트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 712 1...705706707708709710711712713714715716717718719...3399 새 코멘트 [삭제] 2018.02.23 07:29 #7111 블라디미르 그리바초프 : 요컨대, 결론을 따라, 꼭대기를 따라, 나는 그들이 모든 것을 스스로 끝낼 것이라고 생각합니다. uh .. 이해가 안되는데 ... 왜 우리를 바보로 여기고 있는거야 :)) Renat Akhtyamov 2018.02.23 07:55 #7112 재미있어? 휴일!!! )))) Aleksei Kuznetsov 2018.02.23 08:01 #7113 막심 드미트리예프스키 : uh .. 이해가 안되는데 ... 왜 우리를 바보로 여기고 있는거야 :)) Photoshop에서 오버레이 - 1 in 1. 아마도 그는 바보를 위해 붙들고 있습니다 - 그러나 그는 자신에 대해 (해당되는) 명성을 얻었습니다. Renat Akhtyamov 2018.02.23 08:03 #7114 도서관 : Photoshop에서 오버레이 - 1 in 1. 아마도 그는 바보를 위해 붙들고 있습니다 - 그러나 그는 자신에 대해 (해당되는) 명성을 얻었습니다. 평범한 칠면조!!!! 그리고 옆에서 본 모습은 이렇습니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 거래에서의 기계 학습: 이론 및 실습(거래 등) 막심 드미트리예프 스키 , 2018.02.22 21:31 글쎄요, 봉투의 경우 오류가 조금 더 수용 가능하지만 일반적으로 동일합니다. 경계에서 당신은 꽤 잘 갑니다, 나는 이것에 동의합니다 [삭제] 2018.02.23 08:05 #7115 도서관 : Photoshop에서 오버레이 - 1 in 1. 아마도 그는 바보를 생각하고 있을지 모르지만 그는 자신에 대해 (적절한) 명성을 얻었습니다. 네, 눈으로 확인하실 수 있습니다 :) Aleksei Kuznetsov 2018.02.23 08:10 #7116 레나트 아크티아모프 : 평범한 칠면조!!!! 그리고 옆에서 본 모습은 이렇습니다. 좋아요, 농담이면 충분합니다. 이 지점에서 평범한 칠면조는 누구에게도 관심이 없습니다. 홍수의 몇 페이지 만 가져 왔습니다 (( Renat Akhtyamov 2018.02.23 08:12 #7117 도서관 : 좋아요, 농담이면 충분합니다. 이 지점에서 평범한 칠면조는 누구에게도 관심이 없습니다. 홍수의 몇 페이지 만 가져 왔습니다 (( 하지만 봉투가 있고 여기에 SMA가 있습니다 ... 이제 신경망: 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 거래에서의 기계 학습: 이론 및 실습(거래 등) 비자르_ , 2018.02.22 19:46 어떻게 비교할 것인가? 일반 SMA가 모든 것을 해냈습니다!!! [삭제] 2018.02.23 08:16 #7118 레나트 아크티아모프 : 평범한 칠면조!!!! 그리고 옆에서 본 모습은 이렇습니다. 외부에서 내 의견을 강화할 필요가 없습니다. 당신은 거짓말쟁이이자 사기꾼입니다. 이미 약 2주 전에 다른 주제에서 썼습니다. Renat Akhtyamov 2018.02.23 08:17 #7119 막심 드미트리예프스키 : 외부에서 내 의견을 증원에 가져올 필요가 없습니다. Maxim, SMA가 아니라 다른 지표라고 가정 해 봅시다 ... 그러나 이것은 간단한 MA-shka입니다 ... 지능의 역설 모두에게 행운을 빕니다! Alexander_K2 2018.02.23 08:22 #7120 어, 어제 취한 내 눈이 이해하지 못했다 ... 내 생각에-어때? 결국, 나는 Grail 을 가지고 있습니다. 중재자가 스레드를 정리할 것을 제안합니다. 그리고 예! 아무리 똑똑해도 사람의 갈증은 끝이 없습니다. 어제 모든 사람들이 이것을 확신했습니다. 1...705706707708709710711712713714715716717718719...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
요컨대, 결론을 따라, 꼭대기를 따라, 나는 그들이 모든 것을 스스로 끝낼 것이라고 생각합니다.
uh .. 이해가 안되는데 ... 왜 우리를 바보로 여기고 있는거야 :))
재미있어?
휴일!!!))))
uh .. 이해가 안되는데 ... 왜 우리를 바보로 여기고 있는거야 :))
Photoshop에서 오버레이 - 1 in 1.
아마도 그는 바보를 위해 붙들고 있습니다 - 그러나 그는 자신에 대해 (해당되는) 명성을 얻었습니다.
Photoshop에서 오버레이 - 1 in 1.
아마도 그는 바보를 위해 붙들고 있습니다 - 그러나 그는 자신에 대해 (해당되는) 명성을 얻었습니다.
평범한 칠면조!!!!
그리고 옆에서 본 모습은 이렇습니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
거래에서의 기계 학습: 이론 및 실습(거래 등)
막심 드미트리예프 스키 , 2018.02.22 21:31
글쎄요, 봉투의 경우 오류가 조금 더 수용 가능하지만 일반적으로 동일합니다.
경계에서 당신은 꽤 잘 갑니다, 나는 이것에 동의합니다
Photoshop에서 오버레이 - 1 in 1.
아마도 그는 바보를 생각하고 있을지 모르지만 그는 자신에 대해 (적절한) 명성을 얻었습니다.
네, 눈으로 확인하실 수 있습니다 :)
평범한 칠면조!!!!
그리고 옆에서 본 모습은 이렇습니다.
좋아요, 농담이면 충분합니다. 이 지점에서 평범한 칠면조는 누구에게도 관심이 없습니다. 홍수의 몇 페이지 만 가져 왔습니다 ((
하지만 봉투가 있고 여기에 SMA가 있습니다 ...
이제 신경망:
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
거래에서의 기계 학습: 이론 및 실습(거래 등)
비자르_ , 2018.02.22 19:46
어떻게 비교할 것인가?일반 SMA가 모든 것을 해냈습니다!!!
평범한 칠면조!!!!
그리고 옆에서 본 모습은 이렇습니다.
외부에서 내 의견을 강화할 필요가 없습니다. 당신은 거짓말쟁이이자 사기꾼입니다. 이미 약 2주 전에 다른 주제에서 썼습니다.
외부에서 내 의견을 증원에 가져올 필요가 없습니다.
Maxim, SMA가 아니라 다른 지표라고 가정 해 봅시다 ...
그러나 이것은 간단한 MA-shka입니다 ...
지능의 역설
모두에게 행운을 빕니다!
어, 어제 취한 내 눈이 이해하지 못했다 ... 내 생각에-어때? 결국, 나는 Grail 을 가지고 있습니다.
중재자가 스레드를 정리할 것을 제안합니다.
그리고 예! 아무리 똑똑해도 사람의 갈증은 끝이 없습니다. 어제 모든 사람들이 이것을 확신했습니다.