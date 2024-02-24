트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 898 1...891892893894895896897898899900901902903904905...3399 새 코멘트 [삭제] 2018.05.12 17:06 #8971 일누르 카사노프 : Maxim Dmitrievsky, 이 문제를 어떻게 해결합니까? 일반적으로 어떤 옵션이 있습니까? 사과 조각은 다를 수 있습니다.. 앙상블의 각 ns에 대해 하나 또는 다른 컨텍스트를 추가하고 특정 제어 ns에서 이러한 컨텍스트를 사용합니까? 문맥이란, 예를 들어 몇 가지 기본 정의, 개념, 예측자 및 일부 데이터와의 연결을 의미합니다. 문제를 이해하지 못했습니다 :) Ilnur Khasanov 2018.05.12 17:20 #8972 막심 드미트리예프스키 : 문제를 이해하지 못했습니다 :) 좋아, 나는 용어를 모르고 ns-kah의 멍청하기 때문에 개인적으로 질문을 열겠습니다. 토론에서 참가자들을 방해하고 싶지 않습니다. Alexey가 말한 것은 아마도 최적화로만 해결 될 것입니다 .. Aleksey Vyazmikin 2018.05.12 23:37 #8973 나는 예측 변수를 하나 더 추가했습니다-회귀, 그리고 다시 모델은 이것의 요점을 보았습니다-그냥 먹이지 마십시오. 모두 성장 중입니다 ... 구매 대상 판매 대상 - 여기 상황이 더 나쁩니다. 항목의 절반을 건너뛰지만 잘못된 항목이 많지 않습니다. 대상의 거의 대칭에주의하십시오. 이상하게 보입니다. Aleksey Vyazmikin 2018.05.13 02:05 #8974 나는 또한 프로그램에서 행렬과 같은 상관 방법을 찾았습니다. 아마도 일반적인 방법보다 더 정확합니까? Aleksey Vyazmikin 2018.05.13 03:27 #8975 찾은 것 같은데... 구입 판매 자러 갈 수 있습니다. Aleksey Vyazmikin 2018.05.13 04:15 #8976 막심 드미트리예프스키 : 미친듯이 숲의 숲을 만들었는데 이제 개별 숲의 드롭아웃을 만들 수 있습니다 :) 전체 모델은 이제 학습 후 디스크에서 최대 300MB를 차지할 수 있습니다. 또는 최대 기가바이트를 따라잡을 수 있습니다. 훈련되지 않은 역사에서 그러한 모델의 이익이 있습니까? [삭제] 2018.05.13 04:15 #8977 알렉세이 비아즈미킨 : 나는 예측 변수를 하나 더 추가했습니다-회귀, 그리고 다시 모델은 이것의 요점을 보았습니다- 그냥 먹이지 마십시오. 모든 것이 성장 중입니다 ... 그래서 그녀는 무엇을 과적합할지 신경 쓰지 않습니다 :) 새로운 데이터에 필요합니다. Aleksey Vyazmikin 2018.05.13 04:17 #8978 막심 드미트리예프스키 : 그래서 그녀는 무엇을 과적합할지 신경 쓰지 않습니다 :) 새로운 데이터에 필요합니다. 예, 프로그램의 모델에서 새 데이터를 로드하는 방법을 모르므로 MT5로만 번역하면 번거롭습니다. 나는 그것을하지만 하루에 한 번 - 어떻게 배수되는지 확인합니다. 그리고 예측기에 오류가 있는 것 같습니다. 이제 다시 계산을 하고 있습니다. 오, 분명히 그것은 운명이 아닙니다. Aleksey Vyazmikin 2018.05.13 04:19 #8979 막심 드미트리예프스키 : 역사에서 모든 것이 완벽하고 더 간단한 것은 새로운 데이터에서 문제가 발생합니다) 잔인하게 중퇴하고 어떻게되는지 볼 것입니다 나는 이 모든 것이 고정 시스템에서 작동하고 그 외부에서 +/-, 그리고 kerdyk에서 작동하는 새로운 스케일링 시스템의 발명이라고 생각합니다. [삭제] 2018.05.13 04:20 #8980 알렉세이 비아즈미킨 : 나는 이 모든 것이 고정 시스템에서 작동하고 그 외부에서 +/-, 그리고 kerdyk에서 작동하는 새로운 스케일링 시스템의 발명이라고 생각합니다. 스케일링에 관해서는 출품자 Bate와 Erlang 자신의 직계 친척입니다 :)) 1...891892893894895896897898899900901902903904905...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Maxim Dmitrievsky, 이 문제를 어떻게 해결합니까?
일반적으로 어떤 옵션이 있습니까? 사과 조각은 다를 수 있습니다..
앙상블의 각 ns에 대해 하나 또는 다른 컨텍스트를 추가하고 특정 제어 ns에서 이러한 컨텍스트를 사용합니까?
문맥이란, 예를 들어 몇 가지 기본 정의, 개념, 예측자 및 일부 데이터와의 연결을 의미합니다.
문제를 이해하지 못했습니다 :)
Alexey가 말한 것은 아마도 최적화로만 해결 될 것입니다 ..
나는 예측 변수를 하나 더 추가했습니다-회귀, 그리고 다시 모델은 이것의 요점을 보았습니다-그냥 먹이지 마십시오. 모두 성장 중입니다 ...
구매 대상
판매 대상 - 여기 상황이 더 나쁩니다. 항목의 절반을 건너뛰지만 잘못된 항목이 많지 않습니다.
대상의 거의 대칭에주의하십시오. 이상하게 보입니다.
나는 또한 프로그램에서 행렬과 같은 상관 방법을 찾았습니다. 아마도 일반적인 방법보다 더 정확합니까?
찾은 것 같은데...
구입
판매
자러 갈 수 있습니다.
미친듯이 숲의 숲을 만들었는데 이제 개별 숲의 드롭아웃을 만들 수 있습니다 :)
전체 모델은 이제 학습 후 디스크에서 최대 300MB를 차지할 수 있습니다. 또는 최대 기가바이트를 따라잡을 수 있습니다.
훈련되지 않은 역사에서 그러한 모델의 이익이 있습니까?
그래서 그녀는 무엇을 과적합할지 신경 쓰지 않습니다 :) 새로운 데이터에 필요합니다.
예, 프로그램의 모델에서 새 데이터를 로드하는 방법을 모르므로 MT5로만 번역하면 번거롭습니다. 나는 그것을하지만 하루에 한 번 - 어떻게 배수되는지 확인합니다.
그리고 예측기에 오류가 있는 것 같습니다. 이제 다시 계산을 하고 있습니다. 오, 분명히 그것은 운명이 아닙니다.
역사에서 모든 것이 완벽하고 더 간단한 것은 새로운 데이터에서 문제가 발생합니다) 잔인하게 중퇴하고 어떻게되는지 볼 것입니다
나는 이 모든 것이 고정 시스템에서 작동하고 그 외부에서 +/-, 그리고 kerdyk에서 작동하는 새로운 스케일링 시스템의 발명이라고 생각합니다.
스케일링에 관해서는 출품자 Bate와 Erlang 자신의 직계 친척입니다 :))