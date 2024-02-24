트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2196 1...218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203...3399 새 코멘트 Александр Алексеевич 2020.11.26 18:58 #21951 막심 드미트리예프스키 : 번들에 대한 코스는 종료되었지만, 왜냐하면 그것에 대해 점수를 매겼기 때문입니다. 유튜브에 영상만 올리는 건 재미없어 반면에 Coursera와 같이 많은 유료 과정이 현재 무료로 열려 있습니다. 하나 더 짚고 넘어가겠습니다)) 어째서인지 영어로 추천합니다. 하지만 그것은 중요하지 않습니다. 더 많은 코스를 수강할수록 레벨이 높아집니다. 그런 다음 디지털 인증서를 제공합니다. 어디 가세요? [삭제] 2020.11.26 19:14 #21952 알렉산더 알렉세비치 : 어디 가세요? https://2035.university/ Университет 20.35 2035.university Первый в России университет, обеспечивающий профессиональное развитие человека в цифровой экономике. Готовит лидеров компаний, участников Национальной технологической инициативы. iwelimorn 2020.11.26 19:56 #21953 막심 드미트리예프스키 : 네 좋아요. 어째서인지 텐서가 일어나기 싫어서 몸통을 살펴봅니다 나는 접근 방식 자체만큼 구현에 그다지 관심이 없습니다. 분포를 정의하는 방법, 해석하는 방법 등 다르게 할 수 있기 때문에 여기에 흥미로운 기사 1 , 2 가 있습니다. 내부에서 무슨 일이 일어나고 있는지 직관을 제공합니다. 시원한! 다음은 파이썬에 대한 예가 있는 VAE를 포함하여 모든 종류의 다양한 생성 모델의 예입니다. https://github.com/wiseodd/generative-models wiseodd/generative-models wiseoddgithub.com Collection of generative models, e.g. GAN, VAE in Pytorch and Tensorflow. Also present here are RBM and Helmholtz Machine. Note: Generated samples will be stored in (or , etc) directory during training. What's in it? Generative Adversarial Nets (GAN) Vanilla GAN Conditional GAN InfoGAN Wasserstein GAN Mode Regularized GAN Coupled GAN Auxiliary... mytarmailS 2020.11.27 08:48 #21954 이 수준, 너무 어렵습니다 ... 누가 왼쪽의 이 부분이 오른쪽의 반등의 원인이 될 수 있다고 생각할 수 있습니까? 그리고 그들 사이에 얼마나 많은 추가 정보가 있습니까? 조금은 자랑스러워 하거나 그럴 뻔 했다고.... 그러나 이것은 중요한 것이 아니며 중요한 것은 그러한 관계를 찾을 수있는 기본 알고리즘이 없다는 것입니다 ..... 나는 시장과 유사한 문제에 대한 해결책을 찾기 위해 많은 과학 문헌을 삽질했지만 분명히 그러한 유사한 문제는 없습니다 ... 따라서 이러한 문제를 해결할 수 있는 기성 알고리즘이 없습니다 ... 그리고 그건 그렇고, 그림을 보면 시장이 시계열이 아니라 말 그대로 시계열 형식으로 쓰여지는 것을 이해할 수 있지만 시장의 이해와 함께 다르게 작업해야합니다. 구조... 이것은 알려진 모든 접근 방식이 작동하지 않는다는 것을 의미하며 원칙적으로 실습으로 확인됩니다.. 나는 아무것도 홍보하지 않고 나는 아무에게도 설득하려고하지 않습니다 ... 그냥 쓰고 싶었고 썼습니다 .. 이동 평균이 실제로 작동합니까? 무역 시스템 리그. 우리는 수익 생성기 EA Valeriy Yastremskiy 2020.11.27 09:03 #21955 mytarmailS : 이 수준, 너무 어렵습니다 ... 누가 왼쪽의 이 부분이 오른쪽의 반등의 원인이 될 수 있다고 생각할 수 있습니까? 그리고 그들 사이에 얼마나 많은 추가 정보가 있습니까? 조금은 자랑스러워 하거나 그럴 뻔 했다고.... 그러나 이것은 중요한 것이 아니며 중요한 것은 그러한 관계를 찾을 수있는 기본 알고리즘이 없다는 것입니다 ..... 나는 시장과 유사한 문제에 대한 해결책을 찾기 위해 많은 과학 문헌을 삽질했지만 분명히 그러한 유사한 문제는 없습니다 ... 따라서 이러한 문제를 해결할 수 있는 기성 알고리즘이 없습니다 ... 그리고 그건 그렇고, 그림을 보면 시장이 시계열이 아니라 말 그대로 시계열 형식으로 쓰여지는 것을 이해할 수 있지만 시장의 이해와 함께 다르게 작업해야합니다. 구조... 이것은 알려진 모든 접근 방식이 작동하지 않는다는 것을 의미하며 원칙적으로 실습으로 확인됩니다.. 나는 아무것도 홍보하지 않고 나는 아무에게도 설득하려고하지 않습니다 ... 그냥 쓰고 싶었고 썼습니다 .. 우리는 가설을 확인해야 합니다. 그럴 수도 있습니다. 하지만 어쩐지 논리적이지 않다. 다양한 분야를 살펴봐야 합니다. mytarmailS 2020.11.27 09:08 #21956 발레리 야스트렘스키 : 우리는 가설을 확인해야 합니다. 그럴 수도 있습니다. 하지만 어쩐지 논리적이지 않다. 다양한 분야를 살펴봐야 합니다. 논리적이지 않은 것은? Aleksei Kuznetsov 2020.11.27 09:10 #21957 mytarmailS : 이 수준, 너무 어렵습니다 ... 누가 왼쪽의 이 부분이 오른쪽의 반등의 원인이 될 수 있다고 생각할 수 있습니까? 그리고 그들 사이에 얼마나 많은 추가 정보가 있습니까? 조금은 자랑스러워 하거나 그럴 뻔 했다고.... 그러나 이것은 중요한 것이 아니며 중요한 것은 그러한 관계를 찾을 수있는 기본 알고리즘이 없다는 것입니다 ..... 나는 시장과 유사한 문제에 대한 해결책을 찾기 위해 많은 과학 문헌을 삽질했지만 분명히 그러한 유사한 문제는 없습니다 ... 따라서 이러한 문제를 해결할 수 있는 기성 알고리즘이 없습니다 ... 그리고 그건 그렇고, 그림을 보면 시장이 시계열이 아니라 말 그대로 시계열 형식으로 쓰여지는 것을 이해할 수 있지만 시장의 이해와 함께 다르게 작업해야합니다. 구조... 이것은 알려진 모든 접근 방식이 작동하지 않는다는 것을 의미하며 원칙적으로 실습으로 확인됩니다.. 나는 아무것도 홍보하지 않고 나는 아무에게도 설득하려고하지 않습니다 ... 그냥 쓰고 싶었고 썼습니다 .. 너무 멀리 예측하려고 합니다. 당신은 여전히 5-10 바 앞으로 갈 수 있습니다. 그리고 100은 비현실적입니다. Valeriy Yastremskiy 2020.11.27 09:12 #21958 mytarmailS : 논리적이지 않은 것은? 패턴이 반복 가능하고 우발적이지 않다는 것입니다. 하지만 우연이 아닙니다. mytarmailS 2020.11.27 09:14 #21959 도서관 : 너무 멀리 예측하려고 합니다. 당신은 여전히 5-10 바 앞으로 갈 수 있습니다. 그리고 100은 비현실적입니다. 사실은 패턴을 예측하는 것이 아니라 반등 가격이고 올바른 가격에서 반등은 5촛대 이후와 55초 이후 모두 일어날 수 있다는 점인데 상관없고 같은 패턴이 되겠죠... 이것이 내가 말하는 것입니다. VR에 대한 시장 접근 방식은 작동하지 않습니다. 왜냐하면 가격(레벨)은 가격 움직임(패턴)이 아니라 가격(레벨)이 시장에서 더 중요하기 때문입니다. Aleksei Kuznetsov 2020.11.27 09:23 #21960 mytarmailS : 사실은 패턴을 예측하는 것이 아니라 반등 가격이고 올바른 가격에서 반등은 5촛대 이후와 55초 이후 모두 일어날 수 있다는 점인데 상관없고 같은 패턴이 되겠죠... 이것이 내가 말하는 것입니다. VR에 대한 시장 접근 방식은 작동하지 않습니다. 왜냐하면 가격(레벨)은 가격 움직임(패턴)이 아니라 가격(레벨)이 시장에서 더 중요하기 때문입니다. 예측이 멀수록 정확도가 떨어집니다. 100개 이상의 막대에서 많은 일이 발생할 수 있습니다. 1...218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
번들에 대한 코스는 종료되었지만, 왜냐하면 그것에 대해 점수를 매겼기 때문입니다. 유튜브에 영상만 올리는 건 재미없어
반면에 Coursera와 같이 많은 유료 과정이 현재 무료로 열려 있습니다. 하나 더 짚고 넘어가겠습니다)) 어째서인지 영어로 추천합니다. 하지만 그것은 중요하지 않습니다. 더 많은 코스를 수강할수록 레벨이 높아집니다. 그런 다음 디지털 인증서를 제공합니다.
어디 가세요?
https://2035.university/
네 좋아요. 어째서인지 텐서가 일어나기 싫어서 몸통을 살펴봅니다
나는 접근 방식 자체만큼 구현에 그다지 관심이 없습니다. 분포를 정의하는 방법, 해석하는 방법 등 다르게 할 수 있기 때문에
여기에 흥미로운 기사 1 , 2 가 있습니다. 내부에서 무슨 일이 일어나고 있는지 직관을 제공합니다.
시원한!
다음은 파이썬에 대한 예가 있는 VAE를 포함하여 모든 종류의 다양한 생성 모델의 예입니다.
https://github.com/wiseodd/generative-models
이 수준, 너무 어렵습니다 ...
누가 왼쪽의 이 부분이 오른쪽의 반등의 원인이 될 수 있다고 생각할 수 있습니까?
그리고 그들 사이에 얼마나 많은 추가 정보가 있습니까?
조금은 자랑스러워 하거나 그럴 뻔 했다고....
그러나 이것은 중요한 것이 아니며 중요한 것은 그러한 관계를 찾을 수있는 기본 알고리즘이 없다는 것입니다 .....
나는 시장과 유사한 문제에 대한 해결책을 찾기 위해 많은 과학 문헌을 삽질했지만 분명히 그러한 유사한 문제는 없습니다 ...
따라서 이러한 문제를 해결할 수 있는 기성 알고리즘이 없습니다 ...
그리고 그건 그렇고, 그림을 보면 시장이 시계열이 아니라 말 그대로 시계열 형식으로 쓰여지는 것을 이해할 수 있지만 시장의 이해와 함께 다르게 작업해야합니다. 구조...
이것은 알려진 모든 접근 방식이 작동하지 않는다는 것을 의미하며 원칙적으로 실습으로 확인됩니다..
나는 아무것도 홍보하지 않고 나는 아무에게도 설득하려고하지 않습니다 ... 그냥 쓰고 싶었고 썼습니다 ..
이 수준, 너무 어렵습니다 ...
누가 왼쪽의 이 부분이 오른쪽의 반등의 원인이 될 수 있다고 생각할 수 있습니까?
그리고 그들 사이에 얼마나 많은 추가 정보가 있습니까?
조금은 자랑스러워 하거나 그럴 뻔 했다고....
그러나 이것은 중요한 것이 아니며 중요한 것은 그러한 관계를 찾을 수있는 기본 알고리즘이 없다는 것입니다 .....
나는 시장과 유사한 문제에 대한 해결책을 찾기 위해 많은 과학 문헌을 삽질했지만 분명히 그러한 유사한 문제는 없습니다 ...
따라서 이러한 문제를 해결할 수 있는 기성 알고리즘이 없습니다 ...
그리고 그건 그렇고, 그림을 보면 시장이 시계열이 아니라 말 그대로 시계열 형식으로 쓰여지는 것을 이해할 수 있지만 시장의 이해와 함께 다르게 작업해야합니다. 구조...
이것은 알려진 모든 접근 방식이 작동하지 않는다는 것을 의미하며 원칙적으로 실습으로 확인됩니다..
나는 아무것도 홍보하지 않고 나는 아무에게도 설득하려고하지 않습니다 ... 그냥 쓰고 싶었고 썼습니다 ..
우리는 가설을 확인해야 합니다. 그럴 수도 있습니다. 하지만 어쩐지 논리적이지 않다. 다양한 분야를 살펴봐야 합니다.
우리는 가설을 확인해야 합니다. 그럴 수도 있습니다. 하지만 어쩐지 논리적이지 않다. 다양한 분야를 살펴봐야 합니다.
논리적이지 않은 것은?
이 수준, 너무 어렵습니다 ...
누가 왼쪽의 이 부분이 오른쪽의 반등의 원인이 될 수 있다고 생각할 수 있습니까?
그리고 그들 사이에 얼마나 많은 추가 정보가 있습니까?
조금은 자랑스러워 하거나 그럴 뻔 했다고....
그러나 이것은 중요한 것이 아니며 중요한 것은 그러한 관계를 찾을 수있는 기본 알고리즘이 없다는 것입니다 .....
나는 시장과 유사한 문제에 대한 해결책을 찾기 위해 많은 과학 문헌을 삽질했지만 분명히 그러한 유사한 문제는 없습니다 ...
따라서 이러한 문제를 해결할 수 있는 기성 알고리즘이 없습니다 ...
그리고 그건 그렇고, 그림을 보면 시장이 시계열이 아니라 말 그대로 시계열 형식으로 쓰여지는 것을 이해할 수 있지만 시장의 이해와 함께 다르게 작업해야합니다. 구조...
이것은 알려진 모든 접근 방식이 작동하지 않는다는 것을 의미하며 원칙적으로 실습으로 확인됩니다..
나는 아무것도 홍보하지 않고 나는 아무에게도 설득하려고하지 않습니다 ... 그냥 쓰고 싶었고 썼습니다 ..
논리적이지 않은 것은?
패턴이 반복 가능하고 우발적이지 않다는 것입니다. 하지만 우연이 아닙니다.
너무 멀리 예측하려고 합니다. 당신은 여전히 5-10 바 앞으로 갈 수 있습니다. 그리고 100은 비현실적입니다.
사실은 패턴을 예측하는 것이 아니라 반등 가격이고 올바른 가격에서 반등은 5촛대 이후와 55초 이후 모두 일어날 수 있다는 점인데 상관없고 같은 패턴이 되겠죠...
이것이 내가 말하는 것입니다. VR에 대한 시장 접근 방식은 작동하지 않습니다. 왜냐하면 가격(레벨)은 가격 움직임(패턴)이 아니라 가격(레벨)이 시장에서 더 중요하기 때문입니다.
사실은 패턴을 예측하는 것이 아니라 반등 가격이고 올바른 가격에서 반등은 5촛대 이후와 55초 이후 모두 일어날 수 있다는 점인데 상관없고 같은 패턴이 되겠죠...
이것이 내가 말하는 것입니다. VR에 대한 시장 접근 방식은 작동하지 않습니다. 왜냐하면 가격(레벨)은 가격 움직임(패턴)이 아니라 가격(레벨)이 시장에서 더 중요하기 때문입니다.