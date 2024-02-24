트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 986

새 코멘트
 
유리 아사울렌코 :

자, 여기서 우리는 Wiener 프로세스 또는 Wiener 유사 프로세스에 도달합니다. 그리고 무엇을 예측할 수 있습니까? 가장 좋은 예측은 규모 자체입니다.

그러나 정규 분포(또는 거의 정규 분포)는 잘 예측할 수 있습니다. 물론 문자 그대로의 의미는 아닙니다. 촛불의 흔적처럼 말입니다.

위의 고문. 그것을 증명하십시오.

 
산산이치 포멘코 :

위의 고문. 그것을 증명하십시오.

나는 시장에 관심이 없고, 심지어 무료이고, 그럴 계획도 없습니다.) MT에서도 모델을 만들지 않고 테스터를 사용하지도 않습니다.

내 모델에서 가능한가요? 그런 다음 보십시오. 아주 작은 거래가 많이 있습니다. 거래는 무작위가 아니지만 시장이 무작위라는 가정에 따라 이루어집니다. 확실히 잘 들리지 않습니다.

3개월 테스트.

X의 경우 - 거래 번호, Y의 경우 - 단락의 이익. 그래픽 아트.

 
유리 아사울렌코 :

나는 시장, 심지어 무료에도 관심이 없으며, 그럴 계획도 없습니다.) MT에서도 모델을 만들지 않습니다.

내 모델에서 가능한가요? 그런 다음 보세요. 아주 작은 거래가 많이 있습니다. 거래는 무작위가 아니지만 시장이 무작위라는 가정에 따라 이루어집니다. 확실히 잘 들리지 않습니다.

3개월 테스트.

x의 경우 - 거래 수, Y의 경우 이익(포인트). 그래픽 아트.

사소한 것 빼고는 모든 것이 훌륭합니다. 미래에도 아름다울 것이라는 증거는 어디에 있습니까?

 
산산이치 포멘코 :

사소한 것 빼고는 모든 것이 훌륭합니다. 미래에도 아름다울 것이라는 증거는 어디에 있습니까?

이것은 미래입니다. 물론 모델에. 그리고 미래에 대한 증거도 없고 그럴 수도 없습니다. 당신은 어떻게 그들을 얻을거야?

이 일을 1년 넘게 하고 있는데 이 모델이 6개월, 1년이면 충분할 거라 믿습니다. O. Bender가 말했듯이 - 나는 스토브에 영원한 바늘이 필요하지 않습니다. 나는 영원히 살고 싶지 않습니다.

그건 그렇고, 모델은 아직 구현되지 않았습니다.

 
유리 아사울렌코 :

이것은 미래입니다. 물론 모델에. 그리고 미래에 대한 증거도 없고 그럴 수도 없습니다. 당신은 어떻게 그들을 얻을거야?


당신은 착각하고 있습니다. 사람들은 그러한 증거로 귀족을 받기까지 합니다.

나는 이것에 대해 여러 번 썼습니다.

 
산산이치 포멘코 :

당신은 착각하고 있습니다. 사람들은 그러한 증거로 귀족을 받기까지 합니다.

나는 이것에 대해 여러 번 썼습니다.

나는 가장하지 않습니다.) 그러나 모델이 올바르게 테스트되면 일반적으로 실제 생활에서 거의 유사한 결과가 나타납니다.

 
유리 아사울렌코 :

나는 가장하지 않습니다.) 그러나 모델이 올바르게 테스트되면 일반적으로 실제 생활에서 거의 비슷한 결과가 나타납니다.

행운을 빕니다.

나에게 결과는 EA의 이익이 아니라 EA의 미래 행동의 증거가 될 것입니다.

 
산산이치 포멘코 :

행운을 빕니다.

나에게 결과는 EA의 이익이 아니라 EA의 미래 행동의 증거가 될 것입니다.

지루해, SanSanych. TS가 구현되고 작동하면 논의할 것이 없습니다. 주제가 없습니다. 개발 과정이 훨씬 더 흥미롭습니다.

여기서 무엇을 그리고 왜 증명해야 할까요? 접근 방식이 적합하다면 시도하십시오. 허용되지 않음 - 자신의 것을 유지하십시오. 우리는 의견을 교환했습니다. 그러나 그들은 포럼을 떠났습니다.

 

간식으로.

위와 동일한 설정으로 동일한 Expert Advisor를 실행하지만 시간 간격이 늘어납니다.


이것이 이 아름다운 사진의 전체 가치입니다.


그림은 아이디어를 증명해야 하며, 그 의미는 고문의 미래 행동에 관한 것입니다.

 
산산이치 포멘코 :

그림은 아이디어를 증명해야 하며, 그 의미는 고문의 미래 행동에 관한 것입니다.

사실 누구나 하고 있습니다. 한 간격으로 조정하고 다른 간격에서 테스트하십시오. 테스트가 정확하면 향후 동작이 거의 보장됩니다.

그것이 내가 MT 테스터가 아닌 테스터를 사용하는 이유입니다. 어떤 이유에서인지 그 안에 많은 Grails 가 있습니다. 테스터에서는 적어도 그것이 무엇을 어떻게 하는지 확실히 알고 있습니다. 예, 테스트에서 얻은 정보는 훨씬 더 많이, 더 쉽게 얻을 수 있습니다.

1...979980981982983984985986987988989990991992993...3399
새 코멘트