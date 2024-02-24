트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 718 1...711712713714715716717718719720721722723724725...3399 새 코멘트 СанСаныч Фоменко 2018.02.27 08:13 #7171 그리고 여기 에 라임 패키지 가 있습니다(R에서 사용 가능). 다음은 그의 선택 원칙을 설명하는 방법입니다. 석회가 이 목표를 달성하기 위해 취하는 일반적인 접근 방식은 다음과 같습니다. 설명할 각 예측에 대해 관찰을 n번 치환합니다. 복잡한 모델이 모든 순열 관찰의 결과를 예측하도록 합니다. 모든 순열에서 원래 관찰까지의 거리를 계산합니다. 거리를 유사성 점수로 변환합니다. 순열 데이터에서 복잡한 모델 결과를 가장 잘 설명하는 m개의 기능을 선택하십시오. 단순 모델을 순열 데이터에 맞추면 원래 관찰과의 유사성에 따라 가중치가 부여된 순열 데이터의 m개 기능으로 복잡한 모델 결과를 설명합니다. 단순 모델에서 특징 가중치를 추출하고 이를 복잡한 모델 로컬 동작에 대한 설명으로 사용합니다. 추신. 두 패키지 모두 FORECAST에 대한 예측자의 영향을 결정하며 블랙박스로 간주되는 모델 구축에서의 중요성은 결정하지 않습니다. Understanding lime Thomas Lin Pedersen & Michaël Benestycran.r-project.org The following is a simple example which seeks to explain the outcome of a model classifying sentences from 30 scientific papers as being about (or not) the author’s own work, e.g. methods, results or conclusions. Most of the things written for can be applied to textual data. We will test our model on test data. Now we are sure that the model... 통계, 최적화 및 "행운의 MQL5에 대한 소원 머신 러닝 및 신경망 Mihail Marchukajtes 2018.02.27 09:19 #7172 vreat 패키지를 사용 하여 예측자를 선택 하고 다음과 같이 이해합니다. 그래서....큰 소리로 생각하고.... 이 패키지는 예측 변수의 중요도를 결정하고 최대 점수(조건부)를 갖는 예측 변수가 중요한 것으로 간주됩니다. 데이터를 사전 처리하고 결과를 얻을 때 R은 주어진 예측 변수 집합과 출력 변수 사이에 숨겨진 종속성과 명시적 종속성이 모두 있다고 말합니다. 즉, 그는 종속성이 있다고 말하고 Optimizer는 이미 이러한 종속성을 찾고 있습니다. R은 종속성이 있다고 말합니다. Optimizer는 말합니다. 예, 이러한 종속성 ...... 이와 같은 것 .... MQL4 및 MQL5에 대한 EA로서의 ICWR? 엘리트 지표 :) Alexander Ivanov 2018.02.27 10:15 #7173 여기요! 얘들아, AI가 있는 만찬봇은 언제 끝나? 그러니 기다려서 늙어가세요)) Mihail Marchukajtes 2018.02.27 10:33 #7174 알렉산더 이바노프 : 여기요! 얘들아, AI가 있는 만찬봇은 언제 끝나? 그러니 기다려서 늙어가세요)) 끝내라는 말인가요??? AI가 만들고 바지에 손을 댄다고 생각하니... 산책을 가나....... ??? 그래서 뭐??? AI는 매주 자기 관리와 작업 모니터링이 필요합니다. 개인적으로, 나는 이미 모든 코드를 완성하고 연마했습니다. 지금은 받은 모델을 훈련하고 테스트하는 일에만 몰두하고 있습니다. 이 같은... [삭제] 2018.02.27 10:39 #7175 마이클 마르쿠카이테스 : 끝내라는 말인가요??? AI가 만들고 바지에 손을 댄다고 생각하니... 산책을 가나....... ??? 그래서 뭐??? AI는 매주 자기 관리와 작업 모니터링이 필요합니다. 개인적으로, 나는 이미 모든 코드를 완성하고 연마했습니다. 지금은 받은 모델을 훈련하고 테스트하는 일에만 몰두하고 있습니다. 이 같은... 아니요, AI는 사람이며 통제되기를 원하지 않습니다. Konstantin Nikitin 2018.02.27 10:44 #7176 막심 드미트리예프스키 : 아니요, AI는 사람이며 통제되기를 원하지 않습니다. 글쎄, 누군가는 성장과 형성 동안 성격을 통제했습니다. 학부모, 교사 등 이 사람이 자신이 의미하는 바에 대해 책임감 있는 태도를 보일 때까지. 그녀는 감독을 받아야 합니다. 그렇지 않으면 부모의 권리가 박탈됩니다. Mihail Marchukajtes 2018.02.27 10:55 #7177 콘스탄틴 니키틴 : 글쎄, 누군가는 성장과 형성 동안 성격을 통제했습니다. 학부모, 교사 등 이 사람이 자신이 의미하는 바에 대해 책임감 있는 태도를 보일 때까지. 그녀를 통제하는 것이 필수적입니다. 그렇지 않으면 부모의 권리를 박탈할 것입니다. 게다가, 그는 그를 방치하는 것이 불가능할 정도로 장난꾸러기일 수 있습니다. 살고 배우십시오. AI가 존재하는 한 아무리 똑똑해도 책상에 계속 앉는다는 것이 밝혀졌다.... IMHO [삭제] 2018.02.27 10:58 #7178 콘스탄틴 니키틴 : 글쎄, 누군가는 성장과 형성 동안 성격을 통제했습니다. 학부모, 교사 등 이 사람이 자신이 의미하는 바에 대해 책임감 있는 태도를 보일 때까지. 그녀는 감독을 받아야 합니다. 그렇지 않으면 부모의 권리가 박탈됩니다. 우리는 그들에게 너무 멍청하고 그들은 완벽합니다 .. 우리는 그들을 만들고 죽을 것입니다 Alexander Sevastyanov 2018.02.27 11:01 #7179 마이클 마르쿠카이테스 : ... 개인적 으로, 나는 이미 모든 코드를 완성하고 연마 했습니다. 지금은 받은 모델을 훈련하고 테스트하는 일에만 몰두하고 있습니다. 이 같은... 어딘가에서 "완성되고 세련된"코드의 결과를 볼 수 있습니까? 교육 및 테스트 결과 어떻게 작동합니까? myfxbook 모니터링과 같은 것? Mihail Marchukajtes 2018.02.27 11:07 #7180 알렉산더 세바스티야노프 : 어딘가에서 "완성되고 세련된"코드의 결과를 볼 수 있습니까? 교육 및 테스트 결과 어떻게 작동합니까? myfxbook 모니터링과 같은 것? 불행하게도. 나는 매주 모델을 훈련시킨다. 테스트와 실제 거래 사이에는 큰 차이가 있기 때문에 내 신호의 통계는 우울합니다. 결과의 불일치가 아니라 실시간의 뉘앙스입니다. 그런데 어째서인지 인디케이터가 너무 느려서 다시 쓰라고 하는 오류를 쓰기 시작했습니다. 누군가가 지표에 대한 코드 조각을 버릴 수 있습니까? 전체 기간이 아니라 마지막 100개 막대에 대해 계산한 다음 한 번에 하나의 막대를 다시 계산해야 할 때 지금은 이렇습니다. 이것은 옳지 않다... if (prev_calculated>rates_total || prev_calculated<= 0 ) // проверка на первый старт расчёта индикатора { limit= 100 ; // стартовый номер для расчёта всех баров } else { limit=rates_total-prev_calculated; // стартовый номер для расчёта новых баров } 1...711712713714715716717718719720721722723724725...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 여기 에 라임 패키지 가 있습니다(R에서 사용 가능).
다음은 그의 선택 원칙을 설명하는 방법입니다.
석회가 이 목표를 달성하기 위해 취하는 일반적인 접근 방식은 다음과 같습니다.
추신.
두 패키지 모두 FORECAST에 대한 예측자의 영향을 결정하며 블랙박스로 간주되는 모델 구축에서의 중요성은 결정하지 않습니다.
vreat 패키지를 사용 하여 예측자를 선택 하고 다음과 같이 이해합니다. 그래서....큰 소리로 생각하고....
이 패키지는 예측 변수의 중요도를 결정하고 최대 점수(조건부)를 갖는 예측 변수가 중요한 것으로 간주됩니다. 데이터를 사전 처리하고 결과를 얻을 때 R은 주어진 예측 변수 집합과 출력 변수 사이에 숨겨진 종속성과 명시적 종속성이 모두 있다고 말합니다. 즉, 그는 종속성이 있다고 말하고 Optimizer는 이미 이러한 종속성을 찾고 있습니다.
R은 종속성이 있다고 말합니다. Optimizer는 말합니다. 예, 이러한 종속성 ...... 이와 같은 것 ....
끝내라는 말인가요??? AI가 만들고 바지에 손을 댄다고 생각하니... 산책을 가나....... ??? 그래서 뭐???
AI는 매주 자기 관리와 작업 모니터링이 필요합니다. 개인적으로, 나는 이미 모든 코드를 완성하고 연마했습니다. 지금은 받은 모델을 훈련하고 테스트하는 일에만 몰두하고 있습니다. 이 같은...
아니요, AI는 사람이며 통제되기를 원하지 않습니다.
글쎄, 누군가는 성장과 형성 동안 성격을 통제했습니다. 학부모, 교사 등 이 사람이 자신이 의미하는 바에 대해 책임감 있는 태도를 보일 때까지. 그녀는 감독을 받아야 합니다. 그렇지 않으면 부모의 권리가 박탈됩니다.
게다가, 그는 그를 방치하는 것이 불가능할 정도로 장난꾸러기일 수 있습니다. 살고 배우십시오. AI가 존재하는 한 아무리 똑똑해도 책상에 계속 앉는다는 것이 밝혀졌다.... IMHO
우리는 그들에게 너무 멍청하고 그들은 완벽합니다 .. 우리는 그들을 만들고 죽을 것입니다
어딘가에서 "완성되고 세련된"코드의 결과를 볼 수 있습니까? 교육 및 테스트 결과 어떻게 작동합니까? myfxbook 모니터링과 같은 것?
불행하게도. 나는 매주 모델을 훈련시킨다. 테스트와 실제 거래 사이에는 큰 차이가 있기 때문에 내 신호의 통계는 우울합니다. 결과의 불일치가 아니라 실시간의 뉘앙스입니다.
그런데 어째서인지 인디케이터가 너무 느려서 다시 쓰라고 하는 오류를 쓰기 시작했습니다.
누군가가 지표에 대한 코드 조각을 버릴 수 있습니까? 전체 기간이 아니라 마지막 100개 막대에 대해 계산한 다음 한 번에 하나의 막대를 다시 계산해야 할 때 지금은 이렇습니다. 이것은 옳지 않다...