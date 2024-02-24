트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 707

막심 드미트리예프스키 :

어떤 tf의 최신 eurobax 인용문에서 스크린샷이 있습니까?

위의 스크린샷
레나트 아크티아모프 :
스크린샷이 아니라 일종의 스텁입니다.

요컨대, 대략 이러한 설정으로 봉투를 가져오고 모스크바를 비행하지 마십시오.


 
레나트 아크티아모프 :

마법사, 자랑할 생각은 없어

옵션으로 어떻게 되는지 보여줍니다.

그래서 성공하지 못했는가? 그리고 그렇게 하시겠습니까?

 
마법사_ :

응,

똑같은 질문과 똑같은 대답...

 
막심 드미트리예프스키 :

글쎄, 그런 신호 이미지를 거래하려고
 
레나트 아크티아모프 :

글쎄, 몇 분 동안 칠면조를 배치하십시오. 왜 그것을 고칠까요? 소년에 대한 존중은 비쌉니다. 글 등이 항상 올라오더군요...

레나트 아크티아모프 :
글쎄, 이렇게 거래를 시도하십시오

글쎄, 플랫에서는 모든 것이 매우 안전하고 거래되지만 추세에서는 안전하게 배수됩니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

그는 계산의 강도를 고려하며 봉투는 채널링하지 않습니다.

 
마법사_ :

글쎄, 몇 분 동안 칠면조를 배치하십시오. 왜 그것을 고칠까요? 소년에 대한 존중은 비쌉니다. 글 등이 항상 올라오더군요...

아니요
