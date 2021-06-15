구독자 1200명!! - 페이지 123 1...116117118119120121122123124125126127128129130...230 새 코멘트 Unicornis 2019.03.08 10:29 #1221 Andrey F. Zelinsky : 공급자 또는 일반적으로 누구든지 가입자/투자자에게 어떻게 책임을 물을 수 있습니까? 90년대에는 뱃속의 철이 분명합니다. 그리고 공급자는 그들에 대해 책임을 지지 않아야 합니다. 책임은 보상과 같아야 합니다 - 구독 중 거래의 긍정적인 결과가 있습니다 - 구독에 대한 지불이 있습니다 - 긍정적인 결과가 없고 지불이 없습니다. 저것들. 구독을 위한 돈 - 어떤 경우에도 20%는 MK로 이동 - 경매의 긍정적인 결과로 80%는 공급자에게 이동 - 부정적인 결과와 함께 구독자에게 반환됩니다. 이제 - 충분한 가입자가 있을 때 - 얼마나 오래 지속되는지는 공급자에게 중요하지 않습니다 - 단 며칠, 몇 번의 거래로 충분하며 공급자는 이미 신호에서 완전히 수익을 올렸습니다. 일반적으로 기업 활동의 위험을 이익 분배에 관여하지 않는 직원/수행자에게 전가(및 전가)하려는 "천재"를 차단하는 것은 오래된 문제입니다. 1%의 비용으로 100%의 이익을 원하고 이익 분배에 참여하지 않는 공급자가 위험의 일부를 부담합니다. 저것들. PAMM과 같은 수익금 지급 방식을 원하지만 지급액이 형편없었다. 신호 서비스는 Metaquotes 틈새 시장이고 PAMM/MAM 틈새 시장은 DC/Broker 틈새 시장입니다. $ 300는 거기에 귀속 될 수 있습니다. 아무도 강제로 아무데도 데려 가지 않습니다. 결과에 대한 지불 조건을 수락하는 데 개인적인 선택입니다. 신호 제공자의 책임은 그가 앞으로 구독을 받지 않을 것이라는 것입니다. 논의 된 신호는 반년 동안 초과 이익을 얻었습니다. 악용 된 규칙 성이 발생했다는 충분한 주장, 즉 모든 것이 1000% 정직했습니다. 그리고 규칙성이 원시적이라는 사실은 아무도 스스로 그것을 찾고 사용하는 것을 귀찮게하지 않았습니다. 구독자와의 신호는 시장에 큰 영향을 미치기 시작했고 상점은 문을 닫았습니다. 이것은 많은 양의 포지션을 시도한 최종 결과입니다. 레버리지가 100인 $1-4백만 달러의 전체 커틀릿에 대한 항목(예: 각 항목에서 전체 Forex에 대한 이 신호 가입자의 중단 수준과 크기가 있었던 위치를 직접 고려하십시오. 저것들. 최대 1000개의 로트가 정기적으로 특정 수준에 매달려 있었고 "먹었다"는 것이 논리적입니다. 구독자 수가 500k$에 도달했습니다. 유혹하지 말고 구독을 종료하십시오. 직위를 잃으면 어떻게 해야 하위 시스템 "자산 관리" 대중에게 MT5 플랫폼을 홍보하기 Andrey F. Zelinsky 2019.03.08 10:42 #1222 Unicornis : 당신이 원하는 ... 즉. 당신이 원하는 ... 어떤 경우에도 - 나는 아무것도 원하지 않습니다 - 나는 단지 내 생각을 표현하는 것입니다. 누군가가 자신을 좋아하지 않거나 누군가가 그것을 터무니하다고 생각하면 전혀 관심을 기울이지 않을 수도 있습니다. "나는 원한다"와 "나는 제안한다" - 이 용어에는 차이가 있습니다. 유니코니스 : 신호 제공자의 책임은 그가 앞으로 구독을 받지 않을 것이라는 것입니다. 이것은 책임이 아니라 돈을 벌기 위한 방법으로서의 무책임입니다. 그리고 Gonchar의 신호, 이 신호는 모두 한 명의 가입자 유입에 대한 신호이며 이러한 수입의 몇 가지 예가 이미 있으며 이러한 신호에는 몇 달 동안 "살아있는" 목적이 없습니다. 60점 만점에 스톱 로스와 같은 "모든 것"을 입력하십시오. 이러한 전략은 순전히 우연히 "살아있는" 것입니다. 이러한 신호의 구문 분석 및 분석은 "생존자의 체계적 오류"에 대한 연구에 불과합니다. 그리고 공급자가 어떻게 하는지 말해 보세요. 그런 위험을 안고 몇 년 동안 살 수 있고 연간 수백 퍼센트의 수익을 올릴 수 있습니다. 가장 중요한 것은 고유한 " 돈 관리 시스템"을 따르는 것입니다. 정기적으로 방문할 때마다 "웃기게" 보입니다. 물론 , 갑자기 변한 시장의 잘못으로 인해 발생했습니다. Profit Generator EA 결과 수익 생성기 EA EURUSD - 동향, 예측 Ivan Butko 2019.03.08 11:09 #1223 Unicornis : 신호 제공자의 책임은 그가 앞으로 구독을 받지 않을 것이라는 것입니다. 공급자가 신호 설명에서 오해의 소지가 있습니다. 그는 반년 동안 일정한 로트(예: 일정한 손절매)로 거래합니다. 그리고 설명에는 "영구적이며 더 이상은 없습니다."라고 되어 있습니다. 그런 다음 그는 일련의 손절매를 가지고 있으며 마틴게일을 사용하여 이중 로트로 포지션을 취하고 열었습니다. 작동하지 않고 계속해서 누출되었습니다. 구독자들은 그를 믿었지만 그는 그들을 속였습니다. 이게 정상이라고 생각하세요? 가입자가 많은 돈을 잃었습니다. 문제가 있습니다. 정상입니까? 그리고 모두 "설명" 탭이 MQL5 서비스에 의해 도입되었기 때문에 무엇인가를 위한 것입니다. 무엇을 위해? 스팸용? 홍수를 위해? 속이기 위해? 초대용? 따라서 MQL5는 "플랫폼"을 제공하는 역할을 합니다. 나는 이미 두 번 이상 말했고 심지어 이 주제에 대한 주제를 만들었습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/232889 반복합니다: 책임 영역의 문제를 한 번에 해결하려면 다음 두 가지 중 하나가 필요합니다. 1. "설명" 탭 규제 또는 2. 이 탭을 제거합니다. 규제한다는 것은 신호원이 준수해야 할 사항에 대한 제안을 도입하고 이를 탭에 표시하는 것을 의미합니다. a) 포지션 볼륨, 거래당 최대 위험은 얼마가 될 것인가: 고정 수, 비고정 수. 후자의 경우 예금과 관련하여 허용되는 최대 위험은 얼마입니까? b) 공개 거래 중 보충 금지. c) 동시에 열린 거래의 수, 최대 총 정지 손실. d) 어깨. 기타 – 새로운 신호를 발견하십시오! 이것은 변경할 수 없습니다. 신호수는 두 번 생각하고 잘 준비할 것입니다. 개봉 전. 탭을 삭제한다는 것은 구독자에게 책임을 떠넘기는 것을 의미합니다. 이것이 가장 쉬운 방법이며 게으른 회사 정책이 따를 것입니다. 가입자의 보호 및 보안 정책 측면에서 서비스 개발은 "설명"탭의 규정입니다. 이것은 서비스에 대한 가입자의 신뢰를 높이고 매력을 높일 것입니다. 기술적으로 내가 이해하는 한 거래를 제한하는 것은 불가능하기 때문에 서비스는 이 문제에 대해 중개인과 계약을 맺지 않았기 때문에 시그널리스트가 "설명" 탭에서 그가 한 일과 약속을 준수하지 못했습니다. 엄격한 자금 관리는 신호원의 이익에 부정적인 영향을 미치는 제재를 수반합니다. 여기에 서비스 선택이 있습니다(분석 필요). 1. 신호 판매 금지. 2. 시그널 매도 잠정 금지 3. 판매자의 권리 박탈. 4. 판매자의 권리를 일시적으로 박탈합니다. 신호원은 신호를 열기 전에 두 번 생각할 것입니다. Как думаете, стоило бы ввести ответственность в сигналах за несоблюдение того, что указано в описании? 2018.03.22www.mql5.com Есть сигнал на витрине, который уже набрал 100 подписчиков, у автора есть и второй сигнал, который набрал 30 подписчиков с суммарным объёмом средст... 무료로 어드바이저를 작성해 드립니다 하위 시스템 "자산 관리" 리뷰 및 제안 책 [삭제] 2019.03.08 11:20 #1224 Ivan Butko : 공급자가 신호 설명에서 오해의 소지가 있습니다. 그는 반년 동안 일정한 로트(예: 일정한 손절매)로 거래합니다. 그리고 설명에는 "영구적이며 더 이상은 없습니다."라고 되어 있습니다. 그런 다음 그는 일련의 손절매를 가지고 있으며 마틴게일을 사용하여 이중 로트로 포지션을 취하고 열었습니다. 작동하지 않고 계속해서 누출되었습니다. 구독자들은 그를 믿었지만 그는 그들을 속였습니다. 이게 정상이라고 생각하세요? 가입자가 많은 돈을 잃었습니다. 문제가 있습니다. 정상입니까? 그리고 모두 "설명" 탭이 MQL5 서비스에 의해 도입되었기 때문에 무엇인가를 위한 것입니다. 무엇을 위해? 스팸용? 홍수를 위해? 속이기 위해? 초대용? 따라서 MQL5는 "플랫폼"을 제공하는 역할을 합니다. 나는 이미 두 번 이상 말했고 심지어 이 주제에 대한 주제를 만들었습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/232889 반복합니다: 책임 영역의 문제를 한 번에 해결하려면 다음 두 가지 중 하나가 필요합니다. 1. "설명" 탭 규제 또는 2. 이 탭을 제거합니다. 규제한다는 것은 신호원이 준수해야 할 사항에 대한 제안을 도입하고 이를 탭에 표시하는 것을 의미합니다. a) 포지션 볼륨, 거래당 최대 위험은 얼마가 될 것인가: 고정 수, 비고정 수. 후자의 경우 예금과 관련하여 허용되는 최대 위험은 얼마입니까? b) 공개 거래 중 보충 금지. c) 동시에 열린 거래의 수, 최대 총 정지 손실. d) 어깨. 기타 – 새로운 신호를 발견하십시오! 이것은 변경할 수 없습니다. 신호수는 두 번 생각하고 잘 준비할 것입니다. 개봉 전. 탭을 삭제한다는 것은 구독자에게 책임을 떠넘기는 것을 의미합니다. 이것이 가장 쉬운 방법이며 게으른 회사 정책이 따를 것입니다. 가입자의 보호 및 보안 정책 측면에서 서비스 개발은 "설명"탭의 규정입니다. 이것은 서비스에 대한 가입자의 신뢰를 높이고 매력을 높일 것입니다. 기술적으로 내가 이해하는 한 거래를 제한하는 것은 불가능하기 때문에 서비스는 이 문제에 대해 중개인과 계약을 맺지 않았기 때문에 시그널리스트가 "설명" 탭에서 그가 한 일과 약속을 준수하지 못했습니다. 엄격한 자금 관리는 신호원의 이익에 부정적인 영향을 미치는 제재를 수반합니다. 여기에 서비스 선택이 있습니다(분석 필요). 1. 신호 판매 금지. 2. 시그널 매도 잠정 금지 3. 판매자의 권리 박탈. 4. 판매자의 권리를 일시적으로 박탈합니다. 신호원은 신호를 열기 전에 두 번 생각할 것입니다. 가입자 수는 많은 사람들에게 자기적입니다. Andrey F. Zelinsky 2019.03.08 11:23 #1225 Ivan Butko : 그리고 모두 "설명" 탭이 MQL5 서비스에 의해 도입되었기 때문에 무엇인가를 위한 것입니다. 무엇을 위해? 스팸용? 홍수를 위해? 속이기 위해? 초대용? 설명 탭 외에도 뉴스 탭도 있습니다. 어떤 경우에도 공급자가 Signal 내에서 공식적으로 말하는 것을 금지할 수 없습니다. 구현할 수 있는 것은 공급자가 어떤 형태로든 이익을 보장하는 것을 금지하는 것입니다. 시장에는 다음과 같은 금지가 있습니다. IV.3. 제품에서 금지 되는 사항: 이름, 로고, 스크린샷 또는 설명에 이익을 보장, 약속 또는 암시하는 행위 Ivan Butko 2019.03.08 11:38 #1226 Vladimir Baskakov : 가입자 수는 많은 사람들에게 자기적입니다. 나는 또한 이것에 대한 주제를 가지고 있었습니다. 이 주제와 마찬가지로 구체적인 제안도 있었습니다. 나는 이것에 대해 인용 할 것입니다 (그림, 특히 구독자 열에주의하십시오) https://www.mql5.com/ru/forum/167677/page4 모든 것이 매우 간단합니다. 오래 전에 경험 있고 성공적인 거래자가 작성한 표준 거래 규칙이 있으며 오늘날에는 책이나 블로그에서 회고록으로 돈을 버는 게으른 현대적이고 성공적인 거래 규칙에 대해 쓰지 않습니다. 이를 기반으로 수식의 해당 기준에 가중치를 부여하면 Signal을 맨 위로 끌어올릴 수 있습니다. 즉: 1. 이익 계수가 높을수록 이 신호가 다른 신호와 관련하여 더 많은 점수를 받습니다. 2. 수익성 있는 거래의 비율이 높을수록 이 신호가 다른 신호와 관련하여 더 많은 포인트를 받습니다. 3. 자산 드로다운이 낮을수록 이 신호가 다른 신호와 비교하여 더 많은 점수를 받습니다. 4. 균형 드로다운이 낮을수록 이 신호가 다른 신호에 비해 더 많은 점수를 받습니다. 5. 이익의 비율이 클수록 이 신호는 다른 사람과 관련하여 더 많은 점수를 받습니다. 6. 더 오래 거래할수록 이 신호는 다른 사람들과 관련하여 더 많은 포인트를 받습니다. 7. SL에 대한 TP의 평균 크기의 지표가 높을수록(TP에 유리한 비율), 이 신호는 다른 신호와 관련하여 더 많은 점수를 받습니다. 8. 가입자 수에 관한 정보를 삭제 또는 수정합니다. 계산하는 방법? 따라서 우리는 모든 신호 판매자를 선택하고 각 기준을 계산합니다. 각 다음 기준이 품질 테이블의 낮은 위치로 낮은 품질의 신호를 푸시하는 것이 중요합니다. 모든 기준을 요약하면 처음부터 가장 안전하고 안정적인 신호를 갖게 될 것입니다. 그리고 구독자에게 안정성이 필요하지 않지만 야생 비율이 필요한 경우, 예를 들어 여기에 필터가 있습니다. 비율별로 정렬을 설정하세요. 우리는 모든 지표별로 판매자를 정렬하고 서로 비교합니다. 우선 판매자는 총계의 모든 주요 지표가 다른 지표보다 우수합니다. 2위는 판매자가 될 것이며, 총 6개의 지표가 모두 첫 번째를 제외하고 나머지 지표보다 우수합니다. 3위는 판매자가 될 것이며, 총 6개의 지표가 모두 첫 번째와 두 번째를 제외하고 다른 모든 지표보다 낫습니다. 등. 예를 들어 설명: 두 가지 신호가 있습니다. 하나는 단순한 추세 표시기이고 다른 하나는 순수한 마틴게일입니다(파동이 있는 균형 선이 있고 저점이 없는 균형선이 있습니다. 즉, 양수인 것이 먼저 닫히고 음수인 것). 1. 신호 "A" 의 이익 계수 는 10 이고 신호 "B" 의 이익 계수는 2 입니다. 신호 A는 등급표에서 신호 B보다 높아집니다. 2. 신호 "A" 에서 수익성 있는 거래의 10 %, 신호 "B" - 90 %. 이 표시기에 의한 신호 A는 신호 B보다 나쁩니다. 두 신호는 동일합니다. 그러나 우리는 동일한 신호를 가질 수 없으므로 다음 기준을 고려합니다. 3. 시그널 "A"는 최대 10 %의 자기자본 손실을 갖고, 시그널 "B" 는 최대 90 %의 손실을 가진다. 신호 A가 더 좋습니다. 즉, 등급 표에서 신호 B보다 높게 나타납니다. 4. 신호 "A" 의 최대 감소율은 30 %이고 신호 "B" 의 최대 감소율은 10 %입니다. 신호 B가 더 좋으며, 이는 신호가 포인트에서 동일함을 의미합니다. 동등할 수 없습니다. 다음 매개변수를 사용합니다. 5. 신호 "A"는 균형이 1000 % 증가하고 신호 "B"는 100 % 증가합니다. 신호 A가 더 좋습니다. 즉, 등급 표에서 신호 B보다 높게 나타납니다. 6. 신호 "A"는 100 거래일이 있고 신호 "B"는 200 입니다. 신호 B가 더 좋으며, 이는 신호가 포인트에서 동일함을 의미합니다. 동등할 수 없습니다. 다음 매개변수를 사용합니다. 7. 신호 "A"는 TP= 100 SL=10(10:1)이고 신호 "B"는 TP=20(또는 동적)이지만 SL은 없습니다 . 신호 A가 더 좋습니다. 즉, 등급 표에서 신호 B보다 높게 나타납니다. 우리는 2 추세 신호. 1. 신호 "A" 의 이익 계수 는 10 이고 신호 "B" 의 이익 계수는 10 입니다. 같다 2. 신호 "A" 에서 수익성 있는 거래의 10 %, 신호 "B" - 10 %. 같다 3. 시그널 "A"는 최대 10 %의 자기자본 손실을 갖고, 시그널 "B" 는 최대 10 %의 손실을 가진다. 같다 4. 신호 "A" 의 최대 감소율은 30 %이고 신호 "B" 의 최대 감소율은 30 %입니다. 같다 5. 신호 "A"는 균형이 1000 % 증가하고 신호 "B"는 1000 % 증가합니다. 같다 6. 신호 "A"는 100 거래일, 신호 "B"는 100 거래일이 있습니다. 같다 7. 신호 "A"는 TP= 100 SL=10(10:1)이고 신호 "B"는 TP= 100 SL=10(10:1)입니다. 같다 8. 예를 들어 신호 생성 시간 . 동시에 있을 수 없습니다. 글쎄, 이것은 불가능한 이상적인 경우이거나 한 판매자가 두 개의 동일한 신호를 생성했습니다. 이전에 생성된 신호 중 하나입니다. 위의 것. 실제로 모든 것이 훨씬 더 복잡합니다. 거래하는 동안 판매자는 전술을 변경할 수 있고 마틴에서 반년, 추세 전략으로 반년, 보수적인 중기적으로 반년 동안 거래할 수 있기 때문입니다. . 또는 예를 들어, 첫 날 보증금의 절반을 위험에 빠뜨리고 50%의 인출액으로 낙인 찍혔지만 다음 해에는 인출액이 10%에 도달하지 못했습니다. 이 경우 해결책을 찾을 수 있습니다. 1) 판매자에게 경고(정보 제공 측면: 제안 또는 참조), 거래 스타일을 변경하고 등급에 대해 우려하는 경우 새로운 신호를 생성하고 새로운 (자신의) 규칙에 따라 거래해야 합니다. 근거: 낮은 드로우다운 거래로 장기간 가입자를 오도한 다음 경고 없이 큰 로트를 열거나 단순히 거래 규칙을 변경할 가능성: SL을 늘리는 등. 판매자가 이에 대해 경고했거나 "뉴스" 필드를 비워 두었는지 여부는 중요하지 않습니다. 이야기가 있고 그것은 판매자에게 효과가 있지만 구독자에게도 부정적으로 작용할 수 있습니다. 따라서 판매자가 위험하고 위험한 게임을 몇 번이나 해서 엉망이 되었다면, 시그널을 재생산하고 등급을 신경 쓴다면 안전한 규칙에 따라 끝까지 플레이하는 것이 좋습니다. 2) 계산에 더 많은 평균을 추가합니다. 중앙값. 즉, 어떤 숫자가 더 자주 나타났는지: 따라서 1년에 50%에 한 번, 나머지 시간에 10%가 감소했다면 50은 단순히 폐기되고 중앙값은 10이 됩니다. 그런 다음 추가합니다. 계산에 대한 지표가 하나 더 있습니다. 즉, 최대 드로우다운과 평균 드로우다운이 있으며 이에 대해 평가 점수가 부여됩니다. 가입자의 경우 생생한 예에서 군중 효과가 어떻게 작동하는지 알 수 있습니다. 새로운 구독자가 있을 때마다 숫자가 점점 더 당신을 괴롭힐 때, 구독자가 모든 결과를 보고 비교했다고 잘못 믿고 새로운 구독자의 획득을 가속화합니다. 어떤 지표와 관계없이 내면의 자아에 귀를 기울이고 그것이 그에게 중요하다고 결정했습니다. 보수주의, 절제 또는 공격성. 따라서 나는 여전히 다음 옵션을 고려할 것을 제안합니다. 다시 말하지만 유망한 판매자의 가능성을 어느 정도 균등화합니다. 우리는 통계를 위해 여기에 앉는 것이 아니라 가입자의 돈을 위해, 그렇지 않으면 연결할 수 있는 기능이 있는 유료 공개 모니터링의 요점이 무엇입니까? 모든 판매자는 판매자로부터 수동 소득을 원하며 이를 위해 신호를 생성합니다. 그렇지 않으면 "무료"- 무료로 배포합니다. 여기에 있는 모든 것이 정당화되고 모든 것이 논리적입니다. 다음은 대략적인 대안입니다(그림 참조 // 이것은 포토샵이며 사이트를 해킹하지 않았습니다). 첫 번째는 채우기입니다. 하나의 스마일 - 최대 100명의 구독자. 두 개의 이모티콘 - 100에서 1000까지 3개의 이모티콘 - 1000개 이상. 두 번째는 숫자입니다. 따라서 구독자는 두 개의 이모티콘 또는 비문 100+가 있는 두 개의 신호를 보고 누가 더 많이 가지고 있는지 알지 못하고 그에게 관심이 있는 지표만 볼 것입니다. 즉, 연습에서 알 수 있듯이 두 신호 중 하나에는 101명의 가입자가 있고 다른 하나는 999명이며 가입자는 999명 중에서 선택합니다. 따라서 사이트는 최고 품질의 거래를 홍보하고 홍보할 것입니다. 즉, 무엇보다 안정성, 안전성, 수익성, 성능을 1위 안에 들 수 있다. 그리고 이러한 모든 지표는 무역의 침강, 침체, 급격한 상승 및 하락 없이 동일한 비율을 위해 노력해야 합니다. 더러운 게임이 없습니다. 그리고 가입자는 "편집자의 의견"(등급) 또는 개인 취향과 같이 필요한 것을 스스로 결정할 것입니다. 다른 유망한 시그널의 가입자 상실에 대한 권리 침해 없이. 그러므로 원한다면 무엇이든 할 수 있습니다. 최소한 경쟁자를 선택하십시오. 일반적으로이 열을 제거했습니다. 그것은 단지... 당신이 그것에 대해 노력해야 하고, 그것은 두통입니다. Книга отзывов и предложений 2017.02.04www.mql5.com Настало время попросить наших уважаемых владельцев данного сайта, администрацию и технический аппарат ввести, убрать или изменить какие-то детали и... Andrey F. Zelinsky 2019.03.08 11:47 #1227 Ivan Butko : 나는 또한 이것뿐만 아니라 이것에 대한 주제를 가지고 있었습니다. 특정 제안도 있었습니다. 나는 이것에 대해 인용 할 것입니다 (그림, 특히 구독자 열에주의하십시오) 여기에서도 "시장에서와 같이"할 수 있습니다. 판매 수는 시장에서 볼 수 없습니다. 시장과 유추하여 신호에서 일반적으로 "가입자 수"와 같은 지표를 제거 할 수 있습니다. "가입자 선택"이 가장 낮은 신뢰도와 최고 등급과는 거리가 먼 모든 신호임을 분명히 알 수 있습니다. 이러한 신호는 신호 표시기가 아니라 다른 사람들이 이 신호를 선택했기 때문입니다. 이 경우 "구독자 수"는 가장 쉽고 빠르게 조작할 수 있는 메트릭이 됩니다. 성장보다 조작하기가 훨씬 쉽습니다. 나는 "구독자 선택" 등급의 출현으로 포럼에서 "성장"에 대한 논의조차 중단되었음을 알았습니다. [삭제] 2019.03.08 12:46 #1228 Andrey F. Zelinsky : 여기에서도 "시장에서와 같이"할 수 있습니다. 판매 수는 시장에서 볼 수 없습니다. 시장과 유추하여 신호에서 일반적으로 "가입자 수"와 같은 지표를 제거 할 수 있습니다. "가입자 선택"이 가장 낮은 신뢰도와 최고 등급과는 거리가 먼 모든 신호임을 분명히 알 수 있습니다. 이러한 신호는 신호 표시기가 아니라 다른 사람들이 이 신호를 선택했기 때문입니다. 이 경우 "구독자 수"는 가장 쉽고 빠르게 조작할 수 있는 메트릭이 됩니다. 성장보다 조작하기가 훨씬 쉽습니다. 나는 "구독자 선택" 등급의 출현으로 포럼에서 "성장"에 대한 논의조차 중단되었음을 알았습니다. 나는 모든 설치류의 조상에게 마진 콜이 작동하면 어떻게해야하는지 물었습니다. 그는 정직하게 대답하여 창고를 복원하기 위해 + 3 개월을보고했습니다. 설명에 그것에 대한 단어가 없습니다 Andrey F. Zelinsky 2019.03.08 13:01 #1229 Vladimir Baskakov : 나는 모든 설치류의 조상에게 마진 콜이 작동하면 어떻게해야하는지 물었습니다. 그는 정직하게 대답하여 창고를 복원하기 위해 + 3 개월을보고했습니다. 설명에 그것에 대한 단어가 없습니다 제 기억이 맞다면 마켓은 2012년에 발표되었습니다. 7년 동안 - Mechanic은 12가지, 말하자면 가장 인기 있는 제품을 출시했습니다. 그는 자신의 전문 고문이 "살아있는" 방법을 신호에서 정기적으로 보여줍니다. , 자신의 제품 구매자가 아닌 - 자신의 제품이 수익성 있게 거래될 수 있음을 보여주지 않았습니다. 따라서 그는 "무엇을해야할지"라고 물을 필요가 없습니다. 그는 대답이 없었고 대답도 없었습니다. 그의 제품은 퀘스트입니다. 이것은 질적인 단계였습니다. 이것은 논의 중인 신호에서 " 돈 관리 시스템"의 생성이었습니다. 그러나 실제로는 "나는 최고를 원했습니다."라고 밝혀졌습니다. Evgeniy Grebenuik 2019.03.08 13:29 #1230 그녀는 즉시 가입자에게 카지노에서 놀고 있다고 썼으므로 조만간 배수가 일어날 것입니다.하지만 가입자는 그것을 믿지 않고 황금 엘도라도를 믿었습니다. 1...116117118119120121122123124125126127128129130...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
공급자 또는 일반적으로 누구든지 가입자/투자자에게 어떻게 책임을 물을 수 있습니까? 90년대에는 뱃속의 철이 분명합니다. 그리고 공급자는 그들에 대해 책임을 지지 않아야 합니다.
책임은 보상과 같아야 합니다 - 구독 중 거래의 긍정적인 결과가 있습니다 - 구독에 대한 지불이 있습니다 - 긍정적인 결과가 없고 지불이 없습니다.
저것들. 구독을 위한 돈 - 어떤 경우에도 20%는 MK로 이동 - 경매의 긍정적인 결과로 80%는 공급자에게 이동 - 부정적인 결과와 함께 구독자에게 반환됩니다.
이제 - 충분한 가입자가 있을 때 - 얼마나 오래 지속되는지는 공급자에게 중요하지 않습니다 - 단 며칠, 몇 번의 거래로 충분하며 공급자는 이미 신호에서 완전히 수익을 올렸습니다.
일반적으로 기업 활동의 위험을 이익 분배에 관여하지 않는 직원/수행자에게 전가(및 전가)하려는 "천재"를 차단하는 것은 오래된 문제입니다.
1%의 비용으로 100%의 이익을 원하고 이익 분배에 참여하지 않는 공급자가 위험의 일부를 부담합니다. 저것들. PAMM과 같은 수익금 지급 방식을 원하지만 지급액이 형편없었다.
신호 서비스는 Metaquotes 틈새 시장이고 PAMM/MAM 틈새 시장은 DC/Broker 틈새 시장입니다. $ 300는 거기에 귀속 될 수 있습니다. 아무도 강제로 아무데도 데려 가지 않습니다. 결과에 대한 지불 조건을 수락하는 데 개인적인 선택입니다.
신호 제공자의 책임은 그가 앞으로 구독을 받지 않을 것이라는 것입니다.
논의 된 신호는 반년 동안 초과 이익을 얻었습니다. 악용 된 규칙 성이 발생했다는 충분한 주장, 즉 모든 것이 1000% 정직했습니다. 그리고 규칙성이 원시적이라는 사실은 아무도 스스로 그것을 찾고 사용하는 것을 귀찮게하지 않았습니다. 구독자와의 신호는 시장에 큰 영향을 미치기 시작했고 상점은 문을 닫았습니다. 이것은 많은 양의 포지션을 시도한 최종 결과입니다.
레버리지가 100인 $1-4백만 달러의 전체 커틀릿에 대한 항목(예: 각 항목에서 전체 Forex에 대한 이 신호 가입자의 중단 수준과 크기가 있었던 위치를 직접 고려하십시오. 저것들. 최대 1000개의 로트가 정기적으로 특정 수준에 매달려 있었고 "먹었다"는 것이 논리적입니다. 구독자 수가 500k$에 도달했습니다. 유혹하지 말고 구독을 종료하십시오.
당신이 원하는 ... 즉. 당신이 원하는 ...
어떤 경우에도 - 나는 아무것도 원하지 않습니다 - 나는 단지 내 생각을 표현하는 것입니다. 누군가가 자신을 좋아하지 않거나 누군가가 그것을 터무니하다고 생각하면 전혀 관심을 기울이지 않을 수도 있습니다.
"나는 원한다"와 "나는 제안한다" - 이 용어에는 차이가 있습니다.
신호 제공자의 책임은 그가 앞으로 구독을 받지 않을 것이라는 것입니다.
이것은 책임이 아니라 돈을 벌기 위한 방법으로서의 무책임입니다. 그리고 Gonchar의 신호, 이 신호는 모두 한 명의 가입자 유입에 대한 신호이며 이러한 수입의 몇 가지 예가 이미 있으며 이러한 신호에는 몇 달 동안 "살아있는" 목적이 없습니다.
60점 만점에 스톱 로스와 같은 "모든 것"을 입력하십시오. 이러한 전략은 순전히 우연히 "살아있는" 것입니다. 이러한 신호의 구문 분석 및 분석은 "생존자의 체계적 오류"에 대한 연구에 불과합니다.
그리고 공급자가 어떻게 하는지 말해 보세요. 그런 위험을 안고 몇 년 동안 살 수 있고 연간 수백 퍼센트의 수익을 올릴 수 있습니다. 가장 중요한 것은 고유한 " 돈 관리 시스템"을 따르는 것입니다. 정기적으로 방문할 때마다 "웃기게" 보입니다. 물론 , 갑자기 변한 시장의 잘못으로 인해 발생했습니다.
신호 제공자의 책임은 그가 앞으로 구독을 받지 않을 것이라는 것입니다.
공급자가 신호 설명에서 오해의 소지가 있습니다. 그는 반년 동안 일정한 로트(예: 일정한 손절매)로 거래합니다. 그리고 설명에는 "영구적이며 더 이상은 없습니다."라고 되어 있습니다. 그런 다음 그는 일련의 손절매를 가지고 있으며 마틴게일을 사용하여 이중 로트로 포지션을 취하고 열었습니다. 작동하지 않고 계속해서 누출되었습니다.
구독자들은 그를 믿었지만 그는 그들을 속였습니다. 이게 정상이라고 생각하세요?
가입자가 많은 돈을 잃었습니다. 문제가 있습니다. 정상입니까?
그리고 모두 "설명" 탭이 MQL5 서비스에 의해 도입되었기 때문에 무엇인가를 위한 것입니다. 무엇을 위해? 스팸용? 홍수를 위해? 속이기 위해? 초대용?
따라서 MQL5는 "플랫폼"을 제공하는 역할을 합니다.
나는 이미 두 번 이상 말했고 심지어 이 주제에 대한 주제를 만들었습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/232889
반복합니다: 책임 영역의 문제를 한 번에 해결하려면 다음 두 가지 중 하나가 필요합니다.
1. "설명" 탭 규제
또는
2. 이 탭을 제거합니다.
규제한다는 것은 신호원이 준수해야 할 사항에 대한 제안을 도입하고 이를 탭에 표시하는 것을 의미합니다.
a) 포지션 볼륨, 거래당 최대 위험은 얼마가 될 것인가: 고정 수, 비고정 수. 후자의 경우 예금과 관련하여 허용되는 최대 위험은 얼마입니까?
b) 공개 거래 중 보충 금지.
c) 동시에 열린 거래의 수, 최대 총 정지 손실.
d) 어깨.
기타 – 새로운 신호를 발견하십시오! 이것은 변경할 수 없습니다. 신호수는 두 번 생각하고 잘 준비할 것입니다. 개봉 전.
탭을 삭제한다는 것은 구독자에게 책임을 떠넘기는 것을 의미합니다. 이것이 가장 쉬운 방법이며 게으른 회사 정책이 따를 것입니다. 가입자의 보호 및 보안 정책 측면에서 서비스 개발은 "설명"탭의 규정입니다.
이것은 서비스에 대한 가입자의 신뢰를 높이고 매력을 높일 것입니다.
기술적으로 내가 이해하는 한 거래를 제한하는 것은 불가능하기 때문에 서비스는 이 문제에 대해 중개인과 계약을 맺지 않았기 때문에 시그널리스트가 "설명" 탭에서 그가 한 일과 약속을 준수하지 못했습니다. 엄격한 자금 관리는 신호원의 이익에 부정적인 영향을 미치는 제재를 수반합니다. 여기에 서비스 선택이 있습니다(분석 필요).
1. 신호 판매 금지.
2. 시그널 매도 잠정 금지
3. 판매자의 권리 박탈.
4. 판매자의 권리를 일시적으로 박탈합니다.
신호원은 신호를 열기 전에 두 번 생각할 것입니다.
공급자가 신호 설명에서 오해의 소지가 있습니다. 그는 반년 동안 일정한 로트(예: 일정한 손절매)로 거래합니다. 그리고 설명에는 "영구적이며 더 이상은 없습니다."라고 되어 있습니다. 그런 다음 그는 일련의 손절매를 가지고 있으며 마틴게일을 사용하여 이중 로트로 포지션을 취하고 열었습니다. 작동하지 않고 계속해서 누출되었습니다.
구독자들은 그를 믿었지만 그는 그들을 속였습니다. 이게 정상이라고 생각하세요?
가입자가 많은 돈을 잃었습니다. 문제가 있습니다. 정상입니까?
그리고 모두 "설명" 탭이 MQL5 서비스에 의해 도입되었기 때문에 무엇인가를 위한 것입니다. 무엇을 위해? 스팸용? 홍수를 위해? 속이기 위해? 초대용?
따라서 MQL5는 "플랫폼"을 제공하는 역할을 합니다.
나는 이미 두 번 이상 말했고 심지어 이 주제에 대한 주제를 만들었습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/232889
반복합니다: 책임 영역의 문제를 한 번에 해결하려면 다음 두 가지 중 하나가 필요합니다.
1. "설명" 탭 규제
또는
2. 이 탭을 제거합니다.
규제한다는 것은 신호원이 준수해야 할 사항에 대한 제안을 도입하고 이를 탭에 표시하는 것을 의미합니다.
a) 포지션 볼륨, 거래당 최대 위험은 얼마가 될 것인가: 고정 수, 비고정 수. 후자의 경우 예금과 관련하여 허용되는 최대 위험은 얼마입니까?
b) 공개 거래 중 보충 금지.
c) 동시에 열린 거래의 수, 최대 총 정지 손실.
d) 어깨.
기타 – 새로운 신호를 발견하십시오! 이것은 변경할 수 없습니다. 신호수는 두 번 생각하고 잘 준비할 것입니다. 개봉 전.
탭을 삭제한다는 것은 구독자에게 책임을 떠넘기는 것을 의미합니다. 이것이 가장 쉬운 방법이며 게으른 회사 정책이 따를 것입니다. 가입자의 보호 및 보안 정책 측면에서 서비스 개발은 "설명"탭의 규정입니다.
이것은 서비스에 대한 가입자의 신뢰를 높이고 매력을 높일 것입니다.
기술적으로 내가 이해하는 한 거래를 제한하는 것은 불가능하기 때문에 서비스는 이 문제에 대해 중개인과 계약을 맺지 않았기 때문에 시그널리스트가 "설명" 탭에서 그가 한 일과 약속을 준수하지 못했습니다. 엄격한 자금 관리는 신호원의 이익에 부정적인 영향을 미치는 제재를 수반합니다. 여기에 서비스 선택이 있습니다(분석 필요).
1. 신호 판매 금지.
2. 시그널 매도 잠정 금지
3. 판매자의 권리 박탈.
4. 판매자의 권리를 일시적으로 박탈합니다.
신호원은 신호를 열기 전에 두 번 생각할 것입니다.
그리고 모두 "설명" 탭이 MQL5 서비스에 의해 도입되었기 때문에 무엇인가를 위한 것입니다. 무엇을 위해? 스팸용? 홍수를 위해? 속이기 위해? 초대용?
설명 탭 외에도 뉴스 탭도 있습니다. 어떤 경우에도 공급자가 Signal 내에서 공식적으로 말하는 것을 금지할 수 없습니다.
구현할 수 있는 것은 공급자가 어떤 형태로든 이익을 보장하는 것을 금지하는 것입니다. 시장에는 다음과 같은 금지가 있습니다.
IV.3. 제품에서 금지 되는 사항:
가입자 수는 많은 사람들에게 자기적입니다.
나는 또한 이것에 대한 주제를 가지고 있었습니다. 이 주제와 마찬가지로 구체적인 제안도 있었습니다.
나는 이것에 대해 인용 할 것입니다 (그림, 특히 구독자 열에주의하십시오)
https://www.mql5.com/ru/forum/167677/page4
모든 것이 매우 간단합니다. 오래 전에 경험 있고 성공적인 거래자가 작성한 표준 거래 규칙이 있으며 오늘날에는 책이나 블로그에서 회고록으로 돈을 버는 게으른 현대적이고 성공적인 거래 규칙에 대해 쓰지 않습니다. 이를 기반으로 수식의 해당 기준에 가중치를 부여하면 Signal을 맨 위로 끌어올릴 수 있습니다. 즉:
1. 이익 계수가 높을수록 이 신호가 다른 신호와 관련하여 더 많은 점수를 받습니다.
2. 수익성 있는 거래의 비율이 높을수록 이 신호가 다른 신호와 관련하여 더 많은 포인트를 받습니다.
3. 자산 드로다운이 낮을수록 이 신호가 다른 신호와 비교하여 더 많은 점수를 받습니다.
4. 균형 드로다운이 낮을수록 이 신호가 다른 신호에 비해 더 많은 점수를 받습니다.
5. 이익의 비율이 클수록 이 신호는 다른 사람과 관련하여 더 많은 점수를 받습니다.
6. 더 오래 거래할수록 이 신호는 다른 사람들과 관련하여 더 많은 포인트를 받습니다.
7. SL에 대한 TP의 평균 크기의 지표가 높을수록(TP에 유리한 비율), 이 신호는 다른 신호와 관련하여 더 많은 점수를 받습니다.
8. 가입자 수에 관한 정보를 삭제 또는 수정합니다.
계산하는 방법?
따라서 우리는 모든 신호 판매자를 선택하고 각 기준을 계산합니다. 각 다음 기준이 품질 테이블의 낮은 위치로 낮은 품질의 신호를 푸시하는 것이 중요합니다. 모든 기준을 요약하면 처음부터 가장 안전하고 안정적인 신호를 갖게 될 것입니다. 그리고 구독자에게 안정성이 필요하지 않지만 야생 비율이 필요한 경우, 예를 들어 여기에 필터가 있습니다. 비율별로 정렬을 설정하세요.
우리는 모든 지표별로 판매자를 정렬하고 서로 비교합니다.
우선 판매자는 총계의 모든 주요 지표가 다른 지표보다 우수합니다. 2위는 판매자가 될 것이며, 총 6개의 지표가 모두 첫 번째를 제외하고 나머지 지표보다 우수합니다. 3위는 판매자가 될 것이며, 총 6개의 지표가 모두 첫 번째와 두 번째를 제외하고 다른 모든 지표보다 낫습니다. 등.
예를 들어 설명:
두 가지 신호가 있습니다. 하나는 단순한 추세 표시기이고 다른 하나는 순수한 마틴게일입니다(파동이 있는 균형 선이 있고 저점이 없는 균형선이 있습니다. 즉, 양수인 것이 먼저 닫히고 음수인 것).
1. 신호 "A" 의 이익 계수 는 10 이고 신호 "B" 의 이익 계수는 2 입니다. 신호 A는 등급표에서 신호 B보다 높아집니다.
2. 신호 "A" 에서 수익성 있는 거래의 10 %, 신호 "B" - 90 %. 이 표시기에 의한 신호 A는 신호 B보다 나쁩니다. 두 신호는 동일합니다. 그러나 우리는 동일한 신호를 가질 수 없으므로 다음 기준을 고려합니다.
3. 시그널 "A"는 최대 10 %의 자기자본 손실을 갖고, 시그널 "B" 는 최대 90 %의 손실을 가진다. 신호 A가 더 좋습니다. 즉, 등급 표에서 신호 B보다 높게 나타납니다.
4. 신호 "A" 의 최대 감소율은 30 %이고 신호 "B" 의 최대 감소율은 10 %입니다. 신호 B가 더 좋으며, 이는 신호가 포인트에서 동일함을 의미합니다. 동등할 수 없습니다. 다음 매개변수를 사용합니다.
5. 신호 "A"는 균형이 1000 % 증가하고 신호 "B"는 100 % 증가합니다. 신호 A가 더 좋습니다. 즉, 등급 표에서 신호 B보다 높게 나타납니다.
6. 신호 "A"는 100 거래일이 있고 신호 "B"는 200 입니다. 신호 B가 더 좋으며, 이는 신호가 포인트에서 동일함을 의미합니다. 동등할 수 없습니다. 다음 매개변수를 사용합니다.
7. 신호 "A"는 TP= 100 SL=10(10:1)이고 신호 "B"는 TP=20(또는 동적)이지만 SL은 없습니다 . 신호 A가 더 좋습니다. 즉, 등급 표에서 신호 B보다 높게 나타납니다.
우리는 2 추세 신호.
1. 신호 "A" 의 이익 계수 는 10 이고 신호 "B" 의 이익 계수는 10 입니다. 같다
2. 신호 "A" 에서 수익성 있는 거래의 10 %, 신호 "B" - 10 %. 같다
3. 시그널 "A"는 최대 10 %의 자기자본 손실을 갖고, 시그널 "B" 는 최대 10 %의 손실을 가진다. 같다
4. 신호 "A" 의 최대 감소율은 30 %이고 신호 "B" 의 최대 감소율은 30 %입니다. 같다
5. 신호 "A"는 균형이 1000 % 증가하고 신호 "B"는 1000 % 증가합니다. 같다
6. 신호 "A"는 100 거래일, 신호 "B"는 100 거래일이 있습니다. 같다
7. 신호 "A"는 TP= 100 SL=10(10:1)이고 신호 "B"는 TP= 100 SL=10(10:1)입니다. 같다
8. 예를 들어 신호 생성 시간 . 동시에 있을 수 없습니다. 글쎄, 이것은 불가능한 이상적인 경우이거나 한 판매자가 두 개의 동일한 신호를 생성했습니다. 이전에 생성된 신호 중 하나입니다. 위의 것.
실제로 모든 것이 훨씬 더 복잡합니다. 거래하는 동안 판매자는 전술을 변경할 수 있고 마틴에서 반년, 추세 전략으로 반년, 보수적인 중기적으로 반년 동안 거래할 수 있기 때문입니다. .
또는 예를 들어, 첫 날 보증금의 절반을 위험에 빠뜨리고 50%의 인출액으로 낙인 찍혔지만 다음 해에는 인출액이 10%에 도달하지 못했습니다.
이 경우 해결책을 찾을 수 있습니다.
1) 판매자에게 경고(정보 제공 측면: 제안 또는 참조), 거래 스타일을 변경하고 등급에 대해 우려하는 경우 새로운 신호를 생성하고 새로운 (자신의) 규칙에 따라 거래해야 합니다.
근거: 낮은 드로우다운 거래로 장기간 가입자를 오도한 다음 경고 없이 큰 로트를 열거나 단순히 거래 규칙을 변경할 가능성: SL을 늘리는 등. 판매자가 이에 대해 경고했거나 "뉴스" 필드를 비워 두었는지 여부는 중요하지 않습니다. 이야기가 있고 그것은 판매자에게 효과가 있지만 구독자에게도 부정적으로 작용할 수 있습니다. 따라서 판매자가 위험하고 위험한 게임을 몇 번이나 해서 엉망이 되었다면, 시그널을 재생산하고 등급을 신경 쓴다면 안전한 규칙에 따라 끝까지 플레이하는 것이 좋습니다.
2) 계산에 더 많은 평균을 추가합니다. 중앙값. 즉, 어떤 숫자가 더 자주 나타났는지: 따라서 1년에 50%에 한 번, 나머지 시간에 10%가 감소했다면 50은 단순히 폐기되고 중앙값은 10이 됩니다. 그런 다음 추가합니다. 계산에 대한 지표가 하나 더 있습니다.
즉, 최대 드로우다운과 평균 드로우다운이 있으며 이에 대해 평가 점수가 부여됩니다.
가입자의 경우 생생한 예에서 군중 효과가 어떻게 작동하는지 알 수 있습니다. 새로운 구독자가 있을 때마다 숫자가 점점 더 당신을 괴롭힐 때, 구독자가 모든 결과를 보고 비교했다고 잘못 믿고 새로운 구독자의 획득을 가속화합니다. 어떤 지표와 관계없이 내면의 자아에 귀를 기울이고 그것이 그에게 중요하다고 결정했습니다. 보수주의, 절제 또는 공격성.
따라서 나는 여전히 다음 옵션을 고려할 것을 제안합니다. 다시 말하지만 유망한 판매자의 가능성을 어느 정도 균등화합니다. 우리는 통계를 위해 여기에 앉는 것이 아니라 가입자의 돈을 위해, 그렇지 않으면 연결할 수 있는 기능이 있는 유료 공개 모니터링의 요점이 무엇입니까? 모든 판매자는 판매자로부터 수동 소득을 원하며 이를 위해 신호를 생성합니다. 그렇지 않으면 "무료"- 무료로 배포합니다. 여기에 있는 모든 것이 정당화되고 모든 것이 논리적입니다.
다음은 대략적인 대안입니다(그림 참조 // 이것은 포토샵이며 사이트를 해킹하지 않았습니다). 첫 번째는 채우기입니다.
하나의 스마일 - 최대 100명의 구독자.
두 개의 이모티콘 - 100에서 1000까지
3개의 이모티콘 - 1000개 이상.
두 번째는 숫자입니다.
따라서 구독자는 두 개의 이모티콘 또는 비문 100+가 있는 두 개의 신호를 보고 누가 더 많이 가지고 있는지 알지 못하고 그에게 관심이 있는 지표만 볼 것입니다. 즉, 연습에서 알 수 있듯이 두 신호 중 하나에는 101명의 가입자가 있고 다른 하나는 999명이며 가입자는 999명 중에서 선택합니다. 따라서 사이트는 최고 품질의 거래를 홍보하고 홍보할 것입니다. 즉, 무엇보다 안정성, 안전성, 수익성, 성능을 1위 안에 들 수 있다. 그리고 이러한 모든 지표는 무역의 침강, 침체, 급격한 상승 및 하락 없이 동일한 비율을 위해 노력해야 합니다. 더러운 게임이 없습니다.
그리고 가입자는 "편집자의 의견"(등급) 또는 개인 취향과 같이 필요한 것을 스스로 결정할 것입니다. 다른 유망한 시그널의 가입자 상실에 대한 권리 침해 없이.
그러므로 원한다면 무엇이든 할 수 있습니다. 최소한 경쟁자를 선택하십시오. 일반적으로이 열을 제거했습니다.
그것은 단지... 당신이 그것에 대해 노력해야 하고, 그것은 두통입니다.
나는 또한 이것뿐만 아니라 이것에 대한 주제를 가지고 있었습니다. 특정 제안도 있었습니다.
나는 이것에 대해 인용 할 것입니다 (그림, 특히 구독자 열에주의하십시오)
여기에서도 "시장에서와 같이"할 수 있습니다. 판매 수는 시장에서 볼 수 없습니다.
시장과 유추하여 신호에서 일반적으로 "가입자 수"와 같은 지표를 제거 할 수 있습니다.
"가입자 선택"이 가장 낮은 신뢰도와 최고 등급과는 거리가 먼 모든 신호임을 분명히 알 수 있습니다. 이러한 신호는 신호 표시기가 아니라 다른 사람들이 이 신호를 선택했기 때문입니다.
이 경우 "구독자 수"는 가장 쉽고 빠르게 조작할 수 있는 메트릭이 됩니다. 성장보다 조작하기가 훨씬 쉽습니다.
나는 "구독자 선택" 등급의 출현으로 포럼에서 "성장"에 대한 논의조차 중단되었음을 알았습니다.
여기에서도 "시장에서와 같이"할 수 있습니다. 판매 수는 시장에서 볼 수 없습니다.
시장과 유추하여 신호에서 일반적으로 "가입자 수"와 같은 지표를 제거 할 수 있습니다.
"가입자 선택"이 가장 낮은 신뢰도와 최고 등급과는 거리가 먼 모든 신호임을 분명히 알 수 있습니다. 이러한 신호는 신호 표시기가 아니라 다른 사람들이 이 신호를 선택했기 때문입니다.
이 경우 "구독자 수"는 가장 쉽고 빠르게 조작할 수 있는 메트릭이 됩니다. 성장보다 조작하기가 훨씬 쉽습니다.
나는 "구독자 선택" 등급의 출현으로 포럼에서 "성장"에 대한 논의조차 중단되었음을 알았습니다.
나는 모든 설치류의 조상에게 마진 콜이 작동하면 어떻게해야하는지 물었습니다. 그는 정직하게 대답하여 창고를 복원하기 위해 + 3 개월을보고했습니다. 설명에 그것에 대한 단어가 없습니다
제 기억이 맞다면 마켓은 2012년에 발표되었습니다.
7년 동안 - Mechanic은 12가지, 말하자면 가장 인기 있는 제품을 출시했습니다. 그는 자신의 전문 고문이 "살아있는" 방법을 신호에서 정기적으로 보여줍니다. , 자신의 제품 구매자가 아닌 - 자신의 제품이 수익성 있게 거래될 수 있음을 보여주지 않았습니다.
따라서 그는 "무엇을해야할지"라고 물을 필요가 없습니다. 그는 대답이 없었고 대답도 없었습니다.
그의 제품은 퀘스트입니다.
이것은 질적인 단계였습니다. 이것은 논의 중인 신호에서 " 돈 관리 시스템"의 생성이었습니다. 그러나 실제로는 "나는 최고를 원했습니다."라고 밝혀졌습니다.