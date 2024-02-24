트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 864 1...857858859860861862863864865866867868869870871...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2018.04.26 10:33 #8631 우리는 현재 막대를 건너 뛰지만 다음 막대를 다시 사야합니다 ... Mihail Marchukajtes 2018.04.26 10:34 #8632 마법사_ : 멍청하지마. 램이 묻습니다. 그가 친절하기만 하면... 기다려. 아직 저녁이 아니다.... Mihail Marchukajtes 2018.04.26 10:38 #8633 마법사_ : 확인 스레드를 찾도록 도와주세요. 0이 나타날 때 표시기가 첫 번째 막대를 계산하기 시작하도록 수행해야 하는 작업이 거기에 기록되어 있습니다. 그런 다음 BO에 따라 지속적으로 컴파일하여 그가 계산할 수 있도록 해야 합니다. 젠장, 포럼에 그런 주제가 있었는데 찾을 수 없습니다 :-( Renat Akhtyamov 2018.04.26 18:24 #8634 마이클 마르쿠카이테스 : 어떤 의미에서 공개???? 신호??? 1:1000의 레버리지만으로는 신호에 연결할 수 없습니다. 옛날처럼 1:100 할 수 있을 것 같아요..... 전혀 보이지 않는 1개의 신호가 기록됨 1을 클릭하면 비어 있습니다. Yuriy Asaulenko 2018.04.26 19:35 #8635 오늘 나는 가격을 물었습니다 - 10GB 디스크 비용이 ~ 700-1000r / 월에 달하는 클라우드의 Windows 시스템. 원하는 수량을 원하는 대로 넣으십시오. TS를 위한 좋은 플랫폼. 또한 Windows에서 R, Python, DLL 등 원하는 추가 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 추신 : 1GB RAM, 디스크 등으로 350r / 월에도 차를 얻었습니다. 거기에 모든 것이 모호하게 쓰여져 있습니다. Dr. Trader 2018.04.27 09:51 #8636 시계열 모델에 대한 흥미로운 리뷰 기사 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 이론부터 실습까지 안드레이 , 2018.04.27 09:01 그건 그렇고 여기 VR 예측에 대한 리뷰 기사도 있습니다. https://pokrovka11.files.wordpress.com/2011/12/emetrix_time_series.pdf Mihail Marchukajtes 2018.04.27 19:07 #8637 레나트 아크티아모프 : 전혀 보이지 않는다 1개의 신호가 기록됨 1을 클릭하면 비어 있습니다. 예, 볼 것이 없습니다. 어제 나는 내 손으로 내 보증금의 82%를 잃었습니다. 손실 손실... Aleksei Kuznetsov 2018.04.27 19:31 #8638 마이클 마르쿠카이테스 : 예, 볼 것이 없습니다. 어제 나는 내 손으로 내 보증금의 82%를 잃었습니다. 손실 손실... 손을 왜 들고 있어? 로봇이 있습니다. 아니면 게이머의 아드레날린 러시를 원하십니까? 나는 그런 누출이 몇 번 있은 후 내 손으로 거래를 포기했습니다. 아니면 게이머의 아드레날린 러시를 원하십니까? 나도 가끔 하고 싶지만 경험상 그럴만한 가치가 없다고... Mihail Marchukajtes 2018.04.27 19:34 #8639 도서관 : 손을 왜 들고 있어? 로봇이 있습니다. 아니면 게이머의 아드레날린 러시를 원하십니까? 나는 그런 누출이 몇 번 있은 후 내 손으로 거래를 포기했습니다. 아니면 게이머의 아드레날린 러시를 원하십니까? 나도 가끔 하고 싶지만 경험상 그럴만한 가치가 없다고... 상상하다. 나는 어제 아침에 앉아 있었고 실수라는 신호를 받고 어떻게 나를 마이너스로 끌어 들이고 모든 것이 잘못되면 피펫처럼 통제력을 잃고 결국 모든 것이 비통해집니다. 글쎄, 일반적으로 ... OPA. 그래서 나도 UPU에서 어드바이저를 끄고 오늘 그런 초콜릿 신호를 놓쳤다. 머리카락을 뜯고 있어요 :-( Mihail Marchukajtes 2018.04.27 20:34 #8640 마법사_ : 전망대, 나이팅게일 같은 노래를 부르고... 예, 추측합니다. 보기에도 이상하다는 생각이 들었다. 하지만 그녀는 정말 멋져요 :-( 첫 신호가 나를 불안하게 했다 :-( 1...857858859860861862863864865866867868869870871...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
우리는 현재 막대를 건너 뛰지만 다음 막대를 다시 사야합니다 ...
멍청하지마. 램이 묻습니다. 그가 친절하기만 하면...
기다려. 아직 저녁이 아니다....
확인
스레드를 찾도록 도와주세요. 0이 나타날 때 표시기가 첫 번째 막대를 계산하기 시작하도록 수행해야 하는 작업이 거기에 기록되어 있습니다. 그런 다음 BO에 따라 지속적으로 컴파일하여 그가 계산할 수 있도록 해야 합니다. 젠장, 포럼에 그런 주제가 있었는데 찾을 수 없습니다 :-(
어떤 의미에서 공개???? 신호???
1:1000의 레버리지만으로는 신호에 연결할 수 없습니다. 옛날처럼 1:100 할 수 있을 것 같아요.....
전혀 보이지 않는
1개의 신호가 기록됨
1을 클릭하면 비어 있습니다.
오늘 나는 가격을 물었습니다 - 10GB 디스크 비용이 ~ 700-1000r / 월에 달하는 클라우드의 Windows 시스템. 원하는 수량을 원하는 대로 넣으십시오.
TS를 위한 좋은 플랫폼. 또한 Windows에서 R, Python, DLL 등 원하는 추가 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.
추신 : 1GB RAM, 디스크 등으로 350r / 월에도 차를 얻었습니다. 거기에 모든 것이 모호하게 쓰여져 있습니다.
시계열 모델에 대한 흥미로운 리뷰 기사
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
이론부터 실습까지
안드레이 , 2018.04.27 09:01
그건 그렇고 여기 VR 예측에 대한 리뷰 기사도 있습니다.
https://pokrovka11.files.wordpress.com/2011/12/emetrix_time_series.pdf
전혀 보이지 않는다
1개의 신호가 기록됨
1을 클릭하면 비어 있습니다.
예, 볼 것이 없습니다. 어제 나는 내 손으로 내 보증금의 82%를 잃었습니다. 손실 손실...
예, 볼 것이 없습니다. 어제 나는 내 손으로 내 보증금의 82%를 잃었습니다. 손실 손실...
나는 그런 누출이 몇 번 있은 후 내 손으로 거래를 포기했습니다.
아니면 게이머의 아드레날린 러시를 원하십니까? 나도 가끔 하고 싶지만 경험상 그럴만한 가치가 없다고...
손을 왜 들고 있어? 로봇이 있습니다. 아니면 게이머의 아드레날린 러시를 원하십니까?
나는 그런 누출이 몇 번 있은 후 내 손으로 거래를 포기했습니다.
아니면 게이머의 아드레날린 러시를 원하십니까? 나도 가끔 하고 싶지만 경험상 그럴만한 가치가 없다고...
상상하다. 나는 어제 아침에 앉아 있었고 실수라는 신호를 받고 어떻게 나를 마이너스로 끌어 들이고 모든 것이 잘못되면 피펫처럼 통제력을 잃고 결국 모든 것이 비통해집니다. 글쎄, 일반적으로 ... OPA. 그래서 나도 UPU에서 어드바이저를 끄고 오늘 그런 초콜릿 신호를 놓쳤다. 머리카락을 뜯고 있어요 :-(
전망대, 나이팅게일
같은 노래를 부르고...
예, 추측합니다. 보기에도 이상하다는 생각이 들었다. 하지만 그녀는 정말 멋져요 :-(
첫 신호가 나를 불안하게 했다 :-(