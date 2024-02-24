트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 918 1...911912913914915916917918919920921922923924925...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2018.05.16 12:32 #9171 막심 드미트리예프스키 : 그렇습니다 그리고 이전 예측 변수, 총 몇 개 및 총 조합 수에 대한 전략을 구축할 수 있습니까? Aleksey Vyazmikin 2018.05.16 12:34 #9172 막심 드미트리예프스키 : 지금은 40개지만 사실 하나는 다른 조건으로 훈련하고 그 결과는 전체에 대해 평균화됩니다. 많이, 주식은 생각하지도 않는다! 그리고 얼마나 많은 예측 변수와 조합의 수입니까? Aleksey Vyazmikin 2018.05.16 12:41 #9173 막심 드미트리예프스키 : 다양한 전략에 대한 25에서 200까지의 예측 변수(입력) 흥미롭게도 각 차량에 대한 소유를 어떻게 표시합니까? 저것들. 200개의 열이 있고 25개의 값으로 채워져 있고 나머지 175개(변수(예측자)의 고유한 값)는 어떻습니까? geratdc_ 2018.05.16 18:51 #9174 막심 드미트리예프스키 : 나는 반격했다 봄까지 원했습니다-여름 전에 밝혀졌고 나쁘지도 않았습니다. 호주에서 사진을 기다려주세요 :) 투자자 - $50,000부터 고려 이해가 안 가네, 국회에서 돈 버는 법을 가르쳤어?)) [삭제] 2018.05.16 18:55 #9175 geratdc_ : 이해가 안 가네, 국회에서 돈 버는 법을 가르쳤어?)) 글쎄요, 그런 식으로, 저는 제가 할 수 있는 거의 모든 것을 했습니다 :) 성배 는 아니지만 가끔은 효과가 있을 것입니다. 그러면 스팀 목욕을 하는 것은 의미가 없습니다. geratdc_ 2018.05.16 18:58 #9176 막심 드미트리예프스키 : 글쎄, 그런 식으로 나는 내가 할 수있는 거의 모든 것을했습니다 :) 성배는 아니지만 때로는 효과가있을 것입니다. 그러면 증기 목욕을하는 의미가 없습니다. 합병 없이 연 100% 수익을 낼 수 있을까요? 일반적으로 배수에 대한 어떤 종류의 보호가 있습니까? 손절매 보통? 보증금을 저축하려고 합니다. 제 생각에는 이것이 모든 합병 Expert Advisor를 수익성있게 만드는 열쇠입니다. 모든 진지하게 :) 그래서 일반적으로 지지합니다. 많은 시간과 노력을 투자해야 합니다. 국회에 반환을 요구할 때다. [삭제] 2018.05.16 19:00 #9177 geratdc_ : 합병 없이 연 100% 수익을 낼 수 있을까요? 일반적으로 배수에 대한 보호는 무엇입니까? 손절매 보통? 예, 아마도 정기적인 재교육을 고려할 때 평균 어딘가에서 해결될 것입니다. 영구 시장을 선택하고 모든 종류의 헛소리에 대한 뉴스를 끄면 더 많은 MB가 있습니다. 그만, 글쎄 [삭제] 2018.05.16 19:02 #9178 geratdc_ : 그래서 일반적으로 지지합니다. 많은 시간과 노력을 투자해야 합니다. 국회에 반환을 요구할 때다. 시간과 노력에 대해 - 실제로 게임은 촛불의 가치가 없지만 동일한 신경망을 사용하여 일종의 지식을 얻는 측면에서 - 규범) geratdc_ 2018.05.16 19:08 #9179 나는 비상 주문의 역순을 생각해 냈습니다(볼륨 증가로 손익분기점으로 이어짐). 예금을 놓고 싸우는 것 같지만 그다지 안정적이지 않습니다. 그 시장은 비상 주문이 막대의 변동성이 부족한 아파트에서 승리합니다. 물론 100회 반복할 수 있지만 역방향은 비용이 많이 듭니다. 가격이 비상 주문의 개시 가격에서 잘못된 방향으로 10포인트(단계 조정 가능) 이동하면 비상 주문이 닫히고 다른 방향으로 새 주문이 열려 교체됩니다. 작업은 간단합니다 - 가격의 반대 방향을 잡기 위해 막대가 판매 또는 구매로 커지기 전에 막대 내부를 위아래로 움직입니다 ... 그러나 일반적으로 이것은 이미 하나의 긴급 주문을 던지는 것보다 낫습니다. , 어드바이저가 닫았을 때보다 1번의 긴급주문이 오픈된 후 인출이 증가하면 역순으로 추가되기도 하지만... 긴급주문이 반복적으로 실패하면 보증금이 손실을 입게 되는 순간이 있다는 사실, 그 반대는 예금이 더 오래 떠있게 해줍니다. 테스트하는 동안 - 그리고 그 반대는 500유로에서 큰 예금과 관련이 있습니다. 리버스는 바보같이 작은 창고를 먹고 돈이 어딨는지 어리둥절한 표정을 짓는다??? 결국, 그는 아직 예금 저장을 완료하지 않았습니다))) 무료로 어드바이저를 작성해 드립니다 MT4는 오래 살지 않는다 2003~2008년 USDCAD 터미네이터 99.51% geratdc_ 2018.05.16 19:10 #9180 막심 드미트리예프스키 : 예, 아마도 정기적인 재교육을 고려할 때 평균 어딘가에서 해결될 것입니다. 영구 시장을 선택하고 모든 종류의 헛소리에 대한 뉴스를 끄면 더 많은 MB가 있습니다. 그만, 글쎄 투자 손실 위험을 최소화하면서 연간 X2회 - 이것은 성공입니다! 다른 모든 것은 이 배수의 날짜만 알 수 없는 배수 게임입니다. 이게 다 게이머를 위한 것이고, 진지한 삼촌은 안정적인 수입을 좋아하고, 그들에게는 은행 예금 금리에서 X2, X3%의 수익률을 올린 사람이 멋진 금융가다. 1...911912913914915916917918919920921922923924925...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그렇습니다
그리고 이전 예측 변수, 총 몇 개 및 총 조합 수에 대한 전략을 구축할 수 있습니까?
지금은 40개지만 사실 하나는 다른 조건으로 훈련하고 그 결과는 전체에 대해 평균화됩니다.
많이, 주식은 생각하지도 않는다! 그리고 얼마나 많은 예측 변수와 조합의 수입니까?
다양한 전략에 대한 25에서 200까지의 예측 변수(입력)
흥미롭게도 각 차량에 대한 소유를 어떻게 표시합니까? 저것들. 200개의 열이 있고 25개의 값으로 채워져 있고 나머지 175개(변수(예측자)의 고유한 값)는 어떻습니까?
나는 반격했다
봄까지 원했습니다-여름 전에 밝혀졌고 나쁘지도 않았습니다.
호주에서 사진을 기다려주세요 :)
투자자 - $50,000부터 고려
이해가 안 가네, 국회에서 돈 버는 법을 가르쳤어?))
글쎄, 그런 식으로 나는 내가 할 수있는 거의 모든 것을했습니다 :) 성배는 아니지만 때로는 효과가있을 것입니다. 그러면 증기 목욕을하는 의미가 없습니다.
합병 없이 연 100% 수익을 낼 수 있을까요? 일반적으로 배수에 대한 어떤 종류의 보호가 있습니까? 손절매 보통? 보증금을 저축하려고 합니다. 제 생각에는 이것이 모든 합병 Expert Advisor를 수익성있게 만드는 열쇠입니다. 모든 진지하게 :)
그래서 일반적으로 지지합니다. 많은 시간과 노력을 투자해야 합니다. 국회에 반환을 요구할 때다.
예, 아마도 정기적인 재교육을 고려할 때 평균 어딘가에서 해결될 것입니다.
영구 시장을 선택하고 모든 종류의 헛소리에 대한 뉴스를 끄면 더 많은 MB가 있습니다.
그만, 글쎄
시간과 노력에 대해 - 실제로 게임은 촛불의 가치가 없지만 동일한 신경망을 사용하여 일종의 지식을 얻는 측면에서 - 규범)
나는 비상 주문의 역순을 생각해 냈습니다(볼륨 증가로 손익분기점으로 이어짐). 예금을 놓고 싸우는 것 같지만 그다지 안정적이지 않습니다. 그 시장은 비상 주문이 막대의 변동성이 부족한 아파트에서 승리합니다. 물론 100회 반복할 수 있지만 역방향은 비용이 많이 듭니다. 가격이 비상 주문의 개시 가격에서 잘못된 방향으로 10포인트(단계 조정 가능) 이동하면 비상 주문이 닫히고 다른 방향으로 새 주문이 열려 교체됩니다. 작업은 간단합니다 - 가격의 반대 방향을 잡기 위해 막대가 판매 또는 구매로 커지기 전에 막대 내부를 위아래로 움직입니다 ... 그러나 일반적으로 이것은 이미 하나의 긴급 주문을 던지는 것보다 낫습니다. , 어드바이저가 닫았을 때보다 1번의 긴급주문이 오픈된 후 인출이 증가하면 역순으로 추가되기도 하지만... 긴급주문이 반복적으로 실패하면 보증금이 손실을 입게 되는 순간이 있다는 사실, 그 반대는 예금이 더 오래 떠있게 해줍니다. 테스트하는 동안 - 그리고 그 반대는 500유로에서 큰 예금과 관련이 있습니다. 리버스는 바보같이 작은 창고를 먹고 돈이 어딨는지 어리둥절한 표정을 짓는다??? 결국, 그는 아직 예금 저장을 완료하지 않았습니다)))
투자 손실 위험을 최소화하면서 연간 X2회 - 이것은 성공입니다!
다른 모든 것은 이 배수의 날짜만 알 수 없는 배수 게임입니다. 이게 다 게이머를 위한 것이고, 진지한 삼촌은 안정적인 수입을 좋아하고, 그들에게는 은행 예금 금리에서 X2, X3%의 수익률을 올린 사람이 멋진 금융가다.