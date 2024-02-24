트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 913 1...906907908909910911912913914915916917918919920...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2018.05.14 15:08 #9121 알렉세이 비아즈미킨 : 이 말에서 시장이 변화하고 있기 때문에 많은 양의 데이터에 대한 교육은 나쁜 결과를 제공하지만 작은 오류로 이 거대한 샘플에 대한 규칙을 생성하도록 원시 트리를 교육하는 것이 어떻게 가능합니까? 사고? 능력을 일반화하는 것과는 아무 상관이 없는 벼락치기라고 말하고 싶다. 마치 1학년이 글을 암기하고 칠판 앞에 서서 무슨 말인지 도무지 이해하지 못한 채 말하는 것처럼... Aleksey Vyazmikin 2018.05.14 15:10 #9122 마이클 마르쿠카이테스 : 능력을 일반화하는 것과는 아무 상관이 없는 벼락치기라고 말하고 싶다. 마치 1학년이 글을 암기하고 칠판 앞에 서서 무슨 말인지 도무지 이해하지 못한 채 말하는 것처럼... "Zumryoshka", 이것은 한 줄에 하나의 규칙이 있고 규칙당 100-300개의 샘플 라인이 있는 경우입니다. 사고? Mihail Marchukajtes 2018.05.14 15:12 #9123 막심 드미트리예프스키 : 하는 법을 배우다 어, 막심카... 다 똑같아.. 거기에서 H4 보고 있는데, 몇시에??? 올바른 방법을 배우십시오. 그리고 이것은 2주 후입니다. 얼마나 아름다운 .... 거래가 하나도 없습니다. 평균 이익과 손실에주의하십시오. 그래서... 당신은 나를 가르칠 필요가 없습니다, 나는 교사입니다. 최근에야 학생들은 일종의 완고한 사람들이되었습니다. 당신은 그들에게 한 가지를 말하면, 그들은 완전히 다른 일을합니다 .....별로 좋지 않습니다 ... Mihail Marchukajtes 2018.05.14 15:14 #9124 알렉세이 비아즈미킨 : "Zumryoshka", 이것은 한 줄에 하나의 규칙이 있고 규칙당 100-300개의 샘플 라인이 있는 경우입니다. 사고? 코끼리 같은 머리를 가진 이쑤시개. 이것은 많은 양의 메모리를 의미하지만 이것은 일반화되지 않습니다 .... [삭제] 2018.05.14 15:15 #9125 마이클 마르쿠카이테스 : 테스터를 왜 보여주니 일주일간 실시간 거래를 해줄게. 내가 당신을 위해 어떤 차트를 열었는가가 무슨 차이가 있습니까? :) Mihail Marchukajtes 2018.05.14 15:19 #9126 막심 드미트리예프스키 : 테스터를 왜 보여주니 일주일간 실시간 거래를 해줄게. 내가 당신을 위해 어떤 차트를 열었는가가 무슨 차이가 있습니까? :) 테스터님 제발요, 저는 실제 계좌로만 거래합니다... 그래서 .... 알지 ??? 새계정에 병합할때 예전계정에 루블을 던지고 모니터링을 멈췄어요 3개월안에 영상을 찍어서 통계를 올릴 생각인데 서로 측정하기 시작해서 참을수가 없었어요 친구들과 함께 ...... [삭제] 2018.05.14 15:21 #9127 마이클 마르쿠카이테스 : 하지만, 확실히, 영원한 플랫 .. 짧은 시간에 발린카를 가르치기 때문에 적어도 6 개월 동안 말하기를 몇 번이나 가르치나요 Aleksey Vyazmikin 2018.05.14 15:26 #9128 마이클 마르쿠카이테스 : 코끼리 같은 머리를 가진 이쑤시개. 이것은 많은 양의 메모리를 의미하지만 이것은 일반화되지 않습니다 .... 그래서 그냥 무작위 추측? 한 달간 파일을 첨부합니다 - 전문가의 의견을 바랍니다. 파일: Pred_023_1M.zip 120 kb Mihail Marchukajtes 2018.05.14 15:30 #9129 막심 드미트리예프스키 : 하지만, 확실히, 영원한 플랫 .. 짧은 시간에 발린카를 가르치기 때문에 적어도 6 개월 동안 말하기를 몇 번이나 가르치나요 글쎄, 내가 당신에게 하나의 비밀을 말할 것이지만 당신은 유일한 사람입니다 .... 동의 ??? 사실은 훈련 샘플이 증가함에 따라 샘플의 임계 길이와 같은 것이 있는데, 하나의 추가 값만큼 증가하면 모델 훈련의 품질이 급격히 떨어지기 시작합니다. 스트레이트 샤프. 그리고 당신이 어떻게 훈련하든 상관없이, 당신은 여전히 ....을 얻습니다. 글쎄, 당신은 이해합니다. 그래서 내 임무는 돈을 벌고 좋은 훈련 결과로 모델을 반년 동안 훈련할 수 있었다는 것을 모두에게 증명하는 것이 아닙니다. 모델의 품질이 R-score에 따라 임계값 0.71 아래로 떨어지지 않도록 모델을 훈련했는데 그 이유를 알고 있습니까???? 나는 즉시 말할 것이다. 목표의 엔트로피가 균형을 이루고 있음에도 약 0.69이므로 이 변수 자체의 불확실성보다 출력 변수에 대해 더 많이 알고 있는 모델을 얻습니다. 가까운 장래에 작동 할 수있는 것은 이러한 모델입니다. 예, 이 미래는 1-2일 이내에 10-15개의 신호로 계산됩니다. 글쎄, 이것은 일이다 ... 그들은 여기에서 돈을 버는 것과 같으므로 우리가 밀고 나가는 것이 아닙니다. 그리고 필요하다면 유럽 전 아침에 매일 모델을 만들 것입니다. 제 목표는 그곳에서 누군가에게 무언가를 증명하는 것이 아니라 돈을 버는 것이기 때문입니다. 글쎄, 내가 그렇게 쟁기질을 해야 하는 것은 내 잘못이 아니다. 현실을 있는 그대로 받아들여야 하고, 그 안에서 원하는 걸 보려고 하지 말고... 냄새가 좀 더 나서 내일 영상 올릴게... 맥심 데려와줄게... 포트폴리오: PriceChannelExpert 및 기타 간, 천문학자. 예측, 토론 100% 우승 EA, 웹에서 [삭제] 2018.05.14 15:35 #9130 마이클 마르쿠카이테스 : 글쎄, 내가 당신에게 하나의 비밀을 말할 것이지만 당신은 유일한 사람입니다 .... 동의 ??? )))) 간단히 말해서, 이 접근 방식에서는 결과가 무작위로 나타날 것이라는 점을 말하세요. (장기적으로) 장기 그래프는 총 기대치가 0보다 작음을 보여줍니다. 정확히 동일합니다. 이 전체 기간 동안 모델을 훈련했다면 어리석게도 강력하지 않습니다. 당신의 마음에 다시 시도 1...906907908909910911912913914915916917918919920...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이 말에서 시장이 변화하고 있기 때문에 많은 양의 데이터에 대한 교육은 나쁜 결과를 제공하지만 작은 오류로 이 거대한 샘플에 대한 규칙을 생성하도록 원시 트리를 교육하는 것이 어떻게 가능합니까? 사고?
능력을 일반화하는 것과는 아무 상관이 없는 벼락치기라고 말하고 싶다. 마치 1학년이 글을 암기하고 칠판 앞에 서서 무슨 말인지 도무지 이해하지 못한 채 말하는 것처럼...
"Zumryoshka", 이것은 한 줄에 하나의 규칙이 있고 규칙당 100-300개의 샘플 라인이 있는 경우입니다. 사고?
하는 법을 배우다
어, 막심카... 다 똑같아.. 거기에서 H4 보고 있는데, 몇시에???
올바른 방법을 배우십시오. 그리고 이것은 2주 후입니다. 얼마나 아름다운 .... 거래가 하나도 없습니다. 평균 이익과 손실에주의하십시오. 그래서... 당신은 나를 가르칠 필요가 없습니다, 나는 교사입니다. 최근에야 학생들은 일종의 완고한 사람들이되었습니다. 당신은 그들에게 한 가지를 말하면, 그들은 완전히 다른 일을합니다 .....별로 좋지 않습니다 ...
코끼리 같은 머리를 가진 이쑤시개. 이것은 많은 양의 메모리를 의미하지만 이것은 일반화되지 않습니다 ....
테스터를 왜 보여주니 일주일간 실시간 거래를 해줄게. 내가 당신을 위해 어떤 차트를 열었는가가 무슨 차이가 있습니까? :)
테스터님 제발요, 저는 실제 계좌로만 거래합니다...
그래서 .... 알지 ???
새계정에 병합할때 예전계정에 루블을 던지고 모니터링을 멈췄어요 3개월안에 영상을 찍어서 통계를 올릴 생각인데 서로 측정하기 시작해서 참을수가 없었어요 친구들과 함께 ......
하지만, 확실히, 영원한 플랫 .. 짧은 시간에 발린카를 가르치기 때문에 적어도 6 개월 동안 말하기를 몇 번이나 가르치나요
그래서 그냥 무작위 추측?
한 달간 파일을 첨부합니다 - 전문가의 의견을 바랍니다.
글쎄, 내가 당신에게 하나의 비밀을 말할 것이지만 당신은 유일한 사람입니다 .... 동의 ???
사실은 훈련 샘플이 증가함에 따라 샘플의 임계 길이와 같은 것이 있는데, 하나의 추가 값만큼 증가하면 모델 훈련의 품질이 급격히 떨어지기 시작합니다. 스트레이트 샤프. 그리고 당신이 어떻게 훈련하든 상관없이, 당신은 여전히 ....을 얻습니다. 글쎄, 당신은 이해합니다. 그래서 내 임무는 돈을 벌고 좋은 훈련 결과로 모델을 반년 동안 훈련할 수 있었다는 것을 모두에게 증명하는 것이 아닙니다. 모델의 품질이 R-score에 따라 임계값 0.71 아래로 떨어지지 않도록 모델을 훈련했는데 그 이유를 알고 있습니까???? 나는 즉시 말할 것이다. 목표의 엔트로피가 균형을 이루고 있음에도 약 0.69이므로 이 변수 자체의 불확실성보다 출력 변수에 대해 더 많이 알고 있는 모델을 얻습니다. 가까운 장래에 작동 할 수있는 것은 이러한 모델입니다. 예, 이 미래는 1-2일 이내에 10-15개의 신호로 계산됩니다. 글쎄, 이것은 일이다 ... 그들은 여기에서 돈을 버는 것과 같으므로 우리가 밀고 나가는 것이 아닙니다. 그리고 필요하다면 유럽 전 아침에 매일 모델을 만들 것입니다. 제 목표는 그곳에서 누군가에게 무언가를 증명하는 것이 아니라 돈을 버는 것이기 때문입니다. 글쎄, 내가 그렇게 쟁기질을 해야 하는 것은 내 잘못이 아니다. 현실을 있는 그대로 받아들여야 하고, 그 안에서 원하는 걸 보려고 하지 말고... 냄새가 좀 더 나서 내일 영상 올릴게... 맥심 데려와줄게...
)))) 간단히 말해서, 이 접근 방식에서는 결과가 무작위로 나타날 것이라는 점을 말하세요. (장기적으로)
장기 그래프는 총 기대치가 0보다 작음을 보여줍니다. 정확히 동일합니다. 이 전체 기간 동안 모델을 훈련했다면 어리석게도 강력하지 않습니다.
당신의 마음에 다시 시도