트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 885

새 코멘트

[삭제]

2018.05.07 15:11 #8841

알렉세이 비아즈미킨 :

"Deductor Studio" 프로그램에서는 모든 것을 시각적으로 명확하게 볼 수 있습니다. 트리, 규칙 - R에서는 아직 이것을 볼 수 없으며 MT5에서는 더욱 그러하지 않을 것입니다(즉, 모든 것을 할 수 있지만 얼마나 많이 비용을 지불해야합니다 ...). 그래서 임의의 포리스트를 MT5에 연결하기 위해 어떻게든 alglib 라이브러리를 사용해야 한다는 것이 밝혀졌습니다.

여기에서 R에서 C4.5 알고리즘 http://datascientist.one/algorithm-c4-5/ 에 대한 코드를 찾았습니다. MT5에서 구현하기가 매우 어렵습니까?

나는 가장 쉬운 방법 위에 썼습니다.

원하는 경우 가져오기도 수행할 수 있습니다. 나는 x이 조각들이 무엇인지, 사소한 일에 산만해질 시간이 없습니다)

전에 인시를 비축하다

Aleksey Vyazmikin

2018.05.07 15:12 #8842

산산이치 포멘코 :

2. R Dataset은 파일 r입니다. 데이터 탭에서 초기 데이터가 RData 파일로 로드되었음을 의미합니다. 이것은 R 관점에서 작업 공간입니다. 이 작업 공간에는 두 개의 데이터 프레임이 준비되었습니다. 하나는 모델 학습 및 테스트용이고 다른 하나는 다음과 같습니다. 동일한 R 데이터 세트.

가장 쉬운 방법은 완성된 엑셀 파일을 업로드하고, 로그를 다운로드하고, R로 나가서 R에서 받은 데이터 프레임을 둘로 나누는 것입니다.

그렇지 않을 수 있습니다.

R 자체를 열고 Excel 파일을 로드합니다. 이것은 한 줄입니다. 그런 다음 수신된 데이터 프레임을 둘로 나눕니다.

그러나 훈련된 모델의 두 번째 파일에 대한 실행은 MANDATORY입니다.

솔직히 이해가 안됩니다. Excel에서 1개의 데이터 파일을 2개로 나누고 첫 번째 파일 을 학습시켰습니다. 이제 두 번째 파일에서 모델을 확인해야 합니다. 이렇게 하려면 이 두 번째 파일을 어떻게든 로드해야 합니다. 데이터 탭에서는 이 작업을 수행할 수 없습니다. 위치는 이미 첫 번째 파일이 차지하고 있기 때문입니다. 평가 탭에서는 업로드할 수 없는 CSV 파일만 업로드할 수 있습니다. 오류로 인해: " CSV 파일을 테스트 데이터 세트로 사용하도록 요청했지만 어떤 파일을 식별하지 못했습니다. 실행하기 전에 테스트 세트로 사용할 CSV 파일을 선택하려면 스프레드시트 버튼을 사용하십시오. 래틀 5.1.0 " 그리고 지옥은 내가 이 오류로 무엇을 해야 하는지 알고 있습니다. 아니면 내가 처음에 잘못된 파일을 나누는 것입니까? Excel을 어떻게든 잘라낼 필요가 없지만 순수한 R 파일을 잘라낼 수 있습니까? "분할 프레임"은(는) 무슨 뜻인가요? 그리고 훈련 모델의 결과를 첫 번째 파일에 저장하고 두 번째 파일에서 어떻게 확인해야 하나요? 난 아마 정말 멍청할거야... [아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 10포인트 3.mq4 초보자의 질문 MQL5 MT5 Yuriy Asaulenko 2018.05.07 15:45 #8843 알렉세이 비아즈미킨 : 솔직히 이해가 안됩니다. Excel에서 1개의 데이터 파일을 2개로 나누고 첫 번째 파일 을 학습시켰습니다. 이제 두 번째 파일에서 모델을 확인해야 합니다. 이렇게 하려면 이 두 번째 파일을 어떻게든 로드해야 합니다. 데이터 탭에서는 이 작업을 수행할 수 없습니다. 위치는 이미 첫 번째 파일이 차지하고 있기 때문입니다. 평가 탭에서는 업로드할 수 없는 CSV 파일만 업로드할 수 있습니다. 오류로 인해: ... 그리고 지옥은 내가 이 오류로 무엇을 해야 하는지 알고 있습니다. ... 아니면 내가 처음에 잘못된 파일을 나누는 것입니까? Excel을 어떻게든 잘라낼 필요가 없지만 순수한 R 파일을 잘라낼 수 있습니까? "분할 프레임"은(는) 무슨 뜻인가요? 그리고 훈련 모델의 결과를 첫 번째 파일에 저장하고 두 번째 파일에서 어떻게 확인해야 하나요? 난 아마 정말 멍청할거야... 알렉세이 비아즈미킨 : 예, 모든 것을 할 수는 없습니다. 저는 R로 프로그래밍하는 방법을 배울 목표가 없습니다. 예측자를 확인하고 일련의 규칙을 MT5로 변환하는 기능이 필요합니다. 일반적으로 이것이 한 줄이면 그냥 당신에게 쓰지 않는 이유는 무엇입니까? 그 동안 나는 즉석에서 처리했습니다. 요컨대, 당신은 당신을 위해 모든 것을 할 원주민을 제공합니까? Aleksey Vyazmikin 2018.05.07 15:50 #8844 유리 아사울렌코 : 요컨대, 당신은 당신을 위해 모든 것을 할 원주민을 제공합니까? "all"은(는) 무슨 뜻인가요? 나는 마스터 프로그램에 대한 지식을 공유하고 싶은 친절한 사람들과 의사 소통하며 NS에서는 비밀을 요구하지 않습니다. 나 자신은 예측 변수에 대한 정보를 공유합니다. 일반적으로 구체적으로 어떤 것이 당신에게 어울리지 않습니까? 개인적인 원한이 있습니까? Aleksey Vyazmikin 2018.05.07 15:55 #8845 알렉세이 비아즈미킨 : 솔직히 이해가 안됩니다. Excel에서 1개의 데이터 파일을 2개로 나누고 첫 번째 파일 을 학습시켰습니다. 이제 두 번째 파일에서 모델을 확인해야 합니다. 이렇게 하려면 이 두 번째 파일을 어떻게든 로드해야 합니다. 데이터 탭에서는 이 작업을 수행할 수 없습니다. 위치는 이미 첫 번째 파일이 차지하고 있기 때문입니다. 평가 탭에서는 업로드할 수 없는 CSV 파일만 업로드할 수 있습니다. 오류로 인해: " CSV 파일을 테스트 데이터 세트로 사용하도록 요청했지만 어떤 파일을 식별하지 못했습니다. 실행하기 전에 테스트 세트로 사용할 CSV 파일을 선택하려면 스프레드시트 버튼을 사용하십시오. 래틀 5.1.0 " 저는 영어를 잘 몰라서 번역기를 사용합니다. " CSV 파일을 테스트 데이터 세트로 사용하도록 요청했지만 파일을 지정하지 않았습니다. 실행하기 전에 테스트 케이스로 사용할 CSV 파일을 테이블 버튼을 사용하여 선택하십시오. 래틀 5.1.0 " 네, CSV 파일을 테스트 데이터 세트로 사용하고 싶지만, 내가 정의하지 않은 파일은 도대체 무엇이라고 쓴 걸까요? 파일을 선택하면 화면에 무엇을 볼 수 있을까요? 그리고 그의 버튼 "테이블"(스프레드시트)은 어디에 있습니까? Aleksei Kuznetsov 2018.05.07 15:56 #8846 알렉세이 비아즈미킨 : 솔직히 이해가 안됩니다. 그리고 훈련 모델의 결과를 첫 번째 파일에 저장하고 두 번째 파일에서 어떻게 확인해야 하나요? 주의 깊게 읽으십시오! 당신은 분명히 썼습니다: 산산이치 포멘코 : 그러나 훈련된 모델의 두 번째 파일에 대한 실행은 MANDATORY입니다. 그리고 당신은 뭔가를 생각해 냈습니다. " 첫 번째 파일 에 대한 훈련 모델의 결과"가 아니라 "훈련된 모델"입니다. 저것들. 첫 번째 파일에서 모델을 훈련시킨 다음 두 번째 파일의 데이터를 훈련된 모델에 공급합니다. 당신은 프로그래머인가, 아닌가? 프로그래머는 일반적으로 단어와 쉼표로 모든 것을 인식합니다. 왜냐하면 잊었거나 불필요한 .,;:(){}[] 그러면 프로그램을 디버깅할 때 많은 시간이 걸립니다. 결과적으로 즉시 세부 사항에 매우주의를 기울여야합니다. 즉시 이해하지 마십시오 - 작성된 2-3 번 읽으십시오. Yuriy Asaulenko 2018.05.07 15:59 #8847 알렉세이 비아즈미킨 : "전부"은(는) 무슨 뜻인가요? 나는 마스터 프로그램에 대한 지식을 공유하고 싶은 친절한 사람들과 의사 소통하며 NS에서는 비밀을 요구하지 않습니다. 나 자신은 예측 변수에 대한 정보를 공유합니다. 일반적으로 구체적으로 당신에게 어울리지 않는 것은 무엇입니까? 개인적인 원한이 있습니까? 그러나 모든 초등 재채기에 대해 묻는 것은 실례지만 이미 음란합니다. Aleksey Vyazmikin 2018.05.07 16:02 #8848 도서관 : 주의 깊게 읽으십시오! 당신은 분명히 썼습니다: 그리고 당신은 뭔가를 생각해 냈습니다. " 첫 번째 파일 에 대한 훈련 모델의 결과"가 아니라 "훈련된 모델"입니다. 저것들. 첫 번째 파일에서 모델을 훈련시킨 다음 두 번째 파일의 데이터를 훈련된 모델에 공급합니다. 당신은 프로그래머인가, 아닌가? 프로그래머는 일반적으로 단어와 쉼표로 모든 것을 인식합니다. 왜냐하면 잊었거나 불필요한 .,;:(){}[] 그러면 프로그램을 디버깅할 때 많은 시간이 걸립니다. 결과적으로 즉시 세부 사항에 매우주의를 기울여야합니다. 즉시 이해하지 마십시오 - 작성된 2-3 번 읽으십시오. 네, 그렇게 이해했습니다. 물론 훈련된 모델은 새 데이터에서 테스트해야 합니다. 파일을 나누어서 작성했는데 새 파일을 업로드 하려고 하면 에러가 납니다. SanSanych는 다음과 같이 씁니다. " 가장 쉬운 방법은 완성된 Excel 파일을 다운로드하고, 로그를 다운로드하고, R로 이동하여 수신된 데이터 프레임을 두 개로 나누는 것입니다. " 예, 로그를 다운로드하고 R로 이동하지만 저는 거기에 프레임을 나누는 방법을 모릅니다. 예, 나누어 둡니다. 그러면 로그로 무엇을하고 어디에 삽입합니까? 또는 여기 " R 자체를 열고 Excel 파일을 로드합니다 - 이것은 한 줄입니다. 그런 다음 결과 데이터 프레임을 두 개로 분할합니다. ", 다시 - R에서 분할하는 방법을 몰라서 Excel에서 분할합니다. 그럼 어떻게 해야 할까요? Aleksey Vyazmikin 2018.05.07 16:03 #8849 유리 아사울렌코 : 그러나 모든 초등 재채기에 대해 묻는 것은 실례지만 이미 음란합니다. 네, 멍하니 앉아 있는 것보다 물어보는 게 낫다고 생각해요. 그리고 일반적으로 내 질문에 적극적으로 답변하면 귀하의 주장을 이해할 수 있지만 .... 