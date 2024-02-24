트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 892 1...885886887888889890891892893894895896897898899...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2018.05.10 03:38 #8911 알렉세이 비아즈미킨 : 일반적으로 이것이 모든 항목의 기본 조건입니다. 자, 이제 이 신호를 차트에 표시하십시오. 파운드 달러가 어렵지 않아도.... 시그널이 나오는 곳에 화살표로 표시만 하면 됩니다.... Aleksey Vyazmikin 2018.05.10 06:20 #8912 마이클 마르쿠카이테스 : 자, 이제 이 신호를 차트에 표시하십시오. 파운드 달러가 어렵지 않아도.... 시그널이 나오는 곳에 화살표로 표시만 하면 됩니다.... 여기에 거래 거래가 있습니다 Mihail Marchukajtes 2018.05.10 07:55 #8913 알렉세이 비아즈미킨 : 여기에 거래 거래가 있습니다 글쎄요, 거래된 거래는 솔직히 얼음이 아닙니다. 입력해야 할 때 화살표가 표시되도록 화살표 표시기 에 모두 던질 수 있습니까 ??? 그것이 기본 전략입니다. 결국, 그것의 주요 임무는 시간의 순간입니다. 완성된 상태. 칠면조 만들기, 기성품 코드가 있으면 5초 정도 걸릴 것 같아요. 기다리고 있어요.... 칠면조를 던질 필요가 없어요. 차트에서 볼 수 있어요. 간단히 보기... Aleksey Vyazmikin 2018.05.10 08:18 #8914 마이클 마르쿠카이테스 : 글쎄요, 거래된 거래는 솔직히 얼음이 아닙니다. 입력해야 할 때 화살표가 표시되도록 화살표 표시기에 모두 던질 수 있습니까 ??? 그것이 기본 전략입니다. 결국, 그것의 주요 임무는 시간의 순간입니다. 완성된 상태. 칠면조 만들기, 기성품 코드가 있으면 5초 정도 걸릴 것 같아요. 기다리고 있어요.... 칠면조를 던질 필요가 없어요. 차트에서 볼 수 있어요. 간단히 보기... 항상 입력이 있고 작동하지 않을 것이기 때문에 기본 신호에서 화살표를 그냥 던질 수는 없다고 설명합니다. Mihail Marchukajtes 2018.05.10 08:23 #8915 알렉세이 비아즈미킨 : 항상 입력이 있고 작동하지 않을 것이기 때문에 기본 신호에서 화살표를 그냥 던질 수는 없다고 설명합니다. 항상은 무슨 뜻인가요????? 선생님과 다투지 마세요... 하라고 합니다... 신호가 있는 이 표시기는 어떻게 나타납니까? 그런 다음 그것이 사실인지 거짓인지 분석할 것입니다. 이것이 모든 분류 차량이 작동하는 방식입니다. 어떤 경우에도. 그러나 무언가를 분류하려면 무언가가 있어야 합니다. 나는 기본적인 반대 추세 전략을 가지고 있습니다. 분석을 위한 가장 좋은 순간은 가능한 시장 반전의 순간이며 모든 역추세 전략이 하는 것입니다. 결국 가장 큰 트렌드는 작은 후퇴에서 시작됩니다... 어둠... 다투지 마세요.. 화살 칠면조를 만드세요... Aleksey Vyazmikin 2018.05.10 08:33 #8916 마이클 마르쿠카이테스 : 항상은 무슨 뜻인가요???? 선생님과 다투지 마세요... 하라고 합니다... 신호가 있는 이 표시기는 어떻게 나타납니까? 그런 다음 그것이 사실인지 거짓인지 분석할 것입니다. 이것이 모든 분류 차량이 작동하는 방식입니다. 어떤 경우에도. 그러나 무언가를 분류하려면 무언가가 있어야 합니다. 나는 기본적인 반대 추세 전략을 가지고 있습니다. 분석을 위한 가장 좋은 순간은 가능한 시장 반전의 순간이며 모든 역추세 전략이 하는 것입니다. 결국 가장 큰 트렌드는 작은 후퇴에서 시작됩니다... 어둠... 다투지 마세요.. 화살 칠면조를 만드세요... 나는 코드를 보여주었습니다-항상, 즉 가격이 Donchian 채널의 지정된 수준보다 50% 이상 높으면 구매를 입력하고 판매는 그 반대이며 항상 형식이 될 것입니다. 표시기 및 하나 이상의 조건이 고문 형태로 나타납니다. 거래가 열리면 거래가 종료될 때까지 시장에 진입 하지 않습니다. Mihail Marchukajtes 2018.05.10 08:37 #8917 알렉세이 비아즈미킨 : 나는 코드를 보여주었습니다-항상, 즉 가격이 Donchian 채널의 지정된 수준보다 50% 이상 높으면 구매를 입력하고 판매는 그 반대이며 항상 형식이 될 것입니다. 표시기 및 하나 이상의 조건이 고문 형태로 나타납니다. 거래가 열리면 거래가 종료될 때까지 시장에 진입 하지 않습니다. 음, 여기 첫 번째 실수가 있습니다... 좋아요, 전환의 순간을 결정합시다. 바닥에서 위로 표시가 구매 신호, 위에서 아래로 매도 신호입니다. 그러나 한 바에서만. 즉, 50선을 넘은 순간만 남게 되는데 이게 한 바 안에서 이루어지기를??? 본질적으로 가격이 바닥에서 위로 50%선을 넘어서는 순간 동시에 지정된 수준 아래로 떨어지게 됩니다. 그래서 밑에서 위로 50%선을 넘고 매수하면 됩니다. 나오보로드 나오보로드 .... 이 플랜 어떠세요??? Mihail Marchukajtes 2018.05.10 08:56 #8918 추가하겠습니다. 왜 일정한 신호가 필요합니까? 분석에 가장 적절한 시점은 시그널이 영구적으로 있다면 매수에서 매도 신호로 바뀌는 순간이라고 생각합니다. 하지만 신호 변경의 순간은 1bar로 제한되어 있다고 생각합니다. 잘 생각해 보세요. 주요 거래가 뒤집힐 경우 구매 신호 안의 모든 것을 분석해야 하는 이유는 무엇입니까? 즉, 신호가 바뀌는 순간이 가장 중요합니다. 그것은 식별 할 수 있습니다 ... Mihail Marchukajtes 2018.05.10 09:00 #8919 막심 드미트리예프스키 : 두 번째 기사에서는 여러 매개변수의 유전학과 열거가 하나의 값 벡터(숲 진입, 예측자)로 대체되고 최대 수익성 있는 거래 수를 고려하여 출구가 선택됩니다. f 번째 보상을 조정하여 다른 기준을 도입할 수 있습니다(DD, 샤프 비율, 무엇이든 포함). 알고리즘은 최적화 프로그램에서 단 몇 번의 패스(보통 5회)로 매우 높은 품질로 모든 전략을 최적화합니다(GA 및 전체 검색과 달리). 기사에 제공된 예에서 이것은 초입니다. 또한 예측 변수의 수가 증가해도 최적화 패스의 수는 거의 증가하지 않습니다. 다른 주제에서 전략 리그에 대해 시도하는 것이 좋습니다. 또한 제안된 접근 방식을 기반으로 더 효율적인 리그 최적화 알고리즘을 제시할 수 있습니다. 일반 최적화 프로그램은 특히 교차 검증(wolf-forward) 없이 도덕적으로 쓸모없는 것으로 버려질 수 있으며 (최소한) 속도는 배수로 손실되지만 품질 면에서는 더 좋지 않습니다. 포리스트를 kfold가 있는 NN으로 바꾸면 울프 포워드와 유사하고 매우 빠른 것을 얻을 수 있습니다. 그러나 손이 닿지 않을 때까지. 상호 정보는 목표 변수와 예측 변수 사이의 엔트로피를 측정한 것으로, 그림에서 예측 변수의 중요성에 대한 표 형식으로 보여드린 것과 같습니다. 그러나 레이저에서 재귀 기능 제거를 사용하고 오류를 볼 수 있습니다. 그렇다면 정보가 없는 예측 변수를 정렬하고 삭제해야 합니다. (구글에서 디코딩) 업데이트 맥스, 당신이 이겼습니다. 먼저 자신의 생각을 끝까지 공식화한 다음 지점에 보내십시오. 자돌발 편집하기 ... 모두 나에게 대답 한 것 같습니다 ... [삭제] 2018.05.10 09:01 #8920 마이클 마르쿠카이테스 : 맥스, 당신이 이겼습니다. 먼저 자신의 생각을 끝까지 공식화한 다음 지점에 보내십시오. 자돌발 편집하기 ... 모두 나에게 대답 한 것 같습니다 ... 너랑 얘기 안했어) 쓸 시간보다 생각이 빨리 가 이 모든 것이 기사의 형태로 정리될 수 있으며 개발이 더 진행되었지만 지금까지는 너무 게으릅니다. 1...885886887888889890891892893894895896897898899...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
일반적으로 이것이 모든 항목의 기본 조건입니다.
자, 이제 이 신호를 차트에 표시하십시오. 파운드 달러가 어렵지 않아도.... 시그널이 나오는 곳에 화살표로 표시만 하면 됩니다....
여기에 거래 거래가 있습니다
글쎄요, 거래된 거래는 솔직히 얼음이 아닙니다. 입력해야 할 때 화살표가 표시되도록 화살표 표시기 에 모두 던질 수 있습니까 ??? 그것이 기본 전략입니다. 결국, 그것의 주요 임무는 시간의 순간입니다. 완성된 상태. 칠면조 만들기, 기성품 코드가 있으면 5초 정도 걸릴 것 같아요. 기다리고 있어요.... 칠면조를 던질 필요가 없어요. 차트에서 볼 수 있어요. 간단히 보기...
항상 입력이 있고 작동하지 않을 것이기 때문에 기본 신호에서 화살표를 그냥 던질 수는 없다고 설명합니다.
항상은 무슨 뜻인가요????? 선생님과 다투지 마세요... 하라고 합니다... 신호가 있는 이 표시기는 어떻게 나타납니까? 그런 다음 그것이 사실인지 거짓인지 분석할 것입니다. 이것이 모든 분류 차량이 작동하는 방식입니다. 어떤 경우에도. 그러나 무언가를 분류하려면 무언가가 있어야 합니다. 나는 기본적인 반대 추세 전략을 가지고 있습니다. 분석을 위한 가장 좋은 순간은 가능한 시장 반전의 순간이며 모든 역추세 전략이 하는 것입니다. 결국 가장 큰 트렌드는 작은 후퇴에서 시작됩니다... 어둠... 다투지 마세요.. 화살 칠면조를 만드세요...
나는 코드를 보여주었습니다-항상, 즉 가격이 Donchian 채널의 지정된 수준보다 50% 이상 높으면 구매를 입력하고 판매는 그 반대이며 항상 형식이 될 것입니다. 표시기 및 하나 이상의 조건이 고문 형태로 나타납니다. 거래가 열리면 거래가 종료될 때까지 시장에 진입 하지 않습니다.
음, 여기 첫 번째 실수가 있습니다... 좋아요, 전환의 순간을 결정합시다. 바닥에서 위로 표시가 구매 신호, 위에서 아래로 매도 신호입니다. 그러나 한 바에서만. 즉, 50선을 넘은 순간만 남게 되는데 이게 한 바 안에서 이루어지기를???
본질적으로 가격이 바닥에서 위로 50%선을 넘어서는 순간 동시에 지정된 수준 아래로 떨어지게 됩니다. 그래서 밑에서 위로 50%선을 넘고 매수하면 됩니다. 나오보로드 나오보로드 .... 이 플랜 어떠세요???
두 번째 기사에서는 여러 매개변수의 유전학과 열거가 하나의 값 벡터(숲 진입, 예측자)로 대체되고 최대 수익성 있는 거래 수를 고려하여 출구가 선택됩니다. f 번째 보상을 조정하여 다른 기준을 도입할 수 있습니다(DD, 샤프 비율, 무엇이든 포함).
알고리즘은 최적화 프로그램에서 단 몇 번의 패스(보통 5회)로 매우 높은 품질로 모든 전략을 최적화합니다(GA 및 전체 검색과 달리). 기사에 제공된 예에서 이것은 초입니다. 또한 예측 변수의 수가 증가해도 최적화 패스의 수는 거의 증가하지 않습니다. 다른 주제에서 전략 리그에 대해 시도하는 것이 좋습니다. 또한 제안된 접근 방식을 기반으로 더 효율적인 리그 최적화 알고리즘을 제시할 수 있습니다. 일반 최적화 프로그램은 특히 교차 검증(wolf-forward) 없이 도덕적으로 쓸모없는 것으로 버려질 수 있으며 (최소한) 속도는 배수로 손실되지만 품질 면에서는 더 좋지 않습니다. 포리스트를 kfold가 있는 NN으로 바꾸면 울프 포워드와 유사하고 매우 빠른 것을 얻을 수 있습니다. 그러나 손이 닿지 않을 때까지.
상호 정보는 목표 변수와 예측 변수 사이의 엔트로피를 측정한 것으로, 그림에서 예측 변수의 중요성에 대한 표 형식으로 보여드린 것과 같습니다. 그러나 레이저에서 재귀 기능 제거를 사용하고 오류를 볼 수 있습니다. 그렇다면 정보가 없는 예측 변수를 정렬하고 삭제해야 합니다. (구글에서 디코딩)
맥스, 당신이 이겼습니다. 먼저 자신의 생각을 끝까지 공식화한 다음 지점에 보내십시오. 자돌발 편집하기 ... 모두 나에게 대답 한 것 같습니다 ...
너랑 얘기 안했어) 쓸 시간보다 생각이 빨리 가
이 모든 것이 기사의 형태로 정리될 수 있으며 개발이 더 진행되었지만 지금까지는 너무 게으릅니다.