트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 990

새 코멘트

[삭제] 2018.06.21 21:00 #9891

forexman77 :
내가 올바르게 이해했다면 가격 시리즈 대신 일련의 프랙탈 (프랙탈 기반 지표를 의미)을 사용합니까?
다중 도형이란 무엇입니까?
자동화하는 방법을 모르겠습니다
by eye - V-M 기능 연구 및 패턴 검색, 실제 차트에도 재현됩니다. 그물 어딘가에 Almazov의 책이 놓여 있습니다.
http://www.al24.ru/pdf_kniga_15078.html
나는 관심을 위해 친구와 함께 프랙탈 검색을 자동화하는 데 많은 시간을 보냈습니다. 상관 관계를 통해 나쁜 결과를 얻었습니다. 상관 관계로 인한 많은 실패 예측(트렌드 플롯은 상관 관계가 높지만 실제로 정확도가 낮음)
다중 프랙탈의 예 - 자기 유사 프랙탈 주기가 서로 뒤따릅니다. 이것은 때때로 외환에서도 발생합니다.
마지막으로 성공한 예는 비트코인입니다. 물론 실생활에서 모든 것이 그렇게 아름다운 것은 아니지만 유추는 완벽합니다
응...
음, 알겠습니다. EURUSD에서 매우 실패한 거래로 인해 Hilbert 공간의 맨 아래까지 전복된 제가 천천히 그 공간에서 빠져나오는 동안에도 침묵이 있습니다...
하지만!
머신 러닝의 영웅은 어디에 있습니까? Max, Teacher, Sorcerer, Alyosha, Fa, Doc 및 다른 사람들은 어디에 있습니까?
그들은 자고 있습니다... 알았어, 나는 그들을 깨우지 않을 것이다.
그건 그렇고, Mandelbrot의 유산은 경제 물리학 입니다.
그들만의 공식과 방법이 있지만 나는 그것을 연구하지 않았습니다. 구식의 효율적 시장 이론을 대체하는 것으로 가정
경제학의 기원은 고전에 있습니다. 1965년 Benoit Mandelbrot 는 금융 시리즈의 역학(증권 거래소의 가격 변동)이 크고 작은 시간 규모에서 정확히 동일하다는 것을 발견했습니다. 시간, 일 또는 월. Mandelbrot는 이 속성을 자기 유사성( self-similarity ) 및 이를 소유한 객체( 프랙탈 )라고 불렀습니다. 이러한 속성을 가진 프로세스에 대한 연구는 물리학에서 매우 활발하게 수행되며, 거기에서 개발된 분석 방법은 종종(항상 그런 것은 아니지만) 금융 시리즈의 행동에서 급격한 붕괴 또는 가격 상승의 전조인 이상 현상을 알아차리는 데 도움이 됩니다. 20세기 초 프랑스 수학자 루이 바슐리에( Louis Bachelier )는 그의 투기 이론(Theory of Speculation) 에서 브라운 운동(액체 또는 기체에서 분자의 혼란스러운 운동)과 유추하여 금융 시리즈의 역학을 설명하려고 했습니다. 이 접근 방식을 일반화하는 최신 모델은 통계적 매개변수에서 실제 금융 시리즈와 매우 유사한 프랙탈 프로세스를 생성합니다. 이러한 모델의 대부분은 1970-1990년대에 생성된 혼돈 역학 시스템 이론에 기반을 두고 있습니다. 이 방정식은 복잡한 역학 을 생성하며 때로는 무작위 프로세스와 거의 구별할 수 없습니다. 현대 경제 물리학은 또한 이론 물리학의 다른 강력한 도구를 사용합니다. 예를 들어 경로 적분 , 양자 역학 및 양자장 이론 에서 가장 중요한 도구입니다. 그러나 오늘날 가장 유행하는 트렌드는 하나 또는 다른 선호도와 원칙에 따라 수많은 투자자 의 활동을 직접 모방하는 진화적인 게임 일 것입니다.
이것은 자신의 차량을 만들 때 유일한 올바른 방향입니다. 논리적 결론은 NN이 될 수 있고 그래야 하며, 목적 함수로서 혼돈/자기 조직의 척도로서 엔트로피 또는 네겐트로피의 유사성을 갖는다.
이 이론이 맞지 않는 유일한 것은 사건의 시간입니다(브라운 운동 중 입자 충돌의 순간과 유사한 틱 인용 부호의 도착).
브라운 운동 동안 충돌 사이의 시간 deltaT --> 0과 가장 단순한 이산 이벤트 스트림이 p=0.99(다음 충돌 확률) 및 q=0.01(충돌이 없을 확률)에서 형성되면 Erlang 흐름으로 전달됩니다. 30번째 순서에서 우리는 Perrin이 그의 실험에서 사용한 균일한 판독 시간 = 30초의 드리프트 프로세스를 Wiener에 얻습니다.
이것은 Forex의 경우가 아닙니다. 사건의 확률(새 견적의 도착/부재)은 평균 = 0.5이며, 30차 이상의 Erlang 흐름으로 전환할 때 소위 라플라스 운동이 있습니다.
바로 지금, 나는 공부를 끝내고 무엇인가로 당신을 기쁘게 할 것입니다, 친구들.
걱정하지 마세요. Sasha 삼촌이 다 해드릴 것입니다.
나는 내 약속을 기억한다. 내가 화상을 입었던 사건의 대수 흐름(따옴표)이 아니라 특정 순서의 Erlang 흐름이 있을 뿐이므로 정확히 라플라스 운동이었습니다. NA가 이 과정을 어떻게 풀어나갈지 궁금하네요... 이번 주에는 18순위로 앉아있습니다.
마지막으로 이 작업이 더 쉽게 풀릴 수 있다고 생각했습니다. 아아, 우리는 조금 기다려야합니다 ...
또 다른 뉘앙스 - 초정밀 VR 변환의 경우 그다지 좋지 않은 변환을 버릴 수도 있습니다. 통계적 이점으로 인해 제거 할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 최소한 몇 가지 패턴이 있어야한다는 것입니다.
좋은. 토요일에 18번째 주문을 게시할 예정입니다. 확인하겠습니다.
Alyoshenka, 결국 VR의 기하급수적 인 얇아짐에 대한 무언가가 거기에서 잘린 것은 이유가 없습니다. 오, 그럴만한 이유가 있습니다 ... 그는 나이보다 똑똑합니다. 그래서 우리는 마법사와 Alyosha에서 탐내는 Grail을 제거하기 위해 두들겨 패는 길을 갈 것입니다.
지난 두 달간 포럼은 일종의 미친 집으로 변했습니다. 적절하면 손가락을 셀 수 있습니다.
자신을 어떤 범주로 분류하시겠습니까?