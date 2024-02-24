트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 984 1...977978979980981982983984985986987988989990991...3399 새 코멘트 [삭제] 2018.06.10 21:30 #9831 산산이치 포멘코 : Maxim은 그래프에 나오는 모델이 전혀 없다는 사실을 인정하고 싶지 않습니다. 교육은 테스트와 관련이 없습니다. 그의 모델은 재교육되지 않았습니다. 전혀 학습하지 않았습니다. 대상 벡터를 확인될 때까지 대상을 동적으로 생성하는 일부 기능으로 대체하는 것은 매우 유혹적인 아이디어입니다. 이것은 여기에 표시된 다른 것보다 나쁘지 않은 작업 쓰레기입니다. 그리고 그것에 대해 보여주지 않은 것과 이야기할 것이 없는 것 여기에 모델이 없습니다 Dr. Trader 2018.06.10 22:09 #9832 막심 드미트리예프스키 : 이것은 여기에 표시된 다른 것보다 나쁘지 않은 작업 쓰레기입니다. 수정했습니다: 이것은 여기에 표시된 다른 것보다 더 나은 작업 쓰레기가 아닙니다 . [삭제] 2018.06.10 22:13 #9833 박사 상인 : 수정했습니다: 이것은 여기에 표시된 다른 것보다 더 나은 작업 쓰레기가 아닙니다 . 멋있는 ) Aleksey Vyazmikin 2018.06.10 22:58 #9834 친애하는 R 애호가 여러분, 어떤 R 라이브러리가 다음 기능으로 분류 트리를 구축할 수 있는지가 문제입니다. 1. 반자동 건물 - 우리는 나무의 일부가 어떻게 생겼는지, 어떤 기능이 가지를 따라 가고 특정 지점까지 어떤 순서로 갈 것인지 결정한 다음 자동 건물을 결정합니다. 2. 이진 유형에 따라 트리를 구축하는 기능 - 예 / 아니오, 그러나 예측자에 따라 분기, 즉 예측자는 5개의 값을 가지므로 5개의 분기를 만듭니다. СанСаныч Фоменко 2018.06.11 18:58 #9835 막심 드미트리예프스키 : 이것은 여기에 표시된 다른 것보다 나쁘지 않은 작업 쓰레기입니다. 그리고 그것에 대해 보여주지 않은 것과 이야기할 것이 없는 것 여기에 모델이 없습니다 실례합니다. 음식이 제공됩니다. 나는 다른 사람의 오픈 소스 Expert Advisor를 받아 조금 일했습니다. 그러한 행복은 한때 시냇물에 고정되었습니다. 관심있으시면 첨부하겠습니다. 테스터는 매우 다른 옵션을 얻을 수 있습니다. 추신. 이익 계수가 1.36인 거래의 수익성 및 손실 비율은 매우 흥미롭습니다. Yuriy Asaulenko 2018.06.11 19:06 #9836 산산이치 포멘코 : 이익 계수가 1.36인 거래의 수익성 및 손실 비율은 매우 흥미롭습니다. 사실 꽤 괜찮은 방법입니다. 우리는 입력을 시도하고 결과가 음성이면 빠르게 닫습니다. 그러나 하나의 긍정적 인 거래는 이전 거래의 모든 손실을 덮는 것보다 더 많습니다. 어떤 주제에서 성공적인 거래가 30-40%에 불과하고 매우 좋은 수익을 내는 시스템의 테스트를 보여주었습니다. 하지만 수익이 나지 않는 것은 90%가 클래스다.)) [삭제] 2018.06.11 19:06 #9837 산산이치 포멘코 : 실례합니다, 음식이 제공됩니다. 나는 다른 사람의 오픈 소스 Expert Advisor를 받아 조금 일했습니다. 그러한 행복은 한때 시냇물에 고정되었습니다. 관심있으시면 첨부하겠습니다. 테스터는 매우 다른 옵션을 얻을 수 있습니다. 추신. 이익 계수가 1.36인 거래의 수익성 및 손실 비율은 매우 흥미롭습니다. 글쎄, 이것은 비현실적인 틱에 대한 코드 기반의 순교자입니다. 손절매 5자리 또는 4자리? 50은 비용이 듭니다. 5 자리라면 당신은 혼자입니다 ... MO가 그것과 무슨 관련이 있는지 물어보겠습니다. Renat Akhtyamov 2018.06.11 19:10 #9838 유리 아사울렌코 : 사실 꽤 괜찮은 방법입니다. 우리는 입력을 시도하고 결과가 음성이면 빠르게 닫습니다. 그러나 하나의 긍정적 인 거래는 이전 거래의 모든 손실을 덮는 것보다 더 많습니다. 어떤 주제에서 나는 성공적인 거래가 30-40%에 불과하고 매우 좋은 수익을 내는 시스템의 테스트를 보여주었습니다. 하지만 수익이 나지 않는 것은 90%가 클래스다.)) 예, Sanych는 수익성이없는 것을 능가 했습니다 ... Yuriy Asaulenko 2018.06.11 19:10 #9839 막심 드미트리예프스키 : MO는 어디에 있습니까? SanSanych는 숲을 벌채하는 데 지쳤습니다.)) СанСаныч Фоменко 2018.06.11 19:19 #9840 막심 드미트리예프스키 : 글쎄, 이것은 비현실적인 틱에 대한 코드 기반의 순교자입니다. 손절매 5 또는 4자리? 50은 비용이 듭니다. 5 자리라면 당신은 혼자입니다 ... MO가 그것과 무슨 관련이 있는지 물어보겠습니다. 결과를 게시하라는 요구 사항에 지쳤습니다! 뭘 보여줬어? 그래프 끝에 훈련 기간의 형태로 주머니에 무화과가 있는 알 수 없는 기원의 크리불키? 테스터도 아닙니다! 그리고 다음은 14개월 동안 360%의 결과이며, 원본 텍스트와 함께 다양한 기능이 포함된 적절한 균형 차트를 포함합니다. 그리고 MO에 즉각적인 결과가 있습니다. 여기에서 수정된 전문가입니다. 입력은 구매/판매를 얻는 균일하게 분포된 랜덤 변수입니다. 무작위입니다. 그러나 이 분기의 모델에 대한 연습에서는 50%보다 약간 작은 오류를 보여주는 경우가 많으며 여기에서 기본 버전에서 수익성이 있는 비율과 수익성이 없는 비율은 47/53입니다. 그렇다면 왜 MO인가? 그리고 왜 당신의 공연에 MO가 있습니까? 결국 모델이 재학습되지 않았다는 증거를 제공하지 않습니다! 그리고 재교육 문제를 다루지 않는다면 여기 모든 사람을 위한 Petr Voytenko 의 무료 고문이 있습니다. 피닉스가 왔다! 지뢰밭에서의 시장예절 또는 예의범절 흥미로운 것 1...977978979980981982983984985986987988989990991...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Maxim은 그래프에 나오는 모델이 전혀 없다는 사실을 인정하고 싶지 않습니다. 교육은 테스트와 관련이 없습니다. 그의 모델은 재교육되지 않았습니다. 전혀 학습하지 않았습니다.
대상 벡터를 확인될 때까지 대상을 동적으로 생성하는 일부 기능으로 대체하는 것은 매우 유혹적인 아이디어입니다.
이것은 여기에 표시된 다른 것보다 나쁘지 않은 작업 쓰레기입니다.
친애하는 R 애호가 여러분, 어떤 R 라이브러리가 다음 기능으로 분류 트리를 구축할 수 있는지가 문제입니다.
1. 반자동 건물 - 우리는 나무의 일부가 어떻게 생겼는지, 어떤 기능이 가지를 따라 가고 특정 지점까지 어떤 순서로 갈 것인지 결정한 다음 자동 건물을 결정합니다.
2. 이진 유형에 따라 트리를 구축하는 기능 - 예 / 아니오, 그러나 예측자에 따라 분기, 즉 예측자는 5개의 값을 가지므로 5개의 분기를 만듭니다.
나는 다른 사람의 오픈 소스 Expert Advisor를 받아 조금 일했습니다. 그러한 행복은 한때 시냇물에 고정되었습니다. 관심있으시면 첨부하겠습니다. 테스터는 매우 다른 옵션을 얻을 수 있습니다.
이익 계수가 1.36인 거래의 수익성 및 손실 비율은 매우 흥미롭습니다.
사실 꽤 괜찮은 방법입니다. 우리는 입력을 시도하고 결과가 음성이면 빠르게 닫습니다. 그러나 하나의 긍정적 인 거래는 이전 거래의 모든 손실을 덮는 것보다 더 많습니다.
어떤 주제에서 성공적인 거래가 30-40%에 불과하고 매우 좋은 수익을 내는 시스템의 테스트를 보여주었습니다. 하지만 수익이 나지 않는 것은 90%가 클래스다.))
글쎄, 이것은 비현실적인 틱에 대한 코드 기반의 순교자입니다. 손절매 5자리 또는 4자리? 50은 비용이 듭니다. 5 자리라면 당신은 혼자입니다 ...MO가 그것과 무슨 관련이 있는지 물어보겠습니다.
사실 꽤 괜찮은 방법입니다. 우리는 입력을 시도하고 결과가 음성이면 빠르게 닫습니다. 그러나 하나의 긍정적 인 거래는 이전 거래의 모든 손실을 덮는 것보다 더 많습니다.
어떤 주제에서 나는 성공적인 거래가 30-40%에 불과하고 매우 좋은 수익을 내는 시스템의 테스트를 보여주었습니다. 하지만 수익이 나지 않는 것은 90%가 클래스다.))
MO는 어디에 있습니까?
결과를 게시하라는 요구 사항에 지쳤습니다!
뭘 보여줬어? 그래프 끝에 훈련 기간의 형태로 주머니에 무화과가 있는 알 수 없는 기원의 크리불키? 테스터도 아닙니다!
그리고 다음은 14개월 동안 360%의 결과이며, 원본 텍스트와 함께 다양한 기능이 포함된 적절한 균형 차트를 포함합니다.
그리고 MO에 즉각적인 결과가 있습니다.
여기에서 수정된 전문가입니다.
입력은 구매/판매를 얻는 균일하게 분포된 랜덤 변수입니다. 무작위입니다.
그러나 이 분기의 모델에 대한 연습에서는 50%보다 약간 작은 오류를 보여주는 경우가 많으며 여기에서 기본 버전에서 수익성이 있는 비율과 수익성이 없는 비율은 47/53입니다.
그렇다면 왜 MO인가? 그리고 왜 당신의 공연에 MO가 있습니까? 결국 모델이 재학습되지 않았다는 증거를 제공하지 않습니다! 그리고 재교육 문제를 다루지 않는다면 여기 모든 사람을 위한 Petr Voytenko 의 무료 고문이 있습니다.