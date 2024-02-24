트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 985 1...978979980981982983984985986987988989990991992...3399 새 코멘트 [삭제] 2018.06.11 19:22 #9841 휴지통에 50개의 비현실적인 포인트가 있는 수정본을 버리십시오. 테스터 chtol의 첫날은 무엇입니까 개발자 mashinlernery 엡타 Renat Akhtyamov 2018.06.11 19:23 #9842 산산이치 포멘코 : 결과를 게시하라는 요구 사항에 지쳤습니다! 뭘 보여줬어? 그래프 끝에 훈련 기간의 형태로 주머니에 무화과가 있는 알 수 없는 기원의 크리불키? 테스터도 아닙니다! 그리고 다음은 14개월 동안 360%의 결과이며, 원본 텍스트와 함께 다양한 기능이 포함된 적절한 균형 차트를 포함합니다. 그리고 MO에 즉각적인 결과가 있습니다. 여기에서 수정된 전문가입니다. 입력은 구매/판매를 얻는 균일하게 분포된 랜덤 변수입니다. 무작위입니다. 그러나 이 분기의 모델에 대한 연습에서는 50%보다 약간 작은 오류를 보여주는 경우가 많으며 여기에서 기본 버전에서 수익성이 있는 비율과 수익성이 없는 비율은 47/53입니다. 그렇다면 왜 MO인가? 그리고 왜 당신의 공연에 MO가 있습니까? 결국 모델이 재학습되지 않았다는 증거를 제공하지 않습니다! 그리고 재교육 문제를 다루지 않는다면 여기 모든 사람을 위한 Petr Voytenko 의 무료 고문이 있습니다. 멋진 별(!!!!) 고문처럼 보입니다. 링크가 깨졌습니다 Yuriy Asaulenko 2018.06.11 19:29 #9843 산산이치 포멘코 : 여기에서 수정된 전문가입니다. 입력은 구매/판매를 얻는 균일하게 분포된 랜덤 변수입니다. 무작위입니다. 그것도 10년차에 이런 식으로 겪었다. 그것에 대해 어딘가에 썼습니다. 나는 거래의 최적의 지원 마감을 해결했고 귀찮게하지 않도록 항목을 무작위로 만들었습니다. 손실을 최소화하기 위해 에스코트 클로징을 한다는 생각이었습니다. 놀랍게도 월 10~15% 정도의 수익이 나왔다. СанСаныч Фоменко 2018.06.11 19:30 #9844 레나트 아크티아모프 : 멋진 별(!!!!) 고문처럼 보입니다. 링크가 깨졌습니다 깨진 이유는 무엇입니까? 나를 위해 작동합니다. 여기 텍스트가 있습니다 //+------------------------------------------------------------------+ //| RandomEA.mq4 | //| Pete | //| www.izimoney.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Pete" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/m0rg4n" #property version "1.00" #property strict //--- input parameters input double lot_persent= 0 ; //lot in percent of balance, 0=minimal lot input double clot= 0 ; //constant lot, 0=off input int com= 5 ; //your commission on 1 lot input int tp_and_sl= 100 ; //takeprofit and stoploss input double k= 2 ; //martingale multiplier input int maxspread= 25 ; //maximal spread input int friday_stop= 12 ; //friday OFF hour input int monday_start= 1 ; //monday ON hour input int slip= 10 ; //slippage double minlot,maxlot,lot,acc= 0 ,lot2; bool b; int h; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { //--- Comment ( "" ); MathSrand ( GetTickCount ()); //turn on randomize function //--- return ( INIT_SUCCEEDED ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit ( const int reason) { //--- Comment ( "" ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick () { //--- minlot= MarketInfo ( Symbol (), MODE_MINLOT ); // maxlot= MarketInfo ( Symbol (), MODE_MAXLOT ); // lot= NormalizeDouble (lot_persent* AccountBalance ()/ 100000 , 2 ); // calculating lots if (lot<minlot){lot=minlot;} // if (lot>maxlot){lot=maxlot;} // lot= NormalizeDouble (lot, 2 ); // if (clot!= 0 ){lot=clot;} //if there are no orders open trade according signal if ( OrdersTotal ()== 0 ) { if ( MarketInfo ( Symbol (), MODE_SPREAD )>maxspread){ Comment ( "Spread too big" ); return ;} if ( (( DayOfWeek ()== 5 )&&( Hour ()>friday_stop)) || ( DayOfWeek ()== 6 ) || ( DayOfWeek ()== 0 ) || (( DayOfWeek ()== 1 )&&( Hour ()<monday_start)) ){ Comment ( "Not trading time" ); return ;} //hollydays off if (signal()== 1 ){ if ( AccountBalance ()<acc){lot=lot2*k;}buy_(lot); return ;} if (signal()==- 1 ){ if ( AccountBalance ()<acc){lot=lot2*k;}sell_(lot); return ;} } // if there is one order we are turn take profit and stop loss on if ( OrdersTotal ()== 1 ) { acc= AccountBalance (); b= OrderSelect ( 0 , SELECT_BY_POS ); lot2= OrderLots (); if (( OrderStopLoss ()== 0 )&&( OrderType ()== OP_BUY )) {b= OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), OrderOpenPrice ()-tp_and_sl* Point , OrderOpenPrice ()+tp_and_sl* Point + 2 *com* Point , 0 ,Blue);} if (( OrderStopLoss ()== 0 )&&( OrderType ()== OP_SELL )) {b= OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), OrderOpenPrice ()+tp_and_sl* Point , OrderOpenPrice ()-tp_and_sl* Point - 2 *com* Point , 0 ,Red);} } // if there are more than one trade is on then close all positions (becouse some error with it) if ( OrdersTotal ()> 1 ){CloseAll();} } //+------------------------------------------------------------------+ int signal() //return random signal , buy or sell { int r0; double r1; r0= MathRand (); r1= MathMod (r0, 2 ); if (r1!= 0 ){ return (- 1 );} if (r1== 0 ){ return ( 1 );} return ( 0 ); } //***************************************************************** //+------------------------------------------------------------------+ void buy_( double lot998) // opening buy function { lot= NormalizeDouble (lot998, 2 ); // sl_=NormalizeDouble(Ask-sl*Point,Digits); // tp_=NormalizeDouble(Ask+tp*Point,Digits); b= OrderSend ( Symbol (), OP_BUY ,lot998, Ask ,slip, 0 , 0 , "" , 0 , 0 ,Blue); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void sell_( double lot999) //opening sell function { lot= NormalizeDouble (lot999, 2 ); // sl_=NormalizeDouble(Bid+sl*Point,Digits); // tp_=NormalizeDouble(Bid-tp*Point,Digits); b= OrderSend ( Symbol (), OP_SELL ,lot999, Bid ,slip, 0 , 0 , "" , 0 , 0 ,Red); } //************************************************************* void CloseAll() // close all trades function { int i,tik; i= OrdersTotal (); while (i!= 0 ) { b= OrderSelect (i- 1 , SELECT_BY_POS ); if (b== true ) { tik= OrderTicket (); if ( OrderType ()== OP_BUY ) {b= OrderClose ( OrderTicket (), OrderLots (), Ask ,slip, clrNONE );} if ( OrderType ()== OP_SELL ){b= OrderClose ( OrderTicket (), OrderLots (), Bid ,slip, clrNONE );} if (( OrderType ()== OP_BUYSTOP ) || ( OrderType ()== OP_SELLSTOP ) || ( OrderType ()== OP_BUYLIMIT ) || ( OrderType ()== OP_SELLLIMIT )){b= OrderDelete (tik, clrNONE );} } i=i- 1 ; } } //+------------------------------------------------------------------+ СанСаныч Фоменко 2018.06.11 19:34 #9845 유리 아사울렌코 : 그것도 10년차에 이런 식으로 겪었다. 그것에 대해 어딘가에 썼습니다. 나는 거래의 최적의 지원 마감을 해결했고 귀찮게하지 않도록 항목을 무작위로 만들었습니다. 손실을 최소화하기 위해 에스코트 클로징을 한다는 생각이었습니다. 놀랍게도 월 10~15% 정도의 수익이 나왔다. 내가 그것을 보았을 때 나는 단순히 기뻤습니다. 예측자의 예측 능력을 다루는 것이 필요하다는 가장 놀라운 증거와 필연적으로 이 예측 능력이 거의 변하지 않는다는 증거였습니다. 그러면 테스터가 우리에게 이 사실을 증명할 것입니다. 그리고 Random Advisor의 테스터는 무엇을 증명합니까? 입력 시 무작위 로 순서가 선택 됩니다. 이 EA의 테스터가 EA의 미래 행동에 대한 증거를 제공합니까? 아니, 질문이 아니었다. Renat Akhtyamov 2018.06.11 19:40 #9846 산산이치 포멘코 : 깨진 이유는 무엇입니까? 나를 위해 작동합니다. 여기 텍스트가 있습니다 시원한 수동 거래 의 자동화된 버전이 있습니다. СанСаныч Фоменко 2018.06.11 19:55 #9847 그리고 여기 다른 테이크/스톱으로 인한 또 다른 옵션이 있습니다. 오랫동안 작은 부분에 누적되어 온 손실이 한 번에 여기에 있습니다. 매개변수를 변경하여 다양한 외부 옵션을 얻을 수 있습니다. Yuriy Asaulenko 2018.06.11 19:59 #9848 산산이치 포멘코 : 내가 그것을 보았을 때 나는 단순히 기뻤습니다. 예측자의 예측 능력을 다루는 것이 필요하다는 가장 놀라운 증거와 필연적으로 이 예측 능력이 거의 변하지 않는다는 증거였습니다. 그러면 테스터가 우리에게 이 사실을 증명할 것입니다. 그리고 Random Advisor의 테스터는 무엇을 증명합니까? 입력 시 무작위 로 순서가 선택 됩니다. 이 EA의 테스터가 EA의 미래 행동에 대한 증거를 제공합니까? 아니, 질문이 아니었다. 적어도 관찰자에게는 이것이 시장의 무작위성에 대한 증거인 것 같습니다. 사실 저는 랜덤 프로세스로 작업합니다. 예, 이 경우 일부 추세가 손실되지만 많은 수의 트랜잭션으로 인해 보상됩니다. 소음이 더 높습니다. ZY 흠. 결과적으로 거래를 지원하여 주요 이익을 얻습니다. 글쎄요, 아마도 MM일 것입니다. СанСаныч Фоменко 2018.06.11 20:15 #9849 유리 아사울렌코 : 적어도 관찰자에게는 이것이 시장의 무작위성에 대한 증거인 것 같습니다. 사실 저는 랜덤 프로세스로 작업합니다. 예, 이 경우 일부 추세가 손실되지만 많은 수의 트랜잭션으로 인해 보상됩니다. 소음이 더 높습니다. 네, 있을 곳이 있습니다. 게임 이론은 다음 문제에서 시작됩니다. 완전히 어둡고 눈가리개를 가린 방에서 왕은 눈을 가린 그의 페이지를 잡으려고 합니다. 질문 1. 최소한의 걸음으로 구석에 숨어있는 소년을 잡으려면 왕이 따라야 할 전략은 무엇입니까? 질문 2: 최소한의 걸음으로 구석을 보고 있는 왕을 피하기 위해 페이지는 어떤 전략을 따라야 합니까? 대답은 동일합니다. 균일하게 분포된 확률 변수입니다. 매우 긍정적인 균형 그래프 뒤에는 견적 증분이 균일하게 분포된 값이라는 이 조항이 있습니다. Yuriy Asaulenko 2018.06.11 20:26 #9850 산산이치 포멘코 : 네, 있을 곳이 있습니다. 매우 긍정적인 잔액 그래프 뒤에는 견적 증분이 균일하게 분포된 값이라는 이 조항이 있습니다. 자, 여기서 우리는 Wiener 프로세스 또는 Wiener 유사 프로세스에 도달합니다. 그리고 무엇을 예측할 수 있습니까? 가장 좋은 예측은 규모 자체입니다. 그러나 정규 분포(또는 거의 정규 분포)는 잘 예측할 수 있습니다. 물론 문자 그대로의 의미는 아닙니다. 촛불의 흔적처럼 말입니다. 1...978979980981982983984985986987988989990991992...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
휴지통에 50개의 비현실적인 포인트가 있는 수정본을 버리십시오.
테스터 chtol의 첫날은 무엇입니까
개발자 mashinlernery 엡타
결과를 게시하라는 요구 사항에 지쳤습니다!
뭘 보여줬어? 그래프 끝에 훈련 기간의 형태로 주머니에 무화과가 있는 알 수 없는 기원의 크리불키? 테스터도 아닙니다!
그리고 다음은 14개월 동안 360%의 결과이며, 원본 텍스트와 함께 다양한 기능이 포함된 적절한 균형 차트를 포함합니다.
그리고 MO에 즉각적인 결과가 있습니다.
여기에서 수정된 전문가입니다.
입력은 구매/판매를 얻는 균일하게 분포된 랜덤 변수입니다. 무작위입니다.
그러나 이 분기의 모델에 대한 연습에서는 50%보다 약간 작은 오류를 보여주는 경우가 많으며 여기에서 기본 버전에서 수익성이 있는 비율과 수익성이 없는 비율은 47/53입니다.
그렇다면 왜 MO인가? 그리고 왜 당신의 공연에 MO가 있습니까? 결국 모델이 재학습되지 않았다는 증거를 제공하지 않습니다! 그리고 재교육 문제를 다루지 않는다면 여기 모든 사람을 위한 Petr Voytenko 의 무료 고문이 있습니다.
멋진 별(!!!!) 고문처럼 보입니다.
링크가 깨졌습니다
여기에서 수정된 전문가입니다.
입력은 구매/판매를 얻는 균일하게 분포된 랜덤 변수입니다. 무작위입니다.
그것도 10년차에 이런 식으로 겪었다. 그것에 대해 어딘가에 썼습니다. 나는 거래의 최적의 지원 마감을 해결했고 귀찮게하지 않도록 항목을 무작위로 만들었습니다. 손실을 최소화하기 위해 에스코트 클로징을 한다는 생각이었습니다. 놀랍게도 월 10~15% 정도의 수익이 나왔다.
멋진 별(!!!!) 고문처럼 보입니다.
링크가 깨졌습니다
깨진 이유는 무엇입니까? 나를 위해 작동합니다.
여기 텍스트가 있습니다
그것도 10년차에 이런 식으로 겪었다. 그것에 대해 어딘가에 썼습니다. 나는 거래의 최적의 지원 마감을 해결했고 귀찮게하지 않도록 항목을 무작위로 만들었습니다. 손실을 최소화하기 위해 에스코트 클로징을 한다는 생각이었습니다. 놀랍게도 월 10~15% 정도의 수익이 나왔다.
내가 그것을 보았을 때 나는 단순히 기뻤습니다. 예측자의 예측 능력을 다루는 것이 필요하다는 가장 놀라운 증거와 필연적으로 이 예측 능력이 거의 변하지 않는다는 증거였습니다.
그러면 테스터가 우리에게 이 사실을 증명할 것입니다.
그리고 Random Advisor의 테스터는 무엇을 증명합니까? 입력 시 무작위 로 순서가 선택 됩니다. 이 EA의 테스터가 EA의 미래 행동에 대한 증거를 제공합니까? 아니, 질문이 아니었다.
깨진 이유는 무엇입니까? 나를 위해 작동합니다.
여기 텍스트가 있습니다
시원한
수동 거래 의 자동화된 버전이 있습니다.
그리고 여기 다른 테이크/스톱으로 인한 또 다른 옵션이 있습니다.
오랫동안 작은 부분에 누적되어 온 손실이 한 번에 여기에 있습니다.
매개변수를 변경하여 다양한 외부 옵션을 얻을 수 있습니다.
내가 그것을 보았을 때 나는 단순히 기뻤습니다. 예측자의 예측 능력을 다루는 것이 필요하다는 가장 놀라운 증거와 필연적으로 이 예측 능력이 거의 변하지 않는다는 증거였습니다.
그러면 테스터가 우리에게 이 사실을 증명할 것입니다.
그리고 Random Advisor의 테스터는 무엇을 증명합니까? 입력 시 무작위 로 순서가 선택 됩니다. 이 EA의 테스터가 EA의 미래 행동에 대한 증거를 제공합니까? 아니, 질문이 아니었다.
적어도 관찰자에게는 이것이 시장의 무작위성에 대한 증거인 것 같습니다.
사실 저는 랜덤 프로세스로 작업합니다. 예, 이 경우 일부 추세가 손실되지만 많은 수의 트랜잭션으로 인해 보상됩니다. 소음이 더 높습니다.
ZY 흠. 결과적으로 거래를 지원하여 주요 이익을 얻습니다. 글쎄요, 아마도 MM일 것입니다.
적어도 관찰자에게는 이것이 시장의 무작위성에 대한 증거인 것 같습니다.
사실 저는 랜덤 프로세스로 작업합니다. 예, 이 경우 일부 추세가 손실되지만 많은 수의 트랜잭션으로 인해 보상됩니다. 소음이 더 높습니다.
네, 있을 곳이 있습니다.
게임 이론은 다음 문제에서 시작됩니다.
완전히 어둡고 눈가리개를 가린 방에서 왕은 눈을 가린 그의 페이지를 잡으려고 합니다.
질문 1. 최소한의 걸음으로 구석에 숨어있는 소년을 잡으려면 왕이 따라야 할 전략은 무엇입니까?
질문 2: 최소한의 걸음으로 구석을 보고 있는 왕을 피하기 위해 페이지는 어떤 전략을 따라야 합니까?
대답은 동일합니다. 균일하게 분포된 확률 변수입니다.
매우 긍정적인 균형 그래프 뒤에는 견적 증분이 균일하게 분포된 값이라는 이 조항이 있습니다.
네, 있을 곳이 있습니다.
매우 긍정적인 잔액 그래프 뒤에는 견적 증분이 균일하게 분포된 값이라는 이 조항이 있습니다.
자, 여기서 우리는 Wiener 프로세스 또는 Wiener 유사 프로세스에 도달합니다. 그리고 무엇을 예측할 수 있습니까? 가장 좋은 예측은 규모 자체입니다.
그러나 정규 분포(또는 거의 정규 분포)는 잘 예측할 수 있습니다. 물론 문자 그대로의 의미는 아닙니다. 촛불의 흔적처럼 말입니다.