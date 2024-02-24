트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 857 1...850851852853854855856857858859860861862863864...3399 새 코멘트 geratdc_ 2018.04.23 20:20 #8561 막심 드미트리예프스키 : 캘린더 API가 발표된 것 같은데 아직까지는 MT5에는 없습니다. 그래서 뉴스 배경을 밀면 재미있을 것입니다.. 결과가 만족스러울지는 모르겠지만 호기심을 위해 + 비정상성 작업에 대한 새로운 연구를 위해 집중적으로 구글링해야 합니다. RL에서는 이러한 연구가 현재 집중적으로 수행되고 있습니다. 주제는 아직 개발 중이므로 지금은 그것에 앉아 있습니다. 가장 간단한 예는 다양한 피드백이 효과적이며, 분석적으로나 추측적으로 계산하는 것은 불가능하므로 여러 실험을 통해서만 가능합니다. :)

달력이 멋져요! 그 동안 적어도 잠재적으로 통화 가치, 시장 기대에 영향을 미치는 이 달력의 주요 지표를 이해해야 하기 때문에 지인을 만드십시오. 일반적으로 시장은 투기적 조작으로 시끄럽지만 그럼에도 불구하고 중앙 은행은 특히 미국, 영국, 유럽 연합, 중국 및 러시아와 같은 국가의 이익을 위해 밀어붙일 것입니다. 그리고 대형 금융 회사는 이것을 이해합니다.

예를 들어, 기업의 FCD 분석을 위한 50개 이상의 경제 지표 가 있습니다.실제로 4-5개의 핵심 지표가 회사에 사용됩니다. 지표가 계산됩니다. 이것이 금융가와 의사 소통하는 것이 필요한 이유입니다. 각 주에는 고유 한 특성과 현재 상태에 대한 고유 한 주요 매개 변수 세트가 있습니다. 경기 침체, 회복, 예정보다 빠른 회복. 속도, 위기(일정보다 빠른 경기 침체) 등. 그렇지 않으면 이 캘린더에서 길을 잃을 수 있습니다.

다른 두 매개변수는 직접 처리할 수 있습니다.

그러나 먼저 펀드의 전문가와 이야기해야합니다. 분석. 그리고 더 쉽게 의사 소통할 수 있도록 여가 시간에 이 주제에 대한 책을 읽을 수도 있습니다. 그러나 모든 일에 전문가가 되는 것은 불가능합니다. 머나먼 길은 이미 뒤쳐져 있으니 성공이 가까워졌으니 망설이지 말고 더 파고들자 :)

행운을 빕니다 M5에서 거래가 열리고 스프레드에 대한 설명은 일반적으로 말도 안되는 소리입니다. 확산의 영향은 이미 무시할 수 있습니다.

Dr. Trader 2018.04.23 22:08 #8567

막심 드미트리예프스키 :

나는 이 모든 공허한 글을 이해할 수 없다

당신에게 이 주제가 "빈 글"이라는 것은 매우 나쁩니다. 이 주제에서 수십 명의 사람들이 다양한 모델 학습 알고리즘에 대해 설명했으며, 그 후 전면 테스트의 모델 결과가 후면 테스트의 결과와 상관 관계를 갖기 시작합니다. 아무도 작업 로봇을 하나의 조각으로 배치하지 않을 것이 분명합니다. 여러분은 조각별로 조립하고 다양한 알고리즘과 패키지를 테스트해야 합니다. 결론은 분명합니다. 이 주제에 제시된 알고리즘을 확인하지 않았다면 오래전에 마음이 바뀌었을 것입니다. [삭제] 2018.04.23 22:12 #8568

박사 상인 :

당신에게 이 주제가 "빈 글"이라는 것은 매우 나쁩니다. 이 주제에서 수십 명의 사람들이 다양한 모델 학습 알고리즘에 대해 설명했으며, 그 후 전면 테스트의 모델 결과가 후면 테스트의 결과와 상관 관계를 갖기 시작합니다. 아무도 작업 로봇을 하나의 조각으로 배치하지 않을 것이 분명합니다. 여러분은 조각별로 조립하고 다양한 알고리즘과 패키지를 테스트해야 합니다. 결론은 분명합니다. 이 주제에 제시된 알고리즘을 확인하지 않았다면 오래전에 마음이 바뀌었을 것입니다.

나는 다른 사람의 알고리즘을 사용하지 않습니다. 이것은 알고리즘이 있고 보고서가 있을 때 빈 글이 아니며 TS를 구현하는 최선의 방법에 대한 몇 가지 힌트를 만들 수 있습니다.

포워드 테스트와 백 테스트 +-가 동일하게 보이지만 NS가 적립되지 않는 테스터의 보고서를 버렸습니다 . 나는 또한 그것들을 가지고 있고, 벌어들이기는 하지만 항상 그런 것은 아니지만, 나는 항상 그것을 원합니다(또는 거의 항상). 그래야만 조언을 드릴 수 있습니다.

내가 본 것은 자세한 설명이없는 보고서 스크랩과 Mikhailo의 모니터링이었습니다. 모두. 내, 말하자면, 연구, 나는 다소 자세하게 설명했습니다. 네, 쉽게. 특별히 자랑할 것은 없지만 일반적으로 역동성은 보존됩니다. 가장 중요한 것은 많은 양을 늘리는 것입니다. 그러면 훨씬 더 재미있을 것입니다...

[삭제] 2018.04.23 22:24 #8570

마이클 마르쿠카이테스 :

네, 쉽게. 특별히 자랑할 것은 없지만 일반적으로 역동성은 보존됩니다. 가장 중요한 것은 많은 양을 늘리는 것입니다. 그러면 훨씬 더 재미있을 것입니다...

지켜보고 있어 연간 2회 이상 돌파를 기다리고 있어
캘린더 API가 발표된 것 같은데 아직까지는 MT5에는 없습니다.
그래서 뉴스 배경을 밀면 재미있을 것입니다.. 결과가 만족스러울지는 모르겠지만 호기심을 위해
+ 비정상성 작업에 대한 새로운 연구를 위해 집중적으로 구글링해야 합니다. RL에서는 이러한 연구가 현재 집중적으로 수행되고 있습니다. 주제는 아직 개발 중이므로 지금은 그것에 앉아 있습니다. 가장 간단한 예는 다양한 피드백이 효과적이며, 분석적으로나 추측적으로 계산하는 것은 불가능하므로 여러 실험을 통해서만 가능합니다. :)
달력이 멋져요! 그 동안 적어도 잠재적으로 통화 가치, 시장 기대에 영향을 미치는 이 달력의 주요 지표를 이해해야 하기 때문에 지인을 만드십시오. 일반적으로 시장은 투기적 조작으로 시끄럽지만 그럼에도 불구하고 중앙 은행은 특히 미국, 영국, 유럽 연합, 중국 및 러시아와 같은 국가의 이익을 위해 밀어붙일 것입니다. 그리고 대형 금융 회사는 이것을 이해합니다.
예를 들어, 기업의 FCD 분석을 위한 50개 이상의 경제 지표 가 있습니다.실제로 4-5개의 핵심 지표가 회사에 사용됩니다. 지표가 계산됩니다. 이것이 금융가와 의사 소통하는 것이 필요한 이유입니다. 각 주에는 고유 한 특성과 현재 상태에 대한 고유 한 주요 매개 변수 세트가 있습니다. 경기 침체, 회복, 예정보다 빠른 회복. 속도, 위기(일정보다 빠른 경기 침체) 등. 그렇지 않으면 이 캘린더에서 길을 잃을 수 있습니다.
다른 두 매개변수는 직접 처리할 수 있습니다.
그러나 먼저 펀드의 전문가와 이야기해야합니다. 분석. 그리고 더 쉽게 의사 소통할 수 있도록 여가 시간에 이 주제에 대한 책을 읽을 수도 있습니다. 그러나 모든 일에 전문가가 되는 것은 불가능합니다. 머나먼 길은 이미 뒤쳐져 있으니 성공이 가까워졌으니 망설이지 말고 더 파고들자 :)
행운을 빕니다
나는 FA에 대해 잘 알고 있으며, 인생 경험이 있는 친숙한 분석가가 있습니다.
예, 또 다른 4가지 매개변수는 기본 및 인용 통화의 "BASE"를 둘러싼 정치적 상황에 대한 평가입니다. 이 매개변수는 사용자(분석)일 가능성이 가장 높습니다. 즉, 어떻게 든 일부 시스템에 따라 수동으로 가중치를 설정해야 할 가능성이 가장 높으며 금융가에게는 그러한 순간이 있다고 확신합니다. 정치적 갈등, 무역 전쟁 -이 모든 것이 국가 통화를 발행하는 국가의 중앙 은행 보고서보다 더 나쁘지 않은 금융 시장 에 영향을 미칩니다. 확실히 그들은 국가 간의 정치적 관계를 기반으로 한 환율 예측에 대한 특정 위험 요소를 제공하는 분석 뉴스 시스템을 가지고 있습니다. 우리는 이것을 오늘 루블화로 보고 있습니다)) 한편으로 일부 산업은 이익을 얻을 것이고 다른 수입 집약 산업은 손실을 입을 것입니다. 그런 다음 예산 형성에 대한 참여 규모를 살펴보고 예산에 대한 최종 영향을 찾습니다. 석유/가스로 인해 예산이 타격을 받지 않을 것으로 보이지만 다시 영향을 받는 산업에 보조금을 지급해야 합니다. 모든 것이 매우 상호 연결되어 있으므로 고려해야 합니다.)) 일반적으로 거래 시스템의 NN에 대한 관련(필수) 분석/교육을 위한 많은 요소가 있습니다. 내가 알기로는 그녀는 더 이상 인용의 역사에서 배우고 싶어하지 않습니다 ... 그러나 위에서 언급 한 새로운 알고리즘을 만들면 인용의 역사는이 4 가지 주요 매개 변수의 관계를 확인하는 데 큰 도움이 될 것입니다 (조건부) 단기는 아니지만 중장기적으로는 가격 행태. 그러나 솔루션은 훨씬 더 간단할 수 있습니다. 저는 방금 제 아이디어를 공유했습니다. 결정은 당신에게 달려 있습니다.
따라서 귀하의 NS 거래 시스템은 확실히 더 관련성이 높아집니다. 우리는 안정성과 연간 100%를 기다릴 수 없습니다 :)
문제는 거시경제 모델을 사용하는 근본주의자들이 자체적으로 신경망을 사용하는 것보다 훨씬 더 나쁜 일을 하고 있다는 것입니다. :)))
예측 R2 > 0 반환의 정확도를 쉽게 달성할 수 있습니다. 이것은 1 또는 2핍의 스프레드에 따라 바의 시가로 거래함으로써 eurusd m5에서 수익을 올리기에 충분할 것입니다. 그리고 이 모든 것은 매우 공개적인 수단이며, 가장 중요한 것은 그것을 사용할 수 있다는 것입니다.
그러나 그러한 스프레드는 어디에서 얻을 수 있습니까?
정확도를 높이려면 이미 자체 지표를 만들고 요구 사항에 맞게 뉴런을 변경해야 합니다. 그렇다면 R2=0.1은 이미 충분히 가능하고 수익성이 있습니다.
그런 다음 훨씬 더 복잡한 문제가 시작되지만 여기 포럼에서 안티 광고, 선생님에 대해 이야기하는 것이 관례가 아닙니다.
그리고 나보다 똑똑한 사람은 표준 지표와 숲으로도 관리합니다.
그리고 이것은 내가 국회에서 수익성 있는 TS의 가능성을 부정하지 않는다는 사실을 고려하고 있습니다. 그러나 나는 사실 없이 이 모든 공허한 낙서를 이해하지 못합니다.
M5에서 거래가 열리고 스프레드에 대한 설명은 일반적으로 말도 안되는 소리입니다. 확산의 영향은 이미 무시할 수 있습니다.
당신에게 이 주제가 "빈 글"이라는 것은 매우 나쁩니다. 이 주제에서 수십 명의 사람들이 다양한 모델 학습 알고리즘에 대해 설명했으며, 그 후 전면 테스트의 모델 결과가 후면 테스트의 결과와 상관 관계를 갖기 시작합니다. 아무도 작업 로봇을 하나의 조각으로 배치하지 않을 것이 분명합니다. 여러분은 조각별로 조립하고 다양한 알고리즘과 패키지를 테스트해야 합니다.
결론은 분명합니다. 이 주제에 제시된 알고리즘을 확인하지 않았다면 오래전에 마음이 바뀌었을 것입니다.
나는 다른 사람의 알고리즘을 사용하지 않습니다. 이것은 알고리즘이 있고 보고서가 있을 때 빈 글이 아니며 TS를 구현하는 최선의 방법에 대한 몇 가지 힌트를 만들 수 있습니다.
포워드 테스트와 백 테스트 +-가 동일하게 보이지만 NS가 적립되지 않는 테스터의 보고서를 버렸습니다 . 나는 또한 그것들을 가지고 있고, 벌어들이기는 하지만 항상 그런 것은 아니지만, 나는 항상 그것을 원합니다(또는 거의 항상). 그래야만 조언을 드릴 수 있습니다.
내가 본 것은 자세한 설명이없는 보고서 스크랩과 Mikhailo의 모니터링이었습니다. 모두. 내, 말하자면, 연구, 나는 다소 자세하게 설명했습니다.
그리고 이것은 내가 국회에서 수익성 있는 TS의 가능성을 부정하지 않는다는 사실을 고려하고 있습니다. 그러나 나는 사실 없이 이 모든 공허한 낙서를 이해하지 못합니다.
M5에서 거래가 열리고 스프레드에 대한 설명은 일반적으로 말도 안되는 소리입니다. 확산의 영향은 이미 무시할 수 있습니다.
네, 쉽게. 특별히 자랑할 것은 없지만 일반적으로 역동성은 보존됩니다. 가장 중요한 것은 많은 양을 늘리는 것입니다. 그러면 훨씬 더 재미있을 것입니다...
지켜보고 있어 연간 2회 이상 돌파를 기다리고 있어