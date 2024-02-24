트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 980 1...973974975976977978979980981982983984985986987...3399 새 코멘트 Vladimir Perervenko 2018.06.07 17:35 #9791 막심 드미트리예프스키 : MT5로 이식된 alglib 수치 분석 라이브러리입니다. Zayuzal은 이미 널리 퍼져 있으며 일반적으로 재고가 없으며 좋습니다. 그러나 시각화 및 최신 현대 모델 없이는. lib가 더 이상 개발되지 않는 것 같고 사이트가 조용합니다. 네, 놓쳤습니다. 막다른 도서관에서 보낸 시간이 아깝지 않으세요? [삭제] 2018.06.07 17:42 #9792 블라디미르 페레르벤코 : 네, 놓쳤습니다. 막다른 도서관에서 보낸 시간이 아깝지 않으세요? R에 대한 칭찬이 지금 시작된다면, 나는 당신에게 최소한 6개월 동안 그 진술을 입증하도록 요구할 것입니다. Vitaly Muzichenko 2018.06.07 21:25 #9793 알렉산더 이바노프 : 안녕하세요 )) 여기에서 검색하는 동안 우리는 이미 러시아의 획기적인 요소인 RPE를 만들었습니다. 이것은 "다섯 번째 요소"입니다. 성배, 철학자의 돌, 진사, 기 시스템, 알고리즘화 분야에서 우리 과학 전문가의 성과입니다. 이제 모든 경제 및 금융 프로젝트는 RPE에 대한 심층 신경 분석을 통해 최적화됩니다. 저것들. 미래에는 경제적 돌파구를 통해 1루블이 1달러와 같을 것입니다. 우리는 함께 밝은 미래를 향해 나아가고 있습니다! 당신은 어디에 살고 있습니까? 어떻게 당신에게 갈 수 있습니까? 이 버섯도 먹어보고 싶어요! Wizard2018 2018.06.08 09:04 #9794 Alexander Ivanov 2018.06.08 15:08 #9795 내가 로봇을 훈련시키려고 했을 때 ..... 그때 로봇이 나 자신을 가르쳤습니다 :))) 씨발 이해해)) Yuriy Asaulenko 2018.06.08 16:03 #9796 알렉산더 이바노프 : 내가 로봇을 훈련시키려고 했을 때 ..... 그때 로봇이 나 자신을 가르쳤습니다 :))) 씨발 이해해)) 네. 당신은 자동 전화 교환을 수행합니다 - 당신은 스스로 훈련합니다. 아주 정상입니다. Wizard2018 2018.06.08 16:04 #9797 여기 매복이 있습니다. 무엇을 먹여야 하고 무엇을 신경망을 훈련시켜야 하는지 아는 사람은 필요하지 않습니다. 이제 나는 무엇을 가르쳐야 하고 어떤 예측자가 필요한지 압니다. 신이시여, 저를 용서해 주십시오. 그러나 300년 동안 나는 그것들을 그리드에 밀어넣고 거기에서 무언가를 가르칠 필요가 없습니다. 이것이 없어도 모든 것이 훨씬 쉽게 작동하기 때문입니다. 적절하게 연마된 모스크는 최고의 신경망입니다. 친숙한 예술가가 그의 눈으로 꼬냑 아래에서 이틀 저녁 동안의 모든 패턴을 찾았습니다. :) 그리고 여기에는 980 페이지가 있으며 하나의 트랙 모델이 없습니다. 쓰레기에 쓰레기가 쓰레기를 운전합니다. Yuriy Asaulenko 2018.06.08 16:09 #9798 마법사2018 : 여기 매복이 있습니다. 무엇을 먹여야 하고 무엇을 신경망을 훈련시켜야 하는지 아는 사람은 필요하지 않습니다. 이제 나는 무엇을 가르쳐야 하고 어떤 예측자가 필요한지 압니다. 신이시여, 저를 용서해 주십시오. 그러나 300년 동안 나는 그것들을 그리드에 밀어넣고 거기에서 무언가를 가르칠 필요가 없습니다. 이것이 없어도 모든 것이 훨씬 쉽게 작동하기 때문입니다. 적절하게 연마된 모스크는 최고의 신경망입니다. 그의 눈으로 친숙한 예술가가 꼬냑 아래에서 이틀 저녁 동안의 모든 패턴을 찾았습니다 :) 그리고 여기에 980 페이지와 하나 이상의 트랙 모델이 있습니다. 쓰레기에 쓰레기가 쓰레기를 운전합니다. 상관없습니다. 당신은 당신 자신의 두뇌를 가지고 있습니다 - 그것으로 충분합니다. 가장 중요한 것은 몇 가지 생각을 가져오는 것입니다. 제 경험 외에는 다른 경험이 없습니다.) 아이디어는 여기에서 얻었고 저는 3개월이었습니다. 국회에 무엇을 먹일지 알아 냈습니다. 나는 그것을 알아 냈습니다. 예측자도, 열거도 없습니다. 모든 것이 NS 자체에서 수행됩니다. СанСаныч Фоменко 2018.06.10 09:35 #9799 R-3.5.0에서 패키지가 업데이트되면 바이트코드로 컴파일됩니다. 이전에는 그렇지 않았습니다. 업데이트되지 않은 패키지는 어떻게 됩니까? 모든 패키지를 바이트 코드로 만들고 싶습니다. 바이트코드의 속도가 몇 배나 빠르다는 기사를 보았습니다. Aleksei Kuznetsov 2018.06.10 10:20 #9800 산산이치 포멘코 : R-3.5.0에서 패키지가 업데이트되면 바이트코드로 컴파일됩니다. 이전에는 그렇지 않았습니다. 업데이트되지 않은 패키지는 어떻게 됩니까? 모든 패키지를 바이트 코드로 만들고 싶습니다. 바이트코드의 속도가 몇 배나 빠르다는 기사를 보았습니다. 제거하고 다시 설치할 수 있습니까? 그런 다음 바이트 코드로 컴파일합니까? 흥미롭게도 인터프리터 자체에서 작성된 코드는 바이트 코드로 컴파일할 수 없습니까? 예를 들어 패키지로 발행합니다. 1...973974975976977978979980981982983984985986987...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
MT5로 이식된 alglib 수치 분석 라이브러리입니다. Zayuzal은 이미 널리 퍼져 있으며 일반적으로 재고가 없으며 좋습니다. 그러나 시각화 및 최신 현대 모델 없이는. lib가 더 이상 개발되지 않는 것 같고 사이트가 조용합니다.
네, 놓쳤습니다. 막다른 도서관에서 보낸 시간이 아깝지 않으세요?
R에 대한 칭찬이 지금 시작된다면, 나는 당신에게 최소한 6개월 동안 그 진술을 입증하도록 요구할 것입니다.
안녕하세요 ))
여기에서 검색하는 동안 우리는 이미 러시아의 획기적인 요소인 RPE를 만들었습니다.
이것은 "다섯 번째 요소"입니다. 성배, 철학자의 돌, 진사, 기 시스템, 알고리즘화 분야에서 우리 과학 전문가의 성과입니다.
이제 모든 경제 및 금융 프로젝트는 RPE에 대한 심층 신경 분석을 통해 최적화됩니다.
저것들. 미래에는 경제적 돌파구를 통해 1루블이 1달러와 같을 것입니다.
우리는 함께 밝은 미래를 향해 나아가고 있습니다!
당신은 어디에 살고 있습니까? 어떻게 당신에게 갈 수 있습니까? 이 버섯도 먹어보고 싶어요!
내가 로봇을 훈련시키려고 했을 때 ..... 그때 로봇이 나 자신을 가르쳤습니다 :)))
네. 당신은 자동 전화 교환을 수행합니다 - 당신은 스스로 훈련합니다. 아주 정상입니다.
여기 매복이 있습니다. 무엇을 먹여야 하고 무엇을 신경망을 훈련시켜야 하는지 아는 사람은 필요하지 않습니다. 이제 나는 무엇을 가르쳐야 하고 어떤 예측자가 필요한지 압니다. 신이시여, 저를 용서해 주십시오. 그러나 300년 동안 나는 그것들을 그리드에 밀어넣고 거기에서 무언가를 가르칠 필요가 없습니다. 이것이 없어도 모든 것이 훨씬 쉽게 작동하기 때문입니다. 적절하게 연마된 모스크는 최고의 신경망입니다. 그의 눈으로 친숙한 예술가가 꼬냑 아래에서 이틀 저녁 동안의 모든 패턴을 찾았습니다 :) 그리고 여기에 980 페이지와 하나 이상의 트랙 모델이 있습니다. 쓰레기에 쓰레기가 쓰레기를 운전합니다.
상관없습니다. 당신은 당신 자신의 두뇌를 가지고 있습니다 - 그것으로 충분합니다. 가장 중요한 것은 몇 가지 생각을 가져오는 것입니다.
제 경험 외에는 다른 경험이 없습니다.) 아이디어는 여기에서 얻었고 저는 3개월이었습니다. 국회에 무엇을 먹일지 알아 냈습니다. 나는 그것을 알아 냈습니다. 예측자도, 열거도 없습니다. 모든 것이 NS 자체에서 수행됩니다.
R-3.5.0에서 패키지가 업데이트되면 바이트코드로 컴파일됩니다. 이전에는 그렇지 않았습니다.
업데이트되지 않은 패키지는 어떻게 됩니까?
모든 패키지를 바이트 코드로 만들고 싶습니다. 바이트코드의 속도가 몇 배나 빠르다는 기사를 보았습니다.
제거하고 다시 설치할 수 있습니까? 그런 다음 바이트 코드로 컴파일합니까?
흥미롭게도 인터프리터 자체에서 작성된 코드는 바이트 코드로 컴파일할 수 없습니까? 예를 들어 패키지로 발행합니다.