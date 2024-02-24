트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 924 1...917918919920921922923924925926927928929930931...3399 새 코멘트 Renat Akhtyamov 2018.05.18 17:58 #9231 막심 드미트리예프스키 : 알고 계셨나요? 철학적인 질문... 답은 다음과 같습니다. 실생활에서 모든 창고에 가겠습니까? "아니오!"라면 그 이유는 무엇입니까? [삭제] 2018.05.18 18:00 #9232 레나트 아크티아모프 : 글쎄요, 좀 더 철학해 보세요. 당신이 철학하는 방법 - 반드시 공유하십시오 Dr. Trader 2018.05.18 18:11 #9233 레나트 아크티아모프 : 답은 다음과 같습니다. 사진에서 최소한 ribetyami를 얻을 수 있습니다. 그리고 그에게는 더 나쁜 소식이 있습니다. 큰 뉴스가 나오고 시장 패턴이 바뀌자 마자 이익이 떨어졌습니다. 그것이 내가 쿠데타에 대해 말한 이유입니다. 그가 듣기만 했다면 그는 그 순간부터 이익을 얻었을 것입니다. Renat Akhtyamov 2018.05.18 18:15 #9234 박사 상인 : 사진에서 최소한 ribetyami를 얻을 수 있습니다. 그리고 그에게는 더 나쁜 소식이 있습니다. 큰 뉴스가 나오고 시장 패턴이 바뀌자 마자 이익이 떨어졌습니다. 규칙 은 항상 동일합니다 시작하기 95% PBX 데모/실제: 이것이 있는 경우 ATS-ku f firebox. [삭제] 2018.05.18 18:21 #9235 아하하.. 더 태워 다른 옵션은 무엇입니까? Andrei01 2018.05.18 18:25 #9236 박사 상인 : 사진에서 최소한 ribetyami를 얻을 수 있습니다. 그리고 그에게는 더 나쁜 소식이 있습니다. 큰 뉴스가 나오고 시장 패턴이 바뀌자 마자 이익이 떨어졌습니다. 그것이 내가 쿠데타에 대해 말한 이유입니다. 그가 듣기만 했다면 그는 그 순간부터 이익을 얻었을 것입니다. 이는 추세가 눈에 띄지 않고 오랫동안 앞뒤로 흔들리기 때문에 노이즈와 플랫에 따라 거래가 진행된다는 것을 의미합니다. 이것이 NN이면 입력이 교육을 위해 제출되기 전에 필터링되지 않음을 의미합니다. 분명해 보인다. [삭제] 2018.05.18 18:33 #9237 2018.05 . 18 23 : 31 : 53.169 Core 1 2018.05 . 17 23 : 59 : 59 TRAIN RMS ERRORS 2018.05 . 18 23 : 31 : 53.169 Core 1 2018.05 . 17 23 : 59 : 59 0.28603 0.29218 0.27760 0.29604 0.29968 0.29730 0.29597 0.32624 0.34216 0.34551 2018.05 . 18 23 : 31 : 53.169 Core 1 2018.05 . 17 23 : 59 : 59 OOB RMS ERRORS 2018.05 . 18 23 : 31 : 53.169 Core 1 2018.05 . 17 23 : 59 : 59 0.40863 0.41922 0.39452 0.42180 0.42196 0.41680 0.41930 0.46710 0.49052 0.48988 Dr. Trader 2018.05.18 18:34 #9238 막심 드미트리예프스키 : 오, 얼마나 악의적인 코코넛이 우리에게 있는지 밝혀졌습니다) 이제 매일 테스트 krivulka에 달라 붙을 것입니다 도와주려고 해요. 거래의 이익을 살펴보십시오. 전략이 전혀 무작위인 경우 각 거래는 동일한 수수료 + 스프레드의 손실을 가져옵니다. 평균 손실이 수수료 + 스프레드보다 크면 TS는 필요 이상으로 엄격하게 반대 방향으로 거래됩니다. 실수를 찾으십시오. 뭔가 잘못되었습니다. 훈련 기간을 늘리십시오. 몇 개월이 걸립니다. 파운드 거래를 특별히 살펴보십시오. 잘못된 무작위 전략은 항상 마이너스 거래가 될 수 없으며 통계적으로 불가능합니다. 전략은 좋았지만 신호를 역전시킬 필요가 있었습니다. 훈련 데이터에서 클래스 0과 1을 섞은 것은 아닐까요? [삭제] 2018.05.18 18:37 #9239 박사 상인 : 도와주려고 해요. 거래의 이익을 살펴보십시오. 전략이 전혀 무작위인 경우 각 거래는 동일한 수수료 + 스프레드의 손실을 가져옵니다. 평균 손실이 수수료 + 스프레드보다 크면 TS는 필요 이상으로 엄격하게 반대 방향으로 거래됩니다. 실수를 찾으십시오. 뭔가 잘못되었습니다. 훈련 기간을 늘리십시오. 몇 개월이 걸립니다. 맞아요, 알아요. 나는 이미 파운드에 다른 모델이 있다고 썼습니다 (mb는 일괄 스탬프를 찍기 때문에 그것을 보지 못했습니다), 다른 모델도 이번 주 초부터 유로로 훈련되었습니다. 나는 점진적인 단계를 거친 다음 TS가 개선되고 롤백되지만 개선을 위한 일반적인 추세 세부 사항을 이해하는 것은 의미가 없습니다, tk. 위의 스크린샷과 같이 더 나은 업데이트가 있습니다. 흔적에. 일주일 안에 새거 넣어줄게 forexman77 2018.05.18 19:12 #9240 누가 어떤 가정을 가지고 모델을 재교육하지 않는 방법은 무엇입니까? 나는 다음과 같이 얻었다. f1_score 훈련: 0.96 f1_점수 테스트: 0.59 재수습했니? 1...917918919920921922923924925926927928929930931...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
알고 계셨나요?
답은 다음과 같습니다.
실생활에서 모든 창고에 가겠습니까?"아니오!"라면 그 이유는 무엇입니까?
글쎄요, 좀 더 철학해 보세요. 당신이 철학하는 방법 - 반드시 공유하십시오
답은 다음과 같습니다.
사진에서 최소한 ribetyami를 얻을 수 있습니다. 그리고 그에게는 더 나쁜 소식이 있습니다. 큰 뉴스가 나오고 시장 패턴이 바뀌자 마자 이익이 떨어졌습니다.
그것이 내가 쿠데타에 대해 말한 이유입니다. 그가 듣기만 했다면 그는 그 순간부터 이익을 얻었을 것입니다.
규칙 은 항상 동일합니다
시작하기 95% PBX 데모/실제:
아하하.. 더 태워
다른 옵션은 무엇입니까?
이는 추세가 눈에 띄지 않고 오랫동안 앞뒤로 흔들리기 때문에 노이즈와 플랫에 따라 거래가 진행된다는 것을 의미합니다.
이것이 NN이면 입력이 교육을 위해 제출되기 전에 필터링되지 않음을 의미합니다. 분명해 보인다.
오, 얼마나 악의적인 코코넛이 우리에게 있는지 밝혀졌습니다) 이제 매일 테스트 krivulka에 달라 붙을 것입니다
도와주려고 해요. 거래의 이익을 살펴보십시오. 전략이 전혀 무작위인 경우 각 거래는 동일한 수수료 + 스프레드의 손실을 가져옵니다.
평균 손실이 수수료 + 스프레드보다 크면 TS는 필요 이상으로 엄격하게 반대 방향으로 거래됩니다. 실수를 찾으십시오. 뭔가 잘못되었습니다. 훈련 기간을 늘리십시오. 몇 개월이 걸립니다.파운드 거래를 특별히 살펴보십시오. 잘못된 무작위 전략은 항상 마이너스 거래가 될 수 없으며 통계적으로 불가능합니다. 전략은 좋았지만 신호를 역전시킬 필요가 있었습니다. 훈련 데이터에서 클래스 0과 1을 섞은 것은 아닐까요?
맞아요, 알아요. 나는 이미 파운드에 다른 모델이 있다고 썼습니다 (mb는 일괄 스탬프를 찍기 때문에 그것을 보지 못했습니다), 다른 모델도 이번 주 초부터 유로로 훈련되었습니다.
나는 점진적인 단계를 거친 다음 TS가 개선되고 롤백되지만 개선을 위한 일반적인 추세
세부 사항을 이해하는 것은 의미가 없습니다, tk. 위의 스크린샷과 같이 더 나은 업데이트가 있습니다. 흔적에. 일주일 안에 새거 넣어줄게
누가 어떤 가정을 가지고 모델을 재교육하지 않는 방법은 무엇입니까?
나는 다음과 같이 얻었다.
f1_score 훈련: 0.96
f1_점수 테스트: 0.59
재수습했니?