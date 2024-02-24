트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 891 1...884885886887888889890891892893894895896897898...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2018.05.09 22:36 #8901 도서관 : 31개 범주 .. 아니요, 31개 단계로 된 이산화와 비슷합니다. Vladimir의 기사 중 하나에서 이것이 사용되었으며 결과는 더 나쁘지 않습니다. 초기 데이터 자체가 좋으면.... Aleksey Vyazmikin 2018.05.10 00:12 #8902 마이클 마르쿠카이테스 : 먼저 결정의 순간을 정하십시오. 일종의 이벤트라 하자. 그런 다음 이벤트가 발생한 바로 이 순간에 표시기의 값을 저장합니다. 솔직히 말해서, 당신의 테이블은 완전히 명확하지 않습니다. 뭐가 들어 있어요??? 그래서 특정 패턴이 아닌 정확한 값을 유지하는 요점이 무엇입니까? 예를 들어 저와 같이 잘 알려진 RSI가 레벨 70 이상에서 열리면 1, 레벨 30 아래에서 열리면 -1이 되고 둘 다 아닌 경우, 그런 다음 0. 이 테이블에는 트리 작업의 결과로 형성된 높은 점수의 규칙 집합이 포함되어 있습니다. 나는 Deductor Studio 프로그램을 사용합니다. 초보자를 위해 스스로 생각하는 것은 꽤 좋지만 무료 버전에서는 분석 결과를 얻기가 어렵 기 때문에 규칙을 필터링하고 가장 좋은 것을 선택하여 다음과 같이 코드에 망치질했습니다. 손. 오늘 나는 프로세스를 자동화했고, 표본을 필터링한 후 규칙의 일부가 하나의 예측자 값만 제공하는 경우 규칙이 완전하지 않을 수 있는 현상에 주의를 기울였습니다. 필터링(부분 규칙 적용) 후 하나만 남음) 결과적으로 우리는 두 가지 규칙에 대한 예와 같은 이상한 집합을 얻습니다. 특정 규칙 - 녹색, 모든 값 - 노란색, 정의되지 않음 - 빨간색. 규칙에 따라 필터링한 후 변수의 대체 값이 없을 때 불확실성이 그대로 유지되지만 다른 조건에서는 변수가 나타날 수 있으며 규칙이 실행될 수 있습니다. 이전에 이 상황이 발생하여 평가할 수 없으며 상황이 완전히 반대일 수 있지만 상황을 유사하게 간주합니다. 코딩하는 방법? Mihail Marchukajtes 2018.05.10 00:26 #8903 알렉세이 비아즈미킨 : 특정 패턴이 아닌 정확한 값을 유지하는 요점은 무엇입니까? 예를 들어 저와 같이 잘 알려진 RSI가 레벨 70 이상에서 열리면 1, 레벨 30 아래에서 열리면 -1이 되고 둘 다 열리지는 않습니다. 그런 다음 0. 이 테이블에는 트리 작업의 결과로 형성된 높은 점수의 규칙 집합이 포함되어 있습니다. 나는 Deductor Studio 프로그램을 사용합니다. 초보자를 위해 스스로 생각하는 것은 꽤 좋지만 무료 버전에서는 분석 결과를 얻기가 어렵 기 때문에 규칙을 필터링하고 가장 좋은 것을 선택하여 다음과 같이 코드에 망치질했습니다. 손. 오늘 나는 프로세스를 자동화했고, 표본을 필터링한 후 규칙의 일부가 하나의 예측자 값만 제공하는 경우 규칙이 완전하지 않을 수 있는 현상에 주의를 기울였습니다. 필터링(부분 규칙 적용) 후 하나만 남음) 결과적으로 우리는 두 가지 규칙에 대한 예와 같은 이상한 집합을 얻습니다. 특정 규칙 - 녹색, 모든 값 - 노란색, 정의되지 않음 - 빨간색. 규칙에 따라 필터링한 후 변수의 대체 값이 없을 때 불확실성이 그대로 유지되지만 다른 조건에서는 변수가 나타날 수 있으며 규칙이 실행될 수 있습니다. 이전에 이 상황이 발생하여 평가할 수 없으며 상황이 완전히 반대일 수 있지만 상황을 유사하게 간주합니다. 귀하의 주요 질문에 답변하겠습니다. RSI가 70보다 크면 1이라는 값이 하나만 있지만 NN이 70 RSI보다 얼마나 높은지 아는 것이 매우 중요합니다. 70.05라면 이게 하나이고 73이면 90, 80, 70에서 100까지의 다른 숫자는 말할 것도 없고 완전히 다릅니다. 모델이 집착하려고 하는 것은 바로 이 작은 것들입니다. 중요한 ... !!! 일반적으로 이와 같은 것입니다. 그리고 엄격하게 단일성을 지정하면 IMHO에 대한 중요한 정보의 네트워크를 물론 박탈합니다 !!! RSI가 70보다 크면 1이라는 값이 하나만 있지만 NN이 70 RSI보다 얼마나 높은지 아는 것이 매우 중요합니다. 70.05라면 이게 하나이고 73이면 90, 80, 70에서 100까지의 다른 숫자는 말할 것도 없고 완전히 다릅니다. 모델이 집착하려고 하는 것은 바로 이 작은 것들입니다. 중요한 ... !!! 일반적으로 이와 같은 것입니다. 그리고 엄격하게 단일성을 지정하면 IMHO에 대한 중요한 정보의 네트워크를 물론 박탈합니다 !!! 아마도 당신이 옳을 수도 있지만 나는 그러한 고려에서 진행합니다. NS가없는 시스템이 그러한 규칙에 따라 성공적으로 작동한다면 이러한 NS 규칙을 이해하고 찾는 데 방해가되는 것은 무엇입니까? 어제는 비교를 위해 스크린샷을 게시했습니다. 지금까지는 머신 러닝의 결과가 TS에 규정된 다소 엄격한 논리와 최적화보다 더 나은 것이 내 임무입니다. Mihail Marchukajtes 2018.05.10 01:13 #8906 알렉세이 비아즈미킨 : 아마도 당신이 옳을 수도 있지만 나는 그러한 고려에서 진행합니다. NS가없는 시스템이 그러한 규칙에 따라 성공적으로 작동한다면 이러한 NS 규칙을 이해하고 찾는 데 방해가되는 것은 무엇입니까? 어제는 비교를 위해 스크린샷을 게시했습니다. 지금까지는 머신 러닝의 결과가 TS에 규정된 다소 엄격한 논리와 최적화보다 더 나은 것이 내 임무입니다. 스크린샷을 게시한 링크를 저에게 던지십시오 ... 제가 살펴보겠습니다 .... 그리고 규칙에 대해, 당신은 그녀에게 잘못했습니다. 당신은 당신이 그녀에게 올바르게 먹이를주고 있다고 생각하지만 실제로는 정보 부족으로 인해 굶주리고 있습니다. 당신은 정말로 서로를 이해하지 못합니다. 당신은 그녀에게 당신이 원하는 것을 정확히 설명할 수 없으며 그녀가 스스로 이해한 대로 그에 따라 결과를 제공합니다. 원하시면 차량을 도와드리겠습니다. 추천으로만.... 먼저 어떤 기본 차량을 사용하고 있는지 알려주세요??? Aleksey Vyazmikin 2018.05.10 01:52 #8907 마이클 마르쿠카이테스 : 스크린샷을 게시한 링크를 저에게 던지십시오 ... 제가 살펴보겠습니다 .... 그리고 규칙에 대해, 당신은 그녀에게 잘못했습니다. 당신은 당신이 그녀에게 올바르게 먹이를주고 있다고 생각하지만 실제로는 정보 부족으로 인해 굶주리고 있습니다. 당신은 정말로 서로를 이해하지 못합니다. 당신은 그녀에게 당신이 원하는 것을 정확히 설명할 수 없으며 그녀가 스스로 이해한 대로 그에 따라 결과를 제공합니다. 원하시면 차량을 도와드리겠습니다. 추천으로만.... 먼저 어떤 기본 차량을 사용하고 있는지 알려주세요??? 여기 링크가 있습니다 https://www.mql5.com/en/forum/86386/page889#comment_7378517 굶주림에 대해, 나는 지금 내가 데이터를 너무 많이 먹고 있다고 생각하고 있습니다. 사실 모든 데이터가 규칙에 따르지 않기 때문입니다 ... 내가 원하는 것을 설명할 수 없다는 흥미로운 아이디어, 즉. 그것은 잘못된 목표에 관한 것입니까? 그리고 TS는 아주 간단합니다. 거북이는 잠시만요. 그리고 나머지는 시장에 대한 나의 관찰을 기반으로 구축된 일련의 필터에 의해 수행됩니다. Mihail Marchukajtes 2018.05.10 01:55 #8908 알렉세이 비아즈미킨 : 여기 링크가 있습니다 https://www.mql5.com/en/forum/86386/page889#comment_7378517 굶주림에 대해, 나는 지금 내가 데이터를 너무 많이 먹고 있다고 생각하고 있습니다. 사실 모든 데이터가 규칙에 따르지 않기 때문입니다 ... 내가 원하는 Donchian 채널에서 가격의 위치에 따라 시장 진입 결정이 지속적으로 생성되고 필터가 작동하기 시작하여 궁극적으로 포지션을 열지 여부를 결정합니다. 일반적으로 이상적으로는 시장의 다른 순간에 전원을 켜거나 전환할 수 있는 외부 요인을 찾아야 합니다. 나는 말 그대로 이번 주에 작업 환경을 만드는 동안 NS에 들어갔고 예측 변수 선택에 대한 특별한 작업은 수행하지 않았지만 이미 Expert Advisor에서 사용하고 있는 흥미로운 패턴을 찾았습니다. 아마도 당신이 옳을 수도 있지만 나는 그러한 고려에서 진행합니다. NS가없는 시스템이 그러한 규칙에 따라 성공적으로 작동한다면 이러한 NS 규칙을 이해하고 찾는 데 방해가되는 것은 무엇입니까? 어제는 비교를 위해 스크린샷을 게시했습니다. 지금까지는 머신 러닝의 결과가 TS에 규정된 다소 엄격한 논리와 최적화보다 더 나은 것이 내 임무입니다.
고문은 지속적으로 개선되고 있으므로 특별한 통계가 없습니다. 그렇지 않으면 5월 8일에 8개의 신호가 있었고 수익성이 없는 신호가 5개 있었지만 하루는 긍정적인 영역에서 마감되었습니다. 저녁에 거래하지 않는 것이 낫다고 스스로 지적했습니다. 휴일 전에 - 역사를 확인하겠습니다 - 저녁에 1개의 어리석은 입장이 있었는데, 피할 수 있었지만 일일 수입의 20%를 차지했습니다.
글쎄, 내 거래 시스템은 표준 방식으로 구축되지 않았습니다. Donchian 채널에서 가격의 위치에 따라 시장 진입 결정이 지속적으로 생성되고 필터가 작동하기 시작하여 궁극적으로 포지션을 열지 여부를 결정합니다. 일반적으로 이상적으로는 시장의 다른 순간에 전원을 켜거나 전환할 수 있는 외부 요인을 찾아야 합니다. 나는 말 그대로 이번 주에 작업 환경을 만드는 동안 NS에 들어갔고 예측 변수 선택에 대한 특별한 작업은 수행하지 않았지만 이미 Expert Advisor에서 사용하고 있는 흥미로운 패턴을 찾았습니다.
일반적으로 이것이 모든 항목의 기본 조건입니다.