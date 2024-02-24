트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 715 1...708709710711712713714715716717718719720721722...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2018.02.25 17:26 #7141 팬츄럴 : 나와 몇 명의 다른 참가자는 이것을 두 번 이상 반복했지만 모든 사람들의 관심은 이전과 마찬가지로 다음 Grail 라이브러리(패키지, 매개변수 구성), 다음 JMA 스타일의 기적 칠면조 등으로 향합니다. ... 때문에 손이 자라지 않는 사람들은 1 분에서 양초에 대한 정확도를 예측하는 것이 불가능하다는 것을 오랫동안 이해하여 55 % 이상을 얻습니다. 일반적으로 52-53 %이며 (Close-Open) 다음 양초의 값은 약 0.05(R ^ 2 = 0.0025)이고 이 예측은 매우 시끄럽고 평균화하면 모든 이점이 파괴되지만 이것이 실제로 어떤 방식으로든 적응해야 하는 진실입니다. 저는 개인적으로 아직 방법을 모릅니다(((좋은 전략이 없습니다. 여기에서 시장 전체에 대한 접근 방식이 중요합니다. 그것이 맞다면 TC는 당신을 오래 기다리게 하지 않을 것입니다. 내 글을 읽어봐.....그의 요점은 시장에 대한 접근 방식을 정확히 보여주는 것인데..... 제대로 접근하면 꽤 흥미로운 이점을 얻을 수 있다. 그리고 누가 agoldelo는 non-stationary VR에 대해 kotir에 서두르고 ...... 그들은 일반적으로 처음에는 그대로 유지됩니다. 시장을 좀 더 넓게 볼 필요가 있습니다. 옵션이 무엇인지, 기대치가 어떻게 형성되는지, 이후에 어떻게 거래되는지, 그 후 가격이 어떻게 반응하는지 확인하십시오. 이것은 가장 올바른 접근 방식 중 하나인 것 같습니다. .... IMHO 절대적으로 임의의 프로세스와 FOREX. MT5에 대한 소원 누구에게 고문. 많은 무료! Mihail Marchukajtes 2018.02.26 00:14 #7142 마이클 마르쿠카이테스 : Q.E.D. 2월 1일부터 OOC입니다. 거래 건수는 60건 미만이며 잔고 곡선은 특별한 하락을 보이지 않았습니다. 놀라운 행복. 더 많은 테스트가 필요합니다... 하지만 500핍의 정지로.... 그리고 여기서 나는 "모름" 신호를 제거하고 AI가 완전히 확신하는 신호만 남겼습니다. 오일 페인팅. 그리고이 모든 것은 OOC에 있습니다. 아직 이것을 이해하지 못했다면 .... 그래서 누가 성배를 가지고 있어요????????!!!!! 더 많은 테스트가 필요합니다..... Bummer 그것은 훈련 지역으로 밝혀졌습니다. 지금 다시하고 있습니다 .... 어떻게되는지 봅시다 ... Dr. Trader 2018.02.26 00:57 #7143 마이클 마르쿠카이테스 : 그리고 여기서 나는 "모름" 신호를 제거하고 AI가 완전히 확신하는 신호만 남겼습니다. 오일 페인팅. 그리고이 모든 것은 OOC에 있습니다. 아직 이것을 이해하지 못했다면 .... 내가 기억하는 한, Reshetov는 모델이 확실한 신호만 사용하기 위해 이렇게 말했습니다. 이를 위해 그는 삼항 분류기를 얻기 위해 두 모델로 구성된 위원회로 전환했습니다. 처음부터 모름 신호를 중지했어야 합니다. Mihail Marchukajtes 2018.02.26 01:08 #7144 박사 상인 : 내가 기억하는 한, Reshetov는 모델이 확실한 신호만 사용하기 위해 이렇게 말했습니다. 이를 위해 그는 삼항 분류기를 얻기 위해 두 모델로 구성된 위원회로 전환했습니다. 처음부터 모름 신호를 중지했어야 합니다. 그럼 해볼께요... 이제 모델은 2월초부터 OOS가 시작되는 훈련인데 이번달은 어떻게 거래되는지 봅시다... Mihail Marchukajtes 2018.02.26 01:43 #7145 이전 포스트처럼 장밋빛은 아니지만 100% OOC 그리고 이것은 멈추지 않고 .... Dr. Trader 2018.02.26 03:06 #7146 마이클 마르쿠카이테스 : 이 테스터 및 최적화 모드에서는 스톱 앤 테이크를 사용하거나 막대 중간에서 거래를 열거나 닫거나 변경할 수 없습니다. 어드바이저의 모든 거래 작업 은 막대 시작 부분에서만 수행해야 합니다. 그리고 정확한 바 이력을 수집하기 위해서는 단말 자체가 거래일 내내 쉬지 않고 거래 서버에 연결되어 있어야 합니다. 터미널이 꺼져 있고 일부 바를 건너 뛰면 거래가 제공하는 것을 다운로드합니다. 그리고 95%를 다루면 진짜 ohlc가 아니라 넌센스가 됩니다. 이 규칙을 위반하면 잘못된 결과가 나옵니다. 실제 틱 모드에서 매우 진실하게 테스트되는 MT5로 전략을 전송하는 것이 좋습니다. 오래된 전통에 따르면, tickstory 프로그램을 통해 Dukascopy 중개인의 실제 진드기를 MT4에 삽입할 수 있으며, 그 후에 테스트가 훨씬 더 그럴듯해집니다. 신호 지표 기반 거래 FOREX - 동향, 예측 오류, 버그, 질문 Mihail Marchukajtes 2018.02.26 03:35 #7147 박사 상인 : 이 테스터 및 최적화 모드에서는 스톱 앤 테이크를 사용하거나 막대 중간에서 거래를 열거나 닫거나 변경할 수 없습니다. 어드바이저의 모든 거래 작업 은 막대 시작 부분에서만 수행해야 합니다. 그리고 정확한 바 이력을 수집하기 위해서는 단말 자체가 거래일 내내 쉬지 않고 거래 서버에 연결되어 있어야 합니다. 터미널이 꺼져 있고 일부 바를 건너 뛰면 거래가 제공하는 것을 다운로드합니다. 그리고 95%를 다루면 진짜 ohlc가 아니라 넌센스가 됩니다. 이 규칙을 위반하면 잘못된 결과가 나옵니다. 실제 틱 모드에서 매우 진실하게 테스트되는 MT5로 전략을 전송하는 것이 좋습니다. 오래된 전통에 따르면, tickstory 프로그램을 통해 Dukascopy 중개인의 실제 진드기를 MT4에 삽입할 수 있으며, 그 후에 테스트가 훨씬 더 그럴듯해집니다. 나는 첫 번째 바에서만 일한다. 따라서 테스터 결과는 신뢰할 수 있습니다.... 100% pantural 2018.02.26 12:00 #7148 마이클 마르쿠카이테스 : 여기에서 시장 전체에 대한 접근 방식이 중요합니다. 그것이 맞다면 TC는 당신을 오래 기다리게 하지 않을 것입니다. 내 글을 읽어봐.....그의 요점은 시장에 대한 접근 방식을 정확히 보여주는 것인데..... 제대로 접근하면 꽤 흥미로운 이점을 얻을 수 있다. 그리고 누가 agoldelo는 non-stationary VR에 대해 kotir에 서두르고 ...... 그들은 일반적으로 처음에는 그대로 유지됩니다. 시장을 좀 더 넓게 볼 필요가 있습니다. 옵션이 무엇인지, 기대치가 어떻게 형성되는지, 이후에 어떻게 거래되는지, 그 후 가격이 어떻게 반응하는지 확인하십시오. 이것은 가장 올바른 접근 방식 중 하나인 것 같습니다. .... IMHO 나는 당신의이 게시물과 같은 부조리를 읽었습니다. Mihail Marchukajtes 2018.02.26 13:06 #7149 팬츄럴 : 나는 당신의이 게시물과 같은 부조리를 읽었습니다. 그럼. 비판은 높이 평가 ..... 유지 ..... 그냥 말해봐, 내 게시물의 실제로 부조리가 무엇입니까?? 뭐가 문제야???? Alexander_K2 2018.02.26 13:10 #7150 마이클 마르쿠카이테스 : Mikhail, 엔트로피/네겐트로피 실험은 어떻게 끝났나요? 1...708709710711712713714715716717718719720721722...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나와 몇 명의 다른 참가자는 이것을 두 번 이상 반복했지만 모든 사람들의 관심은 이전과 마찬가지로 다음 Grail 라이브러리(패키지, 매개변수 구성), 다음 JMA 스타일의 기적 칠면조 등으로 향합니다.
... 때문에 손이 자라지 않는 사람들은 1 분에서 양초에 대한 정확도를 예측하는 것이 불가능하다는 것을 오랫동안 이해하여 55 % 이상을 얻습니다. 일반적으로 52-53 %이며 (Close-Open) 다음 양초의 값은 약 0.05(R ^ 2 = 0.0025)이고 이 예측은 매우 시끄럽고 평균화하면 모든 이점이 파괴되지만 이것이 실제로 어떤 방식으로든 적응해야 하는 진실입니다. 저는 개인적으로 아직 방법을 모릅니다(((좋은 전략이 없습니다.
여기에서 시장 전체에 대한 접근 방식이 중요합니다. 그것이 맞다면 TC는 당신을 오래 기다리게 하지 않을 것입니다. 내 글을 읽어봐.....그의 요점은 시장에 대한 접근 방식을 정확히 보여주는 것인데..... 제대로 접근하면 꽤 흥미로운 이점을 얻을 수 있다. 그리고 누가 agoldelo는 non-stationary VR에 대해 kotir에 서두르고 ...... 그들은 일반적으로 처음에는 그대로 유지됩니다. 시장을 좀 더 넓게 볼 필요가 있습니다. 옵션이 무엇인지, 기대치가 어떻게 형성되는지, 이후에 어떻게 거래되는지, 그 후 가격이 어떻게 반응하는지 확인하십시오. 이것은 가장 올바른 접근 방식 중 하나인 것 같습니다. .... IMHO
Q.E.D. 2월 1일부터 OOC입니다. 거래 건수는 60건 미만이며 잔고 곡선은 특별한 하락을 보이지 않았습니다. 놀라운 행복. 더 많은 테스트가 필요합니다...
하지만 500핍의 정지로....
그리고 여기서 나는 "모름" 신호를 제거하고 AI가 완전히 확신하는 신호만 남겼습니다. 오일 페인팅. 그리고이 모든 것은 OOC에 있습니다. 아직 이것을 이해하지 못했다면 ....
그래서 누가 성배를 가지고 있어요????????!!!!! 더 많은 테스트가 필요합니다.....
Bummer 그것은 훈련 지역으로 밝혀졌습니다. 지금 다시하고 있습니다 .... 어떻게되는지 봅시다 ...
내가 기억하는 한, Reshetov는 모델이 확실한 신호만 사용하기 위해 이렇게 말했습니다. 이를 위해 그는 삼항 분류기를 얻기 위해 두 모델로 구성된 위원회로 전환했습니다. 처음부터 모름 신호를 중지했어야 합니다.
그럼 해볼께요... 이제 모델은 2월초부터 OOS가 시작되는 훈련인데 이번달은 어떻게 거래되는지 봅시다...
이전 포스트처럼 장밋빛은 아니지만 100% OOC
그리고 이것은 멈추지 않고 ....
이 테스터 및 최적화 모드에서는 스톱 앤 테이크를 사용하거나 막대 중간에서 거래를 열거나 닫거나 변경할 수 없습니다. 어드바이저의 모든 거래 작업 은 막대 시작 부분에서만 수행해야 합니다.
그리고 정확한 바 이력을 수집하기 위해서는 단말 자체가 거래일 내내 쉬지 않고 거래 서버에 연결되어 있어야 합니다. 터미널이 꺼져 있고 일부 바를 건너 뛰면 거래가 제공하는 것을 다운로드합니다. 그리고 95%를 다루면 진짜 ohlc가 아니라 넌센스가 됩니다.
이 규칙을 위반하면 잘못된 결과가 나옵니다.
실제 틱 모드에서 매우 진실하게 테스트되는 MT5로 전략을 전송하는 것이 좋습니다.
오래된 전통에 따르면, tickstory 프로그램을 통해 Dukascopy 중개인의 실제 진드기를 MT4에 삽입할 수 있으며, 그 후에 테스트가 훨씬 더 그럴듯해집니다.
나는 첫 번째 바에서만 일한다. 따라서 테스터 결과는 신뢰할 수 있습니다.... 100%
나는 당신의이 게시물과 같은 부조리를 읽었습니다.
그럼. 비판은 높이 평가 ..... 유지 .....
그냥 말해봐, 내 게시물의 실제로 부조리가 무엇입니까?? 뭐가 문제야????
Mikhail, 엔트로피/네겐트로피 실험은 어떻게 끝났나요?