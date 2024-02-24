트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 911 1...904905906907908909910911912913914915916917918...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2018.05.14 13:52 #9101 마법사_ : 글쎄, 나는 gryu, 나는 수요가있을 때 소프트웨어를 사용했습니다. 그 자리에서 뇌를 찔러 자신의 길로 돌아갔기 때문에... 하지만 원칙적으로 머리로는 친구였고, 뭔가 해볼 만한 일을 할 수 있었다(TS). 그러나 Mishekov가 한 일과 그가 먹인 것은 쓰레기였고, 메모리가 제공된다면 입력은 다중 통화가 됩니다. 무지하게 짧다... 지금 누구를 말하는 겁니까? 젠장, 이 사진을 찾을 수 없습니다. 나는 그녀가 휴대용 하드 드라이브에 있다고 생각합니다. 이 생각이 오랫동안 저를 괴롭혀왔기 때문에 조금 나중에 게시하겠습니다. 그리고 우리는 그곳에서 ... 모래처럼 ... Vladimir Perervenko 2018.05.14 13:55 #9102 막심 드미트리예프스키 : 내부에서 추가 교육이 어떻게 진행되는지 어디에서 읽을 수 있습니까? 베이지안 사람들만 잘 훈련된 줄 알았는데 초기 훈련과 마찬가지로 초기에 가중치가 적용된 신경망 대신 이미 훈련된 모델을 사용합니다. 일반적으로 이를 위해 교육에서 우리는 다음을 사용합니다. callback_model_checkpoint( "checkpoints.h5" ), 섹션 을 확인하십시오 행운을 빕니다 Training Callbacks keras.rstudio.com You can create a custom callback by creating a new R6 class that inherits from the class. Here’s a simple example saving a list of losses over each batch during training: Fields Custom callback objects have access to the current model and it’s training parameters via the following fields: Named list with training parameters (eg. verbosity... [삭제] 2018.05.14 13:58 #9103 블라디미르 페레르벤코 : 가라! Aleksey Vyazmikin 2018.05.14 14:04 #9104 마이클 마르쿠카이테스 : 괜찮아요. 던지기 .. 대상이 균형을 잡아야한다는 경고 ... 균형 잡힌은 무슨 뜻인가요? 어떻게 평가해야 할지 모르겠습니다. Mihail Marchukajtes 2018.05.14 14:05 #9105 사진을 찾아 등반하던 중 "연구소"에서 책갈피를 발견했습니다. 이제 어떤 이유에서인지 그들이 열렸고 그것이 내가 알게 된 것입니다. Eti madrit... 마술사, 그리고 당신은 잘못 취급된 Cossack입니다. 어떤 이유에서인지 나는 우리가 그곳에서 당신과 소통했다고 생각했습니다. 그런데 참가자 명단에 당신이 보이지 않는군요..... 흠....그렇다면 어디에서 소통할 수 있을까요. 그 머나먼 시간을 말하는거야.... Mihail Marchukajtes 2018.05.14 14:06 #9106 알렉세이 비아즈미킨 : 균형 잡힌은 무슨 뜻인가요? 어떻게 평가해야 할지 모르겠습니다. 0과 1의 개수는 같아야 합니다. 그러나 이것은 선택 사항입니다. 데이터가 시간순으로 되어 있는 것이 중요합니다. 아래는 가장 최근의 것입니다. 자, 기다리고 있어요... Aleksey Vyazmikin 2018.05.14 14:12 #9107 마이클 마르쿠카이테스 : 0과 1의 개수는 같아야 합니다. 그러나 이것은 선택 사항입니다. 데이터가 시간순으로 되어 있는 것이 중요합니다. 아래는 가장 최근의 것입니다. 자, 기다리고 있어요... TS는 재채기할 때마다 수익을 기대하지 않기 때문에 동일한 금액이 전혀 없습니다. 파일 1-2에서 열은 정보용이고 3과 4는 두 개의 독립적인 대상이며 나머지는 이에 대한 예측 변수입니다. 파일: Pred_023.zip 3210 kb Mihail Marchukajtes 2018.05.14 14:15 #9108 그런데 연구실에서 이 사진을 찾았습니다. 오른쪽은 Leonid Velichkovsky이고 왼쪽은 이미 망각에 빠진 Neuroshel 상인의 창시자인 Steve Ward입니다. 사진에 참여하신 분들이 제가 올린 사실에 반하지 않길 바랍니다. 배경의 벽에는 최초의 NeuroShell이 있습니다. Leonid는 미국에 사무실로 가서 도착하자마자 사진을 게시했습니다. 연구 보고서의 마지막 날짜는 2010년입니다. 그때까지 참가자들의 활동은 떨어지고 그는 사망했습니다. Mihail Marchukajtes 2018.05.14 14:25 #9109 그게 내가 원하는 전부입니다. 2010년 수준에서 국회의 발전은 지금과 같지 않았다. 최근 몇 년 동안 AI 분야는 큰 발전을 이루었습니다. 네, NS의 네트워크는 엄청나게 재교육되었고 모델의 품질은 전혀 그렇지 않았습니다. NSh를 사용한 수년 동안, 나는 괜찮은 결과를 얻을 수 없었습니다. Leonid는 라이센스가 부여된 NSH의 유일한 사용자였으며 비용은 2500 Baku였습니다. 그러나 인터페이스 자체와 프로그램이 상인에게 제공 한 기회는 획기적인 것이었습니다. NS에서의 작업은 MT에서와 같이 막대별로 수행되지 않고 한 번에 전체 지표 배열에 의해 수행되었습니다. 인디케이터에서 인디케이터에서 무한대로 3~4분 만에 인디케이터를 기반으로 하는 트레이딩 전략을 프로그래머가 작성할 필요가 없었습니다. 그리고 그것은 모두 마우스로 이루어졌습니다. 정확히 무엇이 필요합니다. 거래 프로그램입니다. 그래서 여기..... 이제 당신이 그것을 되살린다고 상상해보십시오. 그러나 과적합으로 이어지지 않는 전처리, 새로운 모델 및 훈련 방법의 최신 성과를 포함하십시오. 일반적으로 네트워크가 아닌 강력한 장치로 거래하기위한 프로그램을 만드십시오. 이것은 3 페니처럼 알아내는 방법과 프로그래머가 될 필요가 없기 때문에 거래를위한 소프트웨어 시장에서 폭발이 될 것입니다. 그 당시에는 터미널에 신호를 전송하기 위해 브리지와 데이터 피드가 이미 만들어졌습니다. 이 프로그램은 매우 훌륭하며 고품질 네트워크 훈련 블록, 데이터 전처리 등이 부족했습니다. 나는 상인이 그것을 감사하고 서비스로 가져갈 것이라고 생각합니다. 내가 틀릴 수도 있지만 스티브가 사망한 후 프로그램이 더 이상 존재하지 않게 되었고, 치열하게 재교육을 받은 점을 감안할 때 거래 커뮤니티에서 품위 있게 받아 들여지지 않았습니다.... Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 세뇌 EA 첫 번째 백만 가져오기 Yuriy Asaulenko 2018.05.14 14:41 #9110 블라디미르 페레르벤코 : 1. darch(v0.12.0) 패키지에서는 데이터의 새로운 부분에 대해 미세 조정을 반복적으로 수행할 수 있습니다. 얼마나 오래 작동하는지 확인하지 않았습니다. keras/tensorflow에서 모든 모델은 이전 교육의 모든 단계에서 재교육할 수 있습니다. 물론 중간 학습 결과를 저장해야 합니다. 고맙습니다. 블라디미르 페레르벤코 : 2. 어떤 플레이 중에 학습 매개변수를 변경하고 싶습니까? 수동 어닐링이란 무엇입니까? 행운을 빕니다 이전 훈련의 결과를 기반으로 표준 VR의 훈련 매개변수를 변경합니다. 사실 이것은 동일한 어닐링이지만 수동으로 제어됩니다. 나는 NS R 패키지를 사용하지 않지만 앞으로는 제외하지 않을 것입니다. 나는 다른 환경에서 일한다. 1...904905906907908909910911912913914915916917918...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
글쎄, 나는 gryu, 나는 수요가있을 때 소프트웨어를 사용했습니다. 그 자리에서 뇌를 찔러 자신의 길로 돌아갔기 때문에... 하지만 원칙적으로 머리로는 친구였고, 뭔가 해볼 만한 일을 할 수 있었다(TS). 그러나 Mishekov가 한 일과 그가 먹인 것은 쓰레기였고, 메모리가 제공된다면 입력은 다중 통화가 됩니다. 무지하게 짧다...
지금 누구를 말하는 겁니까?
젠장, 이 사진을 찾을 수 없습니다. 나는 그녀가 휴대용 하드 드라이브에 있다고 생각합니다. 이 생각이 오랫동안 저를 괴롭혀왔기 때문에 조금 나중에 게시하겠습니다. 그리고 우리는 그곳에서 ... 모래처럼 ...
내부에서 추가 교육이 어떻게 진행되는지 어디에서 읽을 수 있습니까? 베이지안 사람들만 잘 훈련된 줄 알았는데
초기 훈련과 마찬가지로 초기에 가중치가 적용된 신경망 대신 이미 훈련된 모델을 사용합니다. 일반적으로 이를 위해 교육에서 우리는 다음을 사용합니다.
callback_model_checkpoint( "checkpoints.h5" ),
괜찮아요. 던지기 .. 대상이 균형을 잡아야한다는 경고 ...
균형 잡힌은 무슨 뜻인가요? 어떻게 평가해야 할지 모르겠습니다.
사진을 찾아 등반하던 중 "연구소"에서 책갈피를 발견했습니다. 이제 어떤 이유에서인지 그들이 열렸고 그것이 내가 알게 된 것입니다. Eti madrit... 마술사, 그리고 당신은 잘못 취급된 Cossack입니다. 어떤 이유에서인지 나는 우리가 그곳에서 당신과 소통했다고 생각했습니다. 그런데 참가자 명단에 당신이 보이지 않는군요..... 흠....그렇다면 어디에서 소통할 수 있을까요. 그 머나먼 시간을 말하는거야....
0과 1의 개수는 같아야 합니다. 그러나 이것은 선택 사항입니다. 데이터가 시간순으로 되어 있는 것이 중요합니다. 아래는 가장 최근의 것입니다. 자, 기다리고 있어요...
TS는 재채기할 때마다 수익을 기대하지 않기 때문에 동일한 금액이 전혀 없습니다. 파일 1-2에서 열은 정보용이고 3과 4는 두 개의 독립적인 대상이며 나머지는 이에 대한 예측 변수입니다.
그런데 연구실에서 이 사진을 찾았습니다. 오른쪽은 Leonid Velichkovsky이고 왼쪽은 이미 망각에 빠진 Neuroshel 상인의 창시자인 Steve Ward입니다. 사진에 참여하신 분들이 제가 올린 사실에 반하지 않길 바랍니다. 배경의 벽에는 최초의 NeuroShell이 있습니다. Leonid는 미국에 사무실로 가서 도착하자마자 사진을 게시했습니다. 연구 보고서의 마지막 날짜는 2010년입니다. 그때까지 참가자들의 활동은 떨어지고 그는 사망했습니다.
그게 내가 원하는 전부입니다. 2010년 수준에서 국회의 발전은 지금과 같지 않았다. 최근 몇 년 동안 AI 분야는 큰 발전을 이루었습니다. 네, NS의 네트워크는 엄청나게 재교육되었고 모델의 품질은 전혀 그렇지 않았습니다. NSh를 사용한 수년 동안, 나는 괜찮은 결과를 얻을 수 없었습니다. Leonid는 라이센스가 부여된 NSH의 유일한 사용자였으며 비용은 2500 Baku였습니다. 그러나 인터페이스 자체와 프로그램이 상인에게 제공 한 기회는 획기적인 것이었습니다. NS에서의 작업은 MT에서와 같이 막대별로 수행되지 않고 한 번에 전체 지표 배열에 의해 수행되었습니다. 인디케이터에서 인디케이터에서 무한대로 3~4분 만에 인디케이터를 기반으로 하는 트레이딩 전략을 프로그래머가 작성할 필요가 없었습니다. 그리고 그것은 모두 마우스로 이루어졌습니다. 정확히 무엇이 필요합니다. 거래 프로그램입니다. 그래서 여기.....
이제 당신이 그것을 되살린다고 상상해보십시오. 그러나 과적합으로 이어지지 않는 전처리, 새로운 모델 및 훈련 방법의 최신 성과를 포함하십시오. 일반적으로 네트워크가 아닌 강력한 장치로 거래하기위한 프로그램을 만드십시오. 이것은 3 페니처럼 알아내는 방법과 프로그래머가 될 필요가 없기 때문에 거래를위한 소프트웨어 시장에서 폭발이 될 것입니다. 그 당시에는 터미널에 신호를 전송하기 위해 브리지와 데이터 피드가 이미 만들어졌습니다.
이 프로그램은 매우 훌륭하며 고품질 네트워크 훈련 블록, 데이터 전처리 등이 부족했습니다. 나는 상인이 그것을 감사하고 서비스로 가져갈 것이라고 생각합니다.
내가 틀릴 수도 있지만 스티브가 사망한 후 프로그램이 더 이상 존재하지 않게 되었고, 치열하게 재교육을 받은 점을 감안할 때 거래 커뮤니티에서 품위 있게 받아 들여지지 않았습니다....
1. darch(v0.12.0) 패키지에서는 데이터의 새로운 부분에 대해 미세 조정을 반복적으로 수행할 수 있습니다. 얼마나 오래 작동하는지 확인하지 않았습니다.
keras/tensorflow에서 모든 모델은 이전 교육의 모든 단계에서 재교육할 수 있습니다. 물론 중간 학습 결과를 저장해야 합니다.
2. 어떤 플레이 중에 학습 매개변수를 변경하고 싶습니까? 수동 어닐링이란 무엇입니까?
이전 훈련의 결과를 기반으로 표준 VR의 훈련 매개변수를 변경합니다. 사실 이것은 동일한 어닐링이지만 수동으로 제어됩니다.
나는 NS R 패키지를 사용하지 않지만 앞으로는 제외하지 않을 것입니다. 나는 다른 환경에서 일한다.