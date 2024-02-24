트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2195 1...218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202...3399 새 코멘트 Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 13:45 #21941 mytarmailS : 예, 수준을 예측하려는 모든 시도는 추적 값을 예측하는 것보다 수백 배 더 어렵습니다. 모든 것이 명확하지 않습니다. 아이디어를 구현하려면 새롭고 사소하지 않은 많은 것을 생각해 내야 합니다... 하지만 흥미롭고 잘 될 것이라는 핑크빛 꿈이 있습니다) 아니요, 끝은 해결하기 어렵습니다. 한 번은 더 돌아가야 할 것 같은 기분이 든다. 그리고 결과의 정확성은 조건의 순서에 달려 있습니다. 좋은 치즈나 도우처럼, 재료를 한 번에 섞을 수는 없습니다...)))) 1차 극값과 상태 막대 아래의 상태를 결정하기 위해 어리석은 것으로 시작하겠습니다. 2차의 극한으로. 바 내부의 움직임은 주석)))) mytarmailS 2020.11.26 14:11 #21942 발레리 야스트렘스키 : 아니요, 끝은 해결하기 어렵습니다. 한 번은 더 돌아가야 할 것 같은 기분이 든다. 그리고 결과의 정확성은 조건의 순서에 달려 있습니다. 좋은 치즈나 도우처럼, 재료를 한 번에 섞을 수는 없습니다...)))) 1차 극값과 상태 막대 아래의 상태를 결정하기 위해 어리석은 것으로 시작하겠습니다. 두 번째 차수의 극한에 의해. 바 내부의 움직임은 주석)))) 들어봐, AMO로 뭔가 했어? 너 이새끼 몇위냐? Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 14:17 #21943 mytarmailS : 들어봐, AMO로 뭔가 했어? 너 이새끼 몇등급이야? 아무거나에. 나는 손으로 더 잘 이해합니다. 먼저 알고리즘, 다음으로 NS 및 AMO입니다. 무엇을 찾아야 하는지 이해해야 합니다. 웨이트가 무엇인지, 뇌가 어떻게 배열되어 있는지 대충 이해하고, AMO 패키지가 어떻게 배열되어 있는지도 조금 알 수 있어요_) Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 14:21 #21944 mytarmailS : 들어봐, AMO로 뭔가 했어? 너 이새끼 몇등급이야? 현재로서는 레벨, 가장자리 및 가로질러 속도, 모든 레벨의 절대 및 평균 복도 범위의 비율로 구분되는 극한값이 있으며 막대 평균 우박 및 시가도 측정합니다. mytarmailS 2020.11.26 14:25 #21945 발레리 야스트렘스키 : 아무거나. 나는 손으로 더 잘 이해합니다. 이것은 매우 정확합니다 ... 글쎄, 당신은 그런 숲을 훈련하고 규칙을 추출할 수 있습니까? Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 14:36 #21946 mytarmailS : 이것은 매우 정확합니다 ... 글쎄, 당신은 그런 숲을 훈련하고 규칙을 추출할 수 있습니까? 막대 번호를 참조하여 극값 또는 증분 데이터만 시도할 수 있습니다. 복도의 너비와 함께 복도의 가장자리를 따라 속도를 볼 수 있습니다. 균형 전략의 임무에 있는 동안. 단계는 수신된 데이터에서 섹션을 적절하게 분리하는 방법입니다. 문제의 공식은 우리가 바람을 맞을 때 우리가 그것에 대해 잃을 때 힘을 증가시킨다는 것입니다. 반전은 또한 우리의 힘을 잃습니다. 모든 것이 간단합니다.)))) mytarmailS 2020.11.26 14:44 #21947 발레리 야스트렘스키 : 당신은 이해하지 못했습니다, 나는 다른 것에 대해 이야기하고 있습니다 ... 나는 흥미로운 것을 발견했습니다. MT4가 아이디어를 구현할 수 있도록 통합하는 것이 가능하지만 최소한 MO로 기초적인 일을 할 수 있어야합니다. .. 나는 Max를 당기고 싶지 않습니다. 그는 인코더를 더 잘 이해합니다. 성배를 찾아 퍼뜨리는 것이 좋습니다 ... 극단적 인 예측 Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 15:04 #21948 mytarmailS : 당신은 이해하지 못했습니다, 나는 다른 것에 대해 이야기하고 있습니다 ... 나는 흥미로운 것을 발견했습니다. MT4가 아이디어를 구현할 수 있도록 통합하는 것이 가능하지만 최소한 MO로 기본적인 일을 할 수 있어야합니다. .. 나는 Max를 당기고 싶지 않습니다. 그는 인코더를 더 잘 이해합니다. 성배를 찾아 퍼뜨리는 것이 좋습니다 ... 극단적 인 예측 지금까지는 제때가 아닙니다. 그리고 r-ku는 적어도 어떻게 든 이해해야합니다. 아직, NG가 될 때까지. 핑크책도 안읽어서 넋이 나갔어) 아름다운 그림) 첫 번째 극한값까지 2차 확장, 그 다음 하향 점프, 3차 추세 상승, 2차 추세 하락, 그 다음 점프 상승, 1차 추세 하락, 그 다음 점프 상승, 하락 , 위로, 그 다음 막대 추세, 첫 번째 순서, 막대 아래로 . 내가 얻고 싶은 것은 이것이다) 2014년 12월 금융 비디오에서 지그재그, 파도, 추세. 터미네이터 v2.0 Aleksei Kuznetsov 2020.11.26 15:07 #21949 발레리 야스트렘스키 : 지금까지는 제때가 아닙니다. 그리고 r-ku는 적어도 어떻게 든 이해해야합니다. 아직, NG가 될 때까지. 핑크책도 안읽어서 넋이 나갔어) 아름다운 그림) 첫 번째 극한값까지 2차 확장, 그 다음 하향 점프, 3차 추세 상승, 2차 추세 하락, 그 다음 점프 상승, 1차 추세 하락, 그 다음 점프 상승, 하락 , 위로, 그 다음 막대 추세, 첫 번째 순서, 막대 아래로 . 내가 얻고 싶은 것은 이것이다) 언리얼. 이것은 기억할 미로가 아닙니다. 우리의 무역 미로는 끊임없이 재건되고 있습니다 Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 15:10 #21950 도서관 : 언리얼. 이것은 기억할 미로가 아닙니다. 우리의 무역 미로는 끊임없이 재건되고 있습니다 물론 어렵지만 신이 냄비 일뿐만 아니라 ... 확실히 오류가있을 것입니다 ... 알고리즘은 이미 역학에서 극단을 계산하고 실수가 아닌 것 같습니다) 이제 올바르게 요리하는 방법을 이해하는 것이 좋습니다)) 1...218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
예, 수준을 예측하려는 모든 시도는 추적 값을 예측하는 것보다 수백 배 더 어렵습니다. 모든 것이 명확하지 않습니다. 아이디어를 구현하려면 새롭고 사소하지 않은 많은 것을 생각해 내야 합니다...
하지만 흥미롭고 잘 될 것이라는 핑크빛 꿈이 있습니다)
아니요, 끝은 해결하기 어렵습니다. 한 번은 더 돌아가야 할 것 같은 기분이 든다. 그리고 결과의 정확성은 조건의 순서에 달려 있습니다. 좋은 치즈나 도우처럼, 재료를 한 번에 섞을 수는 없습니다...)))) 1차 극값과 상태 막대 아래의 상태를 결정하기 위해 어리석은 것으로 시작하겠습니다. 2차의 극한으로. 바 내부의 움직임은 주석))))
아니요, 끝은 해결하기 어렵습니다. 한 번은 더 돌아가야 할 것 같은 기분이 든다. 그리고 결과의 정확성은 조건의 순서에 달려 있습니다. 좋은 치즈나 도우처럼, 재료를 한 번에 섞을 수는 없습니다...)))) 1차 극값과 상태 막대 아래의 상태를 결정하기 위해 어리석은 것으로 시작하겠습니다. 두 번째 차수의 극한에 의해. 바 내부의 움직임은 주석))))
들어봐, AMO로 뭔가 했어? 너 이새끼 몇위냐?
들어봐, AMO로 뭔가 했어? 너 이새끼 몇등급이야?
아무거나에. 나는 손으로 더 잘 이해합니다. 먼저 알고리즘, 다음으로 NS 및 AMO입니다. 무엇을 찾아야 하는지 이해해야 합니다. 웨이트가 무엇인지, 뇌가 어떻게 배열되어 있는지 대충 이해하고, AMO 패키지가 어떻게 배열되어 있는지도 조금 알 수 있어요_)
들어봐, AMO로 뭔가 했어? 너 이새끼 몇등급이야?
현재로서는 레벨, 가장자리 및 가로질러 속도, 모든 레벨의 절대 및 평균 복도 범위의 비율로 구분되는 극한값이 있으며 막대 평균 우박 및 시가도 측정합니다.
아무거나. 나는 손으로 더 잘 이해합니다.
이것은 매우 정확합니다 ...
글쎄, 당신은 그런 숲을 훈련하고 규칙을 추출할 수 있습니까?
이것은 매우 정확합니다 ...
글쎄, 당신은 그런 숲을 훈련하고 규칙을 추출할 수 있습니까?
막대 번호를 참조하여 극값 또는 증분 데이터만 시도할 수 있습니다. 복도의 너비와 함께 복도의 가장자리를 따라 속도를 볼 수 있습니다. 균형 전략의 임무에 있는 동안. 단계는 수신된 데이터에서 섹션을 적절하게 분리하는 방법입니다. 문제의 공식은 우리가 바람을 맞을 때 우리가 그것에 대해 잃을 때 힘을 증가시킨다는 것입니다. 반전은 또한 우리의 힘을 잃습니다. 모든 것이 간단합니다.))))
당신은 이해하지 못했습니다, 나는 다른 것에 대해 이야기하고 있습니다 ... 나는 흥미로운 것을 발견했습니다. MT4가 아이디어를 구현할 수 있도록 통합하는 것이 가능하지만 최소한 MO로 기초적인 일을 할 수 있어야합니다. ..
나는 Max를 당기고 싶지 않습니다. 그는 인코더를 더 잘 이해합니다. 성배를 찾아 퍼뜨리는 것이 좋습니다 ...
극단적 인 예측
당신은 이해하지 못했습니다, 나는 다른 것에 대해 이야기하고 있습니다 ... 나는 흥미로운 것을 발견했습니다. MT4가 아이디어를 구현할 수 있도록 통합하는 것이 가능하지만 최소한 MO로 기본적인 일을 할 수 있어야합니다. ..
나는 Max를 당기고 싶지 않습니다. 그는 인코더를 더 잘 이해합니다. 성배를 찾아 퍼뜨리는 것이 좋습니다 ...
극단적 인 예측
지금까지는 제때가 아닙니다. 그리고 r-ku는 적어도 어떻게 든 이해해야합니다. 아직, NG가 될 때까지. 핑크책도 안읽어서 넋이 나갔어) 아름다운 그림)
첫 번째 극한값까지 2차 확장, 그 다음 하향 점프, 3차 추세 상승, 2차 추세 하락, 그 다음 점프 상승, 1차 추세 하락, 그 다음 점프 상승, 하락 , 위로, 그 다음 막대 추세, 첫 번째 순서, 막대 아래로 . 내가 얻고 싶은 것은 이것이다)
지금까지는 제때가 아닙니다. 그리고 r-ku는 적어도 어떻게 든 이해해야합니다. 아직, NG가 될 때까지. 핑크책도 안읽어서 넋이 나갔어) 아름다운 그림)
첫 번째 극한값까지 2차 확장, 그 다음 하향 점프, 3차 추세 상승, 2차 추세 하락, 그 다음 점프 상승, 1차 추세 하락, 그 다음 점프 상승, 하락 , 위로, 그 다음 막대 추세, 첫 번째 순서, 막대 아래로 . 내가 얻고 싶은 것은 이것이다)
언리얼. 이것은 기억할 미로가 아닙니다. 우리의 무역 미로는 끊임없이 재건되고 있습니다
물론 어렵지만 신이 냄비 일뿐만 아니라 ... 확실히 오류가있을 것입니다 ... 알고리즘은 이미 역학에서 극단을 계산하고 실수가 아닌 것 같습니다) 이제 올바르게 요리하는 방법을 이해하는 것이 좋습니다))