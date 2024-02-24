트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 986 1...979980981982983984985986987988989990991992993...3399 새 코멘트 СанСаныч Фоменко 2018.06.11 20:29 #9851 유리 아사울렌코 : 자, 여기서 우리는 Wiener 프로세스 또는 Wiener 유사 프로세스에 도달합니다. 그리고 무엇을 예측할 수 있습니까? 가장 좋은 예측은 규모 자체입니다. 그러나 정규 분포(또는 거의 정규 분포)는 잘 예측할 수 있습니다. 물론 문자 그대로의 의미는 아닙니다. 촛불의 흔적처럼 말입니다. 위의 고문. 그것을 증명하십시오. Yuriy Asaulenko 2018.06.11 20:36 #9852 산산이치 포멘코 : 위의 고문. 그것을 증명하십시오. 나는 시장에 관심이 없고, 심지어 무료이고, 그럴 계획도 없습니다.) MT에서도 모델을 만들지 않고 테스터를 사용하지도 않습니다. 내 모델에서 가능한가요? 그런 다음 보십시오. 아주 작은 거래가 많이 있습니다. 거래는 무작위가 아니지만 시장이 무작위라는 가정에 따라 이루어집니다. 확실히 잘 들리지 않습니다. 3개월 테스트. X의 경우 - 거래 번호, Y의 경우 - 단락의 이익. 그래픽 아트. СанСаныч Фоменко 2018.06.11 20:40 #9853 유리 아사울렌코 : 나는 시장, 심지어 무료에도 관심이 없으며, 그럴 계획도 없습니다.) MT에서도 모델을 만들지 않습니다. 내 모델에서 가능한가요? 그런 다음 보세요. 아주 작은 거래가 많이 있습니다. 거래는 무작위가 아니지만 시장이 무작위라는 가정에 따라 이루어집니다. 확실히 잘 들리지 않습니다. 3개월 테스트. x의 경우 - 거래 수, Y의 경우 이익(포인트). 그래픽 아트. 사소한 것 빼고는 모든 것이 훌륭합니다. 미래에도 아름다울 것이라는 증거는 어디에 있습니까? Yuriy Asaulenko 2018.06.11 20:45 #9854 산산이치 포멘코 : 사소한 것 빼고는 모든 것이 훌륭합니다. 미래에도 아름다울 것이라는 증거는 어디에 있습니까? 이것은 미래입니다. 물론 모델에. 그리고 미래에 대한 증거도 없고 그럴 수도 없습니다. 당신은 어떻게 그들을 얻을거야? 이 일을 1년 넘게 하고 있는데 이 모델이 6개월, 1년이면 충분할 거라 믿습니다. O. Bender가 말했듯이 - 나는 스토브에 영원한 바늘이 필요하지 않습니다. 나는 영원히 살고 싶지 않습니다. 그건 그렇고, 모델은 아직 구현되지 않았습니다. СанСаныч Фоменко 2018.06.11 20:50 #9855 유리 아사울렌코 : 이것은 미래입니다. 물론 모델에. 그리고 미래에 대한 증거도 없고 그럴 수도 없습니다. 당신은 어떻게 그들을 얻을거야? 당신은 착각하고 있습니다. 사람들은 그러한 증거로 귀족을 받기까지 합니다. 나는 이것에 대해 여러 번 썼습니다. Yuriy Asaulenko 2018.06.11 20:54 #9856 산산이치 포멘코 : 당신은 착각하고 있습니다. 사람들은 그러한 증거로 귀족을 받기까지 합니다. 나는 이것에 대해 여러 번 썼습니다. 나는 가장하지 않습니다.) 그러나 모델이 올바르게 테스트되면 일반적으로 실제 생활에서 거의 유사한 결과가 나타납니다. СанСаныч Фоменко 2018.06.11 20:57 #9857 유리 아사울렌코 : 나는 가장하지 않습니다.) 그러나 모델이 올바르게 테스트되면 일반적으로 실제 생활에서 거의 비슷한 결과가 나타납니다. 행운을 빕니다. 나에게 결과는 EA의 이익이 아니라 EA의 미래 행동의 증거가 될 것입니다. Yuriy Asaulenko 2018.06.11 21:03 #9858 산산이치 포멘코 : 행운을 빕니다. 나에게 결과는 EA의 이익이 아니라 EA의 미래 행동의 증거가 될 것입니다. 지루해, SanSanych. TS가 구현되고 작동하면 논의할 것이 없습니다. 주제가 없습니다. 개발 과정이 훨씬 더 흥미롭습니다. 여기서 무엇을 그리고 왜 증명해야 할까요? 접근 방식이 적합하다면 시도하십시오. 허용되지 않음 - 자신의 것을 유지하십시오. 우리는 의견을 교환했습니다. 그러나 그들은 포럼을 떠났습니다. СанСаныч Фоменко 2018.06.11 21:17 #9859 간식으로. 위와 동일한 설정으로 동일한 Expert Advisor를 실행하지만 시간 간격이 늘어납니다. 이것이 이 아름다운 사진의 전체 가치입니다. 그림은 아이디어를 증명해야 하며, 그 의미는 고문의 미래 행동에 관한 것입니다. Yuriy Asaulenko 2018.06.11 21:26 #9860 산산이치 포멘코 : 그림은 아이디어를 증명해야 하며, 그 의미는 고문의 미래 행동에 관한 것입니다. 사실 누구나 하고 있습니다. 한 간격으로 조정하고 다른 간격에서 테스트하십시오. 테스트가 정확하면 향후 동작이 거의 보장됩니다. 그것이 내가 MT 테스터가 아닌 테스터를 사용하는 이유입니다. 어떤 이유에서인지 그 안에 많은 Grails 가 있습니다. 테스터에서는 적어도 그것이 무엇을 어떻게 하는지 확실히 알고 있습니다. 예, 테스트에서 얻은 정보는 훨씬 더 많이, 더 쉽게 얻을 수 있습니다. 1...979980981982983984985986987988989990991992993...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
자, 여기서 우리는 Wiener 프로세스 또는 Wiener 유사 프로세스에 도달합니다. 그리고 무엇을 예측할 수 있습니까? 가장 좋은 예측은 규모 자체입니다.
그러나 정규 분포(또는 거의 정규 분포)는 잘 예측할 수 있습니다. 물론 문자 그대로의 의미는 아닙니다. 촛불의 흔적처럼 말입니다.
내 모델에서 가능한가요? 그런 다음 보십시오. 아주 작은 거래가 많이 있습니다. 거래는 무작위가 아니지만 시장이 무작위라는 가정에 따라 이루어집니다. 확실히 잘 들리지 않습니다.
내 모델에서 가능한가요? 그런 다음 보세요. 아주 작은 거래가 많이 있습니다. 거래는 무작위가 아니지만 시장이 무작위라는 가정에 따라 이루어집니다. 확실히 잘 들리지 않습니다.
이 일을 1년 넘게 하고 있는데 이 모델이 6개월, 1년이면 충분할 거라 믿습니다. O. Bender가 말했듯이 - 나는 스토브에 영원한 바늘이 필요하지 않습니다. 나는 영원히 살고 싶지 않습니다.
그건 그렇고, 모델은 아직 구현되지 않았습니다.
지루해, SanSanych. TS가 구현되고 작동하면 논의할 것이 없습니다. 주제가 없습니다. 개발 과정이 훨씬 더 흥미롭습니다.
여기서 무엇을 그리고 왜 증명해야 할까요? 접근 방식이 적합하다면 시도하십시오. 허용되지 않음 - 자신의 것을 유지하십시오. 우리는 의견을 교환했습니다. 그러나 그들은 포럼을 떠났습니다.
간식으로.
위와 동일한 설정으로 동일한 Expert Advisor를 실행하지만 시간 간격이 늘어납니다.
이것이 이 아름다운 사진의 전체 가치입니다.
사실 누구나 하고 있습니다. 한 간격으로 조정하고 다른 간격에서 테스트하십시오. 테스트가 정확하면 향후 동작이 거의 보장됩니다.
그것이 내가 MT 테스터가 아닌 테스터를 사용하는 이유입니다. 어떤 이유에서인지 그 안에 많은 Grails 가 있습니다. 테스터에서는 적어도 그것이 무엇을 어떻게 하는지 확실히 알고 있습니다. 예, 테스트에서 얻은 정보는 훨씬 더 많이, 더 쉽게 얻을 수 있습니다.