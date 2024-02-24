트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 889 1...882883884885886887888889890891892893894895896...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2018.05.08 17:07 #8881 도서관 : 훈련하는 동안 그녀는 뉴런에 대한 가중치와 편향을 받고 그에 따라 새로운 데이터에 대한 출력을 계산합니다. 그래서 그녀가 얻은 체중은 단순히 통계에 의해 얻어진다. 그렇지 않으면 그녀는 마지막 막대에서 무슨 일이 일어났는지 모른 채 가중치를 분배할 수 없습니다. 글쎄, 아니면 네트워크가 생각보다 원시적입니까 ... Aleksei Kuznetsov 2018.05.08 17:19 #8882 알렉세이 비아즈미킨 : 그래서 그녀가 얻은 체중은 단순히 통계에 의해 얻어진다. 그렇지 않으면 그녀는 마지막 막대에서 무슨 일이 일어났는지 모른 채 가중치를 분배할 수 없습니다. 글쎄, 아니면 네트워크가 생각보다 원시적입니까 ... 물론 통계적으로는 포리스트처럼 배열처럼 말이죠. Aleksey Vyazmikin 2018.05.08 17:23 #8883 도서관 : 물론 통계적으로는 포리스트처럼 배열처럼 말이죠. 예, 분석을 위해 정보를 제출하는 것은 어떤 연대기에 의미가 없습니다. [삭제] 2018.05.08 17:28 #8884 알렉세이 비아즈미킨 : 예, 분석을 위해 정보를 제출하는 것은 어떤 연대기에 의미가 없습니다. 거의 없음, 오직 lok 때문입니다. 최소 또는 재발 뿐만 아니라 lok에서. 최소, 그들은 여러 번 가능하다면 정상적으로 기절합니다. 재교육 및 비교 forexman77 2018.05.08 19:04 #8885 랜덤 포레스트 에서 가장 좋은 트리는 어떻게 선택됩니까, 아니면 평균 점수를 가진 트리가 생성됩니까? Aleksey Vyazmikin 2018.05.08 19:50 #8886 트리에 규칙이 적을수록 모델이 더 안정적이라는 것을 올바르게 이해하고 있습니까? 그렇다면 어떤 비율이 정상으로 간주됩니까? 나는 훈련을 위한 403933개의 라인을 가지고 있고 69779개의 규칙이 형성되었으므로 5.79개의 라인마다 1개의 규칙이 있다는 것이 밝혀졌습니다. 신뢰도를 보면 비율이 위쪽으로 변경됩니다. 즉, 분포가 균일 하지 않지만 그것이 무엇인지 확인하는 방법 ... Aleksey Vyazmikin 2018.05.09 02:48 #8887 따라서 첫 번째 테스트 주제가 준비되었습니다. 2015-2016년에 교육을 받았고 2017년부터 선택한 트리 규칙에 따른 순 거래가 병합되지 않았습니다. 이미 좋은가요? NS 없는 거래 반대 - 교육(uh - 조정 및 최적화) 2016-2017 지금까지 나는 여전히 그것을 더 잘하는 방법을 이해하지 못합니다. 결과적으로 규칙을 선택하고 코드로 변환했습니다. 매우 힘든 수작업 ... 일종의 프로세스 자동화가 필요합니다. Aleksey Vyazmikin 2018.05.09 02:54 #8888 그리고 이것은 입력 트리의 규칙에 따르면 2017-2018이지만 아직 훈련 데이터 세트에 통합되지 않은 필터가 있습니다. Aleksey Vyazmikin 2018.05.09 03:40 #8889 알렉세이 비아즈미킨 : 일종의 프로세스 자동화가 필요합니다. 발명! 프로그램은 규칙에 따라 다른 입력 데이터로 라인을 그룹화했습니다(그리고 결과를 파일로 업로드할 수 있다고 말했지만 각 라인, 통계 및 규칙 번호에 대한 몇 가지 변수 세트가 있음). 이 줄에서 어떤 변수가 동일한지 찾아야 합니다. 이것은 규칙이 있을 것입니다! 나는 잠을 자고 그것을 가장 잘 정리하는 방법에 대해 생각할 것입니다 - 아이디어가 있다면 - 쓰십시오! [삭제] 2018.05.09 06:52 #8890 알렉세이 비아즈미킨 : 발명! 프로그램은 규칙에 따라 다른 입력 데이터로 라인을 그룹화했습니다(그리고 결과를 파일로 업로드할 수 있다고 말했지만 각 라인, 통계 및 규칙 번호에 대한 몇 가지 변수 세트가 있음). 이 줄에서 어떤 변수가 동일한지 찾아야 합니다. 이것은 규칙이 있을 것입니다! 나는 잠을 자고 그것을 가장 잘 정리하는 방법에 대해 생각할 것입니다 - 아이디어가 있다면 - 쓰십시오! 그래서 당신은 나무가 없으므로 모든 것이 작동합니다) 내 기사에서 숲에 최적화 프로그램을 고정하려고하면 MB 결과가 향상됩니다. 중요도 를 결정하기 위해 상호 정보를 사용할 수 있으며 코드가 있습니다(필요한 경우) 1...882883884885886887888889890891892893894895896...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
훈련하는 동안 그녀는 뉴런에 대한 가중치와 편향을 받고 그에 따라 새로운 데이터에 대한 출력을 계산합니다.
그래서 그녀가 얻은 체중은 단순히 통계에 의해 얻어진다. 그렇지 않으면 그녀는 마지막 막대에서 무슨 일이 일어났는지 모른 채 가중치를 분배할 수 없습니다. 글쎄, 아니면 네트워크가 생각보다 원시적입니까 ...
물론 통계적으로는 포리스트처럼 배열처럼 말이죠.
예, 분석을 위해 정보를 제출하는 것은 어떤 연대기에 의미가 없습니다.
거의 없음, 오직 lok 때문입니다. 최소 또는 재발뿐만 아니라 lok에서. 최소, 그들은 여러 번 가능하다면 정상적으로 기절합니다. 재교육 및 비교
랜덤 포레스트 에서 가장 좋은 트리는 어떻게 선택됩니까, 아니면 평균 점수를 가진 트리가 생성됩니까?
트리에 규칙이 적을수록 모델이 더 안정적이라는 것을 올바르게 이해하고 있습니까?
그렇다면 어떤 비율이 정상으로 간주됩니까? 나는 훈련을 위한 403933개의 라인을 가지고 있고 69779개의 규칙이 형성되었으므로 5.79개의 라인마다 1개의 규칙이 있다는 것이 밝혀졌습니다. 신뢰도를 보면 비율이 위쪽으로 변경됩니다. 즉, 분포가 균일 하지 않지만 그것이 무엇인지 확인하는 방법 ...
따라서 첫 번째 테스트 주제가 준비되었습니다. 2015-2016년에 교육을 받았고 2017년부터 선택한 트리 규칙에 따른 순 거래가 병합되지 않았습니다. 이미 좋은가요?
NS 없는 거래 반대 - 교육(uh - 조정 및 최적화) 2016-2017
지금까지 나는 여전히 그것을 더 잘하는 방법을 이해하지 못합니다. 결과적으로 규칙을 선택하고 코드로 변환했습니다. 매우 힘든 수작업 ... 일종의 프로세스 자동화가 필요합니다.
그리고 이것은 입력 트리의 규칙에 따르면 2017-2018이지만 아직 훈련 데이터 세트에 통합되지 않은 필터가 있습니다.
발명! 프로그램은 규칙에 따라 다른 입력 데이터로 라인을 그룹화했습니다(그리고 결과를 파일로 업로드할 수 있다고 말했지만 각 라인, 통계 및 규칙 번호에 대한 몇 가지 변수 세트가 있음). 이 줄에서 어떤 변수가 동일한지 찾아야 합니다. 이것은 규칙이 있을 것입니다!
나는 잠을 자고 그것을 가장 잘 정리하는 방법에 대해 생각할 것입니다 - 아이디어가 있다면 - 쓰십시오!
그래서 당신은 나무가 없으므로 모든 것이 작동합니다) 내 기사에서 숲에 최적화 프로그램을 고정하려고하면 MB 결과가 향상됩니다.
중요도 를 결정하기 위해 상호 정보를 사용할 수 있으며 코드가 있습니다(필요한 경우)