구독자 1200명!! - 페이지 121

Boris Gulikov 2019.03.07 15:56 #1201

Andrey Karachev 2019.03.07 16:00 #1202

Andrey F. Zelinsky :

ilvic 2019.03.07 16:14 #1203

Boris Gulikov 2019.03.07 16:28 #1204

ilvic :

[삭제] 2019.03.07 16:30 #1205

Boris Gulikov :

Evgeny Belyaev 2019.03.07 17:22 #1206

Aleksandr Borodavkin :

Vitaly Muzichenko 2019.03.07 18:12 #1207

Evgeny Belyaev :

Andrey F. Zelinsky 2019.03.08 04:39 #1208

Andrey Karachev :

Eduard_D 2019.03.08 07:06 #1209

Andrey F. Zelinsky :

Stanislav Aksenov 2019.03.08 07:09 #1210

Andrey F. Zelinsky :
같은 사람입니다. 나는 이미 썼다.
그는 Mashkovtsev이고 그녀는 Mashkovtseva입니다.
중재자 대신에 영구 금지 조치를 취했습니다.
플라이북에 새 계정도 있습니다.
두 계정 모두 왼쪽 브로커와 함께 열려 있습니다.
이야기는 의심의 여지없이 작성되었습니다.
나를 위해 그의 거래는 일반적으로 차트에 그의 거래를 배치하면 표시되는 실제 가격과 거리가 있습니다.
DC와 매우 우호적인 관계이거나 그곳에서 일할 가능성이 큽니다.
글쎄, 신호는 그의 이름과 같은 기적을 기다리고 있습니다)
이에 대해 후기에는 "7개월 이익의 절반을 2주만에 잃는 것은 옳지 않다고 생각한다. 그러니 나에게 돈 관리에 대해 이야기하지 말라"는 좋은 평이 있었다.
이는 공급자가 손실에 대해 가입자에게 어떠한 책임도 지지 않는다는 것을 알고 있다는 사실의 결과입니다. 그리고 60 킬로 달러 이상의 월 지불은 전액 받게됩니다. 이러한 배경에서 신호가 연결된 계정의 손실은 코끼리에게 알약과 같습니다.
나를 위해 순수한 물 사기에 종사하는 사람들을 금지 할 필요는 없지만 가입자로부터 자금을 수령했습니다.
관습적이지 않도록.
결국, 동일한 Mashkovtsovs에 대해 가족이 얼마나 큰지 아는 사람은 아무도 없습니다.)))
엄청난 증가로 월 소득이 9 %에 불과하다는 것이 이상합니다.
1.1270 아래로 떨어지지 않고 이번에는 살아남을 것입니다.
아래로 내려갔습니다. 깎는 기계가 튀어나와!
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
구독자 1200명!!
비탈리 무지첸코 , 2019.03.05 18:54
어떤 가능성을 참조하십시오
공급자 또는 일반적으로 누구든지 가입자/투자자에게 어떻게 책임을 물을 수 있습니까? 90년대에는 뱃속의 철이 분명합니다. 그리고 공급자는 그들에 대해 책임을 지지 않아야 합니다.
책임은 보상과 같아야 합니다 - 구독 중 거래의 긍정적인 결과가 있습니다 - 구독에 대한 지불이 있습니다 - 긍정적인 결과가 없고 지불이 없습니다.
저것들. 구독을 위한 돈 - 어떤 경우에도 20%는 MK로 이동 - 경매의 긍정적인 결과로 80%는 공급자에게 이동 - 부정적인 결과와 함께 구독자에게 반환됩니다.
이제 - 충분한 가입자가 있을 때 - 얼마나 오래 지속되는지는 공급자에게 중요하지 않습니다 - 단 며칠이면 충분하며 공급자는 이미 신호에서 완전히 수익을 올렸습니다.
이것은 명확한 기준이 아닙니다: 긍정적인 결과/부정적인 결과. 그리고 매달린 드로우다운은 "긍정적인" 결과에 어떤 영향을 미칩니까? 결국 아무도 공평하게 계산하지 않을 것입니다.
하지만 마진콜(so)의 경우 반드시 결제 제공자를 박탈하고 가입자에게 80%를 반환해야 합니다.
그건 그렇고, Zhulu는 근본적으로 다른 모델을 구현했습니다. 가입자는 이 수익을 받으면 실제 수익의 20%를 제공합니다. 이전 달에 손실이 발생한 경우 가입자는 손실이 보상될 때까지 아무 것도 지불하지 않습니다. 가장 성공적인 신호의 경우 가입자 수는 8000명에 이릅니다.
공정하고 논리적으로 들립니다. 세부 사항에 대해 생각하기 시작하지 않으면 ... 그렇게 쉽고 모호하지 않습니다. 첫째, 모든 사람이 동시에 구독하는 것은 아니므로 각 구독자를 추가로 추적해야 합니다. 둘째, 가입자는 임의로 제비를 늘리고 거래와 결합하여 슬픈 결과를 초래할 수 있습니다. 간단히 말해서 기술적인 이유로 매우 어렵습니다. 포럼에서 말하고 토론하는 것은 물론 쉽습니다.