에서 일어나는 최소한 3개의 작은 간이 주방을 알고 있습니다. 그들의 이름은 W, F로 시작하고 다시 F로 시작합니다. mt5에서 이런 일이 발생하는 하나의 크고 매우 유명한 주방이 있습니다. 이름은 R로 시작합니다. Aleksei Gureev 2019.02.27 17:29 #1109 Dmitry Vasylchenko : Boris, 정말 roboforex에 관한 것입니까? 네. robo의 Cent mt5는 달러로 정의됩니다. Boris Gulikov 2019.02.27 19:21 #1110 Alexey Gureyev : 네. robo의 Cent mt5는 달러로 정의됩니다. + 1...104105106107108109110111112113114115116117118...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
안녕하세요. 이 스레드의 일부 스키마는 몇 달 전에 자세히 논의되었습니다. https://www.mql5.com/en/forum/281452/page26#comment_9420915
거기에는 흥미로운 것들이 많이 있습니다. 달러 계정에 대해 센트 계정을 제공하는 방법, 심각한 위험 없이 작업하는 방법(그러나 가입자 계정을 극도의 위험에 노출시키는 방법), 선택하여 메가 통계가 있는 슈퍼 계정을 준비하는 방법 2-34개의 병합된 계정의 생존자, 그리고 인출에 대한 통계를 숨기는 방법(1%의 위험과 함께 매주 수익 500% - 상상할 수 있습니까?), 그리고 훨씬 더 :)
포지션이 청산되었지만 히스토리에 나타나지 않는 경우가 발생합니까(시그널에서 의미)?
방금 귀하의 메시지를 보았습니다. 작년에 금지된 후 지금은 이 포럼을 거의 살펴보지 않습니다.)
나는 그러한 사실을 접한 적이 없으며 이와 같은 것에 대한 리뷰를 본 적이 없습니다. 일반적 으로 거래 내역이 올바르게 로드되어 있다고 생각합니다. 작년 말까지는 이 사이트에 계정을 등록하기 전 기간에 대한 통계 표시에만 문제가 있었지만 지금은 대부분 해결되었습니다. 스탯에 남아 있는 가장 큰 문제는 제 생각에 일부 소규모 증권사의 서버에서 센트 계정과 달러 계정 간에 차이가 없다는 것입니다. 때때로 속기 쉬운 투자자들이 관리 중인 수천 달러를 계좌 보유자에게 20~50달러로 주는 것을 지켜보면 마음이 아픕니다. 그들은 $2000-5000의 보증금이 있다고 생각하지만 모든 사람에게 경고할 방법은 없습니다.
어, 아니, Alexey - 나는 신호를 아주 자주 모니터하고 1마일 떨어진 곳에서 센트 지폐를 봅니다))
MQL 시스템에서 센트로 인식하는 계정에서는 유료 신호가 열리지 않습니다. 그러나 불행히도 모든 브로커가 이를 인식하지 못하기 때문에 위에서 설명한 트릭이 가능해집니다.)
비밀이 아닙니다. MT4에 대한 신호 목록에서 구독자 수별로 정렬을 활성화하십시오. 이미 1900명이 넘습니다))
사실이지만 Andrei는 소규모 사무실에 달러 및 센트 계정 모두에 대해 하나의 서버가 있다고 분명히 썼습니다.
센트는 각각 달러로 표시됩니다.
나는 이것이 MT4에서 일어나는 최소한 3개의 작은 간이 주방을 알고 있습니다. 그들의 이름은 W, F로 시작하고 다시 F로 시작합니다. mt5에서 이런 일이 발생하는 하나의 크고 매우 유명한 주방이 있습니다. 이름은 R로 시작합니다.
Boris, 정말 roboforex에 관한 것입니까?
네. robo의 Cent mt5는 달러로 정의됩니다.