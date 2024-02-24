트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 710

마법사_ :

가격 차트의 오른쪽 부분을 들여쓰기로 같은 눈금에 표시...

포함하여 가장 흥미로운 곳입니다. DC의 경우 - 예측

나는 할 수 없다

[삭제]  
도서관 :
봉투 - 뭐야?

봉투

표준 추세 지표에서

 
레나트 아크티아모프 :

포함하여 가장 흥미로운 곳입니다. DC의 경우 - 예측

나는 할 수 없다

그래서 나는 할 수 있지만 당신은 할 수 없습니까? 특별?))) 보여줘...


 
마법사_ :

그래서 나는 할 수 있지만 당신은 할 수 없습니까? 특별?))) 보여줘...

당신은 더 이상 그것을 가지고 있지 않습니다. 신호는 더 이상 거기에 없습니다

불리한 곳에서 매수하라는 신호가 있고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

나는 할 수 없다

[삭제]  
그래, 오늘은 또 성배 를 나눠주지 않아, 잘 시간이야.
 
레나트 아크티아모프 :

당신은 더 이상 그것을 가지고 있지 않습니다. 신호는 더 이상 거기에 없습니다

불리한 곳에서 매수하라는 신호가 있고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

나는 할 수 없다

Mlyat는 이미 웃는 것에 지쳤습니다)))) 감사합니다)))

 
마법사_ :

Mlyat는 이미 웃기에 지쳤습니다)))) 감사합니다))))

건강에

예측하다

행운을 빕니다
 
막심 드미트리예프스키 :
그래, 오늘은 또 성배를 나눠주지 않아, 잘 시간이야.

여기에는 성배 가 없습니다. 지금 그는 내 옆에 앉아 있습니다. 그는 부푼 눈으로 이 서신을 보고 있습니다.

 
레나트 아크티아모프 :

건강에

예측하다

젠키 오픈)))

 
마법사_ :

젠키 오픈)))

열림))))
