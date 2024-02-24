트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 905 1...898899900901902903904905906907908909910911912...3399 새 코멘트 [삭제] 2018.05.13 18:41 #9041 마이클 마르쿠카이테스 : 아마존 100% 인터넷 제한. 제한된 범위의 서버가 있습니다. 더군다나 서버는 미국인데 트레이딩 서버는 어디있나요....??? 그리고 무료 VPS의 주문이 실행되는 방법. 그는 넘어지고, 당신은 가식으로 히스테리하고, 당신은 응답 될 것입니다.그래서 그는 당신을 위해 자유롭습니다 ..... 그래서. 내가 그것에 연결했을 때, 나는 그것에서 구글에 갈 수 없었습니다. 거기에서 권한을 요청하거나 강제로 어딘가에 등록해야 합니다. 그게 저를 멈추게 한 것입니다. 아마존은 없습니다. 내 말을 들어줘... 미산, 진정해 Mihail Marchukajtes 2018.05.13 18:41 #9042 유리 아사울렌코 : 이것은 이해할 수 있지만 통제하기가 어렵습니다. 그러면 집에서나 서버에서나 차이가 없습니다. 알람, 알림 등이 필요합니다. 통제가 없습니다. 로봇이 올바르게 작성된 경우 거래를 열고 이전 거래를 닫는 것이 보장됩니다. 실행을 제어하기만 하면 됩니다. 데이터 센터 이전에 연결이 이루어지지 않았는지 알 수 없습니다. 나는 그의 근면만을 제어할 수 있습니다... 가끔 나는 낮에 나를 잊어버립니다. 그리고 나는 기억합니다. 그러고 보니 그는 이미 이전 포지션을 닫았고 이미 새로운 포지션에 플러스 상태입니다. 눈이 즐겁습니다 :-) Mihail Marchukajtes 2018.05.13 18:42 #9043 막심 드미트리예프스키 : 미산, 진정해 그리고 진정하세요. 나는 시도했다. 여기 Max가 무료 Amazon 서버를 사용해 보았습니다???? [삭제] 2018.05.13 18:43 #9044 마이클 마르쿠카이테스 : 그리고 진정하세요. 나는 시도했다. 여기 Max가 무료 Amazon 서버를 사용해 보았습니다???? 구글에 대해 조언을 해주고 아마존에 대해 들어봤는데 거기서 모든게 그렇게 나쁘다고는 생각하지 않는다 구글은 불, 당신은 당신이 필요한 위치를 선택할 수 있습니다, 안정성 100%, 보호 100% Mihail Marchukajtes 2018.05.13 18:48 #9045 막심 드미트리예프스키 : 구글에 대해 조언을 해주고 아마존에 대해 들어봤는데 거기서 모든게 그렇게 나쁘다고는 생각하지 않는다 Google은 불을 가지고 있습니다. 필요한 위치를 선택할 수 있습니다. 안정성은 100%입니다. 나는 Google을 옹호하지 않지만 Amazon에 대해 들은 것을 잊어버리는 것이 좋습니다. 나는 한 번 연결하고 브레이크와 너무 제한된 자원에서 정신을 잃었습니다. 그 당시에는 MT조차도 충분하지 않았을 것입니다. 그런 책임있는 문제에서 동일한 300 루블을 지불하는 것이 낫지 만 적어도 당신은 어떤 경우에 제시할 수 있습니다. 항상 온라인 상태를 유지하기 위해 실제로 비용을 지불합니다. 이것과 저것에 대한 지원이 있습니다. 그리고 무료 PVS의 경우 프레젠테이션할 수 없습니다. 나는 그들이 제안에 불가항력 조항이 있다고 확신하며 대부분 무료에 대해 책임이 없습니다. 그리고 로봇이 전복되지 않았으며 좋은 플러스 대신 거대한 마이너스가 있다고 추정해야 합니다. 당신은 오페라에서 머리카락을 찢고 말했던 좋은 늙은 Mishka의 말을 듣지 않은 것을 후회할 것입니다. VPS를 빌릴 계획이라면 최소한의 비용으로 더 좋습니다 ...... 기고글 토론 "기술 분석: 백테스트에서 훌륭한 EA! OneDailyTrade EA TheXpert 2018.05.13 18:49 #9046 막심 드미트리예프스키 : 명령줄에 데이터를 보내시겠습니까? 그것은 가능하지만 나에 관해서는 변태입니다. 가능한 함정과 함께. 명령줄 인수는 원래 대규모 데이터 배열을 전달하도록 설계되지 않았습니다. [삭제] 2018.05.13 18:52 #9047 더엑스퍼트 : 그것은 가능하지만 나에 관해서는 변태입니다. 가능한 함정과 함께. 명령줄 인수는 원래 많은 양의 데이터를 전달하도록 설계되지 않았습니다. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 생각해보겠습니다. 사전 훈련이 파이썬에서 수행되고 현재 값을 계산하기 위해 봇에서 작은 블록이 전송되면 mb 및 규범입니다. [삭제] 2018.05.13 18:56 #9048 마이클 마르쿠카이테스 : 나는 Google을 옹호하지 않지만 Amazon에 대해 들은 것을 잊어버리는 것이 좋습니다. 나는 한 번 연결하고 브레이크와 너무 제한된 자원에서 정신을 잃었습니다. 그 당시에는 MT조차도 충분하지 않았을 것입니다. 그런 책임있는 문제에서 동일한 300 루블을 지불하는 것이 낫지 만 적어도 당신은 어떤 경우에 그것을 보여줄 수 있습니다. 항상 온라인 상태를 유지하기 위해 실제로 비용을 지불합니다. 이것과 저것에 대한 지원이 있습니다. 그리고 무료 PVS의 경우 프레젠테이션할 수 없습니다. 나는 그들이 제안에 불가항력 조항이 있다고 확신하며 대부분 무료에 대해 책임이 없습니다. 그리고 로봇이 전복되지 않았으며 좋은 플러스 대신 거대한 마이너스가 있다고 추정해야 합니다. 당신은 오페라에서 머리카락을 찢고 말했던 좋은 늙은 Mishka의 말을 듣지 않은 것을 후회할 것입니다. VPS를 빌릴 계획이라면 최소한의 비용으로 더 좋습니다 ...... 나는 다른 인기 있는 호스팅에서 안정성을 위해 n 달러를 지불했습니다. 한 가지 지옥, 갑자기 재부팅 된 다음 작업이 예약되었습니다. 저렴한 호스팅과 차이가 없습니다. 특히 봇을 위해 특별히 배치된 특수 호스팅은 권장하지 않습니다. RuVds가 오프너에 핑을 보냅니다. 3ms, 정상입니다. 안정성은 기억이 안나네요. TheXpert 2018.05.13 18:56 #9049 그리고 명령줄에서는 바이너리 데이터를 전송할 수 없습니다. 예를 들어 base64로 변환한 다음 다시 변환해야 합니다. [삭제] 2018.05.13 18:59 #9050 더엑스퍼트 : 그리고 명령줄에서는 바이너리 데이터를 전송할 수 없습니다. 예를 들어 base64로 변환한 다음 다시 변환해야 합니다. 유용한, 센크) 1...898899900901902903904905906907908909910911912...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아마존 100% 인터넷 제한. 제한된 범위의 서버가 있습니다. 더군다나 서버는 미국인데 트레이딩 서버는 어디있나요....??? 그리고 무료 VPS의 주문이 실행되는 방법. 그는 넘어지고, 당신은 가식으로 히스테리하고, 당신은 응답 될 것입니다.그래서 그는 당신을 위해 자유롭습니다 ..... 그래서. 내가 그것에 연결했을 때, 나는 그것에서 구글에 갈 수 없었습니다. 거기에서 권한을 요청하거나 강제로 어딘가에 등록해야 합니다. 그게 저를 멈추게 한 것입니다. 아마존은 없습니다. 내 말을 들어줘...
이것은 이해할 수 있지만 통제하기가 어렵습니다. 그러면 집에서나 서버에서나 차이가 없습니다. 알람, 알림 등이 필요합니다.
통제가 없습니다. 로봇이 올바르게 작성된 경우 거래를 열고 이전 거래를 닫는 것이 보장됩니다. 실행을 제어하기만 하면 됩니다. 데이터 센터 이전에 연결이 이루어지지 않았는지 알 수 없습니다. 나는 그의 근면만을 제어할 수 있습니다... 가끔 나는 낮에 나를 잊어버립니다. 그리고 나는 기억합니다. 그러고 보니 그는 이미 이전 포지션을 닫았고 이미 새로운 포지션에 플러스 상태입니다. 눈이 즐겁습니다 :-)
그리고 진정하세요. 나는 시도했다. 여기 Max가 무료 Amazon 서버를 사용해 보았습니다????
구글에 대해 조언을 해주고 아마존에 대해 들어봤는데 거기서 모든게 그렇게 나쁘다고는 생각하지 않는다
구글은 불, 당신은 당신이 필요한 위치를 선택할 수 있습니다, 안정성 100%, 보호 100%
나는 Google을 옹호하지 않지만 Amazon에 대해 들은 것을 잊어버리는 것이 좋습니다. 나는 한 번 연결하고 브레이크와 너무 제한된 자원에서 정신을 잃었습니다. 그 당시에는 MT조차도 충분하지 않았을 것입니다. 그런 책임있는 문제에서 동일한 300 루블을 지불하는 것이 낫지 만 적어도 당신은 어떤 경우에 제시할 수 있습니다. 항상 온라인 상태를 유지하기 위해 실제로 비용을 지불합니다. 이것과 저것에 대한 지원이 있습니다. 그리고 무료 PVS의 경우 프레젠테이션할 수 없습니다. 나는 그들이 제안에 불가항력 조항이 있다고 확신하며 대부분 무료에 대해 책임이 없습니다. 그리고 로봇이 전복되지 않았으며 좋은 플러스 대신 거대한 마이너스가 있다고 추정해야 합니다. 당신은 오페라에서 머리카락을 찢고 말했던 좋은 늙은 Mishka의 말을 듣지 않은 것을 후회할 것입니다. VPS를 빌릴 계획이라면 최소한의 비용으로 더 좋습니다 ......
명령줄에 데이터를 보내시겠습니까?
그것은 가능하지만 나에 관해서는 변태입니다. 가능한 함정과 함께. 명령줄 인수는 원래 대규모 데이터 배열을 전달하도록 설계되지 않았습니다.
네, 알겠습니다. 감사합니다. 생각해보겠습니다. 사전 훈련이 파이썬에서 수행되고 현재 값을 계산하기 위해 봇에서 작은 블록이 전송되면 mb 및 규범입니다.
나는 다른 인기 있는 호스팅에서 안정성을 위해 n 달러를 지불했습니다. 한 가지 지옥, 갑자기 재부팅 된 다음 작업이 예약되었습니다. 저렴한 호스팅과 차이가 없습니다. 특히 봇을 위해 특별히 배치된 특수 호스팅은 권장하지 않습니다. RuVds가 오프너에 핑을 보냅니다. 3ms, 정상입니다. 안정성은 기억이 안나네요.
그리고 명령줄에서는 바이너리 데이터를 전송할 수 없습니다. 예를 들어 base64로 변환한 다음 다시 변환해야 합니다.
유용한, 센크)