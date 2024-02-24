트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 669

새 코멘트
[삭제]  
그리고리 쇼닌 :
나는 마침내 국회의 도움으로 특정 사건을 예측하려는 시도를 확신하게 되었다. 저것들. 선생님과 함께 배우는 것은 아무 것도 가져오지 않습니다. 선생님 없이 배우는 방향으로 생각합니다. 자기 조직화 지도가 떠오릅니다. 출력 클래스를 지정하지 않고 데이터를 클래스로 분할할 수 있습니다. 수업을 받으면 수업에서 추출할 수 있는 내용을 볼 수 있습니다. 사실, 이것은 저에게 새로운 영역입니다. 나는 사실 진부한 결론에 도달했다. TS의 구성은 패턴 검색으로 시작됩니다. 제가 제안한 방법은 그 방법 중 하나입니다. 역사를 시각적으로 연구할 수 있습니다. 이것은 오랫동안 해 온 방법입니다. 그래서 헤드숄더 등이 등장했다. 하지만 저는 여전히 프로그래머이고 패턴을 찾기 위한 알고리즘을 찾고 싶습니다. 저것들. 모든 것을 프로그래밍 방식의 검색으로 줄이십시오. 이 주제에 대한 자료를 찾으려는 시도는 결과를 내지 못했습니다. 신경망인지 아닌지는 중요하지 않습니다. 거래의 의미는 이익이며 그것을 얻기 위해 어떤 방법을 사용하는지는 중요하지 않습니다. 그러나 반복합니다. 모든 것은 패턴 검색에서 시작됩니다.

Sutton, Barto - 강화 학습을 읽으십시오. ns에 대한 관점을 약간 바꾸십시오.

 
그리고리 쇼닌 :
나는 마침내 국회의 도움으로 특정 사건을 예측하려는 시도를 확신하게 되었다. 저것들. 선생님과 함께 배우는 것은 아무 것도 가져오지 않습니다. 선생님 없이 배우는 방향으로 생각합니다. 자기 조직화 지도가 떠오릅니다. 출력 클래스를 지정하지 않고 데이터를 클래스로 분할할 수 있습니다. 수업을 받으면 수업에서 추출할 수 있는 내용을 볼 수 있습니다. 사실, 이것은 저에게 새로운 영역입니다. 나는 사실 진부한 결론에 도달했다. TS의 구성은 패턴 검색으로 시작됩니다. 제가 제안한 방법은 그 방법 중 하나입니다. 역사를 시각적으로 연구할 수 있습니다. 이것은 오랫동안 해 온 방법입니다. 그래서 헤드숄더 등이 등장했다. 하지만 저는 여전히 프로그래머이고 패턴을 찾기 위한 알고리즘을 찾고 싶습니다. 저것들. 모든 것을 프로그래밍 방식의 검색으로 줄이십시오. 이 주제에 대한 자료를 찾으려는 시도는 결과를 내지 못했습니다. 신경망인지 아닌지는 중요하지 않습니다. 거래의 의미는 이익이며 그것을 얻기 위해 어떤 방법을 사용하는지는 중요하지 않습니다. 그러나 반복합니다. 모든 것은 패턴 검색에서 시작됩니다.
선생님의 질도 보세요. 많은 것이 그에게 달려 있습니다.
123
비슷한 결과를 얻기 위해 신호, 활성화 함수, 네트워크 훈련 방법 등을 선택하는 데 많은 시간을 보냈습니다. 이제 예측의 품질이 놀랍습니다. (어두운 - 신호, 밝은 예보)
[삭제]  
알렉세이 테렌테프 :
선생님의 질도 보세요. 많은 것이 그에게 달려 있습니다.

비슷한 결과를 얻기 위해 신호, 활성화 함수, 네트워크 훈련 방법 등을 선택하는 데 많은 시간을 보냈습니다. 이제 예측의 품질이 놀랍습니다. (어두운 - 신호, 밝은 예보)

봇의 백테스트와 포워드는 어떻습니까?

 
알렉세이 테렌테프 :
선생님의 질도 보세요. 많은 것이 그에게 달려 있습니다.

비슷한 결과를 얻기 위해 신호, 활성화 함수, 네트워크 훈련 방법 등을 선택하는 데 많은 시간을 보냈습니다. 이제 예측의 품질이 놀랍습니다. (어두운 - 신호, 밝은 예보)
그리고 신호를 보는 것이 훨씬 더 흥미 롭습니다)
[삭제]  

다시 계산할 때 왼쪽 모서리의 표시기 값이 깜박일 수 있는 이유를 아는 사람이 있습니까? 화이팅: 애니메이션 GIF


 
막심 드미트리예프스키 :

다시 계산할 때 왼쪽 모서리의 표시기 값이 깜박일 수 있는 이유를 아는 사람이 있습니까? 화이팅: 애니메이션 GIF


코드를 보여주세요.

[삭제]  
확인해야 하는 경우 핸들을 평소와 같이 기록할 수 있습니다.
 
막심 드미트리예프스키 :

다시 계산할 때 왼쪽 모서리의 표시기 값이 깜박일 수 있는 이유를 아는 사람이 있습니까? 화이팅: 애니메이션 GIF

계산을 위해 시계열 막대를 하나씩 가져간 것이 아니라 하나씩 가져왔을 때 발생했습니다.

5-rk에서 자연스럽게, 4-ke에서 - 규범

)

[삭제]  
레나트 아크티아모프 :

계산을 위해 시계열 막대를 하나씩 가져간 것이 아니라 하나씩 가져왔을 때 발생했습니다.

)

하나를 통해 어떻게?

 
막심 드미트리예프스키 :

하나를 통해 어떻게?

i=i+2가 아니라 i++
1...662663664665666667668669670671672673674675676...3399
새 코멘트