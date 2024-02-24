트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2059 1...205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066...3399 새 코멘트 [삭제] 2020.10.30 13:14 #20581 로르샤흐 : 가장 순수한 형태로는 거의 흥미롭지 않습니다. 글쎄, 나는 이것들을 보았다. 거래가 거의 없거나 귀하와 유사한 것이 있습니다. 조건을 추가한 다음 재교육을 시도했습니다. Igor Makanu 2020.10.30 13:22 #20582 로르샤흐 : 우리는 SL과 TP가 다른 특정 요일 과 특정 시간에 구매합니다. 10년 동안 이익이 최대 손실보다 몇 배 더 큰 흑자 시스템이 있습니다. 1년 1개월 동안 같은 시스템을 창구별로 실행했습니다. 일부 매개변수 조합이 다른 조합보다 더 자주 나타나는 것을 볼 수 있습니다. 감정가를 위한 질문: 친애하는 전문가 여러분, 저는 결과의 중요성을 "과학적"으로 증명하고 싶습니다. 이렇게 하려면 큰 수와 4*sko의 법칙을 사용합니다. SL과 TP가 같지 않은 TS에 사용할 수 있으며 얼마나 많은 거래가 필요합니까? 목적에 달려있다 - 포럼에서 귀하의 사례를 입증하면 연간 100건 이상의 거래 + 테스트를 할 수 있습니까? xs ... 3-5-10년? - 순전히 과학적 관점에서 본다면 .... 어떤 과정을 연구하고 있는지 이해합니까? 추신: ... 만약 당신의 손가락에, 당신이 통계를 취했다면, 예를 들어 당신은 지난 10년 동안 기화 자동차의 수가 감소하고 연료 분사 자동차의 수가 증가하고 있다는 것을 조사했습니다. 성장 및 하락 비율, 앞으로 10년 동안의 예측을 내놓았습니다 ... .... 그리고 Elon Musk와 그의 Tesla가 귀하의 통계를 가지고 비즈니스를 수행하고 수행했습니다. [아카이브]돈 버는 법을 배워라![아카이브] 에너지 수준별 거래 고문의 "현대화"(개선)를 위해 돈을 Rorschach 2020.10.30 13:35 #20583 이고르 마카누 : 목적에 달려있다 - 포럼에서 귀하의 사례를 입증하면 연간 100건 이상의 거래 + 테스트를 할 수 있습니까? xs ... 3-5-10년? - 순전히 과학적 관점에서 본다면 .... 어떤 과정을 연구하고 있는지 이해합니까? 추신: ... 만약 당신의 손가락에, 당신이 통계를 취했다면, 예를 들어 당신은 지난 10년 동안 기화 자동차의 수가 감소하고 연료 분사 자동차의 수가 증가하고 있다는 것을 조사했습니다. 성장 및 하락 비율, 앞으로 10년 동안의 예측을 내놓았습니다 ... .... 그리고 Elon Musk와 그의 Tesla는 귀하의 통계를 가지고 비즈니스를 수행하고 수행했습니다. 무작위 테스트를 통해 시작할 수 있습니다. 나는 날카로운 것을 좋아하지 않습니다. Rorschach 2020.10.30 13:44 #20584 막심 드미트리예프스키 : 글쎄, 나는 이것들을 보았다. 거래가 거의 없거나 귀하와 유사한 것이 있습니다. 조건을 추가한 다음 재교육을 시도했습니다. 이 사진들은 나를 괴롭힌다 주 2회 특정 시간에 입장. 계정은 저렴하지 않습니다. Rorschach 2020.10.30 14:57 #20585 로르샤흐 : 무작위 테스트를 통해 시작할 수 있습니다. 그것은 작동하지 않을 것입니다. 분명히 증분 사이에 상관 관계가 있을 것입니다. [삭제] 2020.10.30 16:23 #20586 로르샤흐 : 무작위 테스트를 통해 시작할 수 있습니다. 나는 날카로운 것을 좋아하지 않습니다. https://ru.qaz.wiki/wiki/Randomness_tests 이 경우 " 임의성 테스트 통과 "는 죄송합니다. 완전한 넌센스, 넌센스입니다. Тесты на случайность - Randomness tests - qaz.wiki ru.qaz.wiki Тестирование псевдослучайных последовательностей (или тесты на случайность ), в оценке данных, которые используются для анализа распределения набора данных , чтобы увидеть , если она может быть описана как случайная (patternless). В стохастическом моделировании , как и в некоторых компьютерных моделированиях , ожидаемая случайность... Andrey Khatimlianskii 2020.10.30 16:33 #20587 로르샤흐 : 이 사진들은 나를 괴롭힌다 주 2회 특정 시간에 입장. 계정은 저렴하지 않습니다. 그리고 문제가 발생하면 매달린 코딱지로 판단하여 x10 로트로 평균을 내야 합니까? Aleksey Nikolayev 2020.10.30 17:30 #20588 로르샤흐 : 우리는 SL과 TP가 다른 특정 요일 과 특정 시간에 구매합니다. 10년 동안 이익이 최대 손실보다 몇 배 더 큰 흑자 시스템이 있습니다. 1년 1개월 동안 같은 시스템을 창구별로 실행했습니다. 일부 매개변수 조합이 다른 조합보다 더 자주 나타나는 것을 볼 수 있습니다. 감정가를 위한 질문: 친애하는 전문가 여러분, 저는 결과의 중요성을 "과학적"으로 증명하고 싶습니다. 이렇게 하려면 큰 수와 4*sko의 법칙을 사용합니다. SL과 TP가 같지 않은 TS에 사용할 수 있으며 얼마나 많은 거래가 필요합니까? 편향된 표본을 기반으로 한 추정치인 유의성을 추정할 때 여기에 내재된 문제가 있습니다. 그 이유는 가능한 모든 것 중에서 최상의 옵션이 선택되기 때문입니다. 간단한 예시를 보여드리겠습니다. 각 거래의 수익성이 표준 정규 분포(0 평균 및 단위 분산)를 갖도록 합니다. 다양한 일련의 거래 수 - 120 = 24시간 * 영업일 5일. 각 시리즈에는 약 3년 동안 150개의 트랜잭션이 있습니다. R의 코드: nw <- 150 nts <- 120 bst <- rep( 0 , nw) for (i in 1 :nts) { tst <- rnorm(nw) if (mean(tst) > mean(bst)) bst <- tst } mean(bst) plot(cumsum(bst), type = 'l' ) 결과: 최고 패스의 평균 = 0.3418549 최고의 패스 에퀴티: 물론 이것은 실제 가격에서 가능한 이익이 없다는 보장이 아닙니다) 지그재그 표시기 및 신경망 아이디어에서 실제 계정으로. 최적화! 경험을 공유하십시오 plz. Evgeny Dyuka 2020.10.30 17:45 #20589 이 스레드의 모든 그래프는 왼쪽 하단 에서 시작하여 오른쪽 상단에서 끝납니다)) 이렇게 살았다... Rorschach 2020.10.30 18:32 #20590 안드레이 카팀리안스키 : 그리고 문제가 발생하면 매달린 코딱지로 판단하여 x10 로트로 평균을 내야 합니까? 그것에 대해. 작성자, 브로커의 상태 , 테스터의 보고서 등 흠잡을 데가 많습니다. 1...205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
가장 순수한 형태로는 거의 흥미롭지 않습니다.
글쎄, 나는 이것들을 보았다. 거래가 거의 없거나 귀하와 유사한 것이 있습니다. 조건을 추가한 다음 재교육을 시도했습니다.
우리는 SL과 TP가 다른 특정 요일 과 특정 시간에 구매합니다. 10년 동안 이익이 최대 손실보다 몇 배 더 큰 흑자 시스템이 있습니다.
1년 1개월 동안 같은 시스템을 창구별로 실행했습니다. 일부 매개변수 조합이 다른 조합보다 더 자주 나타나는 것을 볼 수 있습니다.
감정가를 위한 질문: 친애하는 전문가 여러분, 저는 결과의 중요성을 "과학적"으로 증명하고 싶습니다. 이렇게 하려면 큰 수와 4*sko의 법칙을 사용합니다. SL과 TP가 같지 않은 TS에 사용할 수 있으며 얼마나 많은 거래가 필요합니까?
목적에 달려있다
- 포럼에서 귀하의 사례를 입증하면 연간 100건 이상의 거래 + 테스트를 할 수 있습니까? xs ... 3-5-10년?
- 순전히 과학적 관점에서 본다면 .... 어떤 과정을 연구하고 있는지 이해합니까?
추신: ... 만약 당신의 손가락에, 당신이 통계를 취했다면, 예를 들어 당신은 지난 10년 동안 기화 자동차의 수가 감소하고 연료 분사 자동차의 수가 증가하고 있다는 것을 조사했습니다. 성장 및 하락 비율, 앞으로 10년 동안의 예측을 내놓았습니다 ... .... 그리고 Elon Musk와 그의 Tesla가 귀하의 통계를 가지고 비즈니스를 수행하고 수행했습니다.
무작위 테스트를 통해 시작할 수 있습니다.나는 날카로운 것을 좋아하지 않습니다.
이 사진들은 나를 괴롭힌다
주 2회 특정 시간에 입장. 계정은 저렴하지 않습니다.
그것은 작동하지 않을 것입니다. 분명히 증분 사이에 상관 관계가 있을 것입니다.
이 경우 " 임의성 테스트 통과 "는 죄송합니다. 완전한 넌센스, 넌센스입니다.
그리고 문제가 발생하면 매달린 코딱지로 판단하여 x10 로트로 평균을 내야 합니까?
우리는 SL과 TP가 다른 특정 요일 과 특정 시간에 구매합니다. 10년 동안 이익이 최대 손실보다 몇 배 더 큰 흑자 시스템이 있습니다.
1년 1개월 동안 같은 시스템을 창구별로 실행했습니다. 일부 매개변수 조합이 다른 조합보다 더 자주 나타나는 것을 볼 수 있습니다.
감정가를 위한 질문: 친애하는 전문가 여러분, 저는 결과의 중요성을 "과학적"으로 증명하고 싶습니다. 이렇게 하려면 큰 수와 4*sko의 법칙을 사용합니다. SL과 TP가 같지 않은 TS에 사용할 수 있으며 얼마나 많은 거래가 필요합니까?
편향된 표본을 기반으로 한 추정치인 유의성을 추정할 때 여기에 내재된 문제가 있습니다. 그 이유는 가능한 모든 것 중에서 최상의 옵션이 선택되기 때문입니다. 간단한 예시를 보여드리겠습니다.
각 거래의 수익성이 표준 정규 분포(0 평균 및 단위 분산)를 갖도록 합니다. 다양한 일련의 거래 수 - 120 = 24시간 * 영업일 5일. 각 시리즈에는 약 3년 동안 150개의 트랜잭션이 있습니다. R의 코드:
결과:
최고 패스의 평균 = 0.3418549
최고의 패스 에퀴티:
물론 이것은 실제 가격에서 가능한 이익이 없다는 보장이 아닙니다)
이렇게 살았다...
그리고 문제가 발생하면 매달린 코딱지로 판단하여 x10 로트로 평균을 내야 합니까?
그것에 대해. 작성자, 브로커의 상태 , 테스터의 보고서 등 흠잡을 데가 많습니다.