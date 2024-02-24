트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 441 1...434435436437438439440441442443444445446447448...3399 새 코멘트 Dr. Trader 2017.07.06 14:44 #4401 최근에 새 버전의 R 3.4가 릴리스되었습니다. https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/NEWS.html 나는 이것을 좋아했다 - JIT('Just In Time') 바이트 코드 컴파일러는 이제 레벨 3에서 기본적으로 활성화됩니다. 이는 함수가 처음 또는 두 번째 사용 시 컴파일되고 최상위 루프가 컴파일된 다음 실행됨을 의미합니다. (이를 가능하게 하는 광범위한 작업에 대해 Tomas Kalibera에게 감사드립니다.) 현재로서는 컴파일러가 browser()에 대한 명시적 호출을 포함하는 코드를 컴파일하지 않을 것입니다. 이것은 browser() 호출에서 단일 단계를 지원하기 위한 것입니다. JIT 컴파일은 컴파일러::enableJIT(0)을 사용하거나 환경 변수 R_ENABLE_JIT를 0으로 설정하여 세션의 나머지 부분에 대해 비활성화할 수 있습니다. 이전에는 코드에서 호출할 수 있었습니다. library(compiler)enableJIT(3) 이것은 R 코드를 즉석에서 컴파일하고 R 기능의 속도를 높이는 것을 포함했습니다. 이제 항상 켜져 있을 것 같습니다. 아주 좋습니다. govich 2017.07.06 19:03 #4402 대부분의 ML "전문가"는 실제로 도구 수집가이며 멋진 ML 응용 프로그램을 위한 새로운 기능, 성경 또는 플러그인을 찾고 토론하는 데 모든 시간을 할애하며 실제 문제의 솔루션은 나중으로 미루어집니다. Dr. Trader 2017.07.06 19:15 #4403 고비치 : 새로운 기능, 성경 또는 ML용 최신 유행 애플리케이션 플러그인을 검색하고 토론하는 데 보내는 모든 시간 이것 없이는 아무것도 없습니다. 80년대의 퍼셉트론은 외환을 인출하지 않습니다. 그리고 현대의 gbm은 이미 당길 것입니다. 아마도 기계 학습 모델의 개발로 외환은 더 복잡해지고 1단계라도 뒤처지는 것은 나쁜 결과를 초래할 수 있습니다. 현대 ML에서 한 발 더 나아가면 외환의 성배가 있을 것입니다. Mihail Marchukajtes 2017.07.06 20:41 #4404 글쎄, 나는 생각했고 모든 고정 관념에 대해 신경 쓰지 않고 나의 주요 신념으로 돌아가지 않기로 결정했습니다. 모델이 어떻게 진행되는지는 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 플러스가 된다는 것입니다. 문제는 하드웨어의 방향 자유도가 약 9도라는 것입니다. 그들 중 누구도 이익으로 이어지지 않습니다. 그러나 종종 학위 중 하나는 반드시 이익으로 이어집니다. 좋아, 좋아. 우리가 TS를 돌리면 학위 중 일부는 무언가를 얻습니다. 글쎄, 그게 요점이 아니라 .... 그리고 나는 스스로 스프레드를 가져 가기로 결정했습니다. 흩어지는 것이 좋다는 말이 없습니다. 그리고 짜잔, 손익분기점 전략은 준비되어 있으며, 상당한 위험이 있습니다... 물론, 하지만 이 경우 스프레드는 우리의 것입니다!!! 아니면 조금 더. 다음은 오늘의 보고서입니다. 요점은 07.01 이후 데이터를 보지 못한 NS가 2개 있다는 것입니다. 즉, 주 초부터 기간이 표본에서 벗어났습니다. 그리고 가장 흥미로운 점은 작업이 지연에 의해 수행된다는 것입니다. 이는 결함이 있는 테스터를 사용할 때 더 안정적일 수 있습니다. 그러나 거래에주의를 기울이십시오. 우리는 SPREAD를 스스로 또는 조금 더 취합니다. 그러나 여기서 위험은 신호에 대해 0.00050의 거리와 0.00100의 거리에서 두 개의 지연이 설정된다는 사실로 인해 과대평가되었습니다. 화살표가 양방향이면 미니 채널이 절반으로 설정되고 판매되지만 약 0.00100포인트의 양수 이익이 있습니다. 드문 일이 아니라 둘 다 작동하여 결과적으로 우리 자신을 위한 스프레드를 얻습니다. CaryTrade의 일부 형태. 오늘만입니다. 그리고 네트워크는 이미 4일째 작동 중입니다. 보여주다????? MT5에서 집계 위치 구조의 HedgeHog 시스템 및 EA Profit Generator EA 결과 Mihail Marchukajtes 2017.07.06 20:47 #4405 알겠습니다. 귀찮게 하지 않겠습니다. 그리고 모든 작업은 대기 중인 주문으로 수행된다는 점을 상기시켜 드리겠습니다. 그리고 당신은 그 이유를 알고 있습니다 ... 예, 우리의 확산 때문에 !!!!! 적의 한 방울이 아닙니다!!!! :-) 4일 동안 300%.... 대략, 최대 20% 이하의 손실로 문제는 이 전략이 다음 주에 어떻게 느껴질지..... 글쎄, 아니면 적어도 내일은 ..... 그러나 07.01 이후로 이것을 보지 못했다는 사실은 사실입니다. 그리고 탈출구가 보이지 않고 데이터 수집의 순도를 모니터링합니다. Yuriy Asaulenko 2017.07.06 21:03 #4406 박사 상인 : 최근에 새 버전의 R 3.4가 릴리스되었습니다. https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/NEWS.html 나는 이것을 좋아했다 - 이전에는 코드에서 호출할 수 있었습니다. library(compiler)enableJIT(3) 이것은 R 코드를 즉석에서 컴파일하고 R 기능의 속도를 높이는 것을 포함했습니다. 이제 항상 켜져 있을 것 같습니다. 아주 좋습니다. 그래서, 그것은 3.4.0에 있고, 그녀는 이미 적어도 6개월 이상은 아니어도 됩니다. 음, 3.4.1에서는 버그만 수정되었습니다. Aleksei Kuznetsov 2017.07.06 21:12 #4407 마이클 마르쿠카이테스 : 알겠습니다. 귀찮게 하지 않겠습니다. 그리고 모든 작업은 보류 중인 주문에 의해 수행된다는 것을 상기시켜 드리겠습니다. 그리고 당신은 그 이유를 알고 있습니다 ... 예, 우리의 확산 때문에 !!!!! 적의 한 방울이 아닙니다!!!! :-) 4일 동안 300%.... 대략, 최대 20% 이하의 손실로 문제는 이 전략이 다음 주에 어떻게 느껴질지..... 글쎄, 아니면 적어도 내일은 ..... 그러나 07.01 이후로 이것을 보지 못했다는 사실은 사실입니다. 그리고 탈출구가 보이지 않고 데이터 수집의 순도를 모니터링합니다. 누구나 테스트 데이터를 보여줄 것입니다. 실제 또는 데모에 베팅합니다. 또는 실시간이 아닌 전략의 동작을 관찰할 수 있지만 반년 - 1년 ... 즉, 워킹 포워드 테스트를 수행할 수 있습니다. 3월 이전 데이터에 대해 학습하고 3월에 테스트한 다음 4월 이전 데이터에 대해 학습하고 4월에 테스트하는 식입니다. 실시간으로 상담원의 업무를 평가하기 위해 기다리는 것은 너무 길다. Aleksei Kuznetsov 2017.07.06 21:16 #4408 고비치 : 대부분의 ML "전문가"는 실제로 도구 수집가이며 멋진 ML 응용 프로그램을 위한 새로운 기능, 성경 또는 플러그인을 찾고 토론하는 데 모든 시간을 할애하며 실제 문제의 솔루션은 나중으로 연기됩니다. 저는 최근에 MO에 들어왔습니다... 하지만 일반 Expert Advisors도 마찬가지였습니다... 당신이 프로그래밍하고, 테스트하고, 테스트하지만 아무 소용이 없습니다. 아무것도 발견되지 않았습니다 govich 2017.07.06 23:23 #4409 박사 상인 : 이것 없이는 아무것도 없습니다. 80년대의 퍼셉트론은 외환을 인출하지 않습니다. 그리고 현대의 gbm은 이미 당길 것입니다. 아마도 기계 학습 모델의 개발로 외환은 더 복잡해지고 1단계라도 뒤처지면 나쁜 결과를 초래할 수 있습니다. 현대 ML에서 한 발 더 나아가면 외환의 성배가 있을 것입니다. GBM은 MLP보다 빠르며 이에 대해 이의를 제기할 수는 없지만 MLP에 대해 총평을 하지 않을 것이며 시장에서 이것은 기능이 더 중요하고 데이터가 훨씬 더 중요한 코너 문제가 아닙니다. govich 2017.07.06 23:35 #4410 도서관 : 저는 최근에 MO에 입문했습니다... 하지만 일반 Expert Advisors도 마찬가지였습니다... 당신이 프로그래밍하고, 테스트하고, 테스트하지만 아무 소용이 없습니다. 아무것도 발견되지 않았습니다 정확히! 나는 모든 사람이 비슷한 기간을 가지고 있었고 한 번이 아니라고 생각합니다. 언젠가는 모든 칠면조와 올빼미를 살펴보고 싶어 코드 기반에서 코드를 복사한 다음 분류기를 수집했습니다 ... 이제 나는 고급 알고리즘을 수집하는 것이 빈 직업이라고 확신합니다. 다른 사람의 알고리즘을 "빨리 시도"하는 것은 불가능합니다. 이것은 가짜입니다. 하나의 MLP는 백 명의 삶, 수백만 개의 뉘앙스와 함정에 대해 시도할 수 없습니다. , 주말에 "시도"한 것은 거의 의미가 없습니다. 이 알고리즘을 여러 번 작성하고 다시 작성한 사람은 귀하와 완전히 다른 품질의 결과를 얻을 수 있으며 유행하는 GBM을 사용하더라도 :) 당신이 필요로 하는 것이 무엇인지 구체적으로 알고 나서 훨씬 더 빨리 스스로 작성하거나 TV와 같은 kuine으로 고통받거나, 사람들은 흥미롭고 매우 피곤하고 효과적이지 않은 것을 찾기 위해 리모콘으로 채널을 전환하곤 했습니다. MQL4 및 MQL5에 대한 ADX크로스 모든 John Ehlers 지표... 1...434435436437438439440441442443444445446447448...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
최근에 새 버전의 R 3.4가 릴리스되었습니다. https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/NEWS.html
나는 이것을 좋아했다 -
현재로서는 컴파일러가 browser()에 대한 명시적 호출을 포함하는 코드를 컴파일하지 않을 것입니다. 이것은 browser() 호출에서 단일 단계를 지원하기 위한 것입니다.
JIT 컴파일은 컴파일러::enableJIT(0)을 사용하거나 환경 변수 R_ENABLE_JIT를 0으로 설정하여 세션의 나머지 부분에 대해 비활성화할 수 있습니다.
enableJIT(3)
대부분의 ML "전문가"는 실제로 도구 수집가이며 멋진 ML 응용 프로그램을 위한 새로운 기능, 성경 또는 플러그인을 찾고 토론하는 데 모든 시간을 할애하며 실제 문제의 솔루션은 나중으로 미루어집니다.
새로운 기능, 성경 또는 ML용 최신 유행 애플리케이션 플러그인을 검색하고 토론하는 데 보내는 모든 시간
이것 없이는 아무것도 없습니다. 80년대의 퍼셉트론은 외환을 인출하지 않습니다. 그리고 현대의 gbm은 이미 당길 것입니다. 아마도 기계 학습 모델의 개발로 외환은 더 복잡해지고 1단계라도 뒤처지는 것은 나쁜 결과를 초래할 수 있습니다. 현대 ML에서 한 발 더 나아가면 외환의 성배가 있을 것입니다.
글쎄, 나는 생각했고 모든 고정 관념에 대해 신경 쓰지 않고 나의 주요 신념으로 돌아가지 않기로 결정했습니다. 모델이 어떻게 진행되는지는 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 플러스가 된다는 것입니다. 문제는 하드웨어의 방향 자유도가 약 9도라는 것입니다. 그들 중 누구도 이익으로 이어지지 않습니다. 그러나 종종 학위 중 하나는 반드시 이익으로 이어집니다. 좋아, 좋아. 우리가 TS를 돌리면 학위 중 일부는 무언가를 얻습니다. 글쎄, 그게 요점이 아니라 .... 그리고 나는 스스로 스프레드를 가져 가기로 결정했습니다. 흩어지는 것이 좋다는 말이 없습니다. 그리고 짜잔, 손익분기점 전략은 준비되어 있으며, 상당한 위험이 있습니다... 물론, 하지만 이 경우 스프레드는 우리의 것입니다!!! 아니면 조금 더. 다음은 오늘의 보고서입니다. 요점은 07.01 이후 데이터를 보지 못한 NS가 2개 있다는 것입니다. 즉, 주 초부터 기간이 표본에서 벗어났습니다. 그리고 가장 흥미로운 점은 작업이 지연에 의해 수행된다는 것입니다. 이는 결함이 있는 테스터를 사용할 때 더 안정적일 수 있습니다. 그러나 거래에주의를 기울이십시오. 우리는 SPREAD를 스스로 또는 조금 더 취합니다.
그러나 여기서 위험은 신호에 대해 0.00050의 거리와 0.00100의 거리에서 두 개의 지연이 설정된다는 사실로 인해 과대평가되었습니다. 화살표가 양방향이면 미니 채널이 절반으로 설정되고 판매되지만 약 0.00100포인트의 양수 이익이 있습니다. 드문 일이 아니라 둘 다 작동하여 결과적으로 우리 자신을 위한 스프레드를 얻습니다. CaryTrade의 일부 형태. 오늘만입니다. 그리고 네트워크는 이미 4일째 작동 중입니다. 보여주다?????
알겠습니다. 귀찮게 하지 않겠습니다. 그리고 모든 작업은 대기 중인 주문으로 수행된다는 점을 상기시켜 드리겠습니다. 그리고 당신은 그 이유를 알고 있습니다 ... 예, 우리의 확산 때문에 !!!!! 적의 한 방울이 아닙니다!!!! :-)
4일 동안 300%.... 대략, 최대 20% 이하의 손실로 문제는 이 전략이 다음 주에 어떻게 느껴질지.....글쎄, 아니면 적어도 내일은 ..... 그러나 07.01 이후로 이것을 보지 못했다는 사실은 사실입니다. 그리고 탈출구가 보이지 않고 데이터 수집의 순도를 모니터링합니다.
최근에 새 버전의 R 3.4가 릴리스되었습니다. https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/NEWS.html
나는 이것을 좋아했다 -이전에는 코드에서 호출할 수 있었습니다.
enableJIT(3)
알겠습니다. 귀찮게 하지 않겠습니다. 그리고 모든 작업은 보류 중인 주문에 의해 수행된다는 것을 상기시켜 드리겠습니다. 그리고 당신은 그 이유를 알고 있습니다 ... 예, 우리의 확산 때문에 !!!!! 적의 한 방울이 아닙니다!!!! :-)
4일 동안 300%.... 대략, 최대 20% 이하의 손실로 문제는 이 전략이 다음 주에 어떻게 느껴질지.....글쎄, 아니면 적어도 내일은 ..... 그러나 07.01 이후로 이것을 보지 못했다는 사실은 사실입니다. 그리고 탈출구가 보이지 않고 데이터 수집의 순도를 모니터링합니다.
누구나 테스트 데이터를 보여줄 것입니다. 실제 또는 데모에 베팅합니다.
또는 실시간이 아닌 전략의 동작을 관찰할 수 있지만 반년 - 1년 ... 즉, 워킹 포워드 테스트를 수행할 수 있습니다. 3월 이전 데이터에 대해 학습하고 3월에 테스트한 다음 4월 이전 데이터에 대해 학습하고 4월에 테스트하는 식입니다. 실시간으로 상담원의 업무를 평가하기 위해 기다리는 것은 너무 길다.
대부분의 ML "전문가"는 실제로 도구 수집가이며 멋진 ML 응용 프로그램을 위한 새로운 기능, 성경 또는 플러그인을 찾고 토론하는 데 모든 시간을 할애하며 실제 문제의 솔루션은 나중으로 연기됩니다.
이것 없이는 아무것도 없습니다. 80년대의 퍼셉트론은 외환을 인출하지 않습니다. 그리고 현대의 gbm은 이미 당길 것입니다. 아마도 기계 학습 모델의 개발로 외환은 더 복잡해지고 1단계라도 뒤처지면 나쁜 결과를 초래할 수 있습니다. 현대 ML에서 한 발 더 나아가면 외환의 성배가 있을 것입니다.
GBM은 MLP보다 빠르며 이에 대해 이의를 제기할 수는 없지만 MLP에 대해 총평을 하지 않을 것이며 시장에서 이것은 기능이 더 중요하고 데이터가 훨씬 더 중요한 코너 문제가 아닙니다.
저는 최근에 MO에 입문했습니다... 하지만 일반 Expert Advisors도 마찬가지였습니다... 당신이 프로그래밍하고, 테스트하고, 테스트하지만 아무 소용이 없습니다. 아무것도 발견되지 않았습니다
정확히! 나는 모든 사람이 비슷한 기간을 가지고 있었고 한 번이 아니라고 생각합니다. 언젠가는 모든 칠면조와 올빼미를 살펴보고 싶어 코드 기반에서 코드를 복사한 다음 분류기를 수집했습니다 ...
이제 나는 고급 알고리즘을 수집하는 것이 빈 직업이라고 확신합니다. 다른 사람의 알고리즘을 "빨리 시도"하는 것은 불가능합니다. 이것은 가짜입니다. 하나의 MLP는 백 명의 삶, 수백만 개의 뉘앙스와 함정에 대해 시도할 수 없습니다. , 주말에 "시도"한 것은 거의 의미가 없습니다. 이 알고리즘을 여러 번 작성하고 다시 작성한 사람은 귀하와 완전히 다른 품질의 결과를 얻을 수 있으며 유행하는 GBM을 사용하더라도 :)
당신이 필요로 하는 것이 무엇인지 구체적으로 알고 나서 훨씬 더 빨리 스스로 작성하거나 TV와 같은 kuine으로 고통받거나, 사람들은 흥미롭고 매우 피곤하고 효과적이지 않은 것을 찾기 위해 리모콘으로 채널을 전환하곤 했습니다.