트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 490

Yuriy Asaulenko 2017.09.30 17:22 #4891

forexman77 :

각각 9개의 뉴런이 있는 3개의 레이어. 사진 속 줄거리는 2004년부터 2016년까지가 굉장히 깁니다. 저는 일부러 긴 히스토리를 선택해서 전체 기간에 걸쳐 안정적인 결과가 나올지 확인했습니다. 일반적으로 포워드의 드로다운이 가장 큰 것으로 나타났지만, 반면에 봇은 포워드 후반부 부터 수익을 올리기 시작했습니다 .

일반적으로 포워드의 후반부 수익은 명확하지 않습니다. 저는 3개월 동안만 가르쳤습니다(역사 -1 min TF - Sber futures - 3.17). 3개월 동안 확인 - 선물 Sber-6.17.

더 간단한 네트워크 - 훈련 세트의 15,15,15,10.1(41개 뉴런)은 놀라운 결과를 제공했지만 다음 미래(Sber-6.17)에서는 결과가 긍정적이지만 그렇게 뜨겁지는 않습니다.

forexman77 2017.09.30 17:25 #4892

유리 아사울렌코 :

일반적으로 포워드의 후반부 수익은 명확하지 않습니다.

지금 말하기에는 너무 이르다. 수평선이 큽니다. 반년, 1년, 꼭 봐야지 시험끝에)

forexman77 2017.09.30 17:29 #4893

4개의 레이어에서 네트워크가 짓밟힙니다.

Yuriy Asaulenko 2017.09.30 17:29 #4894

forexman77 :

지금 말하기에는 너무 이르다. 수평선이 큽니다. 반년, 1년, 꼭 봐야지 시험끝에)

아니요, 지금 여기 있습니다. 너 뭐야? - 지금은 작동하는 시스템이 필요합니다. 그래서 참고로 저는 짧은 훈련간격(3개월)과 같은 체크를 선택합니다. IMHO, 1분이 더 필요하지 않습니다. 심지어 유해합니다.

Yuriy Asaulenko 2017.09.30 17:30 #4895

forexman77 :

4개의 레이어에서 네트워크가 짓밟힙니다.

네, 국회 환경은 어떤가요? 아르 자형?

Andrey Kisselyov 2017.09.30 17:32 #4896

막심 드미트리예프스키 :

예, 랜덤 포레스트를 통해 매우 빠르게 기대됩니다.

감사합니다.

forexman77 2017.09.30 17:34 #4897

유리 아사울렌코 :

아니요, 지금 여기 있습니다. 너 뭐야? - 지금은 작동하는 시스템이 필요합니다. 그래서 참고로 저는 짧은 훈련간격(3개월)과 같은 체크를 선택합니다. IMHO, 1분이 더 필요하지 않습니다.

글쎄, 나는 모른다. 백테스트를 위한 몇 개월로는 충분하지 않을 것입니다. 이런 식으로 어떤 종류의 벼룩을 가져 와서 잘 맞출 수 있습니다. 그러면 대부분의 경우 앞으로 쏟아집니다. 요새는 통화보다 훨씬 더 예측 가능합니다. 물론 쉽지는 않지만 미래에는 더 많은 성공 가능성이 있습니다.

forexman77 2017.09.30 17:35 #4898

유리 아사울렌코 :

네, 국회 환경은 어떤가요? 아르 자형?

MQL4)

Yuriy Asaulenko 2017.09.30 17:42 #4899

forexman77 :

잘 모르겠어. 백테스트를 위한 몇 개월로는 충분하지 않을 것입니다. 이런 식으로 어떤 종류의 벼룩을 가져 와서 잘 맞출 수 있습니다. 그러면 대부분의 경우 앞으로 쏟아집니다. 요새는 통화보다 훨씬 더 예측 가능 합니다. 물론 쉽지는 않지만, 미래에는 성공할 가능성이 더 많습니다 .

그것은 앞으로 쏟아지지 않습니다, 나는 이미 썼습니다 - 3 개월 앞으로 - 비행은 정상이며 공연이 끝나는 징후는 없습니다. 100 거래 + 교육 방법론. 그래서 그것이 예측 가능하다면 Forts로 가십시오. 하지만 그렇게 생각하지 않습니다. 나는 08부터 거기에 있었다.)) 사실, 투자 단위당 이익은 동일합니다. Forts의 레버리지는 ~1:10 미만이지만 더 많은 움직임이 있습니다. 외환 레버리지는 크지만 움직임은 작습니다.

forexman77 2017.09.30 17:45 #4900

유리 아사울렌코 :

예측 가능한 경우 Forts로 이동하십시오. 하지만 그렇게 생각하지 않습니다. 나는 08부터 거기에 있었다.)) 사실, 투자 단위당 이익은 동일합니다. Forts에 대한 레버리지는 적지만 더 많은 움직임이 있습니다. 외환 레버리지는 크지만 움직임은 작습니다.

돈은 없지만 그들이 하는 대로 나는 분명히 그곳에서 거래할 것입니다) 일반적으로 가장 예측 가능한 시장 은 주식입니다. 나는 내 네트워크 9에서 더 나아질 것입니다. 이것은 가중치 등이며 더 정확하게는 3개의 활성화 뉴런이 있습니다.
각각 9개의 뉴런이 있는 3개의 레이어. 사진 속 줄거리는 2004년부터 2016년까지가 굉장히 깁니다. 저는 일부러 긴 히스토리를 선택해서 전체 기간에 걸쳐 안정적인 결과가 나올지 확인했습니다. 일반적으로 포워드의 드로다운이 가장 큰 것으로 나타났지만, 반면에 봇은 포워드 후반부 부터 수익을 올리기 시작했습니다 .
일반적으로 포워드의 후반부 수익은 명확하지 않습니다.
저는 3개월 동안만 가르쳤습니다(역사 -1 min TF - Sber futures - 3.17). 3개월 동안 확인 - 선물 Sber-6.17.
더 간단한 네트워크 - 훈련 세트의 15,15,15,10.1(41개 뉴런)은 놀라운 결과를 제공했지만 다음 미래(Sber-6.17)에서는 결과가 긍정적이지만 그렇게 뜨겁지는 않습니다.
지금 말하기에는 너무 이르다. 수평선이 큽니다. 반년, 1년, 꼭 봐야지 시험끝에)
4개의 레이어에서 네트워크가 짓밟힙니다.
아니요, 지금 여기 있습니다. 너 뭐야? - 지금은 작동하는 시스템이 필요합니다.
그래서 참고로 저는 짧은 훈련간격(3개월)과 같은 체크를 선택합니다. IMHO, 1분이 더 필요하지 않습니다. 심지어 유해합니다.
예, 랜덤 포레스트를 통해 매우 빠르게
감사합니다.
글쎄, 나는 모른다. 백테스트를 위한 몇 개월로는 충분하지 않을 것입니다. 이런 식으로 어떤 종류의 벼룩을 가져 와서 잘 맞출 수 있습니다. 그러면 대부분의 경우 앞으로 쏟아집니다.
요새는 통화보다 훨씬 더 예측 가능합니다. 물론 쉽지는 않지만 미래에는 더 많은 성공 가능성이 있습니다.
MQL4)
그것은 앞으로 쏟아지지 않습니다, 나는 이미 썼습니다 - 3 개월 앞으로 - 비행은 정상이며 공연이 끝나는 징후는 없습니다. 100 거래 + 교육 방법론.
그래서 그것이 예측 가능하다면 Forts로 가십시오. 하지만 그렇게 생각하지 않습니다. 나는 08부터 거기에 있었다.))
사실, 투자 단위당 이익은 동일합니다. Forts의 레버리지는 ~1:10 미만이지만 더 많은 움직임이 있습니다. 외환 레버리지는 크지만 움직임은 작습니다.
돈은 없지만 그들이 하는 대로 나는 분명히 그곳에서 거래할 것입니다)
일반적으로 가장 예측 가능한 시장 은 주식입니다.
나는 내 네트워크 9에서 더 나아질 것입니다. 이것은 가중치 등이며 더 정확하게는 3개의 활성화 뉴런이 있습니다.