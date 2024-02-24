트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 906

형제!!! 글쎄요, 코드를 봐주세요. 왜 값을 표시하지 않는지 모르겠습니다. 나는 MT5에 강하지 않고 MT4로 이 칠면조를 재작업했습니다. 모든 것을 적응시킨 것 같지만 화면에 정보가 없습니다. 친절하게 대해. 포기하지마!!!!
파일:
ClusterX_Stochastic.mq5  18 kb
 
음 Mishan, 당신은 ....

거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼

거래에서의 기계 학습: 이론 및 실습(거래 등)

Mihail Marchukajtes , 2018.05.13 18:08

글쎄, 우리가 같은 분야에서 일한다면 누가 더 효율적일까요? 나는 500루블로 수백만 달러 를 벌고, 당신은 300달러로...


프리랜서 할머니는 없나요?

다른 사람들이 돈을 벌게하십시오. 누군가가 무언가를 타작하는 방법 ...

 
프리랜서 할머니는 없나요?

다른 사람들이 돈을 벌게하십시오. 누군가가 무엇으로 타작하는지 ...

저 서기관, 이미 거기에 모든 것이 쓰여져 있습니다. 보시고 조언해주시면 됩니다. 할 필요가 없다...

오류 보기

 2018.05 . 14 00 : 48 : 07.112 ClusterX_Stochastic (EURUSD,M15)        Failed to copy data from the iMA indicator, error code 4807
2018.05 . 14 00 : 48 : 07.115 ClusterX_Stochastic (EURUSD,M15)        array out of range in 'ClusterX_Stochastic.mq5' ( 233 , 16 )
 
그들은 러시아어로 당신에게 다음과 같이 씁니다.


 
젠장, 나는 그런 실수를 수정하는 방법을 결코 이해하지 못했습니다 .... :-(

ClusterDelta 표시기를 로드할 수 없습니다. 경로를 잘못 지정했거나

 
그것은 나를 위해 모든 것을로드하지만 배열에 맹세합니다. 배열이 동적이기 때문에 내가 좋아하지 않는 것을 이해하지 못합니다 :-(

 
뭐, 다이내믹하다는 점은 좋은데 일단 필요한 사이즈의 설치를 못찾았습니다. 최소한 할 가치가 있습니다. 

  i = offset;
   if ( ArrayResize (Delta, offset) < offset ) return ( 0 );
추신 나는 코드를 자세히 살펴 보았습니다. 그것이 더 정확할 것입니다.
예, 코드의 절반은 주석 처리되고, 변수의 절반은 drawbegin과 같은 값이 할당되지 않습니다. 요컨대, 이것은 심령술사를 위한 것이며 출력에 무엇이 있어야 하는지)
