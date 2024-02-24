트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 919 1...912913914915916917918919920921922923924925926...3399 새 코멘트 geratdc_ 2018.05.16 19:34 #9181 동일하지만 역 단계는 이미 20 점입니다. 나는 올해 5월부터 5월까지 테스트하지만 2018년의 첫 10년에는 모든 것이 시작됩니다. 이제 우리는 이 기간의 절반에 이르렀고 100유로의 창고, 긴급 주문을 가능하게 하기 위해 5%의 인출, 그리고 가격의 반대 방향으로 잡는 것이 정상인 것 같습니다. 그러나 이 시스템도 병합되어 설정을 선택했습니다. 아아. 진실은 덜 유출된다... 이번 주에 고문을 업데이트하겠습니다. 아마도 아이디어가 누군가에게 유용할 것입니다. 전략 변경도 있을 것입니다. 멋진 일이지만 지난 10번의 거래에서 1번의 거래의 수익성을 평가하도록 구현할 수 없었습니다. 예를 들어 평균을 얻었으므로 저장소가 거의 병합됩니다. 물론 거기에서 플레이할 수 있지만 전략 변경이 작동하기 전에 . 나는 EA의 히스토리 이익을 취하여 히스토리의 거래 수로 나눕니다. 값이 < TakeProfit/3 인 이 계수(비율)는 전략 변경을 활성화합니다. 나는 카운터 오더 때문에 그것을 세 개로 나눕니다. 거기에서 TakeProfit을 얻으려면 일반적으로 고문이 3번의 거래를 해야 합니다. 카운터 오더로 거래가 허용되었습니다 - 1 오더로 거래가 있을 것입니다. 그 반대. 그런 종소리와 휘파람으로 나는 수입에 안정성이 없기 때문에 고문이 병합하지 않도록 돕고 싶습니다. 디지털 필터를 기반으로 한 ONLY CANDLE / BAR 논의 geratdc_ 2018.05.16 19:49 #9182 커튼. 그리고 다시 병합된 아파트에서. 2017년 9월 26일. 그냥 플랫에 있는 바가 좀 뚱뚱해져서 그 반대가 잡히지 않아서.. 거기다가 최대 50~100포인트. 반대는 아마 예금을 먹을 것입니다. 이제 100점을 올리겠습니다. 무슨 일이 일어나는지 지켜보겠습니다. 그리고 일어날 일 - 고문이 병합되었습니다. Lot 3에서는 보증금 1000으로 100포인트에 대해 잘못된 방향으로 탈 여유가 없습니다... 일반적으로 시장을 속일 수는 없습니다.)) 그는 자신의 물건을 알고 있습니다. 그건 그렇고, 시장의이 시나리오를 처리 할 생각이 있습니다. 우리는 그것을 테스트 할 것입니다 :) 최적화 결과에 대한 도움 "시그널" 서비스에 대한 제안, [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 Aleksey Vyazmikin 2018.05.16 22:22 #9183 어렵지 않다면, 훈련을 위한 / NN 또는 포리스트 테스트를 위한 예측 변수 세트와 대상을 버리도록 요청합니다. 단지 텍스트 파일입니다. 이해하고 싶습니다. 내가 비뚤어져 있거나 도구가 멍청합니다. geratdc_ 2018.05.16 22:32 #9184 10,000유로의 보증금이 플랫 존을 지났습니다. 가능한 15개 중 7개의 반전이 충분했습니다. 예금이 많이 빠졌지만 배수구가 없습니다. 헤. 시원한. 아직 테스터에서 이리저리 뒤지고 있는데 기간이 1년밖에 안되는데 테스트가 엄청 오래걸립니다. geratdc_ 2018.05.16 22:38 #9185 알렉세이 비아즈미킨 : 어렵지 않다면, 훈련을 위한 / NN 또는 포리스트 테스트를 위한 예측 변수 세트와 대상을 버리도록 요청합니다. 단지 텍스트 파일입니다. 이해하고 싶습니다. 내가 비뚤어져 있거나 도구가 멍청합니다. Aleksey, 공개 프로젝트 만들기 - YandexDisk에 파일을 업로드하면 사람들이 특히 팁))))을 따라잡을 수 있습니다. 그런 다음 지역 혁신가들은 모두 NS 거래 시스템으로 구석에 흩어져 더 나은 시간이 될 때까지 모든 개발을 땅에 묻습니다. 아무것도 명확하지 않고 연기 스크린만 있습니다. Max가 호주로 떠나기 전에 A팀을 보낼 때가 된 것 같아요. 나만 관심이 있는 건 아니다.) 우리는 봇 작성을 위한 행정부 및 지역 주민에게 간, 천문학자. 예측, 토론 Mihail Marchukajtes 2018.05.17 10:29 #9186 글쎄, 나는 모른다. 내 TS는 보증금의 60%를 위험으로 하고 매달 400%를 벌고 있다. 그것은 내가 알고 있는 모든 수익성보다 더 갑작스러울 것입니다. 위험을 10%로 줄이면 매월 100-150%를 얻을 수 있습니다 ... 그리고 연간이 아닙니다 .... 그래서 .... Dr. Trader 2018.05.17 10:52 #9187 Max에게 TS 신호를 뒤집는 방법을 가르쳐주세요 :) 그리고 그의 파운드는 엄밀히 말하면 적자이고 반대로 거래는 흑자일 것입니다. Mihail Marchukajtes 2018.05.17 10:56 #9188 박사 상인 : Max에게 TS 신호를 뒤집는 방법을 가르쳐주세요 :) 그리고 그의 파운드는 엄밀히 말하면 적자이고 반대로 거래는 흑자일 것입니다. 예, 적어도 그를 가르치십시오. 적어도 가르치지 마십시오 ... 완고한 사람들은 불행히도 새로운 지식을 이해하도록 주어지지 않습니다 ... [삭제] 2018.05.17 11:13 #9189 박사 상인 : Max에게 TS 신호를 뒤집는 방법을 가르쳐주세요 :) 그리고 그의 파운드는 엄밀히 말하면 적자이고 반대로 거래는 흑자일 것입니다. 파운드에 다른 버전입니다, 이것은 테스트입니다 다음 주에 다시 훈련할 예정입니다. 어떤 편차가 있는지 확인하여 나중에 정당화하지 않도록 하고 싶습니다. 실생활에서.. Mihail Marchukajtes 2018.05.17 11:15 #9190 막심 드미트리예프스키 : 파운드에 다른 버전입니다, 이것은 테스트입니다 다음 주에 다시 훈련할 예정입니다. 어떤 편차가 있는지 확인하여 나중에 정당화하지 않도록 하고 싶습니다. 실생활에서.. 그리고 그런 큰 투자자들이 당신을 코키에 매달지 않도록 ..... :-) 1...912913914915916917918919920921922923924925926...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
동일하지만 역 단계는 이미 20 점입니다. 나는 올해 5월부터 5월까지 테스트하지만 2018년의 첫 10년에는 모든 것이 시작됩니다. 이제 우리는 이 기간의 절반에 이르렀고 100유로의 창고, 긴급 주문을 가능하게 하기 위해 5%의 인출, 그리고 가격의 반대 방향으로 잡는 것이 정상인 것 같습니다. 그러나 이 시스템도 병합되어 설정을 선택했습니다. 아아. 진실은 덜 유출된다...
이번 주에 고문을 업데이트하겠습니다. 아마도 아이디어가 누군가에게 유용할 것입니다. 전략 변경도 있을 것입니다. 멋진 일이지만 지난 10번의 거래에서 1번의 거래의 수익성을 평가하도록 구현할 수 없었습니다. 예를 들어 평균을 얻었으므로 저장소가 거의 병합됩니다. 물론 거기에서 플레이할 수 있지만 전략 변경이 작동하기 전에 . 나는 EA의 히스토리 이익을 취하여 히스토리의 거래 수로 나눕니다. 값이 < TakeProfit/3 인 이 계수(비율)는 전략 변경을 활성화합니다. 나는 카운터 오더 때문에 그것을 세 개로 나눕니다. 거기에서 TakeProfit을 얻으려면 일반적으로 고문이 3번의 거래를 해야 합니다. 카운터 오더로 거래가 허용되었습니다 - 1 오더로 거래가 있을 것입니다. 그 반대. 그런 종소리와 휘파람으로 나는 수입에 안정성이 없기 때문에 고문이 병합하지 않도록 돕고 싶습니다.
커튼. 그리고 다시 병합된 아파트에서. 2017년 9월 26일. 그냥 플랫에 있는 바가 좀 뚱뚱해져서 그 반대가 잡히지 않아서.. 거기다가 최대 50~100포인트. 반대는 아마 예금을 먹을 것입니다. 이제 100점을 올리겠습니다. 무슨 일이 일어나는지 지켜보겠습니다. 그리고 일어날 일 - 고문이 병합되었습니다. Lot 3에서는 보증금 1000으로 100포인트에 대해 잘못된 방향으로 탈 여유가 없습니다... 일반적으로 시장을 속일 수는 없습니다.)) 그는 자신의 물건을 알고 있습니다.
그건 그렇고, 시장의이 시나리오를 처리 할 생각이 있습니다. 우리는 그것을 테스트 할 것입니다 :)
10,000유로의 보증금이 플랫 존을 지났습니다. 가능한 15개 중 7개의 반전이 충분했습니다. 예금이 많이 빠졌지만 배수구가 없습니다. 헤. 시원한. 아직 테스터에서 이리저리 뒤지고 있는데 기간이 1년밖에 안되는데 테스트가 엄청 오래걸립니다.
어렵지 않다면, 훈련을 위한 / NN 또는 포리스트 테스트를 위한 예측 변수 세트와 대상을 버리도록 요청합니다. 단지 텍스트 파일입니다. 이해하고 싶습니다. 내가 비뚤어져 있거나 도구가 멍청합니다.
Aleksey, 공개 프로젝트 만들기 - YandexDisk에 파일을 업로드하면 사람들이 특히 팁))))을 따라잡을 수 있습니다. 그런 다음 지역 혁신가들은 모두 NS 거래 시스템으로 구석에 흩어져 더 나은 시간이 될 때까지 모든 개발을 땅에 묻습니다. 아무것도 명확하지 않고 연기 스크린만 있습니다. Max가 호주로 떠나기 전에 A팀을 보낼 때가 된 것 같아요. 나만 관심이 있는 건 아니다.)
Max에게 TS 신호를 뒤집는 방법을 가르쳐주세요 :)
그리고 그의 파운드는 엄밀히 말하면 적자이고 반대로 거래는 흑자일 것입니다.
예, 적어도 그를 가르치십시오. 적어도 가르치지 마십시오 ... 완고한 사람들은 불행히도 새로운 지식을 이해하도록 주어지지 않습니다 ...
파운드에 다른 버전입니다, 이것은 테스트입니다
다음 주에 다시 훈련할 예정입니다. 어떤 편차가 있는지 확인하여 나중에 정당화하지 않도록 하고 싶습니다. 실생활에서..
그리고 그런 큰 투자자들이 당신을 코키에 매달지 않도록 ..... :-)