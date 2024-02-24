트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 333 1...326327328329330331332333334335336337338339340...3399 새 코멘트 Yuriy Asaulenko 2017.05.09 10:40 #3321 막심 드미트리예프스키 : RNN은 확률, 입력에 대한 회귀입니다. :) 엠비. 놓친 것. 나는 다시 읽을 것이다. 어제 뉴런으로 나는 무엇을 해야 하는지 이해했습니다. 나는 두 Mashek의 교차점을 찾는 방법을 가르치기로 결정했습니다. 훈련 샘플 방금 완료. 아마 내일 할 것입니다. 그녀의 능력을 살펴보자.) [삭제] 2017.05.09 10:42 #3322 유리 아사울렌코 : 엠비. 놓친 것. 나는 다시 읽을 것이다. 어제 뉴런으로 나는 무엇을 해야 하는지 이해했습니다. 나는 두 Mashek의 교차점을 찾는 방법을 가르치기로 결정했습니다. 훈련 샘플 방금 완료. 아마 내일 할 것입니다. 그녀의 능력을 살펴보자.) 서로 다른 기간의 2개 이상의 회귀 모서리에서 한 번에 훈련, 퍼니스에서 엉망) 또한 NN 자체가 각 회귀에 대한 벡터의 길이를 변경하는지 확인해야 합니다. 그들을 Yuriy Asaulenko 2017.05.09 10:49 #3323 막심 드미트리예프스키 : 기간이 다른 2개 이상의 회귀의 모서리에서 즉시 훈련 Mashki는 가능성, 몇 개의 레이어가 필요한지, 어떤 데이터가 충분한지, 불필요한 추가 데이터에 대한 반응, 불완전한 데이터에 대한 반응 등을 보기 위한 것입니다. 무역용이 아닙니다. 뭔가 진짜 - 현실. Renat Akhtyamov 2017.05.09 10:51 #3324 유리 아사울렌코 : Mashki 는 가능성, 몇 개의 레이어가 필요한지, 어떤 데이터가 충분한지, 불필요한 추가 데이터에 대한 반응, 불완전한 데이터에 대한 반응 등을 보기 위한 것입니다. 무역용이 아닙니다. 뭔가 진짜 - 현실. MA-shki를 적용했다면 그렇지 않습니다. 최고, 로이, 개방 및 교차 시작을 위해 세 가지 카드의 다른 기간으로 두 번 별도로 구축해야합니다.... 이 모델은 실제 조건에서 더욱 안정적이고 안정적으로 작동하며 데모에서는 더욱 그럴 것 같습니다. 그러한 전략에 따르면 뉴런이 없으면 방법이 없을 가능성이 큽니다. [삭제] 2017.05.09 10:54 #3325 레나트 아크티아모프 : MA-shki를 적용했다면 그렇지 않습니다. 최고, 로이, 개방 및 교차 시작을 위해 3개의 카드를 다른 간격으로 두 번 별도로 구축해야 합니다.... Mashki는 무시할 수 있는 양의 유용한 정보를 포함하고 있습니다. 이것은 시장 분석 도구가 전혀 아닙니다. 그러나 단지 아름다움을 위한 것입니다... 글쎄요, 상황의 전체 부조리에 대해 생각해 보십시오. 특정 가격에 대한 평균 가격만 국회에 제출할 것입니다. 기간 .. 고정되지 않은 VR의 경우 . 고정된 VR에서만 예측 기능을 갖습니다. Renat Akhtyamov 2017.05.09 10:57 #3326 막심 드미트리예프스키 : Mashki는 무시할 수 있는 양의 유용한 정보를 포함하고 있습니다. 이것은 시장 분석 도구가 전혀 아닙니다. 그러나 단지 아름다움을 위한 것입니다... 글쎄요, 상황의 전체 부조리에 대해 생각해 보십시오. 특정 가격에 대한 평균 가격만 국회에 제출할 것입니다. 기간 .. 고정되지 않은 VR의 경우 . 고정된 VR에서만 예측 기능을 갖습니다. 우리의 임무는 제공하는 것입니다 ... forexman77 2017.05.09 11:00 #3327 막심 드미트리예프스키 : Mashki에는 무시할 수 있는 양의 유용한 정보가 포함되어 있습니다. 이것은 시장 분석 도구가 아니라 아름다움을 위한 것입니다... 그것은 확실합니다 ... LRMA는 이동 평균보다 다소 낫습니다. Yuriy Asaulenko 2017.05.09 11:08 #3328 레나트 아크티아모프 : MA-shki를 적용했다면 그렇지 않습니다. 따로 시공해야... 여기에서 Mashki는 거래용이 아니라 단순히 구현된 실험일 뿐이며 신경망의 속성으로 많이 볼 수 있습니다. 막심 드미트리예프스키 : Mashki는 무시할 수 있는 양의 유용한 정보를 포함하고 있습니다. 이것은 시장 분석 도구가 전혀 아닙니다. 그러나 단지 아름다움을 위한 것입니다... 글쎄요, 상황의 전체 부조리에 대해 생각해 보십시오. 특정 가격에 대한 평균 가격만 국회에 제출할 것입니다. 기간 .. 고정되지 않은 VR의 경우 . 고정된 VR에서만 예측 기능을 갖습니다. Mashka는 사실 동일한 회귀선입니다. 헛되이 그녀는 그렇게. pts. 좋은 도구. [삭제] 2017.05.09 20:59 #3329 봇에 새로운 기능 추가 :D 이제 논리 코어 자체를 약간 복잡하게 만들고 싶습니다. 입력을 더 추가하십시오. 차트에서 반은 백테스트, 반은 앞으로 :) nowi 2017.05.09 21:11 #3330 막심 드미트리예프스키 : Mashki는 무시할 수 있는 양의 유용한 정보를 포함하고 있습니다. 이것은 시장 분석 도구가 전혀 아닙니다. 그러나 단지 아름다움을 위한 것입니다... 글쎄요, 상황의 전체 부조리에 대해 생각해 보십시오. 특정 가격에 대한 평균 가격만 국회에 제출할 것입니다. 기간 .. 고정되지 않은 VR의 경우 . 고정된 VR에서만 예측 기능을 갖습니다. 그러나 반대로 나는 반대 의견이 있습니다. 대시는 실제로 유익한 유일한 합리적인 지표이며 표준과 함께 통계에서 우리에게 온 유일한 지표입니다. 일탈 mashas 또는 오히려 봉투, 변동성을 측정하는 데 없어서는 안될 도구 ... 볼린저보다 훨씬 낫습니다. 임호 하지만 당신은 프로, 당신이 더 잘 알고 있습니다 .... 1...326327328329330331332333334335336337338339340...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
RNN은 확률, 입력에 대한 회귀입니다. :)
엠비. 놓친 것. 나는 다시 읽을 것이다.
어제 뉴런으로 나는 무엇을 해야 하는지 이해했습니다. 나는 두 Mashek의 교차점을 찾는 방법을 가르치기로 결정했습니다. 훈련 샘플 방금 완료. 아마 내일 할 것입니다. 그녀의 능력을 살펴보자.)
서로 다른 기간의 2개 이상의 회귀 모서리에서 한 번에 훈련, 퍼니스에서 엉망) 또한 NN 자체가 각 회귀에 대한 벡터의 길이를 변경하는지 확인해야 합니다. 그들을
Mashki는 가능성, 몇 개의 레이어가 필요한지, 어떤 데이터가 충분한지, 불필요한 추가 데이터에 대한 반응, 불완전한 데이터에 대한 반응 등을 보기 위한 것입니다. 무역용이 아닙니다.
뭔가 진짜 - 현실.
MA-shki를 적용했다면 그렇지 않습니다.
최고, 로이, 개방 및 교차 시작을 위해 세 가지 카드의 다른 기간으로 두 번 별도로 구축해야합니다....
이 모델은 실제 조건에서 더욱 안정적이고 안정적으로 작동하며 데모에서는 더욱 그럴 것 같습니다.
그러한 전략에 따르면 뉴런이 없으면 방법이 없을 가능성이 큽니다.
Mashki는 무시할 수 있는 양의 유용한 정보를 포함하고 있습니다. 이것은 시장 분석 도구가 전혀 아닙니다. 그러나 단지 아름다움을 위한 것입니다... 글쎄요, 상황의 전체 부조리에 대해 생각해 보십시오. 특정 가격에 대한 평균 가격만 국회에 제출할 것입니다. 기간 .. 고정되지 않은 VR의 경우 . 고정된 VR에서만 예측 기능을 갖습니다.
Mashki에는 무시할 수 있는 양의 유용한 정보가 포함되어 있습니다. 이것은 시장 분석 도구가 아니라 아름다움을 위한 것입니다...
봇에 새로운 기능 추가 :D
이제 논리 코어 자체를 약간 복잡하게 만들고 싶습니다. 입력을 더 추가하십시오.
차트에서 반은 백테스트, 반은 앞으로 :)
그러나 반대로 나는 반대 의견이 있습니다. 대시는 실제로 유익한 유일한 합리적인 지표이며 표준과 함께 통계에서 우리에게 온 유일한 지표입니다. 일탈
mashas 또는 오히려 봉투, 변동성을 측정하는 데 없어서는 안될 도구 ... 볼린저보다 훨씬 낫습니다.
하지만 당신은 프로, 당신이 더 잘 알고 있습니다 ....