트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 906 1...899900901902903904905906907908909910911912913...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2018.05.13 19:26 #9051 형제!!! 글쎄요, 코드를 봐주세요. 왜 값을 표시하지 않는지 모르겠습니다. 나는 MT5에 강하지 않고 MT4로 이 칠면조를 재작업했습니다. 모든 것을 적응시킨 것 같지만 화면에 정보가 없습니다. 친절하게 대해. 포기하지마!!!! 파일: ClusterX_Stochastic.mq5 18 kb Renat Akhtyamov 2018.05.13 19:34 #9052 마이클 마르쿠카이테스 : 형제!!! 글쎄요, 코드를 봐주세요. 왜 값을 표시하지 않는지 모르겠습니다. 나는 MT5에 강하지 않고 MT4로 이 칠면조를 재작업했습니다. 모든 것을 적응시킨 것 같지만 화면에 정보가 없습니다. 친절하게 대해. 포기하지마!!!! 음 Mishan, 당신은 .... 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 거래에서의 기계 학습: 이론 및 실습(거래 등) Mihail Marchukajtes , 2018.05.13 18:08 글쎄, 우리가 같은 분야에서 일한다면 누가 더 효율적일까요? 나는 500루블로 수백만 달러 를 벌고, 당신은 300달러로... 프리랜서 할머니는 없나요? 다른 사람들이 돈을 벌게하십시오. 누군가가 무언가를 타작하는 방법 ... 흥미롭고 유머러스한 오류, 버그, 질문 mql4 언어의 기능, 미묘함 Mihail Marchukajtes 2018.05.13 19:42 #9053 레나트 아크티아모프 : 음 Mishan, 당신은 .... 프리랜서 할머니는 없나요? 다른 사람들이 돈을 벌게하십시오. 누군가가 무엇으로 타작하는지 ... 저 서기관, 이미 거기에 모든 것이 쓰여져 있습니다. 보시고 조언해주시면 됩니다. 할 필요가 없다... [삭제] 2018.05.13 19:48 #9054 마이클 마르쿠카이테스 : 저 서기관, 이미 거기에 모든 것이 쓰여져 있습니다. 보시고 조언해주시면 됩니다. 할 필요가 없다... 오류 보기 2018.05 . 14 00 : 48 : 07.112 ClusterX_Stochastic (EURUSD,M15) Failed to copy data from the iMA indicator, error code 4807 2018.05 . 14 00 : 48 : 07.115 ClusterX_Stochastic (EURUSD,M15) array out of range in 'ClusterX_Stochastic.mq5' ( 233 , 16 ) Renat Akhtyamov 2018.05.13 19:48 #9055 마이클 마르쿠카이테스 : 저 서기관, 이미 거기에 모든 것이 쓰여져 있습니다. 보시고 조언해주시면 됩니다. 할 필요가 없다... 그들은 러시아어로 당신에게 다음과 같이 씁니다. Mihail Marchukajtes 2018.05.13 19:56 #9056 레나트 아크티아모프 : 그들은 당신에게 러시아어로 다음과 같이 씁니다. 젠장, 나는 그런 실수를 수정하는 방법을 결코 이해하지 못했습니다 .... :-( [삭제] 2018.05.13 20:00 #9057 마이클 마르쿠카이테스 : 젠장, 나는 그런 실수를 수정하는 방법을 결코 이해하지 못했습니다 .... :-( ClusterDelta 표시기를 로드할 수 없습니다. 경로를 잘못 지정했거나 Mihail Marchukajtes 2018.05.13 20:03 #9058 막심 드미트리예프스키 : ClusterDelta 표시기를 로드할 수 없습니다. 경로를 잘못 지정했거나 그것은 나를 위해 모든 것을로드하지만 배열에 맹세합니다. 배열이 동적이기 때문에 내가 좋아하지 않는 것을 이해하지 못합니다 :-( Konstantin Nikitin 2018.05.13 20:14 #9059 마이클 마르쿠카이테스 : 그것은 나를 위해 모든 것을로드하지만 배열에 맹세합니다. 배열이 동적이기 때문에 내가 좋아하지 않는 것을 이해하지 못합니다 :-( 뭐, 다이내믹하다는 점은 좋은데 일단 필요한 사이즈의 설치를 못찾았습니다. 최소한 할 가치가 있습니다. i = offset; if ( ArrayResize (Delta, offset) < offset ) return ( 0 ); 추신 나는 코드를 자세히 살펴 보았습니다. 그것이 더 정확할 것입니다. [삭제] 2018.05.13 20:41 #9060 예, 코드의 절반은 주석 처리되고, 변수의 절반은 drawbegin과 같은 값이 할당되지 않습니다. 요컨대, 이것은 심령술사를 위한 것이며 출력에 무엇이 있어야 하는지) 1...899900901902903904905906907908909910911912913...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
형제!!! 글쎄요, 코드를 봐주세요. 왜 값을 표시하지 않는지 모르겠습니다. 나는 MT5에 강하지 않고 MT4로 이 칠면조를 재작업했습니다. 모든 것을 적응시킨 것 같지만 화면에 정보가 없습니다. 친절하게 대해. 포기하지마!!!!
음 Mishan, 당신은 ....
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
거래에서의 기계 학습: 이론 및 실습(거래 등)
Mihail Marchukajtes , 2018.05.13 18:08
글쎄, 우리가 같은 분야에서 일한다면 누가 더 효율적일까요? 나는 500루블로 수백만 달러 를 벌고, 당신은 300달러로...
프리랜서 할머니는 없나요?
다른 사람들이 돈을 벌게하십시오. 누군가가 무언가를 타작하는 방법 ...
음 Mishan, 당신은 ....
프리랜서 할머니는 없나요?
다른 사람들이 돈을 벌게하십시오. 누군가가 무엇으로 타작하는지 ...
저 서기관, 이미 거기에 모든 것이 쓰여져 있습니다. 보시고 조언해주시면 됩니다. 할 필요가 없다...
저 서기관, 이미 거기에 모든 것이 쓰여져 있습니다. 보시고 조언해주시면 됩니다. 할 필요가 없다...
오류 보기
저 서기관, 이미 거기에 모든 것이 쓰여져 있습니다. 보시고 조언해주시면 됩니다. 할 필요가 없다...
그들은 러시아어로 당신에게 다음과 같이 씁니다.
그들은 당신에게 러시아어로 다음과 같이 씁니다.
젠장, 나는 그런 실수를 수정하는 방법을 결코 이해하지 못했습니다 .... :-(
젠장, 나는 그런 실수를 수정하는 방법을 결코 이해하지 못했습니다 .... :-(
ClusterDelta 표시기를 로드할 수 없습니다. 경로를 잘못 지정했거나
ClusterDelta 표시기를 로드할 수 없습니다. 경로를 잘못 지정했거나
그것은 나를 위해 모든 것을로드하지만 배열에 맹세합니다. 배열이 동적이기 때문에 내가 좋아하지 않는 것을 이해하지 못합니다 :-(
그것은 나를 위해 모든 것을로드하지만 배열에 맹세합니다. 배열이 동적이기 때문에 내가 좋아하지 않는 것을 이해하지 못합니다 :-(
뭐, 다이내믹하다는 점은 좋은데 일단 필요한 사이즈의 설치를 못찾았습니다. 최소한 할 가치가 있습니다.추신 나는 코드를 자세히 살펴 보았습니다. 그것이 더 정확할 것입니다.