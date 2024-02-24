트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 671 1...664665666667668669670671672673674675676677678...3399 새 코멘트 Yuriy Asaulenko 2018.02.12 10:56 #6701 막심 드미트리예프스키 : 그래서 MT에는 교환 수단이 있고 아무 문제가 없습니다. 다른 시스템에서 시스템을 테스트합니다) 그리고 최근에야 다중 통화를 의미 있게 다루기 시작했습니다 일반적으로 다중 통화는 MO에 등록됩니다. 징후는 정말 근본적으로 정당화됩니다 Forex 딜러도 교환 수단을 가지고 있습니다. 그러나 Forex는 시장이 아니라 시장과 거래의 모방입니다. 이해 상충이 있습니다: 상인-딜러. 딜러는 힘들게 번 돈으로 귀하와 계약을 맺습니다. 그의 수입은 상인의 손실입니다. 시장에는 그러한 갈등이 없습니다. 당신이 이기고 지는 것은 브로커에게 아무런 차이가 없습니다. 교환 단말기로서의 MT에 관해서는 이것은 여전히 미해결 질문입니다. 어쨌든 브로커(및 거래자)는 서두르지 않습니다. [삭제] 2018.02.12 10:58 #6702 유리 아사울렌코 : Forex 딜러에게도 교환 도구가 있습니다. 그러나 Forex는 시장이 아니라 시장과 거래의 모방입니다. 이해 상충이 있습니다: 상인-딜러. 딜러는 힘들게 번 돈으로 귀하와 계약을 맺습니다. 그의 수입은 상인의 손실입니다. 시장에는 그러한 갈등이 없습니다. 당신이 이기고 지는 것은 브로커에게 아무런 차이가 없습니다. 교환 단말기로서의 MT에 관해서는 이것은 여전히 미해결 질문입니다. 어쨌든 중개인 (및 거래자)은 서두르지 않습니다. 많은 사람들이 이미 러시아 터미널에 갔고 미국과 유럽 터미널에 충분한 터미널이 있으며 모든 사람이 자신의 터미널을 가지고 있으며 터미널 요금을 주저하지 않습니다. 나는 거기에 도달하는 것이 쉽지 않다고 생각한다 Yuriy Asaulenko 2018.02.12 11:05 #6703 막심 드미트리예프스키 : 많은 사람들이 이미 러시아 터미널을 통과 했으며 미국 및 유럽 터미널에는 충분한 터미널이 있으며 각각에는 자체 터미널이 있습니다. 나는 거기에 도달하는 것이 쉽지 않다고 생각한다 브로커가 3명 있는 것 같다.) 어디가 많니? 그리고 전환하지 않고 다른 단말기와 함께 사용합니다. 나는 MT가 좋은 Forex 터미널이라는 데 동의합니다(우리가 가지고 있는 것 중 최고). 그러나 증권 거래소를 위해 나는 그것을 사용하지 않을 것입니다. 그리고 그것은 속도에 관한 것이 아닙니다. 여기서 MT는 전혀 나쁘지 않습니다. 교환을 위한 기능은 분명히 충분하지 않습니다. 일부 외국 상품은 이미 러시아 증권 거래소에서 거래되고 있습니다. 그리고 통화 및 귀금속 측면에서 Forex에 있는 것과 완전히 동일합니다. 통화의 경우 여전히 더 적은 쌍이 있습니다. 위협 그건 그렇고, CME 등에서는 돌파할 필요가 없습니다. 커미션이 아주 좋습니다. 터미널 및 일부 브로커에 대한 ZY2 수수료는 당사에서 가져갑니다. 이미 300 r / 월. 이것은 최대 1개이며 그다지 좋지 않은 거래입니다.) 무료로 어드바이저를 작성해 드립니다 엘리트 지표 :) 선택의 고통 [삭제] 2018.02.12 11:22 #6704 유리 아사울렌코 : 브로커가 3명 있는 것 같다.) 어디가 많니? 그리고 전환하지 않고 다른 단말기와 함께 사용합니다. 나는 MT가 좋은 Forex 터미널이라는 데 동의합니다(우리가 가지고 있는 것 중 최고). 그러나 증권 거래소를 위해 나는 그것을 사용하지 않을 것입니다. 그리고 그것은 속도에 관한 것이 아닙니다. 여기서 MT는 나쁘지 않습니다. 교환을 위한 기능은 분명히 충분하지 않습니다. 일부 외국 상품은 이미 러시아 증권 거래소에서 거래되고 있습니다. 그리고 통화 및 귀금속 측면에서 Forex에 있는 것과 완전히 동일합니다. 통화의 경우 여전히 더 적은 쌍이 있습니다. 위협 그건 그렇고, CME 등에서는 돌파할 필요가 없습니다. 커미션이 아주 좋습니다. ЗЫ2 터미널 및 브로커에 대한 지불은 당사에서 받습니다. 이미 300 r / 월. 이것은 최대 1개이며 그다지 좋지 않은 거래입니다.) 많은 비열한 거래자 유동성에 대한 러시아의 영원한 문제, 통화 선물에서도 유로는 훨씬 적으며 나머지는 구멍에 불과합니다. 실제로 러시아에서는 RTS와 SI에서만 스캘핑을 거래하는 것이 정상입니다. Grigoriy Chaunin 2018.02.12 11:43 #6705 러시아 MT에서 알고리즘 거래에 대한 대안은 없습니다. 빠른 UG. 나는 유료와 무료 모두 많은 터미널을 보았다. 그들의 문제가 무엇인지 아십니까? 버그가 심하거나 적절한 문서가 없거나 확장할 수 없습니다. 아무도 필요로 하지 않는 표준 지표 세트입니다. 따라서 단점도 있지만 MT에 대한 대안은 없습니다. 나는 거의 나 자신을 위한 터미널을 쓰기 시작했습니다. 사실, 쓰기 시작하면 거래를 잊을 수 있습니다. MT의 강점이 무엇인지 아십니까? 순방향 테스트가 있는 테스터에서. 전략을 시각적으로 테스트하는 것은 매우 어렵습니다. 데모에는 많은 시간이 소요됩니다. 이제 남은 것은 테스터 뿐입니다. 그래서 프로그래밍을 배우십시오. 사실, 이것은 성공적인 거래에 충분하지 않습니다. [삭제] 2018.02.12 13:17 #6706 Infuriates)) 캠페인 시스템 2 번도 폐기해야하며 마지막 시스템은 유지됩니다. 나는 나무의 수로 실험할 것이고 그것으로 충분하다 Yuriy Asaulenko 2018.02.12 13:26 #6707 그리고리 쇼닌 : 러시아 MT에서 알고리즘 거래에 대한 대안은 없습니다. 빠른 UG. 나는 유료와 무료 모두 많은 터미널을 보았다. 그들의 문제가 무엇인지 아십니까? 버그가 심하거나 적절한 문서가 없거나 확장할 수 없습니다. 아무도 필요로 하지 않는 표준 지표 세트입니다. 따라서 단점도 있지만 MT에 대한 대안은 없습니다. 나는 거의 나 자신을 위한 터미널을 쓰기 시작했습니다. 사실, 쓰기 시작하면 거래를 잊을 수 있습니다. MT의 강점이 무엇인지 아십니까? 순방향 테스트가 있는 테스터에서. 전략을 시각적으로 테스트하는 것은 매우 어렵습니다. 데모에는 많은 시간이 소요됩니다. 이제 테스터만 남았습니다. 그래서 프로그래밍을 배우십시오. 사실, 이것은 성공적인 거래에 충분하지 않습니다. 모르겠어. 나는 시각적 환경(R과 같은 것)에서 테스터와 함께 테스트합니다. 테스트 후 통계, 그래프, 3차원 그래프 등 무엇이든 계산할 수 있습니다. 플레이 과정에서 테스트 알고리즘 자체가 변경될 수 있습니다. 틱, 예, 아니오, 최소 1분. 그러나 진드기는 특별히 필요하지 않으며 스캘핑 전략에도 몇 분이면 충분합니다. [삭제] 2018.02.12 13:44 #6708 유리 아사울렌코 : 모르겠어. 나는 시각적 환경(R과 같은 것)에서 테스터와 함께 테스트합니다. 테스트 후 통계, 그래프, 3차원 그래프 등 무엇이든 계산할 수 있습니다. 플레이 과정에서 테스트 알고리즘 자체가 변경될 수 있습니다. 틱, 예, 아니오, 최소 1분. 그러나 진드기는 특별히 필요하지 않으며 스캘핑 전략에도 몇 분이면 충분합니다. 유리, 누가 무엇을 하는지는 모두 흥미롭지 않습니다 .. 더 나은 아이디어를 던집니다 :)) Yuriy Asaulenko 2018.02.12 14:14 #6709 막심 드미트리예프스키 : 유리, 누가 무엇을 하는지는 모두 흥미롭지 않습니다 .. 더 나은 아이디어를 던집니다 :)) 그러나 어쨌든, 당신은 듣지 않거나 듣지 않습니다.) 여기 에서 Grails 의 아이디어를 제거될 위험 없이 게시할 수 있습니다.) 아무도 관심을 기울이지 않을 것입니다. 모두가 프로세스에 바쁘기 때문입니다. .) 나는 또한 어떻게 든 그 과정에 더 관심이 있다고 말해야합니다. 글쎄, 여기에 결과가 있습니다. 이제 슬프게도 hurdy-gurdy를 켜고 끕니다. 어. 6년이 끝날 무렵, Hu Zhou는 사냥 기술의 본질을 꿰뚫어본 것처럼 보였습니다. 먹이가 아니라 개념 자체가 그에게 중요한 것이되었습니다. (와 함께) 이론부터 실습까지 FXAnt EA 많은 사람들에게 흥미로운 주제: Alexander_K2 2018.02.12 14:28 #6710 유리 아사울렌코 : 그러나 어쨌든, 당신은 듣지 않거나 듣지 않습니다.) 여기에서 Grails의 아이디어를 빼앗길 위험 없이 게시할 수 있습니다.) 아무도 관심을 기울이지 않을 것입니다. 모두가 그 과정에 바쁩니다. .) 나는 또한 어떻게 든 그 과정에 더 관심이 있다고 말해야합니다. 글쎄, 여기에 결과가 있습니다. 이제 슬프게도 hurdy-gurdy를 켜고 끕니다. 어. 6년이 끝날 무렵, Hu Zhou는 사냥 기술의 본질을 꿰뚫어본 것처럼 보였습니다. 먹이가 아니라 개념 자체가 그에게 중요한 것이되었습니다. (와 함께) :))))))))))))))))) 나는 ~을 듣고있다. "이 사람이 바로 나다! 내가 바로 이 사람이다!"(c) 하지만 사실 그렇습니다. Grail 알고리즘을 깔끔하게 배치할 수 있습니다. 아무도 관심을 기울이지 않을 것입니다. 1...664665666667668669670671672673674675676677678...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그래서 MT에는 교환 수단이 있고 아무 문제가 없습니다. 다른 시스템에서 시스템을 테스트합니다) 그리고 최근에야 다중 통화를 의미 있게 다루기 시작했습니다
일반적으로 다중 통화는 MO에 등록됩니다. 징후는 정말 근본적으로 정당화됩니다
Forex 딜러도 교환 수단을 가지고 있습니다. 그러나 Forex는 시장이 아니라 시장과 거래의 모방입니다. 이해 상충이 있습니다: 상인-딜러. 딜러는 힘들게 번 돈으로 귀하와 계약을 맺습니다. 그의 수입은 상인의 손실입니다.
시장에는 그러한 갈등이 없습니다. 당신이 이기고 지는 것은 브로커에게 아무런 차이가 없습니다.
교환 단말기로서의 MT에 관해서는 이것은 여전히 미해결 질문입니다. 어쨌든 브로커(및 거래자)는 서두르지 않습니다.
많은 사람들이 이미 러시아 터미널에 갔고 미국과 유럽 터미널에 충분한 터미널이 있으며 모든 사람이 자신의 터미널을 가지고 있으며 터미널 요금을 주저하지 않습니다.
나는 거기에 도달하는 것이 쉽지 않다고 생각한다
브로커가 3명 있는 것 같다.) 어디가 많니? 그리고 전환하지 않고 다른 단말기와 함께 사용합니다. 나는 MT가 좋은 Forex 터미널이라는 데 동의합니다(우리가 가지고 있는 것 중 최고). 그러나 증권 거래소를 위해 나는 그것을 사용하지 않을 것입니다. 그리고 그것은 속도에 관한 것이 아닙니다. 여기서 MT는 전혀 나쁘지 않습니다. 교환을 위한 기능은 분명히 충분하지 않습니다.
일부 외국 상품은 이미 러시아 증권 거래소에서 거래되고 있습니다. 그리고 통화 및 귀금속 측면에서 Forex에 있는 것과 완전히 동일합니다. 통화의 경우 여전히 더 적은 쌍이 있습니다.
위협 그건 그렇고, CME 등에서는 돌파할 필요가 없습니다. 커미션이 아주 좋습니다.
터미널 및 일부 브로커에 대한 ZY2 수수료는 당사에서 가져갑니다. 이미 300 r / 월. 이것은 최대 1개이며 그다지 좋지 않은 거래입니다.)
많은 비열한 거래자
유동성에 대한 러시아의 영원한 문제, 통화 선물에서도 유로는 훨씬 적으며 나머지는 구멍에 불과합니다.
실제로 러시아에서는 RTS와 SI에서만 스캘핑을 거래하는 것이 정상입니다.
Infuriates)) 캠페인 시스템 2 번도 폐기해야하며 마지막 시스템은 유지됩니다.
나는 나무의 수로 실험할 것이고 그것으로 충분하다
러시아 MT에서 알고리즘 거래에 대한 대안은 없습니다. 빠른 UG. 나는 유료와 무료 모두 많은 터미널을 보았다. 그들의 문제가 무엇인지 아십니까? 버그가 심하거나 적절한 문서가 없거나 확장할 수 없습니다. 아무도 필요로 하지 않는 표준 지표 세트입니다. 따라서 단점도 있지만 MT에 대한 대안은 없습니다. 나는 거의 나 자신을 위한 터미널을 쓰기 시작했습니다. 사실, 쓰기 시작하면 거래를 잊을 수 있습니다. MT의 강점이 무엇인지 아십니까? 순방향 테스트가 있는 테스터에서. 전략을 시각적으로 테스트하는 것은 매우 어렵습니다. 데모에는 많은 시간이 소요됩니다. 이제 테스터만 남았습니다. 그래서 프로그래밍을 배우십시오. 사실, 이것은 성공적인 거래에 충분하지 않습니다.
모르겠어. 나는 시각적 환경(R과 같은 것)에서 테스터와 함께 테스트합니다. 테스트 후 통계, 그래프, 3차원 그래프 등 무엇이든 계산할 수 있습니다. 플레이 과정에서 테스트 알고리즘 자체가 변경될 수 있습니다.
틱, 예, 아니오, 최소 1분. 그러나 진드기는 특별히 필요하지 않으며 스캘핑 전략에도 몇 분이면 충분합니다.
유리, 누가 무엇을 하는지는 모두 흥미롭지 않습니다 .. 더 나은 아이디어를 던집니다 :))
그러나 어쨌든, 당신은 듣지 않거나 듣지 않습니다.) 여기 에서 Grails 의 아이디어를 제거될 위험 없이 게시할 수 있습니다.) 아무도 관심을 기울이지 않을 것입니다. 모두가 프로세스에 바쁘기 때문입니다. .)
나는 또한 어떻게 든 그 과정에 더 관심이 있다고 말해야합니다. 글쎄, 여기에 결과가 있습니다. 이제 슬프게도 hurdy-gurdy를 켜고 끕니다. 어.6년이 끝날 무렵, Hu Zhou는 사냥 기술의 본질을 꿰뚫어본 것처럼 보였습니다. 먹이가 아니라 개념 자체가 그에게 중요한 것이되었습니다. (와 함께)
:))))))))))))))))) 나는 ~을 듣고있다. "이 사람이 바로 나다! 내가 바로 이 사람이다!"(c)
하지만 사실 그렇습니다. Grail 알고리즘을 깔끔하게 배치할 수 있습니다. 아무도 관심을 기울이지 않을 것입니다.