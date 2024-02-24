트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 885

알렉세이 비아즈미킨 :

"Deductor Studio" 프로그램에서는 모든 것을 시각적으로 명확하게 볼 수 있습니다. 트리, 규칙 - R에서는 아직 이것을 볼 수 없으며 MT5에서는 더욱 그러하지 않을 것입니다(즉, 모든 것을 할 수 있지만 얼마나 많이 비용을 지불해야합니다 ...). 그래서 임의의 포리스트를 MT5에 연결하기 위해 어떻게든 alglib 라이브러리를 사용해야 한다는 것이 밝혀졌습니다.

여기에서 R에서 C4.5 알고리즘 http://datascientist.one/algorithm-c4-5/ 에 대한 코드를 찾았습니다. MT5에서 구현하기가 매우 어렵습니까?

나는 가장 쉬운 방법 위에 썼습니다.

원하는 경우 가져오기도 수행할 수 있습니다. 나는 x이 조각들이 무엇인지, 사소한 일에 산만해질 시간이 없습니다)

산산이치 포멘코 :


2. R Dataset은 파일 r입니다. 데이터 탭에서 초기 데이터가 RData 파일로 로드되었음을 의미합니다. 이것은 R 관점에서 작업 공간입니다. 이 작업 공간에는 두 개의 데이터 프레임이 준비되었습니다. 하나는 모델 학습 및 테스트용이고 다른 하나는 다음과 같습니다. 동일한 R 데이터 세트.

가장 쉬운 방법은 완성된 엑셀 파일을 업로드하고, 로그를 다운로드하고, R로 나가서 R에서 받은 데이터 프레임을 둘로 나누는 것입니다.

그렇지 않을 수 있습니다.

R 자체를 열고 Excel 파일을 로드합니다. 이것은 한 줄입니다. 그런 다음 수신된 데이터 프레임을 둘로 나눕니다.

그러나 훈련된 모델의 두 번째 파일에 대한 실행은 MANDATORY입니다.

솔직히 이해가 안됩니다. Excel에서 1개의 데이터 파일을 2개로 나누고 첫 번째 파일 을 학습시켰습니다. 이제 두 번째 파일에서 모델을 확인해야 합니다. 이렇게 하려면 이 두 번째 파일을 어떻게든 로드해야 합니다. 데이터 탭에서는 이 작업을 수행할 수 없습니다. 위치는 이미 첫 번째 파일이 차지하고 있기 때문입니다. 평가 탭에서는 업로드할 수 없는 CSV 파일만 업로드할 수 있습니다. 오류로 인해:

CSV 파일을 테스트 데이터 세트로 사용하도록 요청했지만 어떤 파일을 식별하지 못했습니다.

실행하기 전에 테스트 세트로 사용할 CSV 파일을 선택하려면 스프레드시트 버튼을 사용하십시오.

래틀 5.1.0

그리고 지옥은 내가 이 오류로 무엇을 해야 하는지 알고 있습니다.


아니면 내가 처음에 잘못된 파일을 나누는 것입니까? Excel을 어떻게든 잘라낼 필요가 없지만 순수한 R 파일을 잘라낼 수 있습니까? "분할 프레임"은(는) 무슨 뜻인가요?

그리고 훈련 모델의 결과를 첫 번째 파일에 저장하고 두 번째 파일에서 어떻게 확인해야 하나요?

알렉세이 비아즈미킨 :





알렉세이 비아즈미킨 :

예, 모든 것을 할 수는 없습니다. 저는 R로 프로그래밍하는 방법을 배울 목표가 없습니다. 예측자를 확인하고 일련의 규칙을 MT5로 변환하는 기능이 필요합니다. 일반적으로 이것이 한 줄이면 그냥 당신에게 쓰지 않는 이유는 무엇입니까? 그 동안 나는 즉석에서 처리했습니다.

요컨대, 당신은 당신을 위해 모든 것을 할 원주민을 제공합니까?

 
유리 아사울렌코 :

요컨대, 당신은 당신을 위해 모든 것을 할 원주민을 제공합니까?

"all"은(는) 무슨 뜻인가요?

나는 마스터 프로그램에 대한 지식을 공유하고 싶은 친절한 사람들과 의사 소통하며 NS에서는 비밀을 요구하지 않습니다.

나 자신은 예측 변수에 대한 정보를 공유합니다.

일반적으로 구체적으로 어떤 것이 당신에게 어울리지 않습니까? 개인적인 원한이 있습니까?

 
알렉세이 비아즈미킨 :

저는 영어를 잘 몰라서 번역기를 사용합니다.

CSV 파일을 테스트 데이터 세트로 사용하도록 요청했지만 파일을 지정하지 않았습니다.

실행하기 전에 테스트 케이스로 사용할 CSV 파일을 테이블 버튼을 사용하여 선택하십시오.

래틀 5.1.0

네, CSV 파일을 테스트 데이터 세트로 사용하고 싶지만, 내가 정의하지 않은 파일은 도대체 무엇이라고 쓴 걸까요? 파일을 선택하면 화면에 무엇을 볼 수 있을까요? 그리고 그의 버튼 "테이블"(스프레드시트)은 어디에 있습니까?


 
알렉세이 비아즈미킨 :

솔직히 이해가 안됩니다.

그리고 훈련 모델의 결과를 첫 번째 파일에 저장하고 두 번째 파일에서 어떻게 확인해야 하나요?

주의 깊게 읽으십시오! 당신은 분명히 썼습니다:

산산이치 포멘코 :

그러나 훈련된 모델의 두 번째 파일에 대한 실행은 MANDATORY입니다.

그리고 당신은 뭔가를 생각해 냈습니다.
" 첫 번째 파일 에 대한 훈련 모델의 결과"가 아니라 "훈련된 모델"입니다.
저것들. 첫 번째 파일에서 모델을 훈련시킨 다음 두 번째 파일의 데이터를 훈련된 모델에 공급합니다.

당신은 프로그래머인가, 아닌가? 프로그래머는 일반적으로 단어와 쉼표로 모든 것을 인식합니다. 왜냐하면 잊었거나 불필요한 .,;:(){}[] 그러면 프로그램을 디버깅할 때 많은 시간이 걸립니다. 결과적으로 즉시 세부 사항에 매우주의를 기울여야합니다.
즉시 이해하지 마십시오 - 작성된 2-3 번 읽으십시오.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

"전부"은(는) 무슨 뜻인가요?

나는 마스터 프로그램에 대한 지식을 공유하고 싶은 친절한 사람들과 의사 소통하며 NS에서는 비밀을 요구하지 않습니다.

나 자신은 예측 변수에 대한 정보를 공유합니다.

일반적으로 구체적으로 당신에게 어울리지 않는 것은 무엇입니까? 개인적인 원한이 있습니까?

그러나 모든 초등 재채기에 대해 묻는 것은 실례지만 이미 음란합니다.

 
도서관 :

주의 깊게 읽으십시오! 당신은 분명히 썼습니다:

그리고 당신은 뭔가를 생각해 냈습니다.
" 첫 번째 파일 에 대한 훈련 모델의 결과"가 아니라 "훈련된 모델"입니다.
저것들. 첫 번째 파일에서 모델을 훈련시킨 다음 두 번째 파일의 데이터를 훈련된 모델에 공급합니다.

당신은 프로그래머인가, 아닌가? 프로그래머는 일반적으로 단어와 쉼표로 모든 것을 인식합니다. 왜냐하면 잊었거나 불필요한 .,;:(){}[] 그러면 프로그램을 디버깅할 때 많은 시간이 걸립니다. 결과적으로 즉시 세부 사항에 매우주의를 기울여야합니다.
즉시 이해하지 마십시오 - 작성된 2-3 번 읽으십시오.

네, 그렇게 이해했습니다. 물론 훈련된 모델은 새 데이터에서 테스트해야 합니다. 파일을 나누어서 작성했는데 새 파일을 업로드 하려고 하면 에러가 납니다.

SanSanych는 다음과 같이 씁니다. " 가장 쉬운 방법은 완성된 Excel 파일을 다운로드하고, 로그를 다운로드하고, R로 이동하여 수신된 데이터 프레임을 두 개로 나누는 것입니다. " 예, 로그를 다운로드하고 R로 이동하지만 저는 거기에 프레임을 나누는 방법을 모릅니다. 예, 나누어 둡니다. 그러면 로그로 무엇을하고 어디에 삽입합니까?

또는 여기 " R 자체를 열고 Excel 파일을 로드합니다 - 이것은 한 줄입니다. 그런 다음 결과 데이터 프레임을 두 개로 분할합니다. ", 다시 - R에서 분할하는 방법을 몰라서 Excel에서 분할합니다. 그럼 어떻게 해야 할까요?

 
유리 아사울렌코 :

그러나 모든 초등 재채기에 대해 묻는 것은 실례지만 이미 음란합니다.

네, 멍하니 앉아 있는 것보다 물어보는 게 낫다고 생각해요. 그리고 일반적으로 내 질문에 적극적으로 답변하면 귀하의 주장을 이해할 수 있지만 ....

 
알렉세이 비아즈미킨 :

네, 멍하니 앉아 있는 것보다 물어보는 게 낫다고 생각해요. 그리고 일반적으로 내 질문에 적극적으로 답변하면 귀하의 주장을 이해할 수 있지만 ....

책을 넘기고 어떤 식으로든 참고 자료로 사용하시겠습니까? 그래서 나는 당신의 질문에 대답하지 않습니다.

