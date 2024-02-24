트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 914 1...907908909910911912913914915916917918919920921...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2018.05.14 15:44 #9131 데이터가 가득 차있는 G라고 생각했지만 그렇지 않은 것으로 나타났습니다. 그들은 또한 유용성을 가지고 있습니다. 업로드 오류가 없는 경우. 모든 종류의 엿보기 또는 복제가 있으며 구매를 위해 꽤 견딜 수 있습니다 .... 이것은 셀의 출력을위한 것입니다 ... 대본을 보내고 있습니다. 이것은 내가 사용하는 것이 아니지만 이것으로 내 것을 만들었으므로 처음에는 그것이 ... 행운을 빕니다 !!! 항상 놀란 mkutsl 포럼. 게시가 허용된 파일 중 mq4만 있습니다. 직접 쳤다. 버릴게... Mihail Marchukajtes 2018.05.14 15:50 #9132 막심 드미트리예프스키 : )))) 간단히 말해서, 이 접근 방식에서는 결과가 무작위로 나타날 것이라는 점을 말하세요. (장기적으로) 장기 그래프는 총 기대치가 0보다 작음을 보여줍니다. 정확히 동일합니다. 이 전체 기간 동안 모델을 훈련했다면 어리석게도 강력하지 않습니다. 당신의 마음에 다시 시도 우리는 시장에 대한 다른 견해를 가지고 있습니다. 오래 지속되는 모델이 존재하지만 충분히 긴 OOS에서 작동하는 모델을 얻는 것은 운이 좋은지 불운한지에 비견될 수 있다고 생각하십니까? 나는 반대로, 시장에 극히 짧은 기간의 규칙성이 있으며, 이를 위해서는 지속적인 모델 구축이 필요하다고 생각합니다. 차이점은 당신의 모델을 받은 후 한 달 동안 일한 후에 엄청난 손실 없이 앞으로 이틀 안에 돈을 벌 것이라고 확신한다는 사실에 반해 인상할 수 있을지 확신이 없다는 것입니다. 오류없이 ... [삭제] 2018.05.14 15:54 #9133 마이클 마르쿠카이테스 : 그래서 가상 테스터를 만들고 적어도 매시간 지속적으로 재교육하면 장기적으로 작동하지 않는다는 것을 알게 될 것입니다)) Aleksey Vyazmikin 2018.05.14 15:54 #9134 마이클 마르쿠카이테스 : 데이터가 가득 차있는 G라고 생각했지만 그렇지 않은 것으로 나타났습니다. 그들은 또한 유용성을 가지고 있습니다. 업로드 오류가 없는 경우. 모든 종류의 엿보기 또는 복제가 있으며 구매를 위해 꽤 견딜 수 있습니다 .... 이것은 셀의 출력을위한 것입니다 ... 대본을 보내고 있습니다. 이것은 내가 사용하는 것이 아니지만 이것으로 내 것을 만들었으므로 처음에는 그것이 ... 행운을 빕니다 !!! 항상 놀란 mkutsl 포럼. 게시가 허용된 파일 중 mq4만 있습니다. 직접 쳤다. 버릴게... 고맙습니다! 아주 흥미롭네요. 수동 분석을 마치면서 첫눈에 결과가 수렴합니다. 나중에 비교를 위해 게시하겠습니다. 그러나 여기에서 rr_DonProc 예측자는 이론상 훌륭하지만 판매 시 입력을 많이 줄입니다. 어떻게 든 10 가지 옵션이 아니라 3 가지를 남겨 둘 수 있습니까? 대본을 주셔서 감사합니다. 이제 나는 개인으로 쓸 것입니다. 그러나 파일이 삭제된 것이 아니라 단순히 첨부되지 않았다고 생각합니다. 압축을 풀면 괜찮을 것입니다. Yuriy Asaulenko 2018.05.14 15:56 #9135 마이클 마르쿠카이테스 : 우리는 시장에 대한 다른 견해를 가지고 있습니다. 오래 지속되는 모델이 존재하지만 충분히 긴 OOS에서 작동하는 모델을 얻는 것은 운이 좋은지 불운한지에 비견될 수 있다고 생각하십니까? 나는 반대로, 시장에 극히 짧은 기간의 규칙성이 있으며, 이를 위해서는 지속적인 모델 구축이 필요하다고 생각합니다. 차이점은 당신의 모델을 받은 후 한 달 동안 일한 후에 엄청난 손실 없이 앞으로 이틀 안에 돈을 벌 것이라고 확신한다는 사실에 반해 인상할 수 있을지 확신이 없다는 것입니다. 오류없이 ... 한 달의 훈련은 최소, 2-3개월 이상이면 좋을 것입니다. 테스트(1-2개월)이면 충분합니다. 적으면 곱셈표를 추측하려고 시도하고 그 중 작은 부분에 대한 답만 알고 있는 것으로 나타났습니다. 기본적으로 추측하지 않을 것이 분명합니다.) Mihail Marchukajtes 2018.05.14 15:59 #9136 막심 드미트리예프스키 : 그래서 가상 테스터를 만들고 적어도 매시간 지속적으로 재교육하면 장기적으로 작동하지 않는다는 것을 알게 될 것입니다)) 똑똑한 거 집어쳐. 나는 온라인으로 일하고 있습니다, 당신은 볼 것입니다 ... Mihail Marchukajtes 2018.05.14 16:01 #9137 유리 아사울렌코 : 1개월의 훈련이 최소 2~3개월 이상이라면 좋을 것입니다. 테스트(1-2개월)이면 충분합니다. 적으면 곱셈표를 추측하려고 시도하고 그 중 작은 부분에 대한 답만 알고 있는 것으로 나타났습니다. 기본적으로 추측하지 않을 것이 분명합니다.) 모델의 질이 급격히 떨어지고 있어 현재 시장에 적합한 모델이라고 할 수 있다. 그녀는 큰 실수 없이 5-10개의 거래를 더하기 위해 며칠 동안 서 있을 것이고 그것에 대해 감사할 것입니다. 그러나 현재 모델은 시장 자체보다 시장에 대해 훨씬 더 많이 알고 있습니다.(물론 조건부로) 모델이 더 오래 작동하기를 원한다면 적절한 탈출구는 하나뿐입니다. 예를 들어, 구형 TF에서 전환하는 것이 전부입니다. 예를 들어 시계는 마지막 판매 신호를 주지 않습니다. 지금 시장에서 아무도 기대하지 않을 때 여전히 올 것이라고 생각합니다 .... 다중 기간 표시기 "Opening"에서 MetaTrader 5를 사용한 상호 조건에 대한 유익한 Mihail Marchukajtes 2018.05.14 16:08 #9138 막심 드미트리예프스키 : 내 모델을 완성하세요 :) 어서... 내 거래를 보고 신도 없이 핥았어... 알았어... 난 욕심쟁이가 아니야... Mihail Marchukajtes 2018.05.14 16:11 #9139 막심 드미트리예프스키 : GBPUSD 2018.05.14 15:30 음, 예... 저는 하나의 상품만 거래하며 그것은 파운드입니다. 어떻게 사람들이 한번에 여러명 하는건지 궁금하네요... Mihail Marchukajtes 2018.05.14 16:13 #9140 막심 드미트리예프스키 : 글쎄요, 개봉 시간 을 보세요. 당신의 시간은 무엇입니까? 지금 당장 우리 둘 다 무스를 잡아도 상관없어요 :-) 1...907908909910911912913914915916917918919920921...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
데이터가 가득 차있는 G라고 생각했지만 그렇지 않은 것으로 나타났습니다. 그들은 또한 유용성을 가지고 있습니다. 업로드 오류가 없는 경우. 모든 종류의 엿보기 또는 복제가 있으며 구매를 위해 꽤 견딜 수 있습니다 ....
이것은 셀의 출력을위한 것입니다 ...
대본을 보내고 있습니다. 이것은 내가 사용하는 것이 아니지만 이것으로 내 것을 만들었으므로 처음에는 그것이 ... 행운을 빕니다 !!!
항상 놀란 mkutsl 포럼. 게시가 허용된 파일 중 mq4만 있습니다. 직접 쳤다. 버릴게...
)))) 간단히 말해서, 이 접근 방식에서는 결과가 무작위로 나타날 것이라는 점을 말하세요. (장기적으로)
장기 그래프는 총 기대치가 0보다 작음을 보여줍니다. 정확히 동일합니다. 이 전체 기간 동안 모델을 훈련했다면 어리석게도 강력하지 않습니다.
당신의 마음에 다시 시도
우리는 시장에 대한 다른 견해를 가지고 있습니다. 오래 지속되는 모델이 존재하지만 충분히 긴 OOS에서 작동하는 모델을 얻는 것은 운이 좋은지 불운한지에 비견될 수 있다고 생각하십니까? 나는 반대로, 시장에 극히 짧은 기간의 규칙성이 있으며, 이를 위해서는 지속적인 모델 구축이 필요하다고 생각합니다. 차이점은 당신의 모델을 받은 후 한 달 동안 일한 후에 엄청난 손실 없이 앞으로 이틀 안에 돈을 벌 것이라고 확신한다는 사실에 반해 인상할 수 있을지 확신이 없다는 것입니다. 오류없이 ...
그래서 가상 테스터를 만들고 적어도 매시간 지속적으로 재교육하면 장기적으로 작동하지 않는다는 것을 알게 될 것입니다))
데이터가 가득 차있는 G라고 생각했지만 그렇지 않은 것으로 나타났습니다. 그들은 또한 유용성을 가지고 있습니다. 업로드 오류가 없는 경우. 모든 종류의 엿보기 또는 복제가 있으며 구매를 위해 꽤 견딜 수 있습니다 ....
이것은 셀의 출력을위한 것입니다 ...
대본을 보내고 있습니다. 이것은 내가 사용하는 것이 아니지만 이것으로 내 것을 만들었으므로 처음에는 그것이 ... 행운을 빕니다 !!!
항상 놀란 mkutsl 포럼. 게시가 허용된 파일 중 mq4만 있습니다. 직접 쳤다. 버릴게...
고맙습니다! 아주 흥미롭네요. 수동 분석을 마치면서 첫눈에 결과가 수렴합니다. 나중에 비교를 위해 게시하겠습니다. 그러나 여기에서 rr_DonProc 예측자는 이론상 훌륭하지만 판매 시 입력을 많이 줄입니다. 어떻게 든 10 가지 옵션이 아니라 3 가지를 남겨 둘 수 있습니까?
대본을 주셔서 감사합니다. 이제 나는 개인으로 쓸 것입니다.
그러나 파일이 삭제된 것이 아니라 단순히 첨부되지 않았다고 생각합니다. 압축을 풀면 괜찮을 것입니다.
우리는 시장에 대한 다른 견해를 가지고 있습니다. 오래 지속되는 모델이 존재하지만 충분히 긴 OOS에서 작동하는 모델을 얻는 것은 운이 좋은지 불운한지에 비견될 수 있다고 생각하십니까? 나는 반대로, 시장에 극히 짧은 기간의 규칙성이 있으며, 이를 위해서는 지속적인 모델 구축이 필요하다고 생각합니다. 차이점은 당신의 모델을 받은 후 한 달 동안 일한 후에 엄청난 손실 없이 앞으로 이틀 안에 돈을 벌 것이라고 확신한다는 사실에 반해 인상할 수 있을지 확신이 없다는 것입니다. 오류없이 ...
한 달의 훈련은 최소, 2-3개월 이상이면 좋을 것입니다. 테스트(1-2개월)이면 충분합니다.
적으면 곱셈표를 추측하려고 시도하고 그 중 작은 부분에 대한 답만 알고 있는 것으로 나타났습니다. 기본적으로 추측하지 않을 것이 분명합니다.)
그래서 가상 테스터를 만들고 적어도 매시간 지속적으로 재교육하면 장기적으로 작동하지 않는다는 것을 알게 될 것입니다))
똑똑한 거 집어쳐. 나는 온라인으로 일하고 있습니다, 당신은 볼 것입니다 ...
1개월의 훈련이 최소 2~3개월 이상이라면 좋을 것입니다. 테스트(1-2개월)이면 충분합니다.
적으면 곱셈표를 추측하려고 시도하고 그 중 작은 부분에 대한 답만 알고 있는 것으로 나타났습니다. 기본적으로 추측하지 않을 것이 분명합니다.)
모델의 질이 급격히 떨어지고 있어 현재 시장에 적합한 모델이라고 할 수 있다. 그녀는 큰 실수 없이 5-10개의 거래를 더하기 위해 며칠 동안 서 있을 것이고 그것에 대해 감사할 것입니다. 그러나 현재 모델은 시장 자체보다 시장에 대해 훨씬 더 많이 알고 있습니다.(물론 조건부로) 모델이 더 오래 작동하기를 원한다면 적절한 탈출구는 하나뿐입니다. 예를 들어, 구형 TF에서 전환하는 것이 전부입니다. 예를 들어 시계는 마지막 판매 신호를 주지 않습니다. 지금 시장에서 아무도 기대하지 않을 때 여전히 올 것이라고 생각합니다 ....
내 모델을 완성하세요 :)
어서... 내 거래를 보고 신도 없이 핥았어... 알았어... 난 욕심쟁이가 아니야...
음, 예... 저는 하나의 상품만 거래하며 그것은 파운드입니다. 어떻게 사람들이 한번에 여러명 하는건지 궁금하네요...
글쎄요, 개봉 시간 을 보세요. 당신의 시간은 무엇입니까?
지금 당장 우리 둘 다 무스를 잡아도 상관없어요 :-)