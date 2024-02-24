트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 440 1...433434435436437438439440441442443444445446447...3399 새 코멘트 СанСаныч Фоменко 2017.07.04 12:47 #4391 성배 : 보다 정확하게는 대중이 이용할 수 있는 MO의 데이터와 방법으로 시장이 효과적이라는 증거를 받았습니다. 추신: "효율성" - 가격이 모든 정보를 고려할 때 예측할 수 없습니다. 효율적인 시장의 마지막 지지자들은 2008년에 죽은 것 같았지만, 아니, 그들은 아직 살아있다..... Грааль 2017.07.04 13:10 #4392 산산이치 포멘코 : 효율적인 시장의 마지막 지지자들은 2008년에 죽은 것 같았지만, 아니, 그들은 아직 살아있다..... 물리/화학/생물학의 법칙 때문이 아니라, 자본, 교육, 인력, 기술, 데이터, 알고리즘 등 더 잘하고 있는 플레이어가 있기 때문에 효과적입니다. 그들에게 시장은 효율적이지 않지만 효율적으로 만듭니다. 우리는 거의 아무것도 남지 않았습니다. mytarmailS 2017.07.04 13:19 #4393 성배 : 그러나 그들은 그것을 효과적으로 만듭니다. 우리는 거의 아무것도 남지 않았습니다. 우리가 그들이되고 배우고 개발하는 것이 남아 있습니다 ... 그리고 가장 중요한 것은 우리 시스템에서 누가 누구에게, 왜 당신에게서 돈을 가져 가지 않는지 절대적으로 명확하게 이해하는 것입니다 ... 어떤 책도 이것을 가르치지 않는다 СанСаныч Фоменко 2017.07.04 13:30 #4394 성배 : 물리/화학/생물학의 법칙 때문이 아니라 자본, 교육, 인력, 기술, 데이터, 알고리즘 등 모든 것을 더 나은 플레이어가 있기 때문에 효과적입니다. 그들에게 시장은 효율적이지 않지만 효율적으로 만듭니다. 우리는 거의 아무것도 남지 않았습니다. 시장은 플레이어에 의해 형성되지 않습니다. 플레이어는 거친 바다의 작은 잔물결입니다. 고요한 상태에서는 이 잔물결이 눈에 띄고 폭풍우에서는 볼 수 없습니다. 시장은 경제와 정치에 의해 형성됩니다. From은 상품과 서비스가 나타나는 실제 프로세스를 반영합니다(반영해야 함). 우리는 시장 경제를 다루기 때문에 그 필수적인 부분은 과잉 생산, 경기 침체, 위기 ... 이 시장을 객관적인 현실로 보고 GARCH와 같이 가능한 한 정확하게 모델링하거나 기계화된 방식으로 패턴을 찾거나 둘 다 해야 합니다. 적절한 모델을 만들 수 있다면 방법을 모르는 사람들에게서 돈을 빼앗아 실수를 저질렀습니다. 분류 모델에서 목표 변수와 관련된 예측 변수를 선택할 수 있으며 동일한 결과를 얻을 수 있습니다. 추신. 기술적 분석 방법을 사용하여 패턴을 검색할 수도 있습니다. 누군가는 성공한 것 같지만 커피 찌꺼기에서 운세를 치는 것과 비슷합니다. 하지만 각자에게... 거시경제 지표에 기반한 시장 Metatrader 5의 표준 지표를 시장 현상 Грааль 2017.07.04 13:32 #4395 mytarmailS : 우리가 그들이되고 배우고 개발하는 것이 남아 있습니다 ... 그리고 가장 중요한 것은 우리 시스템에서 누가 누구에게, 왜 당신에게서 돈을 가져 가지 않는지 절대적으로 명확하게 이해하는 것입니다 ... 어떤 책도 이것을 가르치지 않는다 이것은 사실이지만 이 길은 매우 멀고 험해서 많은 사람들이 비틀거리며 짐을 싣고 파수꾼이 될 것이며, 어떤 사람들은 무너진 희망을 견디지 못하고 인생의 결과를 요약할 것입니다. 하지만 길은 흥미롭다, 사무실 플랑크톤만이 아니라... Грааль 2017.07.04 13:46 #4396 산산이치 포멘코 : 시장은 플레이어에 의해 형성되지 않습니다. 플레이어는 거친 바다의 작은 잔물결입니다. 고요한 상태에서는 이 잔물결이 눈에 띄고 폭풍우에서는 볼 수 없습니다. 시장은 경제와 정치에 의해 형성됩니다. From은 상품과 서비스가 나타나는 실제 프로세스를 반영합니다(반영해야 함). 우리는 시장 경제를 다루기 때문에 그 필수적인 부분은 과잉 생산, 경기 침체, 위기 ... 이 시장을 객관적인 현실로 보고 GARCH와 같이 가능한 한 정확하게 모델링하거나 패턴을 찾도록 기계화하거나 두 가지 모두를 시도해서는 안 됩니다. 적절한 모델을 만들 수 있다면 방법을 모르는 사람들에게서 돈을 빼앗아 실수를 저질렀습니다. 분류 모델에서 목표 변수와 관련된 예측 변수를 선택할 수 있으며 동일한 결과를 얻을 수 있습니다. GARCH 는 분산 예측을 위한 동일한 MO(LSM), 기능 - 가격 제곱 및 과거 분산, GARCH – 추가 건설에 대한 좋은 기능, 거시 경제 및 뉴스 데이터는 사용되지 않습니다. 그리고 "가장 중요한 것"은 초고속 데이터에 대한 액세스와 "선택"입니다. 매우 비싸고 일반적으로 불법입니다. mytarmailS 2017.07.04 13:48 #4397 성배 : 이것은 사실이지만 이 길은 매우 멀고 험해서 많은 사람들이 비틀거리며 짐을 싣고 파수꾼이 될 것이며, 어떤 사람들은 무너진 희망을 견디지 못하고 인생의 결과를 요약할 것입니다. 하지만 길은 흥미롭다, 사무실 플랑크톤만이 아니라... 완전히 동의... 모두가 자신이 찾고 있는 것을 찾고 결승전 직전에 그가 이미 코앞에 와 있다는 것을 보지 않고 포기하지 않기를 바랍니다... Грааль 2017.07.04 14:54 #4398 mytarmailS : 완전히 동의... 모두가 자신이 찾고 있는 것을 찾고 결승전 직전에 그가 이미 코앞에 와 있다는 것을 보지 않고 포기하지 않기를 바랍니다... 네 맞아요 사실 사람이 행복하려면 아름다운 꿈만 있으면 됩니다 육체적으로 월 200만원 버는 사람의 삶의 질은 월 100만원 버는 사람의 삶과 크게 다르지 않습니다 신체의 진정한 편안함을 의미합니다. 아마도 건강의 관점에서 볼 때 그들은 마을에서 가장 잘 살고 자급 자족하거나 신체와 건강한 식생활에 집착하는 사람들이 무엇이든간에 가장 좋습니다. 그러나 심리적으로 이것은 물론 열망의 한계가 아니며, 꿈에서 우리는 억만장자이며, 섬, 비행기, 슈퍼모델이 여자친구이자 대통령과 과두정치의 친구입니다. 그러나 이것들은 문화, 양육, 미디어 선전 등에 의해 생성된 동기 부여 패턴입니다. 이것은 소프트웨어가 아닌 프로그램, 신체의 필요가 아닌 꿈입니다. 또한, 아마도 더 나아가 신자들은 어떤 고통도 변덕으로 인식하는 행복하고 진실한 신자입니다. 의심할 여지 없이 "영원한 낙원"이 있을 것이고 일이 일어나든 말든 상관없이 그들은 지금 행복합니다. 신체적 불편에도 불구하고 목표를 달성했지만 이러한 고통은 스포츠와 같습니다. 외환 및 주식 거래도 마찬가지입니다. 우리 중 꼭두각시가 되는 사람은 거의 없지만 많은 사람들이 이미 억만장자 옵션을 구입했고 지금 여기에서 행복합니다. 그들은 시장에서 이길 수 있다고 확신하기 때문에 즉시 프리미엄을 지불합니다. 만약 세계에서 적어도 하나가 WON을 가졌다면 (그리고 내가 더 나빠요???), 그것은 ELDORADO가 있다는 것을 의미합니다! 그리고 죽음조차도 이것을 논박하지 않을 것입니다. 당신은 다음 생에서 극한까지 운이 좋을 것입니다!))) 수익 생성기 EA 거래 시스템의 기초로서의 자연 투자자를 찾습니다. Jaws 2017.07.04 16:18 #4399 Grail : ELDORADO가 있다는 뜻입니다! 그리고 죽음조차도 이것을 논박하지 않을 것입니다. 당신은 다음 생에서 극한까지 운이 좋을 것입니다!))) 이것은 낭만적이고 고무적이지만 일반적으로 남자에게는 가족, 아내, 자녀, 부모가 있으며 그들을 먹여 살리고 편안하게 유지해야 하는 의무가 있습니다. 내 의견으로는 너무 비싼 꿈을 위해, 또는 출산을 거부합니다. mytarmailS 2017.07.04 18:17 #4400 턱 : 이것은 낭만적이고 영감을 주지만 일반적으로 남자에게는 가족, 아내, 자녀, 부모가 있고 그들을 먹여 살리고 편안하게 유지해야 하는 의무가 있습니다. 내 의견으로는 너무 비싼 꿈을 위해, 또는 출산을 거부합니다. 각자에게, 각자에게 자신의 진실에 대해... 결혼을 위해 꿈을 포기하는 것이 나을 수 있습니다. 그리고 5년 후에는 아내가 아내가 아니라 .... 이혼과 5년의 삶을 희생한 손절매 ... 그게 바로 나야, 어떤 선택도 위험이 따르고, 누구에게나 스스로 선택할 권리가 있다는 사실 1...433434435436437438439440441442443444445446447...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
보다 정확하게는 대중이 이용할 수 있는 MO의 데이터와 방법으로 시장이 효과적이라는 증거를 받았습니다.
추신: "효율성" - 가격이 모든 정보를 고려할 때 예측할 수 없습니다.
효율적인 시장의 마지막 지지자들은 2008년에 죽은 것 같았지만, 아니, 그들은 아직 살아있다.....
물리/화학/생물학의 법칙 때문이 아니라, 자본, 교육, 인력, 기술, 데이터, 알고리즘 등 더 잘하고 있는 플레이어가 있기 때문에 효과적입니다. 그들에게 시장은 효율적이지 않지만 효율적으로 만듭니다. 우리는 거의 아무것도 남지 않았습니다.
우리가 그들이되고 배우고 개발하는 것이 남아 있습니다 ... 그리고 가장 중요한 것은 우리 시스템에서 누가 누구에게, 왜 당신에게서 돈을 가져 가지 않는지 절대적으로 명확하게 이해하는 것입니다 ...
어떤 책도 이것을 가르치지 않는다
시장은 플레이어에 의해 형성되지 않습니다. 플레이어는 거친 바다의 작은 잔물결입니다. 고요한 상태에서는 이 잔물결이 눈에 띄고 폭풍우에서는 볼 수 없습니다.
시장은 경제와 정치에 의해 형성됩니다. From은 상품과 서비스가 나타나는 실제 프로세스를 반영합니다(반영해야 함). 우리는 시장 경제를 다루기 때문에 그 필수적인 부분은 과잉 생산, 경기 침체, 위기 ...
이 시장을 객관적인 현실로 보고 GARCH와 같이 가능한 한 정확하게 모델링하거나 기계화된 방식으로 패턴을 찾거나 둘 다 해야 합니다. 적절한 모델을 만들 수 있다면 방법을 모르는 사람들에게서 돈을 빼앗아 실수를 저질렀습니다.
분류 모델에서 목표 변수와 관련된 예측 변수를 선택할 수 있으며 동일한 결과를 얻을 수 있습니다.
기술적 분석 방법을 사용하여 패턴을 검색할 수도 있습니다. 누군가는 성공한 것 같지만 커피 찌꺼기에서 운세를 치는 것과 비슷합니다. 하지만 각자에게...
이것은 사실이지만 이 길은 매우 멀고 험해서 많은 사람들이 비틀거리며 짐을 싣고 파수꾼이 될 것이며, 어떤 사람들은 무너진 희망을 견디지 못하고 인생의 결과를 요약할 것입니다. 하지만 길은 흥미롭다, 사무실 플랑크톤만이 아니라...
시장은 경제와 정치에 의해 형성됩니다. From은 상품과 서비스가 나타나는 실제 프로세스를 반영합니다(반영해야 함). 우리는 시장 경제를 다루기 때문에 그 필수적인 부분은 과잉 생산, 경기 침체, 위기 ...
이 시장을 객관적인 현실로 보고 GARCH와 같이 가능한 한 정확하게 모델링하거나 패턴을 찾도록 기계화하거나 두 가지 모두를 시도해서는 안 됩니다. 적절한 모델을 만들 수 있다면 방법을 모르는 사람들에게서 돈을 빼앗아 실수를 저질렀습니다.
분류 모델에서 목표 변수와 관련된 예측 변수를 선택할 수 있으며 동일한 결과를 얻을 수 있습니다.
GARCH 는 분산 예측을 위한 동일한 MO(LSM), 기능 - 가격 제곱 및 과거 분산, GARCH – 추가 건설에 대한 좋은 기능, 거시 경제 및 뉴스 데이터는 사용되지 않습니다.
그리고 "가장 중요한 것"은 초고속 데이터에 대한 액세스와 "선택"입니다. 매우 비싸고 일반적으로 불법입니다.
모두가 자신이 찾고 있는 것을 찾고 결승전 직전에 그가 이미 코앞에 와 있다는 것을 보지 않고 포기하지 않기를 바랍니다...
모두가 자신이 찾고 있는 것을 찾고 결승전 직전에 그가 이미 코앞에 와 있다는 것을 보지 않고 포기하지 않기를 바랍니다...
네 맞아요 사실 사람이 행복하려면 아름다운 꿈만 있으면 됩니다 육체적으로 월 200만원 버는 사람의 삶의 질은 월 100만원 버는 사람의 삶과 크게 다르지 않습니다 신체의 진정한 편안함을 의미합니다. 아마도 건강의 관점에서 볼 때 그들은 마을에서 가장 잘 살고 자급 자족하거나 신체와 건강한 식생활에 집착하는 사람들이 무엇이든간에 가장 좋습니다.
그러나 심리적으로 이것은 물론 열망의 한계가 아니며, 꿈에서 우리는 억만장자이며, 섬, 비행기, 슈퍼모델이 여자친구이자 대통령과 과두정치의 친구입니다. 그러나 이것들은 문화, 양육, 미디어 선전 등에 의해 생성된 동기 부여 패턴입니다. 이것은 소프트웨어가 아닌 프로그램, 신체의 필요가 아닌 꿈입니다. 또한, 아마도 더 나아가 신자들은 어떤 고통도 변덕으로 인식하는 행복하고 진실한 신자입니다. 의심할 여지 없이 "영원한 낙원"이 있을 것이고 일이 일어나든 말든 상관없이 그들은 지금 행복합니다. 신체적 불편에도 불구하고 목표를 달성했지만 이러한 고통은 스포츠와 같습니다.
외환 및 주식 거래도 마찬가지입니다. 우리 중 꼭두각시가 되는 사람은 거의 없지만 많은 사람들이 이미 억만장자 옵션을 구입했고 지금 여기에서 행복합니다. 그들은 시장에서 이길 수 있다고 확신하기 때문에 즉시 프리미엄을 지불합니다. 만약 세계에서 적어도 하나가 WON을 가졌다면 (그리고 내가 더 나빠요???), 그것은 ELDORADO가 있다는 것을 의미합니다! 그리고 죽음조차도 이것을 논박하지 않을 것입니다. 당신은 다음 생에서 극한까지 운이 좋을 것입니다!)))
이것은 낭만적이고 고무적이지만 일반적으로 남자에게는 가족, 아내, 자녀, 부모가 있으며 그들을 먹여 살리고 편안하게 유지해야 하는 의무가 있습니다. 내 의견으로는 너무 비싼 꿈을 위해, 또는 출산을 거부합니다.
