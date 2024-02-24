트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 669 1...662663664665666667668669670671672673674675676...3399 새 코멘트 [삭제] 2018.02.12 07:03 #6681 그리고리 쇼닌 : 나는 마침내 국회의 도움으로 특정 사건을 예측하려는 시도를 확신하게 되었다. 저것들. 선생님과 함께 배우는 것은 아무 것도 가져오지 않습니다. 선생님 없이 배우는 방향으로 생각합니다. 자기 조직화 지도가 떠오릅니다. 출력 클래스를 지정하지 않고 데이터를 클래스로 분할할 수 있습니다. 수업을 받으면 수업에서 추출할 수 있는 내용을 볼 수 있습니다. 사실, 이것은 저에게 새로운 영역입니다. 나는 사실 진부한 결론에 도달했다. TS의 구성은 패턴 검색으로 시작됩니다. 제가 제안한 방법은 그 방법 중 하나입니다. 역사를 시각적으로 연구할 수 있습니다. 이것은 오랫동안 해 온 방법입니다. 그래서 헤드숄더 등이 등장했다. 하지만 저는 여전히 프로그래머이고 패턴을 찾기 위한 알고리즘을 찾고 싶습니다. 저것들. 모든 것을 프로그래밍 방식의 검색으로 줄이십시오. 이 주제에 대한 자료를 찾으려는 시도는 결과를 내지 못했습니다. 신경망인지 아닌지는 중요하지 않습니다. 거래의 의미는 이익이며 그것을 얻기 위해 어떤 방법을 사용하는지는 중요하지 않습니다. 그러나 반복합니다. 모든 것은 패턴 검색에서 시작됩니다. Sutton, Barto - 강화 학습을 읽으십시오. ns에 대한 관점을 약간 바꾸십시오. Aleksey Terentev 2018.02.12 07:11 #6682 그리고리 쇼닌 : 나는 마침내 국회의 도움으로 특정 사건을 예측하려는 시도를 확신하게 되었다. 저것들. 선생님과 함께 배우는 것은 아무 것도 가져오지 않습니다. 선생님 없이 배우는 방향으로 생각합니다. 자기 조직화 지도가 떠오릅니다. 출력 클래스를 지정하지 않고 데이터를 클래스로 분할할 수 있습니다. 수업을 받으면 수업에서 추출할 수 있는 내용을 볼 수 있습니다. 사실, 이것은 저에게 새로운 영역입니다. 나는 사실 진부한 결론에 도달했다. TS의 구성은 패턴 검색으로 시작됩니다. 제가 제안한 방법은 그 방법 중 하나입니다. 역사를 시각적으로 연구할 수 있습니다. 이것은 오랫동안 해 온 방법입니다. 그래서 헤드숄더 등이 등장했다. 하지만 저는 여전히 프로그래머이고 패턴을 찾기 위한 알고리즘을 찾고 싶습니다. 저것들. 모든 것을 프로그래밍 방식의 검색으로 줄이십시오. 이 주제에 대한 자료를 찾으려는 시도는 결과를 내지 못했습니다. 신경망인지 아닌지는 중요하지 않습니다. 거래의 의미는 이익이며 그것을 얻기 위해 어떤 방법을 사용하는지는 중요하지 않습니다. 그러나 반복합니다. 모든 것은 패턴 검색에서 시작됩니다. 선생님의 질도 보세요. 많은 것이 그에게 달려 있습니다. 비슷한 결과를 얻기 위해 신호, 활성화 함수, 네트워크 훈련 방법 등을 선택하는 데 많은 시간을 보냈습니다. 이제 예측의 품질이 놀랍습니다. (어두운 - 신호, 밝은 예보) [삭제] 2018.02.12 08:01 #6683 알렉세이 테렌테프 : 선생님의 질도 보세요. 많은 것이 그에게 달려 있습니다. 비슷한 결과를 얻기 위해 신호, 활성화 함수, 네트워크 훈련 방법 등을 선택하는 데 많은 시간을 보냈습니다. 이제 예측의 품질이 놀랍습니다. (어두운 - 신호, 밝은 예보) 봇의 백테스트와 포워드는 어떻습니까? Aleksei Kuznetsov 2018.02.12 08:19 #6684 알렉세이 테렌테프 : 선생님의 질도 보세요. 많은 것이 그에게 달려 있습니다. 비슷한 결과를 얻기 위해 신호, 활성화 함수, 네트워크 훈련 방법 등을 선택하는 데 많은 시간을 보냈습니다. 이제 예측의 품질이 놀랍습니다. (어두운 - 신호, 밝은 예보) 그리고 신호를 보는 것이 훨씬 더 흥미 롭습니다) [삭제] 2018.02.12 08:56 #6685 다시 계산할 때 왼쪽 모서리의 표시기 값이 깜박일 수 있는 이유를 아는 사람이 있습니까? 화이팅: 애니메이션 GIF Mykola Demko 2018.02.12 09:05 #6686 막심 드미트리예프스키 : 다시 계산할 때 왼쪽 모서리의 표시기 값이 깜박일 수 있는 이유를 아는 사람이 있습니까? 화이팅: 애니메이션 GIF 코드를 보여주세요. [삭제] 2018.02.12 09:19 #6687 확인해야 하는 경우 핸들을 평소와 같이 기록할 수 있습니다. Renat Akhtyamov 2018.02.12 09:20 #6688 막심 드미트리예프스키 : 다시 계산할 때 왼쪽 모서리의 표시기 값이 깜박일 수 있는 이유를 아는 사람이 있습니까? 화이팅: 애니메이션 GIF 계산을 위해 시계열 막대를 하나씩 가져간 것이 아니라 하나씩 가져왔을 때 발생했습니다. 5-rk에서 자연스럽게, 4-ke에서 - 규범 ) [삭제] 2018.02.12 09:21 #6689 레나트 아크티아모프 : 계산을 위해 시계열 막대를 하나씩 가져간 것이 아니라 하나씩 가져왔을 때 발생했습니다. ) 하나를 통해 어떻게? Renat Akhtyamov 2018.02.12 09:22 #6690 막심 드미트리예프스키 : 하나를 통해 어떻게? i=i+2가 아니라 i++ 1...662663664665666667668669670671672673674675676...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 마침내 국회의 도움으로 특정 사건을 예측하려는 시도를 확신하게 되었다. 저것들. 선생님과 함께 배우는 것은 아무 것도 가져오지 않습니다. 선생님 없이 배우는 방향으로 생각합니다. 자기 조직화 지도가 떠오릅니다. 출력 클래스를 지정하지 않고 데이터를 클래스로 분할할 수 있습니다. 수업을 받으면 수업에서 추출할 수 있는 내용을 볼 수 있습니다. 사실, 이것은 저에게 새로운 영역입니다. 나는 사실 진부한 결론에 도달했다. TS의 구성은 패턴 검색으로 시작됩니다. 제가 제안한 방법은 그 방법 중 하나입니다. 역사를 시각적으로 연구할 수 있습니다. 이것은 오랫동안 해 온 방법입니다. 그래서 헤드숄더 등이 등장했다. 하지만 저는 여전히 프로그래머이고 패턴을 찾기 위한 알고리즘을 찾고 싶습니다. 저것들. 모든 것을 프로그래밍 방식의 검색으로 줄이십시오. 이 주제에 대한 자료를 찾으려는 시도는 결과를 내지 못했습니다. 신경망인지 아닌지는 중요하지 않습니다. 거래의 의미는 이익이며 그것을 얻기 위해 어떤 방법을 사용하는지는 중요하지 않습니다. 그러나 반복합니다. 모든 것은 패턴 검색에서 시작됩니다.
Sutton, Barto - 강화 학습을 읽으십시오. ns에 대한 관점을 약간 바꾸십시오.
나는 마침내 국회의 도움으로 특정 사건을 예측하려는 시도를 확신하게 되었다. 저것들. 선생님과 함께 배우는 것은 아무 것도 가져오지 않습니다. 선생님 없이 배우는 방향으로 생각합니다. 자기 조직화 지도가 떠오릅니다. 출력 클래스를 지정하지 않고 데이터를 클래스로 분할할 수 있습니다. 수업을 받으면 수업에서 추출할 수 있는 내용을 볼 수 있습니다. 사실, 이것은 저에게 새로운 영역입니다. 나는 사실 진부한 결론에 도달했다. TS의 구성은 패턴 검색으로 시작됩니다. 제가 제안한 방법은 그 방법 중 하나입니다. 역사를 시각적으로 연구할 수 있습니다. 이것은 오랫동안 해 온 방법입니다. 그래서 헤드숄더 등이 등장했다. 하지만 저는 여전히 프로그래머이고 패턴을 찾기 위한 알고리즘을 찾고 싶습니다. 저것들. 모든 것을 프로그래밍 방식의 검색으로 줄이십시오. 이 주제에 대한 자료를 찾으려는 시도는 결과를 내지 못했습니다. 신경망인지 아닌지는 중요하지 않습니다. 거래의 의미는 이익이며 그것을 얻기 위해 어떤 방법을 사용하는지는 중요하지 않습니다. 그러나 반복합니다. 모든 것은 패턴 검색에서 시작됩니다.
비슷한 결과를 얻기 위해 신호, 활성화 함수, 네트워크 훈련 방법 등을 선택하는 데 많은 시간을 보냈습니다. 이제 예측의 품질이 놀랍습니다. (어두운 - 신호, 밝은 예보)
선생님의 질도 보세요. 많은 것이 그에게 달려 있습니다.
비슷한 결과를 얻기 위해 신호, 활성화 함수, 네트워크 훈련 방법 등을 선택하는 데 많은 시간을 보냈습니다. 이제 예측의 품질이 놀랍습니다. (어두운 - 신호, 밝은 예보)
봇의 백테스트와 포워드는 어떻습니까?
선생님의 질도 보세요. 많은 것이 그에게 달려 있습니다.
비슷한 결과를 얻기 위해 신호, 활성화 함수, 네트워크 훈련 방법 등을 선택하는 데 많은 시간을 보냈습니다. 이제 예측의 품질이 놀랍습니다. (어두운 - 신호, 밝은 예보)
다시 계산할 때 왼쪽 모서리의 표시기 값이 깜박일 수 있는 이유를 아는 사람이 있습니까? 화이팅: 애니메이션 GIF
다시 계산할 때 왼쪽 모서리의 표시기 값이 깜박일 수 있는 이유를 아는 사람이 있습니까? 화이팅: 애니메이션 GIF
코드를 보여주세요.
다시 계산할 때 왼쪽 모서리의 표시기 값이 깜박일 수 있는 이유를 아는 사람이 있습니까? 화이팅: 애니메이션 GIF
계산을 위해 시계열 막대를 하나씩 가져간 것이 아니라 하나씩 가져왔을 때 발생했습니다.
5-rk에서 자연스럽게, 4-ke에서 - 규범
)
계산을 위해 시계열 막대를 하나씩 가져간 것이 아니라 하나씩 가져왔을 때 발생했습니다.
)
하나를 통해 어떻게?
하나를 통해 어떻게?