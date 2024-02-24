트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 673 1...666667668669670671672673674675676677678679680...3399 새 코멘트 [삭제] 2018.02.12 16:44 #6721 마법사_ : Ugara))) 다시 한번, 마지막!) - 더 어린 TF에서 전날을 취합니다. 이를 기반으로 다시 그리기 곡선(다항식)을 작성합니다. 분배 - 바보를 위한 신호 - "계획"에 따라 진행되면 - 거래되고, 그렇지 않으면 소멸됩니다(닫기). 그게 다야, MO와 아무 관련이 없다. 더 간단한 방법으로 해결되었습니다. 그곳에서 그를 위한 나쿠야 그물, 그가 담배를 피우는 것과 그가 교사 없이 MLR에 어떤 종류의 음악을 가르쳤는지는 분명하지 않습니다))) 아니오, 몬테카를로와 어닐링을 사용하고, 국회는 아무것도 배우지 않지만, 뭔가를 배우게 될 것이고, 또한 유리와 거래 테이프를 사용하기 때문입니다. 시장은 관찰자에게 무작위이며 예측할 수 없으며 MA 간의 차이를 더한 것입니다. Alexander_K2 2018.02.12 16:46 #6722 유리 아사울렌코 : 나는 더 이상 이론과 실천을 따르지 않습니다. 누가 무엇을 찾고 있는지 모르겠습니다.)) 특이성은 부정성(negentropy)이라는 단어에서 시작됩니다.) 일반적으로 용어가 많을수록 의미가 적습니다.)) 그들은 병렬화하지 않았지만 NS의 범위를 제한했습니다. 따라서 훈련과 NN 자체를 모두 단순화합니다. 추가 신호가 아니라 유일한 신호 - 거래 진입 . 귀하의 시스템에 관해서는 귀하의 경우에 국회의 적용 가능성에 대해 아무 말도 할 수 없습니다. 그곳의 요리는 조금 다른 것 같아요. 나는 이러한 시스템이 할 수 있다고 생각하지 않습니다. 일반적인 방법론. 그러나 내가 틀릴 수 있습니다. 일반적인 용어로만 알고 있습니다. 유일하게??? 이것은 상황을 바꿉니다. 나는 당신의 게시물을 다시 읽을 것입니다. Yuriy Asaulenko 2018.02.12 17:06 #6723 막심 드미트리예프스키 : 플러스 MA의 차이 나머지와 함께, 알겠습니다. 단어는 익숙합니다.) 그리고 이것은 어디에서 왔습니까? СанСаныч Фоменко 2018.02.12 17:56 #6724 Attache의 예측 변수 변형 및 기계 학습 모델 선택 파일: Machine_learning_for_time_series_forecasting.zip 4960 kb Dmitriy Skub 2018.02.12 18:47 #6725 Alexander_K2 : 하지만 사실 그렇습니다. Grail 알고리즘을 깔끔하게 배치할 수 있습니다. 아무도 관심을 기울이지 않을 것입니다. 사람들은 믿음을 잃었습니다. 성배 에서 . 그리고 믿음이 없으면 어떤 사업도 순조롭게 진행되지 않습니다. 심지어 불가능합니다. 나는 여기 Yusuf의 예를 든다.) Alexander_K2 2018.02.12 19:12 #6726 드미트리 스쿠브 : 사람들은 믿음을 잃었습니다. 성배에서. 그리고 믿음이 없으면 어떤 사업도 순조롭게 진행되지 않습니다. 심지어 불가능합니다. 나는 여기에서 Yusuf의 예를 든다.) 주님! 나는 지금 울 것입니다 ... 글쎄, 오늘의 결과는 다음과 같습니다. 이익 +540핍 언제 화이팅할래? Dmitriy Skub 2018.02.12 19:17 #6727 알렉산더_K2 : 주님! 나는 지금 울 것입니다 ... 글쎄, 오늘의 결과는 다음과 같습니다. 이익 +540핍 언제 화이팅할래? 약 6개월 후 가능 Yuriy Asaulenko 2018.02.12 19:24 #6728 알렉산더_K2 : 주님! 나는 지금 울 것입니다 ... 글쎄, 오늘의 결과는 다음과 같습니다. 이익 +540핍 언제 화이팅할래? 오 예 푸쉬킨, 오 예 이 개자식! (와 함께) 그러나 일반적으로 하나의 트랜잭션으로 아무것도 해결되지 않습니다. 예외 없이 연속으로 최소 10~20개.) Grigoriy Chaunin 2018.02.13 01:44 #6729 유리 아사울렌코 : 모르겠어. 나는 시각적 환경(R과 같은 것)에서 테스터와 함께 테스트합니다. 테스트 후 통계, 그래프, 3차원 그래프 등 무엇이든 계산할 수 있습니다. 플레이 과정에서 테스트 알고리즘 자체가 변경될 수 있습니다. 틱, 예, 아니오, 최소 1분. 그러나 진드기는 특별히 필요하지 않으며 스캘핑 전략에도 몇 분이면 충분합니다. 자체 작성 소프트웨어에 대해 말하는 것이 아닙니다. 나는 기성품 중에서 선택하는 것에 대해 이야기하고 있습니다. 테스터와 옵티마이저는 상당히 복잡한 소프트웨어입니다. 쓰는데 얼마나 걸릴까요? 그리고 모든 버그를 잡으려면? 그리고 누가 그것을 시험할 것인가? 테스트하는 사람이 많을수록 모든 버그가 포착될 가능성이 높아집니다. 그리고 R을 통해서도 거래를 하시겠습니까? 그건 그렇고 소화가 안 됩니다. 저는 파이썬을 좋아합니다. 어떤 이유로 기계 학습용 라이브러리는 주로 기계 학습을 위해 작성되었습니다. 이 라이브러리가 C #에 충분하더라도 Python을 배우는 데 신경쓰지 않을 것입니다. 그러나 다시 말하지만, 모든 것을 스스로 작성하는 것은 시간 낭비입니다. 그리고 한 명의 테스터는 상인에게 충분하지 않습니다. СанСаныч Фоменко 2018.02.13 08:44 #6730 그리고리 쇼닌 : 자체 작성 소프트웨어에 대해 말하는 것이 아닙니다. 나는 기성품 중에서 선택하는 것에 대해 이야기하고 있습니다. 테스터와 옵티마이저는 상당히 복잡한 소프트웨어입니다. 쓰는데 얼마나 걸릴까요? 그리고 모든 버그를 잡으려면? 그리고 누가 그것을 시험할 것인가? 테스트하는 사람이 많을수록 모든 버그가 포착될 가능성이 높아집니다. 그리고 R을 통해서도 거래를 하시겠습니까? 그건 그렇고 소화가 안 됩니다. 저는 파이썬을 좋아합니다. 어떤 이유로 기계 학습용 라이브러리는 주로 기계 학습을 위해 작성되었습니다. 이 라이브러리가 C #에 충분하더라도 Python을 배우는 데 신경쓰지 않을 것입니다. 그러나 다시 말하지만, 모든 것을 스스로 작성하는 것은 시간 낭비입니다. 그리고 한 명의 테스터는 상인에게 충분하지 않습니다. R(Python)에서 테스트하는 것이 터미널에서보다 훨씬 더 편리하고 다양하다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 터미널에는 절대 없을 기능이 많이 있습니다(교차 검증, 부트스트래핑, 몬테카를로 ....). 또한 이러한 칩을 통해 고문의 미래 행동을 정당화할 수 있습니다. 그러나 터미널에서의 테스트를 매우 바람직하게 만드는 매우 중요한 뉘앙스가 있습니다. 터미널에서의 테스트는 실제 거래와 매우 유사하고 메타쿼타는 지속적으로 차이를 줄이려고 노력합니다. 1...666667668669670671672673674675676677678679680...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Ugara))) 다시 한번, 마지막!) - 더 어린 TF에서 전날을 취합니다. 이를 기반으로 다시 그리기 곡선(다항식)을 작성합니다.
분배 - 바보를 위한 신호 - "계획"에 따라 진행되면 - 거래되고, 그렇지 않으면 소멸됩니다(닫기). 그게 다야, MO와 아무 관련이 없다.
더 간단한 방법으로 해결되었습니다. 그곳에서 그를 위한 나쿠야 그물, 그가 담배를 피우는 것과 그가 교사 없이 MLR에 어떤 종류의 음악을 가르쳤는지는 분명하지 않습니다)))
아니오, 몬테카를로와 어닐링을 사용하고, 국회는 아무것도 배우지 않지만, 뭔가를 배우게 될 것이고, 또한 유리와 거래 테이프를 사용하기 때문입니다. 시장은 관찰자에게 무작위이며 예측할 수 없으며 MA 간의 차이를 더한 것입니다.
나는 더 이상 이론과 실천을 따르지 않습니다. 누가 무엇을 찾고 있는지 모르겠습니다.)) 특이성은 부정성(negentropy)이라는 단어에서 시작됩니다.) 일반적으로 용어가 많을수록 의미가 적습니다.))
그들은 병렬화하지 않았지만 NS의 범위를 제한했습니다. 따라서 훈련과 NN 자체를 모두 단순화합니다.
추가 신호가 아니라 유일한 신호 - 거래 진입 .
귀하의 시스템에 관해서는 귀하의 경우에 국회의 적용 가능성에 대해 아무 말도 할 수 없습니다. 그곳의 요리는 조금 다른 것 같아요. 나는 이러한 시스템이 할 수 있다고 생각하지 않습니다. 일반적인 방법론. 그러나 내가 틀릴 수 있습니다. 일반적인 용어로만 알고 있습니다.
유일하게??? 이것은 상황을 바꿉니다. 나는 당신의 게시물을 다시 읽을 것입니다.
플러스 MA의 차이
나머지와 함께, 알겠습니다. 단어는 익숙합니다.) 그리고 이것은 어디에서 왔습니까?
하지만 사실 그렇습니다. Grail 알고리즘을 깔끔하게 배치할 수 있습니다. 아무도 관심을 기울이지 않을 것입니다.
사람들은 믿음을 잃었습니다. 성배 에서 . 그리고 믿음이 없으면 어떤 사업도 순조롭게 진행되지 않습니다. 심지어 불가능합니다. 나는 여기 Yusuf의 예를 든다.)
사람들은 믿음을 잃었습니다. 성배에서. 그리고 믿음이 없으면 어떤 사업도 순조롭게 진행되지 않습니다. 심지어 불가능합니다. 나는 여기에서 Yusuf의 예를 든다.)
주님! 나는 지금 울 것입니다 ... 글쎄, 오늘의 결과는 다음과 같습니다.
이익 +540핍
언제 화이팅할래?
주님! 나는 지금 울 것입니다 ... 글쎄, 오늘의 결과는 다음과 같습니다.
이익 +540핍
언제 화이팅할래?
주님! 나는 지금 울 것입니다 ... 글쎄, 오늘의 결과는 다음과 같습니다.
이익 +540핍
언제 화이팅할래?
오 예 푸쉬킨, 오 예 이 개자식! (와 함께)
그러나 일반적으로 하나의 트랜잭션으로 아무것도 해결되지 않습니다. 예외 없이 연속으로 최소 10~20개.)
모르겠어. 나는 시각적 환경(R과 같은 것)에서 테스터와 함께 테스트합니다. 테스트 후 통계, 그래프, 3차원 그래프 등 무엇이든 계산할 수 있습니다. 플레이 과정에서 테스트 알고리즘 자체가 변경될 수 있습니다.
틱, 예, 아니오, 최소 1분. 그러나 진드기는 특별히 필요하지 않으며 스캘핑 전략에도 몇 분이면 충분합니다.
자체 작성 소프트웨어에 대해 말하는 것이 아닙니다. 나는 기성품 중에서 선택하는 것에 대해 이야기하고 있습니다. 테스터와 옵티마이저는 상당히 복잡한 소프트웨어입니다. 쓰는데 얼마나 걸릴까요? 그리고 모든 버그를 잡으려면? 그리고 누가 그것을 시험할 것인가? 테스트하는 사람이 많을수록 모든 버그가 포착될 가능성이 높아집니다. 그리고 R을 통해서도 거래를 하시겠습니까? 그건 그렇고 소화가 안 됩니다. 저는 파이썬을 좋아합니다. 어떤 이유로 기계 학습용 라이브러리는 주로 기계 학습을 위해 작성되었습니다. 이 라이브러리가 C #에 충분하더라도 Python을 배우는 데 신경쓰지 않을 것입니다. 그러나 다시 말하지만, 모든 것을 스스로 작성하는 것은 시간 낭비입니다. 그리고 한 명의 테스터는 상인에게 충분하지 않습니다.
R(Python)에서 테스트하는 것이 터미널에서보다 훨씬 더 편리하고 다양하다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 터미널에는 절대 없을 기능이 많이 있습니다(교차 검증, 부트스트래핑, 몬테카를로 ....). 또한 이러한 칩을 통해 고문의 미래 행동을 정당화할 수 있습니다.
그러나 터미널에서의 테스트를 매우 바람직하게 만드는 매우 중요한 뉘앙스가 있습니다. 터미널에서의 테스트는 실제 거래와 매우 유사하고 메타쿼타는 지속적으로 차이를 줄이려고 노력합니다.