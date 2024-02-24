트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 442 1...435436437438439440441442443444445446447448449...3399 새 코멘트 Yuriy Asaulenko 2017.07.06 23:48 #4411 도서관 : 누구나 테스트 데이터를 보여줄 것입니다. 실제 또는 데모에 베팅합니다. 또는 실시간이 아닌 전략의 동작을 관찰할 수 있지만 반년 - 1년 ... 즉, 워킹 포워드 테스트를 수행할 수 있습니다. 3월 이전 데이터에 대해 학습하고 3월에 테스트한 다음 4월 이전 데이터에 대해 학습하고 4월에 테스트하는 식입니다. 실시간으로 상담원의 업무를 평가하기 위해 기다리는 것은 너무 길다. 내 자신의 경험에 따르면 실제는 테스트와 거의 다릅니다. 그러나 나는 내 자신의 테스터를 사용합니다. MT가 그곳에서 어떻게 테스트하는지, 악마는 알고 있습니다. Mihail Marchukajtes 2017.07.07 17:44 #4412 오늘은 아이스 데이가 아닙니다 .... TC가 정말 틀렸다면 그녀는 대규모로 그것을합니다. 초과 수익성에 대한 일종의 지불. 그러나 나는이 시점에서 시작하고 싶지 않습니다 :-( 또는 이것은 TS가 작동을 멈췄다는 대답입니다. 다른 작업을 수행하십시오. 그러나 나는 여전히 일주일 동안 찾을 것입니다 ..... 이것은 일시적인 어려움이거나 나중에 이자로 갚을 것입니다. 중요한 것은 다음에 어떻게 됩니까? :-) govich 2017.07.07 19:11 #4413 마이클 마르쿠카이테스 : 오늘은 아이스 데이가 아닙니다 .... TC가 정말 틀렸다면 그녀는 대규모로 그것을합니다. 초과 수익성에 대한 일종의 지불. 그러나 나는이 시점에서 시작하고 싶지 않습니다 :-( 또는 이것은 TS가 작동을 멈췄다는 대답입니다. 다른 작업을 수행하십시오. 그러나 나는 여전히 일주일 동안 찾을 것입니다 ..... 이것은 일시적인 어려움이거나 나중에 이자로 갚을 것입니다. 중요한 것은 다음에 어떻게 됩니까? :-) 당신은 당신이 한계에서 거래한다고 썼습니다. 즉, 아마도 채널 일 것입니다. 채널은 가난한 사람들이 작은 것으로 안정적으로 성장하는 것과 같은 판매 옵션과 같습니다. 몇 시간 안에 모든 것이 변기에 있고 테스터에서도 동일하며 수익 기대치가 0입니다. Mihail Marchukajtes 2017.07.08 08:24 #4414 고비치 : 당신은 당신이 한계에서 거래한다고 썼습니다. 즉, 아마도 채널 일 것입니다. 채널은 가난한 사람들이 작은 것으로 안정적으로 성장하는 것과 같은 판매 옵션과 같습니다. 몇 시간 안에 모든 것이 변기에 있고 테스터에서도 동일하며 수익 기대치가 0입니다. 맞아 맞아 한 번 실수하면 손해보는 스톱 로스 수준을 40포인트 이내로 설정했다. 게다가 '모르겠다' 급에 결정적 신호가 두 개나 떨어져 실수를 저질렀다..... 자, 생각 좀 해보자. 그리고 전문가들에게 질문이 있습니다. 낮은 기간에서 데이터를 올바르게 가져오는 방법. MT4에서는 이것이 얼마나 적절한가요???? Alexander Ivanov 2017.07.08 09:39 #4415 나는 당신을 이해하지 못한다 인공 지능에 대한 보류 중인 주문 을 만든 이유는 무엇입니까? 지연되면 사실 이것은 고도로 지능적인 봇이 아닙니다))) Vizard_ 2017.07.08 10:39 #4416 Mihail Marchukajtes : 다음에 무슨 일이 일어나는 것이 중요합니까??? :-) http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ Эх Миша2.mp4 -- Радикал-Видео radikal.ru Радикал-Фото - сервис публикации изображений для форумов и блогов: Видео Albinochka6 2017.07.08 11:25 #4417 나는 기계 학습에 관한 책을 마스터하지 않으려고 노력했지만 그냥 읽기 시작했습니다. kaliteran 2017.07.08 12:25 #4418 마법사_ : http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ 와! 90%의 정확도는 굉장합니다! Alexander Ivanov 2017.07.08 12:41 #4419 otlozhki를 사용하면 이 모든 헛소리가 완료됩니다. 그리고 당신은 그것을 AI라고 생각합니까? Ivan Negreshniy 2017.07.08 13:12 #4420 알비노치카6 : 나는 기계 학습에 관한 책을 마스터하지 않으려고 노력했지만 그냥 읽기 시작했습니다. 그래서 그들은 아마도 Kulibin 시대에 그가 음악과 춤으로 회중시계를 만들었을 때, 그리고 지금은 모든 사람이 그것을 가지고 있고, 더하여 화상 통신, 내비게이션, 인터넷 및 기계 학습이 이미 도처에 있지만 Kulibin 정신은 살아 있다고 말했습니다. .. 1...435436437438439440441442443444445446447448449...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
누구나 테스트 데이터를 보여줄 것입니다. 실제 또는 데모에 베팅합니다.
또는 실시간이 아닌 전략의 동작을 관찰할 수 있지만 반년 - 1년 ... 즉, 워킹 포워드 테스트를 수행할 수 있습니다. 3월 이전 데이터에 대해 학습하고 3월에 테스트한 다음 4월 이전 데이터에 대해 학습하고 4월에 테스트하는 식입니다. 실시간으로 상담원의 업무를 평가하기 위해 기다리는 것은 너무 길다.
오늘은 아이스 데이가 아닙니다 .... TC가 정말 틀렸다면 그녀는 대규모로 그것을합니다. 초과 수익성에 대한 일종의 지불. 그러나 나는이 시점에서 시작하고 싶지 않습니다 :-(
또는 이것은 TS가 작동을 멈췄다는 대답입니다. 다른 작업을 수행하십시오. 그러나 나는 여전히 일주일 동안 찾을 것입니다 ..... 이것은 일시적인 어려움이거나 나중에 이자로 갚을 것입니다. 중요한 것은 다음에 어떻게 됩니까? :-)
오늘은 아이스 데이가 아닙니다 .... TC가 정말 틀렸다면 그녀는 대규모로 그것을합니다. 초과 수익성에 대한 일종의 지불. 그러나 나는이 시점에서 시작하고 싶지 않습니다 :-(
또는 이것은 TS가 작동을 멈췄다는 대답입니다. 다른 작업을 수행하십시오. 그러나 나는 여전히 일주일 동안 찾을 것입니다 ..... 이것은 일시적인 어려움이거나 나중에 이자로 갚을 것입니다. 중요한 것은 다음에 어떻게 됩니까? :-)
당신은 당신이 한계에서 거래한다고 썼습니다. 즉, 아마도 채널 일 것입니다. 채널은 가난한 사람들이 작은 것으로 안정적으로 성장하는 것과 같은 판매 옵션과 같습니다. 몇 시간 안에 모든 것이 변기에 있고 테스터에서도 동일하며 수익 기대치가 0입니다.
당신은 당신이 한계에서 거래한다고 썼습니다. 즉, 아마도 채널 일 것입니다. 채널은 가난한 사람들이 작은 것으로 안정적으로 성장하는 것과 같은 판매 옵션과 같습니다. 몇 시간 안에 모든 것이 변기에 있고 테스터에서도 동일하며 수익 기대치가 0입니다.
맞아 맞아 한 번 실수하면 손해보는 스톱 로스 수준을 40포인트 이내로 설정했다. 게다가 '모르겠다' 급에 결정적 신호가 두 개나 떨어져 실수를 저질렀다..... 자, 생각 좀 해보자.
그리고 전문가들에게 질문이 있습니다. 낮은 기간에서 데이터를 올바르게 가져오는 방법. MT4에서는 이것이 얼마나 적절한가요????
나는 당신을 이해하지 못한다
인공 지능에 대한 보류 중인 주문 을 만든 이유는 무엇입니까?
지연되면 사실 이것은 고도로 지능적인 봇이 아닙니다)))
http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ
나는 기계 학습에 관한 책을 마스터하지 않으려고 노력했지만 그냥 읽기 시작했습니다.
http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ
와! 90%의 정확도는 굉장합니다!
otlozhki를 사용하면 이 모든 헛소리가 완료됩니다. 그리고 당신은 그것을 AI라고 생각합니까?
나는 기계 학습에 관한 책을 마스터하지 않으려고 노력했지만 그냥 읽기 시작했습니다.