불행하게도. 나는 매주 모델을 훈련시킨다. 테스트와 실제 거래 사이에는 큰 차이가 있기 때문에 내 신호의 통계는 우울합니다. 결과의 불일치가 아니라 실시간의 뉘앙스입니다.
그런데 어째서인지 인디케이터가 너무 느려서 다시 쓰라고 하는 오류를 쓰기 시작했습니다.
누군가가 지표에 대한 코드 조각을 버릴 수 있습니까? 전체 기간이 아니라 마지막 100개 막대에 대해 계산한 다음 한 번에 하나의 막대를 다시 계산해야 할 때 지금은 이렇습니다. 이것은 옳지 않다...
귀하의 모델은 재교육을 받았고 배운 내용만 이해합니다.
첫 번째 파일의 세 부분 모두에서 오류가 동일해야 합니다.
그런 다음 두 번째 파일을 다시 확인하십시오. 이 파일은 날짜가 오름차순으로 완벽하게 정상이어야 합니다.
그리고 다시, 오류는 첫 번째 파일의 세 가지 오류와 일치해야 합니다.
4가지 오류가 모두 5% 이상 차이가 나면 모델이 없는 것입니다.
나는 그의 가르침을 동정하지 않으며 그들이 나를 그와 비교할 때 분개합니다. 나는 기사 자체에 약간의 절제된 표현이 있다는 데 동의합니다. chtoli ...... 하지만 여기에 귀하를 위한 세부 사항이 있습니다. 나는 다음과 같은 인과관계 모델을 고수한다.
먼저 시장 기대치가 형성됩니다(선택한 상품에 대한 변동성의 미소. 위의 비디오 참조). 그런 다음 델타 거래량과 OI가 이 기대치에 따라 거래되는지 여부입니다. 더 나아가 가격 자체의 변화가 있고, 다음으로 가격을 기반으로 구축된 모든 지표의 변화가 있다. 그리고 그 순서대로만 하고 그 반대로는 하지 않습니다.......... 따라서 지표를 기반으로 가격 예측을 구축하려고 할 때. 슈퍼 듀퍼 스마트 교활한 자동차, 당신은 처음에 인과 관계를 위반합니다. 따라서 결과는 ...
나는 당신의 기사에 대해 이야기하지 않았지만 게시물을 설명했습니다.
여기에서 시장 전체에 대한 접근 방식이 중요합니다. 그것이 맞다면 TC는 당신을 오래 기다리게 하지 않을 것입니다. 내 글을 읽어봐.....그의 요점은 시장에 대한 접근 방식을 정확히 보여주는 것인데..... 제대로 접근하면 꽤 흥미로운 이점을 얻을 수 있다. 그리고 누가 agoldelo는 non-stationary VR에 대해 kotir에 서두르고 ...... 그들은 일반적으로 처음에는 그대로 유지됩니다. 시장을 좀 더 넓게 볼 필요가 있습니다. 옵션이 무엇인지, 기대치가 어떻게 형성되는지, 이후에 어떻게 거래되는지, 그 후 가격이 어떻게 반응하는지 확인하십시오. 이것은 가장 올바른 접근 방식 중 하나인 것 같습니다. .... IMHO
이 기사에는 세부 사항이 있지만 IMHO는 Safin 또는 Larry Williams와 같이 매우 원시적입니다.
"변동성의 미소", OI 및 다양한 델타에 대해 이것은 오랫동안 알려져 왔으며 외환의 분산화, 세계 증권 거래소 및 관련 데이터에 대한 제한된 액세스 를 감안할 때 이 모든 데이터는 공개적으로 사용 가능하거나 다음 위치에 있습니다. 한 달에 $ 1k 미만의 가격, DC Forex의 볼륨으로 짜내거나 심지어 가짜.
Fa, Pendostana(뉴욕,
시카고...) 전날의 EU, 오늘의 유로화 캔들 컬러...
https://www.wunderground.com/history/airport/KORD/2000/1/1/CustomHistory.html?dayend=1&monthend=12&yearend=2000&req_city=&req_state=&req_statename=&reqdb.zip=&reqdb.magic=&reqdb.wmo=
흥미로운 점입니다. 거래소가 거래되는 정확히 시카고의 날씨는 이날 MM의 거래 스타일에 영향을 미칠 수 있습니다. 글쎄, 그것은 너무 .... 큰 소리로 생각 ...
글쎄, 말하지 마. 나는 그것들을 사용하고 거기에 물고기가 있습니다. 아마도 다른 사람들이있을 것입니다. 시장과 더 비싼 전리품에 대한보다 효과적인 데이터가 있습니다. 그러나 무엇입니까,입니다. 다시 말하지만, 그것은 모두 요리 방법에 달려 있습니다. ROI 델타와 볼륨을 의미합니다. 많은 사람들이 액세스 할 수 있음에도 훈련 준비에서 실수를합니다 .....
멋진 계획이지만 저는 다르게 합니다. 나는 OOS 기간을 떠나 준비, 선별, 통제 분석에 특정 접근 방식을 적용하면서 모델 구축을 시작합니다. 그리고 FOS의 모델이 만족스러운 옵션을 보여 준다면 모델을 준비하는 동안 이러한 조작이 정확하다고 생각합니다. 그리고 나중에 거래 모델을 구축할 때 적용합니다.
거래소가 아니라 거래소 + 대도시 및 중앙 은행)))
글쎄요, 예 .... 날씨가 나쁘면 시카고의 모든 사람들에게 나쁜 것입니다.
그리고 결과가 부끄럽지 않습니까?
최근 발견에 비추어 볼 때 그는 나를 행복하게 만듭니다. 이 기쁨을 계정으로 이전하는 것이 남아 있습니다. 오일 페인팅:
23.02의 테스터 결과
그리고 여기에 같은 기간의 실제 거래 .....
그래서 테스트와 실제 거래는 완전히 다른 것입니다....