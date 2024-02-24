트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 988 1...981982983984985986987988989990991992993994995...3399 새 코멘트 Alexander Ivanov 2018.06.20 13:07 #9871 좋은 오후 😂 강력한 유전자 알고리즘 없이는 신경망을 생성할 수 없습니다. 먼저 코드 게놈을 만듭니다. 그런 다음 NS에 연결합니다. 👍 Grigori.S.B 2018.06.20 14:16 #9872 알렉세이 비아즈미킨 : 기계 학습은 이벤트를 강조 표시할 기능(패턴/특징)을 기반으로 합니다. 따라서 무엇을 봐야 하는지 표시해야 하며 MO 알고리즘은 표시된 패턴을 찾고 행동 규칙을 개발하려고 합니다. 그리고 이러한 표시와 규칙을 공식화하는 방법은 무엇입니까? 머리/어깨 패턴에 적용됩니다. 아니면 다른 예가 있습니까? 나는 Grail 을 요구하지 않는다. 공식화 기술 자체가 흥미롭다. 알렉세이 비아즈미킨 : 따라서 관찰이 많을수록 더 오랜 기간 동안 규칙이 더 정확해집니다. 그러나 훈련 샘플은 어떻습니까? 그는 분석적으로 설명하기가 항상 쉽지 않은 공식 규칙을 대체하는 것이 바로 그녀라고 믿었습니다. Aleksey Vyazmikin 2018.06.20 14:30 #9873 Grigori.SB : 그리고 이러한 표시와 규칙을 공식화하는 방법은 무엇입니까? 머리/어깨 패턴에 적용됩니다. 아니면 다른 예가 있습니까? 나는 Grail을 요구하지 않는다. 형식화 기술 자체가 흥미롭다. 이것은 창의적인 과정입니다. 솔루션은 다를 수 있습니다. 아마도 가장 쉬운 방법은 ZZ에 대한 네트워크 정보를 구조의 형태로 제공하는 것입니다. 즉, 세그먼트 간의 비율입니다. Grigori.SB : 그러나 훈련 샘플은 어떻습니까? 그는 분석적으로 설명하기가 항상 쉽지 않은 공식 규칙을 대체 한 사람이 그녀라고 믿었습니다.

우리가 NN에 대해 이야기하는 경우 규칙을 설명하는 기능에 대한 검색이 있습니다. 의사 결정 트리 또는 포리스트에 대한 경우 더 공식적인 규칙을 얻을 수 있지만 여기 저기에서 물론 교육 기간 동안 얻습니다. , 그래서 내 의견으로는 관찰이 많을수록 좋다고 말한 것입니다.

Ivan Negreshniy 2018.06.20 16:08 #9874
Grigori.SB : 초보 질문입니다. 머신러닝을 적용하는 방법을 알려주세요. 예를 들어, 거래자는 시장에서 특정 패턴을 발견했습니다. 이것이 HP 패턴(head-shoulders)이라고 가정해 보겠습니다. 옵션: 손을 맞대고 이익을 내고 잃는 거래의 역사를 가지고 있습니다. 나는 차트의 역사에서 이 패턴을 찾았고 진입/퇴장 위치를 표시할 수 있습니다. 옵션 1과 2에서 이 기록/통계를 기계 학습에 사용할 수 있습니까? 그것을 하는 방법? 대략 얼마나 많은 거래를 훈련해야 합니까(최소/최대)? 알고리즘은 학습된 기간의 패턴만 인식합니까? ML 알고리즘은 거래자의 거래가 GP 패턴에 따라 정확하게 이루어졌다는 것을 "이해"하고, "이해"한다면 어떻게 될까요? MO 는 포지션을 열기 전에 몇 개의 막대를 분석합니까?

두 옵션 모두 기계 학습에 적합하며 레이블이 지정된 차트 또는 거래 보고서에서 기성품 Expert Advisors 또는 지표를 자동으로 생성하는 도구가 있습니다. 동시에 훈련된 모델이 정확히 무엇을 "이해"하고 그 지표가 무엇인지는 데이터의 품질과 양, 모델 유형 및 초기 훈련 매개변수에 따라 달라지며, ML은 사용자가 파악한 이력의 깊이를 분석합니다. 물어봐.

자신의 모델을 구축하기 위해 사용 가능한 많은 라이브러리, 기사의 예제 등을 사용할 수 있습니다. 수행할 가치가 있는지 여부를 평가하기 위한 간단한 테스트를 원하면 귀하의 예제를 구체적으로 도와드릴 수 있습니다.

이렇게 하려면 차트에 신호를 표시하고 MT4 터미널에 템플릿으로 저장해야 하며, 이 데이터를 사용하여 패턴을 식별하는 막대 수를 표시해야 합니다. 이 데이터를 사용하여 테스트를 훈련하고 생성할 수 있습니다. , 신경망 모델 또는 당신을 위한 모델 랜덤 포레스트 베이스.

어디서부터 시작해야 할까요?
기계 학습 로봇
마을 사람들을 버는 법을

Igor Makanu 2018.06.21 15:17 #9875
막심 드미트리예프스키 : 개발자 mashinlernery 엡타

흠, IMHO 내가 공부한 주제의 모든 페이지에 대한 가장 합리적인 진술입니다! ))))

1000페이지가 읽기에 비현실적이라는 것은 분명하지만 여전히 머신 러닝을 배우고 싶습니다.

시장 연구의이 기간에 사실 때문입니다. 나는 "장미색 안경을 벗고"하기로 결정하고 여전히 적어도 어딘가에서 작동하는 수학적 장치를 찾으려고 노력합니다 ....

나는 ind_Weierstrass.mql4 지표를 스케치했습니다. - Weierstrass 기능을 구축합니다. 필요한 차트 매개변수를 시각적으로 선택할 수 있고, 지표는 얻은 값을 정규화하고, 정규화 결과는 전문가 로그에 표시됩니다.

다음은 script_WeierstrassHST 스크립트입니다. 설정에서 기호 이름으로 기록 파일을 생성합니다(기본값은 NZDUSD), TimeFrame 차트 기간, 기록 막대 수 기록, 숫자 기호 문자 수, 틱 볼륨 볼륨 = 5

원칙적으로 이것은 과거 데이터를 생성하기에 충분합니다.

그런 다음 MT 공급의 표준 기간 변환기 PeriodConverter를 사용하여 모든 TF(5,15,30,60,240,1440,10080,43200)를 변환합니다.

여기에서 원칙적으로 과거 데이터가 준비되었습니다. 기본 설정, 매일 및 더 높은 TF가 작동하지 않았습니다. 고르다

단말기에서 인터넷을 끄면(로그아웃) 정규 일정과 같이 작업할 수 있습니다.

그래서 내가 가정하는 한 Weierstrass 함수에서 기계 학습의 결과는 > 90이어야 합니까? (앞으로 테스트를 의미)

누가 그런 mat.apparat를 보여줄 수 있습니까? - 구체적인 예에 관심

미리 감사합니다! 파일: ind_Weierstrass.mq4 6 kb script_WeierstrassHST.mq4 7 kb Machine learning in trading: 도형 수익 생성기 EA [삭제] 2018.06.21 17:03 #9876
이고르 마카누 : 그래서 내가 가정하는 한 Weierstrass 함수에서 기계 학습의 결과는 > 90이어야 합니까? (앞으로 테스트를 의미) 누가 그런 mat.apparat를 보여줄 수 있습니까? - 구체적인 예에 관심 미리 감사합니다!

네, 거기에 있는 주기는 육안으로도 쉽게 예측할 수 있지만 이것은 시장과 관련이 없습니다. 그것에 그들은 비주기적입니다

눈으로 무언가를 예측하면 MO가 대처합니다. 일반적으로 시장은 눈으로 예측되지 않는다.

상관관계를 제외하고는 V-M 함수 및 시장과 주기를 비교하는 방법을 모릅니다. 그러나 corr. 엉터리

forexman77 2018.06.21 17:16 #9877
막심 드미트리예프스키 : 네, 거기에 있는 주기는 육안으로도 쉽게 예측할 수 있지만 이것은 시장과 관련이 없습니다. 그것에 그들은 비주기적입니다 눈으로 무언가를 예측하면 MO가 대처합니다. 일반적으로 시장은 눈으로 예측되지 않는다. 상관관계를 제외하고는 V-M 함수 및 시장과 주기를 비교하는 방법을 모릅니다. 그러나 corr. 엉터리

아마도 상관 관계를 통해. 그러나 막대 수 를 지정해야 하며 주기는 종종 다른 막대 수를 사용하므로 과거의 예가 항상 완전히 다루어지는 것은 아닙니다.

이 문제를 해결하는 방법을 아직 찾지 못했습니다. 결국 상관 관계에서 동일한 크기의 배열이 있어야 합니다...?

forexman77 2018.06.21 17:21 #9878
이고르 마카누 : 흠, IMHO 내가 공부한 주제의 모든 페이지에 대한 가장 합리적인 진술입니다! ))))

1. HST 파일을 생성하는 이유는 무엇입니까? 지표 데이터를 파일에 기록하고 네트워크에 제출할 수 있습니까? 아니면 다른 것을 위한 것입 HST 파일을 생성하는 이유는 무엇입니까? 지표 데이터를 파일에 기록하고 네트워크에 제출할 수 있습니까? 아니면 다른 것을 위한 것입니다. 2. Weierstrass 함수, "for dummy" 함수가 하는 일의 본질을 설명하는 것이 어렵지 않다면 (인터넷에서 읽었는데 과학적인 언어로 설명이 있기 때문에 아무것도 이해할 수 없습니다) . 코드 이해에 대한 질문은 없으며 모든 것이 명확해 보입니다. 1. 누군가가 이미 MT에서 구성한 경우 즉시 결과를 제공하도록 특별히 hst를 만들었습니다. 2. 도움이 되는 위키, 주기 함수는 아직 요점이 아니라 제대로 작동할 수 있는 수학적 장치가 중요합니다 막심 드미트리예프스키 : 네, 거기에 있는 주기는 육안으로도 쉽게 예측할 수 있지만 이것은 시장과 관련이 없습니다. 그것에 그들은 비주기적입니다 눈으로 무언가를 예측하면 MO가 대처합니다. 일반적으로 시장은 눈으로 예측되지 않는다. 상관관계를 제외하고는 V-M 함수 및 시장과 주기를 비교하는 방법을 모릅니다. 그러나 corr. 엉터리 나는 이제 반대에서 가고 싶습니다. 임의의 데이터가 없습니다. 즉, 수학 장치가 우수한 예측을 제공해야하므로 이미 복잡해질 수 있습니다. 저것들. 데이터에서 matapparat를 가져오지 말고 matapparat가 100% 보장하여 처리해야 하는 데이터를 제출하는 것이 좋습니다. [삭제] 2018.06.21 18:03 #9880 forexman77 : 아마도 상관 관계를 통해. 그러나 막대 수 를 지정해야 하며 주기는 종종 다른 막대 수를 사용하므로 과거의 예가 항상 완전히 다루어지는 것은 아닙니다. 이 문제를 해결하는 방법을 아직 찾지 못했습니다. 결국 상관 관계에서 동일한 크기의 배열이 있어야 합니다...? 예, 음, 일부 중간 값을 채울 수 있습니다. 내가 프랙탈에서 사용하는 유일한 것은 zecal 대칭이며, 차트에서 때때로 좋은 항목이 있는 아름다운 패턴을 얻을 수 있습니다. 그러나 어떤 식 으로든 자동화되지 않은 손으로 지난번부터 이것처럼 다중 프랙탈도 작동하는 경우가 있습니다. V-M 함수에서와 같이 형성이 차례로 반복되지만 기간이 다릅니다. 1...981982983984985986987988989990991992993994995...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
기계 학습은 이벤트를 강조 표시할 기능(패턴/특징)을 기반으로 합니다. 따라서 무엇을 봐야 하는지 표시해야 하며 MO 알고리즘은 표시된 패턴을 찾고 행동 규칙을 개발하려고 합니다.
그리고 이러한 표시와 규칙을 공식화하는 방법은 무엇입니까? 머리/어깨 패턴에 적용됩니다. 아니면 다른 예가 있습니까? 나는 Grail 을 요구하지 않는다. 공식화 기술 자체가 흥미롭다.
따라서 관찰이 많을수록 더 오랜 기간 동안 규칙이 더 정확해집니다.
그러나 훈련 샘플은 어떻습니까? 그는 분석적으로 설명하기가 항상 쉽지 않은 공식 규칙을 대체하는 것이 바로 그녀라고 믿었습니다.
그리고 이러한 표시와 규칙을 공식화하는 방법은 무엇입니까? 머리/어깨 패턴에 적용됩니다. 아니면 다른 예가 있습니까? 나는 Grail을 요구하지 않는다. 형식화 기술 자체가 흥미롭다.
이것은 창의적인 과정입니다. 솔루션은 다를 수 있습니다. 아마도 가장 쉬운 방법은 ZZ에 대한 네트워크 정보를 구조의 형태로 제공하는 것입니다. 즉, 세그먼트 간의 비율입니다.
그러나 훈련 샘플은 어떻습니까? 그는 분석적으로 설명하기가 항상 쉽지 않은 공식 규칙을 대체 한 사람이 그녀라고 믿었습니다.
우리가 NN에 대해 이야기하는 경우 규칙을 설명하는 기능에 대한 검색이 있습니다. 의사 결정 트리 또는 포리스트에 대한 경우 더 공식적인 규칙을 얻을 수 있지만 여기 저기에서 물론 교육 기간 동안 얻습니다. , 그래서 내 의견으로는 관찰이 많을수록 좋다고 말한 것입니다.
초보 질문입니다. 머신러닝을 적용하는 방법을 알려주세요. 예를 들어, 거래자는 시장에서 특정 패턴을 발견했습니다. 이것이 HP 패턴(head-shoulders)이라고 가정해 보겠습니다. 옵션:
동시에 훈련된 모델이 정확히 무엇을 "이해"하고 그 지표가 무엇인지는 데이터의 품질과 양, 모델 유형 및 초기 훈련 매개변수에 따라 달라지며, ML은 사용자가 파악한 이력의 깊이를 분석합니다. 물어봐.
자신의 모델을 구축하기 위해 사용 가능한 많은 라이브러리, 기사의 예제 등을 사용할 수 있습니다. 수행할 가치가 있는지 여부를 평가하기 위한 간단한 테스트를 원하면 귀하의 예제를 구체적으로 도와드릴 수 있습니다.
이렇게 하려면 차트에 신호를 표시하고 MT4 터미널에 템플릿으로 저장해야 하며, 이 데이터를 사용하여 패턴을 식별하는 막대 수를 표시해야 합니다. 이 데이터를 사용하여 테스트를 훈련하고 생성할 수 있습니다. , 신경망 모델 또는 당신을 위한 모델 랜덤 포레스트 베이스.
흠, IMHO 내가 공부한 주제의 모든 페이지에 대한 가장 합리적인 진술입니다! ))))
1000페이지가 읽기에 비현실적이라는 것은 분명하지만 여전히 머신 러닝을 배우고 싶습니다.
시장 연구의이 기간에 사실 때문입니다. 나는 "장미색 안경을 벗고"하기로 결정하고 여전히 적어도 어딘가에서 작동하는 수학적 장치를 찾으려고 노력합니다 ....
나는 ind_Weierstrass.mql4 지표를 스케치했습니다. - Weierstrass 기능을 구축합니다. 필요한 차트 매개변수를 시각적으로 선택할 수 있고, 지표는 얻은 값을 정규화하고, 정규화 결과는 전문가 로그에 표시됩니다.
다음은 script_WeierstrassHST 스크립트입니다. 설정에서 기호 이름으로 기록 파일을 생성합니다(기본값은 NZDUSD), TimeFrame 차트 기간, 기록 막대 수 기록, 숫자 기호 문자 수, 틱 볼륨 볼륨 = 5
원칙적으로 이것은 과거 데이터를 생성하기에 충분합니다.
그런 다음 MT 공급의 표준 기간 변환기 PeriodConverter를 사용하여 모든 TF(5,15,30,60,240,1440,10080,43200)를 변환합니다.
여기에서 원칙적으로 과거 데이터가 준비되었습니다. 기본 설정, 매일 및 더 높은 TF가 작동하지 않았습니다. 고르다
단말기에서 인터넷을 끄면(로그아웃) 정규 일정과 같이 작업할 수 있습니다.
아마도 상관 관계를 통해. 그러나 막대 수 를 지정해야 하며 주기는 종종 다른 막대 수를 사용하므로 과거의 예가 항상 완전히 다루어지는 것은 아닙니다.
이 문제를 해결하는 방법을 아직 찾지 못했습니다. 결국 상관 관계에서 동일한 크기의 배열이 있어야 합니다...?
1. HST 파일을 생성하는 이유는 무엇입니까? 지표 데이터를 파일에 기록하고 네트워크에 제출할 수 있습니까? 아니면 다른 것을 위한 것입니다.
2. Weierstrass 함수, "for dummy" 함수가 하는 일의 본질을 설명하는 것이 어렵지 않다면 (인터넷에서 읽었는데 과학적인 언어로 설명이 있기 때문에 아무것도 이해할 수 없습니다) .
코드 이해에 대한 질문은 없으며 모든 것이 명확해 보입니다.
1. 누군가가 이미 MT에서 구성한 경우 즉시 결과를 제공하도록 특별히 hst를 만들었습니다.
2. 도움이 되는 위키, 주기 함수는 아직 요점이 아니라 제대로 작동할 수 있는 수학적 장치가 중요합니다
나는 이제 반대에서 가고 싶습니다. 임의의 데이터가 없습니다. 즉, 수학 장치가 우수한 예측을 제공해야하므로 이미 복잡해질 수 있습니다.
저것들. 데이터에서 matapparat를 가져오지 말고 matapparat가 100% 보장하여 처리해야 하는 데이터를 제출하는 것이 좋습니다.
예, 음, 일부 중간 값을 채울 수 있습니다.
내가 프랙탈에서 사용하는 유일한 것은 zecal 대칭이며, 차트에서 때때로 좋은 항목이 있는 아름다운 패턴을 얻을 수 있습니다. 그러나 어떤 식 으로든 자동화되지 않은 손으로
지난번부터 이것처럼
다중 프랙탈도 작동하는 경우가 있습니다. V-M 함수에서와 같이 형성이 차례로 반복되지만 기간이 다릅니다.