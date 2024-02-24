트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 912 1...905906907908909910911912913914915916917918919...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2018.05.14 14:43 #9111 알렉세이 비아즈미킨 : TS는 재채기할 때마다 수익을 기대하지 않기 때문에 동일한 금액이 전혀 없습니다. 파일 1-2에서 열은 정보용이고 3과 4는 두 개의 독립적인 대상이며 나머지는 이에 대한 예측 변수입니다. 헛소리가 완료되었습니다. 당신은 정말 국회에서 모든 의사록을 먹이고 있습니까? 당신을 눌러야 해요. 당신 은 신경망 의 본질을 이해하지 못합니다. 이것은 당신이 거기에 너무 많은 쓰레기를 버리는 쓰레기 덤프가 아닙니다. 우리는 그렇게 알고 있습니다. 지난 달의 데이터를 업로드하고 더 이상 mintuks와 헤어질 수 없으므로 거기에서 무슨 일이 일어나는지 볼 것입니다 ... Aleksey Vyazmikin 2018.05.14 14:52 #9112 마이클 마르쿠카이테스 : 헛소리가 완료되었습니다. 당신은 정말 국회에서 모든 의사록을 먹이고 있습니까? 당신을 눌러야 해요. 당신은 신경망의 본질을 이해하지 못합니다. 이것은 당신이 거기에 너무 많은 쓰레기를 버리는 쓰레기 덤프가 아닙니다. 우리는 그렇게 알고 있습니다. 지난 달의 데이터를 업로드하고 더 이상 mintuks와 헤어질 수 없으므로 거기에서 무슨 일이 일어나는지 볼 것입니다 ... 알겠습니다. 귀하의 시스템은 단기간에 적합하도록 되어 있습니다. 저는 장기간에 걸쳐 안정적인 시스템을 찾고 있습니다.... Vladimir Perervenko 2018.05.14 14:54 #9113 유리 아사울렌코 : 고맙습니다. 이전 훈련의 결과를 기반으로 표준 VR의 훈련 매개변수를 변경합니다. 사실 이것은 동일한 어닐링이지만 수동으로 제어됩니다. 나는 NS R 패키지를 사용하지 않지만 앞으로는 제외하지 않을 것입니다. 나는 다른 환경에서 일한다. 모델의 최적 하이퍼파라미터를 얻기 위해 유전적, 진화적, 베이지안 방법이 있습니다. 이 작업을 직접 수행하는 것은 무의미합니다. 물론 IMHO. 행운을 빕니다 Mihail Marchukajtes 2018.05.14 14:58 #9114 며칠 전 저는 Doc과 대화를 나누며 결과 모델을 평가하는 방법에 대해 이야기했습니다. 그리고 내 자신의 데이터로 모델을 훈련시킨 후 즉시 그에게 그것이 과도하게 훈련된 것이라고 말했고 모델이 과도하게 훈련된 경우 신호를 반전시키고 스스로 돈을 벌어야 한다는 이론을 제시했습니다. 그는 이것에 대해 회의적이었고, 나 자신도 어쩐지 이 접근 방식을 별로 좋아하지 않습니다. 그러나 현실은 그것에 대해 말합니다. 파란선 전, 훈련 기간, 오늘 후 그리고 우리는 무엇을 보는가???? 도대체 오늘 거래가 열리기 전에도 모델이 재교육을 받았다는 걸 알면서도 뒤집지 않은 걸까??? 아아아아아아아아아아아아ㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏ어어어어어어어어어때들 . . . . . 그래서 9월경에는 초보자 뿐만 아니라 경험자도 재미있을 영상을 찍어서 실패하는 이유를 몇가지 알려드릴려고 합니다.......... Mihail Marchukajtes 2018.05.14 15:01 #9115 알렉세이 비아즈미킨 : 알겠습니다. 귀하의 시스템은 단기간에 적합하도록 되어 있습니다. 저는 장기간에 걸쳐 안정적인 시스템을 찾고 있습니다.... 죄송합니다. 그러나 이것들은 존재하지 않습니다. 그렇지 않으면 사람들이 오랫동안 그것을 사용했을 것이고 시장은 그 효과를 잃었을 것입니다. 장기적으로 플레이하는 시스템은 일반적으로 하락에 빠질 수 있으며 하락에서 벗어날 것이라는 보장은 없습니다. 과연 나올까 말까 하는 의심으로 괴로워하는 이 시점에서 여러분을 바라보고 싶습니다. 무의미한 말. 시장은 현재입니다. 여기 지금 .... 그리고 그것에 대한 실수는 용납 할 수 없습니다 ..!!!! [삭제] 2018.05.14 15:05 #9116 마이클 마르쿠카이테스 : 며칠 전 저는 Doc과 대화를 나누며 결과 모델을 평가하는 방법에 대해 이야기했습니다. 그리고 내 자신의 데이터로 모델을 훈련시킨 후 즉시 그에게 그것이 과도하게 훈련된 것이라고 말했고 모델이 과도하게 훈련된 경우 신호를 반전시키고 스스로 돈을 벌어야 한다는 이론을 제시했습니다. 그는 이것에 대해 회의적이었고, 나 자신도 어쩐지 이 접근 방식을 별로 좋아하지 않습니다. 그러나 현실은 그것에 대해 말합니다. 파란선 전, 훈련 기간, 오늘 후 그리고 우리는 무엇을 보는가???? 도대체 오늘 거래가 열리기 전에도 모델이 재교육을 받았다는 걸 알면서도 뒤집지 않은 걸까??? 아아아아아아아아아아아아ㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏ어어어어어어어어어때들 . . . . . 그래서 9월경에는 초보자 뿐만 아니라 경험자도 재미있을 영상을 찍어서 실패하는 이유를 몇가지 알려드릴려고 합니다.......... 하는 법을 배우다 Aleksey Vyazmikin 2018.05.14 15:05 #9117 마이클 마르쿠카이테스 : 죄송합니다. 그러나 이것들은 존재하지 않습니다. 그렇지 않으면 사람들이 오랫동안 그것을 사용했을 것이고 시장은 그 효과를 잃었을 것입니다. 장기적으로 플레이하는 시스템은 일반적으로 하락에 빠질 수 있으며 하락에서 벗어날 것이라는 보장은 없습니다. 과연 나올까 말까 하는 의심으로 괴로워하는 이 시점에서 여러분을 바라보고 싶습니다. 무의미한 말. 시장은 현재입니다. 여기 지금 .... 그리고 그것에 대한 실수는 용납 할 수 없습니다 ..!!!! 이 말에서 시장이 변화하고 있기 때문에 많은 양의 데이터에 대한 교육은 나쁜 결과를 제공하지만 작은 오류로 이 거대한 샘플에 대한 규칙을 생성하도록 원시 트리를 교육하는 것이 어떻게 가능합니까? 사고? Mihail Marchukajtes 2018.05.14 15:06 #9118 마이클 마르쿠카이테스 : 죄송합니다. 그러나 이것들은 존재하지 않습니다. 그렇지 않으면 사람들이 오랫동안 그것을 사용했을 것이고 시장은 그 효과를 잃었을 것입니다. 장기적으로 플레이하는 시스템은 일반적으로 하락에 빠질 수 있으며 하락에서 벗어날 것이라는 보장은 없습니다. 과연 나올까 말까 하는 의심으로 괴로워하는 이 시점에서 여러분을 바라보고 싶습니다. 무의미한 말. 시장은 현재입니다. 여기 지금 .... 그리고 그것에 대한 실수는 용납 할 수 없습니다 ..!!!! 시장은 일상이고 내가 모델을 매일 만들어야 한다면(한 번에 그랬지만) 계속 이 일을 할 것입니다. 과시하지 않고 돈을 벌기 위해 여기에 왔기 때문입니다. 초보자와 바보는 처음에는 아이디어를 현실로 만들려고하지만 반대로 현실에 맞게 아이디어를 바꿔야합니다. 이것이 당신이 할 수 없는 이유 중 하나입니다. 이 모든 낙서를 쓰는 것보다 비디오에서 이것을 훨씬 더 이해하기 쉽게 설명 할 것입니다 ... 아마도 인쇄 된 단어는 당신이 도달하기 어려울 것입니다. 음... 내 목소리로 말할게 :-) Aleksey Vyazmikin 2018.05.14 15:07 #9119 막심 드미트리예프스키 : 하는 법을 배우다 시원한. Yuriy Asaulenko 2018.05.14 15:08 #9120 블라디미르 페레르벤코 : 모델의 최적 하이퍼파라미터를 얻기 위해 유전적, 진화적, 베이지안 방법이 있습니다. 이 작업을 직접 수행하는 것은 무의미합니다. 물론 IMHO. 행운을 빕니다 어닐링, 아프리카에서도 어닐링 중입니다.) 효과적인 어닐링을 위해서는 전 단계 완료 후 다음 단계(단계적으로 감소)로의 이행이 가장 중요합니다. 그렇지 않으면 어딘가에서 로컬 최소값에 도달할 수 있으며 앞으로는 벗어나지 않을 것입니다. 나는 이 문제에 대해 당신과 완전히 동의하지 않습니다. 1...905906907908909910911912913914915916917918919...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
TS는 재채기할 때마다 수익을 기대하지 않기 때문에 동일한 금액이 전혀 없습니다. 파일 1-2에서 열은 정보용이고 3과 4는 두 개의 독립적인 대상이며 나머지는 이에 대한 예측 변수입니다.
헛소리가 완료되었습니다. 당신은 정말 국회에서 모든 의사록을 먹이고 있습니까? 당신을 눌러야 해요. 당신 은 신경망 의 본질을 이해하지 못합니다. 이것은 당신이 거기에 너무 많은 쓰레기를 버리는 쓰레기 덤프가 아닙니다. 우리는 그렇게 알고 있습니다. 지난 달의 데이터를 업로드하고 더 이상 mintuks와 헤어질 수 없으므로 거기에서 무슨 일이 일어나는지 볼 것입니다 ...
알겠습니다. 귀하의 시스템은 단기간에 적합하도록 되어 있습니다. 저는 장기간에 걸쳐 안정적인 시스템을 찾고 있습니다....
고맙습니다.
이전 훈련의 결과를 기반으로 표준 VR의 훈련 매개변수를 변경합니다. 사실 이것은 동일한 어닐링이지만 수동으로 제어됩니다.
나는 NS R 패키지를 사용하지 않지만 앞으로는 제외하지 않을 것입니다. 나는 다른 환경에서 일한다.
모델의 최적 하이퍼파라미터를 얻기 위해 유전적, 진화적, 베이지안 방법이 있습니다. 이 작업을 직접 수행하는 것은 무의미합니다.
물론 IMHO.
행운을 빕니다
며칠 전 저는 Doc과 대화를 나누며 결과 모델을 평가하는 방법에 대해 이야기했습니다. 그리고 내 자신의 데이터로 모델을 훈련시킨 후 즉시 그에게 그것이 과도하게 훈련된 것이라고 말했고 모델이 과도하게 훈련된 경우 신호를 반전시키고 스스로 돈을 벌어야 한다는 이론을 제시했습니다. 그는 이것에 대해 회의적이었고, 나 자신도 어쩐지 이 접근 방식을 별로 좋아하지 않습니다. 그러나 현실은 그것에 대해 말합니다. 파란선 전, 훈련 기간, 오늘 후 그리고 우리는 무엇을 보는가????
죄송합니다. 그러나 이것들은 존재하지 않습니다. 그렇지 않으면 사람들이 오랫동안 그것을 사용했을 것이고 시장은 그 효과를 잃었을 것입니다. 장기적으로 플레이하는 시스템은 일반적으로 하락에 빠질 수 있으며 하락에서 벗어날 것이라는 보장은 없습니다. 과연 나올까 말까 하는 의심으로 괴로워하는 이 시점에서 여러분을 바라보고 싶습니다. 무의미한 말. 시장은 현재입니다. 여기 지금 .... 그리고 그것에 대한 실수는 용납 할 수 없습니다 ..!!!!
이 말에서 시장이 변화하고 있기 때문에 많은 양의 데이터에 대한 교육은 나쁜 결과를 제공하지만 작은 오류로 이 거대한 샘플에 대한 규칙을 생성하도록 원시 트리를 교육하는 것이 어떻게 가능합니까? 사고?
시장은 일상이고 내가 모델을 매일 만들어야 한다면(한 번에 그랬지만) 계속 이 일을 할 것입니다. 과시하지 않고 돈을 벌기 위해 여기에 왔기 때문입니다. 초보자와 바보는 처음에는 아이디어를 현실로 만들려고하지만 반대로 현실에 맞게 아이디어를 바꿔야합니다. 이것이 당신이 할 수 없는 이유 중 하나입니다. 이 모든 낙서를 쓰는 것보다 비디오에서 이것을 훨씬 더 이해하기 쉽게 설명 할 것입니다 ... 아마도 인쇄 된 단어는 당신이 도달하기 어려울 것입니다. 음... 내 목소리로 말할게 :-)
시원한.
물론 IMHO.
행운을 빕니다
어닐링, 아프리카에서도 어닐링 중입니다.) 효과적인 어닐링을 위해서는 전 단계 완료 후 다음 단계(단계적으로 감소)로의 이행이 가장 중요합니다. 그렇지 않으면 어딘가에서 로컬 최소값에 도달할 수 있으며 앞으로는 벗어나지 않을 것입니다.
나는 이 문제에 대해 당신과 완전히 동의하지 않습니다.