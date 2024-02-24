트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 887 1...880881882883884885886887888889890891892893894...3399 새 코멘트 Yuriy Asaulenko 2018.05.07 16:58 #8861 막심 드미트리예프스키 : 낮은 대기 시간도 아닙니다. hft는 밀리초, 심지어 마이크로초입니다. 계정에 케이블의 모든 추가 미터가 있습니다. 당신은 정상적인 스캘핑을 가지고 있습니다 네, 알겠습니다. 제 요점은 HFT 방법론이 더 먼 거리에서 사용될 수 있다는 것입니다. 약간의 적응으로. Aleksey Vyazmikin 2018.05.07 16:58 #8862 도서관 : 다음은 코드 예제가 포함된 더 많은 기사입니다. https://www.mql5.com/ru/users/vlad1949/publications 나는 약 3번을 다시 읽고 그 예들이 어떻게 작동하는지 시험해 보았다. 글쎄, 당신은 이미 자신의 무언가를 만들 수 있습니다. 예, 감사합니다. 훌륭합니다. 잘 읽었습니다. 하지만 다시 읽을 것입니다. 각 교육 수준에서 반환해야 하는 매우 난해한 내용입니다. 그렇지 않으면 단어의 절반이 명확하지 않습니다. 하지만 Rattle에서 새 샘플을 로드하는 방법을 이해하고 싶습니다. :) [삭제] 2018.05.07 16:59 #8863 유리 아사울렌코 : 네, 알겠습니다. 내 말은, HFT 방법론은 더 먼 거리에서 사용될 수 있다는 것입니다. 약간의 적응으로. 글쎄, 당신은 구멍이 있다면 할 수 있습니다 : D 그러나 이것은 적어도 ECN에서 forex가 아닙니다. Yuriy Asaulenko 2018.05.07 19:44 #8864 알료샤 : 부끄럽다! 창피!!! 하지만 이제 멋진 것들처럼 무작위 걷기에서 5% 오류가 발생합니다! 그들은 시장이 무작위로 걷고 이것이 자연스러운 상태이며 모든 종류의 점프와 춤이 규범에서 벗어나 있음을 정말로 깨달았습니까?) Aleksey Vyazmikin 2018.05.07 20:08 #8865 나는 바의 시간과 같은 예측 변수를 추가했습니다. 그것은 상당한 점프로 판명되었습니다. 교육용 버전의 Deductor Studio에서는 모델을 텍스트 파일로 언로드하는 것이 차단되지 않고 Excel 및 html의 모든 종류의 아름다움에 대해서만 언로드가 차단되는 것으로 나타났습니다. 따라서 나는 이런 종류의 규칙을 가지고 있습니다. 편리함과 작업 속도를 위해 이러한 데이터 어레이를 축소(구성)하는 것이 이제 어떻게 더 성공적입니까?라는 질문이 제기됩니다. Aleksei Kuznetsov 2018.05.07 22:01 #8866 알렉세이 비아즈미킨 : 나는 바의 시간과 같은 예측 변수를 추가했습니다. 그것은 상당한 점프로 판명되었습니다. 교육용 버전의 Deductor Studio에서는 모델을 텍스트 파일로 언로드하는 것이 차단되지 않고 Excel 및 html의 모든 종류의 아름다움에 대해서만 언로드가 차단되는 것으로 나타났습니다. 따라서 나는 이런 종류의 규칙을 가지고 있습니다. 편리함과 작업 속도를 위해 이러한 데이터 어레이를 축소(구성)하는 것이 이제 어떻게 더 성공적입니까?라는 질문이 제기됩니다. 절대로 축소된 배열이 없습니다. 이것이 어떻게 이루어지고 가장 중요한지 설명하십시오 - 왜? Googled - CollapseArray(pArray) - 배열에서 중복 값을 제거합니다. 이거 야? 중복 행을 제거하시겠습니까? Aleksey Vyazmikin 2018.05.07 22:09 #8867 도서관 : 절대로 축소된 배열이 없습니다. 이것이 어떻게 이루어지고 가장 중요한지 설명하십시오 - 왜? Googled - CollapseArray(pArray) - 배열에서 중복 값을 제거합니다. 이거 야? 중복을 제거하시겠습니까? 이제 나는 걷고 있었고 그것을하는 방법을 생각했습니다 ... 일반적으로 예, 거기에 반복이 있다고 생각하고 제거해야하지만 모든 데이터가 필요하지 않다는 것이 가장 중요합니다. 둘 중 더 작은 것을 확인하는 것만 1 또는 0이 필요합니다. 그런 다음 반복되는 부분을 자르는 것과 같이 사다리를 사용하여 배열을 배열하려고 생각했습니다. 아니면 한 줄로 작성해야 할 수도 있습니다. , 또한 데이터를 예측자(실시간으로 수신된 입력 데이터)에서 한 줄로 결합하지만 예측자의 수로 문자열 길이를 제한하는 데는 아직 작동하지 않습니다. 오류, 버그, 질문 시장 패턴 찾기 일격! 전략 Aleksei Kuznetsov 2018.05.07 22:30 #8868 알렉세이 비아즈미킨 : 이제 나는 걷고 있었고 그것을하는 방법을 생각했습니다 ... 일반적으로 예, 거기에 반복이 있다고 생각하고 제거해야하지만 모든 데이터가 필요하지 않다는 것이 가장 중요합니다. 둘 중 더 작은 것을 확인하는 것만 1 또는 0이 필요합니다. 그런 다음 반복되는 부분을 잘라내는 등의 사다리를 사용하여 배열을 배열하는 방법을 생각했습니다. 아니면 한 줄로 작성해야 할 수도 있습니다. 따라서 데이터를 예측자(실시간으로 수신된 입력 데이터)의 라인으로 결합하지만 예측자의 수로 문자열 길이를 제한하는 데는 아직 작동하지 않습니다. 반복이 필요하다고 생각하며 상황의 중요성을 높일 것입니다. 과거에 100번 반복했다면 아마 1~2번 했던 것보다 미래에 일어날 것입니다. TheXpert 2018.05.07 22:39 #8869 알료샤 : 동의합니다. Python은 HFT 중 최상위 AP입니다. 연구를 위해 생산에서 가능합니다 - 나는 그것을 믿지 않습니다. Aleksey Vyazmikin 2018.05.07 22:39 #8870 도서관 : 반복이 필요하다고 생각하며 상황의 중요성을 높일 것입니다. 과거에 100번 반복했다면 아마 1~2번 했던 것보다 미래에 일어날 것입니다. 그래서 큰 지지와 신뢰를 주신 분들만 데려가겠습니다. 이것이 내가 작업을 상상하는 방식입니다. 표시기에서 생성된 실시간 및 과거 예측기가 문자열에 추가된 다음 이 문자열이 배열에서 검색되고 발견되면 막대를 입력하기에 적합한 것으로 표시하고 그렇지 않다면 우리는 아무것도 하지 않습니다. 따라서 이중선은 배열만 증가시킵니다. 아니요, 물론, 신뢰성과 지원에 대한 정보가 있는 색상으로 그라데이션을 만들 수 있습니다(하나를 곱하여 값에 따라 색상이 변경되는 계수를 얻음). 인덱스가 있는 별도의 int 배열을 만드는 것이 더 쉽습니다. 아니면 내가 뭔가를 놓치고 있습니까? .... 1...880881882883884885886887888889890891892893894...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
낮은 대기 시간도 아닙니다. hft는 밀리초, 심지어 마이크로초입니다. 계정에 케이블의 모든 추가 미터가 있습니다.
당신은 정상적인 스캘핑을 가지고 있습니다
네, 알겠습니다. 제 요점은 HFT 방법론이 더 먼 거리에서 사용될 수 있다는 것입니다. 약간의 적응으로.
다음은 코드 예제가 포함된 더 많은 기사입니다.
https://www.mql5.com/ru/users/vlad1949/publications
나는 약 3번을 다시 읽고 그 예들이 어떻게 작동하는지 시험해 보았다. 글쎄, 당신은 이미 자신의 무언가를 만들 수 있습니다.
예, 감사합니다. 훌륭합니다. 잘 읽었습니다. 하지만 다시 읽을 것입니다. 각 교육 수준에서 반환해야 하는 매우 난해한 내용입니다. 그렇지 않으면 단어의 절반이 명확하지 않습니다.
하지만 Rattle에서 새 샘플을 로드하는 방법을 이해하고 싶습니다. :)
글쎄, 당신은 구멍이 있다면 할 수 있습니다 : D 그러나 이것은 적어도 ECN에서 forex가 아닙니다.
부끄럽다! 창피!!! 하지만 이제 멋진 것들처럼 무작위 걷기에서 5% 오류가 발생합니다!
그들은 시장이 무작위로 걷고 이것이 자연스러운 상태이며 모든 종류의 점프와 춤이 규범에서 벗어나 있음을 정말로 깨달았습니까?)
나는 바의 시간과 같은 예측 변수를 추가했습니다. 그것은 상당한 점프로 판명되었습니다.
교육용 버전의 Deductor Studio에서는 모델을 텍스트 파일로 언로드하는 것이 차단되지 않고 Excel 및 html의 모든 종류의 아름다움에 대해서만 언로드가 차단되는 것으로 나타났습니다. 따라서 나는 이런 종류의 규칙을 가지고 있습니다.
편리함과 작업 속도를 위해 이러한 데이터 어레이를 축소(구성)하는 것이 이제 어떻게 더 성공적입니까?라는 질문이 제기됩니다.
Googled - CollapseArray(pArray) - 배열에서 중복 값을 제거합니다.
이거 야? 중복 행을 제거하시겠습니까?
절대로 축소된 배열이 없습니다. 이것이 어떻게 이루어지고 가장 중요한지 설명하십시오 - 왜?
이제 나는 걷고 있었고 그것을하는 방법을 생각했습니다 ... 일반적으로 예, 거기에 반복이 있다고 생각하고 제거해야하지만 모든 데이터가 필요하지 않다는 것이 가장 중요합니다. 둘 중 더 작은 것을 확인하는 것만 1 또는 0이 필요합니다. 그런 다음 반복되는 부분을 자르는 것과 같이 사다리를 사용하여 배열을 배열하려고 생각했습니다. 아니면 한 줄로 작성해야 할 수도 있습니다. , 또한 데이터를 예측자(실시간으로 수신된 입력 데이터)에서 한 줄로 결합하지만 예측자의 수로 문자열 길이를 제한하는 데는 아직 작동하지 않습니다.
동의합니다. Python은 HFT 중 최상위 AP입니다.
연구를 위해 생산에서 가능합니다 - 나는 그것을 믿지 않습니다.
반복이 필요하다고 생각하며 상황의 중요성을 높일 것입니다. 과거에 100번 반복했다면 아마 1~2번 했던 것보다 미래에 일어날 것입니다.
그래서 큰 지지와 신뢰를 주신 분들만 데려가겠습니다. 이것이 내가 작업을 상상하는 방식입니다. 표시기에서 생성된 실시간 및 과거 예측기가 문자열에 추가된 다음 이 문자열이 배열에서 검색되고 발견되면 막대를 입력하기에 적합한 것으로 표시하고 그렇지 않다면 우리는 아무것도 하지 않습니다. 따라서 이중선은 배열만 증가시킵니다. 아니요, 물론, 신뢰성과 지원에 대한 정보가 있는 색상으로 그라데이션을 만들 수 있습니다(하나를 곱하여 값에 따라 색상이 변경되는 계수를 얻음). 인덱스가 있는 별도의 int 배열을 만드는 것이 더 쉽습니다. 아니면 내가 뭔가를 놓치고 있습니까? ....