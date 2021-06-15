구독자 1200명!! - 페이지 55 1...484950515253545556575859606162...230 새 코멘트 Alexandr Bryzgalov 2017.03.27 23:47 #541 안드레이 F. 젤린스키 : 당신은 사람들이 서명하는 방법을 이해합니다. 서명한 다음, 그것을 알아내고 "보호"합니다. 복사에 그러한 문제가 있을 뿐만 아니라 - 가입자는 모를 수 있음 - 그러나 서비스는 알 수 없고 조치를 취할 의무가 있습니다. 이것은 그의 책임 영역입니다. 미끄러짐 탭을보십시오. 그리고 문제는 가입자 측, 불량한 연결, 서버에 대한 큰 핑일 수 있으며, 가입자 측에서 많은 문제가 있을 수 있습니다. Alexandr Bryzgalov 2017.03.27 23:49 #542 4개 신호(506개 거래)에 대해 20포인트의 평균 이익, 이것은 그렇게 강한 핍스가 아닙니다. 추신: 하지만 저장소를 로드하는 것이 두렵습니다) Andrey F. Zelinsky 2017.03.27 23:50 #543 알렉산드르 브리즈갈로프 : 미끄러짐 탭을보십시오. 그리고 문제는 가입자 측, 불량한 연결, 서버에 대한 큰 핑일 수 있으며, 가입자 측에서 많은 문제가 있을 수 있습니다. 이러한 경우가 격리된 경우 한 가지입니다. 사례가 대규모인 경우(이 신호에서와 같이) 이는 이미 서비스 문제입니다. Alexandr Bryzgalov 2017.03.27 23:52 #544 젠장 거래를 보았다) 핍사 평균) stepinev 2017.03.28 00:27 #545 안녕하세요! 평균적인 핍사에는 이런 식으로 1000명 이상의 구독자가 있습니다)) 할 수 있다면 미끄러짐을 줄이기 위해 어디를 파야하는지 알려주십시오. 실제로 오늘날 많은 사람들이 piposvka에서 돈을 잃었습니다 ... 고맙습니다! Andrey F. Zelinsky 2017.03.28 07:55 #546 알렉산드르 브리즈갈로프 : 젠장 거래를 보았다) 핍사 평균) 또는 서비스에서 이러한 솔루션을 수행할 수 있습니다. 1) 2-3점 미만의 결과를 기반으로 한 거래 - 시그널의 통계(유형, 성장 계산 등)는 고려하지 않음 - 별도의 줄에 작성할 수 있습니다. 유형, 핍 거래, 수량 일부 DC에는 리베이트 기능에 이와 같은 것이 있습니다. 이익이 3포인트 미만이면 리베이트가 청구되지 않습니다. 여기도 마찬가지입니다. 통계에서 파이핑은 고려되지 않습니다. 또는 전체 파이핑 또는 모든 거래의 특정 비율 이하. 2) 공급자 핍 및 핍핑이 일부 마지막 기간(예: 하루) 동안 특정 백분율에 도달한 경우 "제공자가 핍핑 중이며 가입자에 대한 결과가 다를 수 있음"과 같이 센트 계정 방식으로 경고를 작성합니다. 10포인트 3.mq4 [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 Wma 5/20 - 에마 Ivan Butko 2017.03.29 14:46 #547 Top - 이 단어에 투자된 금액입니다. 아니요, 그냥 단어가 아닙니다. 상태입니다. 최고 순위! 최고는 당신이 모든 것 중 최고일 때입니다 D)))) Igor Volodin 2017.03.29 18:06 #548 이반 부코 : Top - 이 단어에 투자된 금액입니다. 아니요, 그냥 단어가 아닙니다. 상태입니다. 최고 순위! 최고는 당신이 모든 것 중 최고일 때입니다 D)))) 자, 이제 드로다운이 많은 승리를 거둘 것입니다. 이미 -150달러에서 84달러를 벌었습니다. 3월은 이미 긍정적입니다. 아마도 그가 월말에 돈을 벌기 위해 조금 넘어 손으로 올라간 첫 번째 사람임을 축하하기 위해. [삭제] 2017.03.29 18:11 #549 이고르 볼로딘 : 자, 이제 드로다운이 많은 승리를 거둘 것입니다. 이미 -150달러에서 84달러를 벌었습니다. 3월은 이미 긍정적입니다. 아마도 그가 월말에 돈을 벌기 위해 조금 넘어 손으로 올라간 첫 번째 사람임을 축하하기 위해. 이러한 위험 이 있는 경우 신호 제공자 는 매월 최소 100% 인상을 제공해야 합니다. Andrey F. Zelinsky 2017.03.29 18:25 #550 리뷰 중 하나가 말했듯이 "그는 자신의 통계에 관심이 있고 우리 청구서에는 관심이 없습니다" TOP에서 이러한 신호가 "나왔다"는 사실은 등급이 "안정성", "신뢰성" 등을 포함한 많은 지표를 고려한다는 서비스 관리의 말/보증을 다소 훼손합니다. 우리는 등급 공식에 대해 진지하게 작업할 필요가 있습니다. 지난 날의 사건과 TOP 신호의 행동은 등급이 택싱되었음을 보여줍니다. 1...484950515253545556575859606162...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
당신은 사람들이 서명하는 방법을 이해합니다. 서명한 다음, 그것을 알아내고 "보호"합니다.
복사에 그러한 문제가 있을 뿐만 아니라 - 가입자는 모를 수 있음 - 그러나 서비스는 알 수 없고 조치를 취할 의무가 있습니다. 이것은 그의 책임 영역입니다.
미끄러짐 탭을보십시오.
그리고 문제는 가입자 측, 불량한 연결, 서버에 대한 큰 핑일 수 있으며, 가입자 측에서 많은 문제가 있을 수 있습니다.
4개 신호(506개 거래)에 대해 20포인트의 평균 이익, 이것은 그렇게 강한 핍스가 아닙니다.
추신: 하지만 저장소를 로드하는 것이 두렵습니다)
이러한 경우가 격리된 경우 한 가지입니다. 사례가 대규모인 경우(이 신호에서와 같이) 이는 이미 서비스 문제입니다.
평균적인 핍사에는 이런 식으로 1000명 이상의 구독자가 있습니다))
할 수 있다면 미끄러짐을 줄이기 위해 어디를 파야하는지 알려주십시오. 실제로 오늘날 많은 사람들이 piposvka에서 돈을 잃었습니다 ...
또는 서비스에서 이러한 솔루션을 수행할 수 있습니다.
1) 2-3점 미만의 결과를 기반으로 한 거래 - 시그널의 통계(유형, 성장 계산 등)는 고려하지 않음 - 별도의 줄에 작성할 수 있습니다. 유형, 핍 거래, 수량
일부 DC에는 리베이트 기능에 이와 같은 것이 있습니다. 이익이 3포인트 미만이면 리베이트가 청구되지 않습니다.
여기도 마찬가지입니다. 통계에서 파이핑은 고려되지 않습니다. 또는 전체 파이핑 또는 모든 거래의 특정 비율 이하.
2) 공급자 핍 및 핍핑이 일부 마지막 기간(예: 하루) 동안 특정 백분율에 도달한 경우 "제공자가 핍핑 중이며 가입자에 대한 결과가 다를 수 있음"과 같이 센트 계정 방식으로 경고를 작성합니다.
Top - 이 단어에 투자된 금액입니다. 아니요, 그냥 단어가 아닙니다. 상태입니다. 최고 순위! 최고는 당신이 모든 것 중 최고일 때입니다 D))))
자, 이제 드로다운이 많은 승리를 거둘 것입니다. 이미 -150달러에서 84달러를 벌었습니다. 3월은 이미 긍정적입니다.
아마도 그가 월말에 돈을 벌기 위해 조금 넘어 손으로 올라간 첫 번째 사람임을 축하하기 위해.
이러한 위험 이 있는 경우 신호 제공자 는 매월 최소 100% 인상을 제공해야 합니다.
리뷰 중 하나가 말했듯이 "그는 자신의 통계에 관심이 있고 우리 청구서에는 관심이 없습니다"
TOP에서 이러한 신호가 "나왔다"는 사실은 등급이 "안정성", "신뢰성" 등을 포함한 많은 지표를 고려한다는 서비스 관리의 말/보증을 다소 훼손합니다.
우리는 등급 공식에 대해 진지하게 작업할 필요가 있습니다. 지난 날의 사건과 TOP 신호의 행동은 등급이 택싱되었음을 보여줍니다.