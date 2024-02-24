트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 518 1...511512513514515516517518519520521522523524525...3399 새 코멘트 [삭제] 2017.11.04 12:00 #5171 유리 아사울렌코 : 국회 입구가 유감스럽지 않다면 여전히 Mashki 사이에 삼각주를 밀어 넣을 수 있습니다. 시그모이드를 통해 델타를 건너뛰고 0.5를 빼서 0으로 만들 수 있습니다. 그건 그렇고 , 이동에서 파생 상품을 제공하는 것은 의미가 없습니다. 다른 지연으로 증분을 줄 수 있습니다. 추세를 설명할 뿐입니다. Yuriy Asaulenko 2017.11.04 12:03 #5172 막심 드미트리예프스키 : 그건 그렇고, 이동에서 파생 상품을 제공하는 것은 의미가 없습니다. 다른 지연으로 증분을 줄 수 있습니다. 추세를 설명합니다. 파생상품은 추세의 방향을 보여줍니다. 2 MA의 도함수와 그 차이는 시스템의 상태를 완전히 설명합니다. 스레드를 직접 요청하셨습니다.) 그러면 국회에서 알아서 해결합니다. 그러나 그것은 당신에게 달려 있습니다.) [삭제] 2017.11.04 12:06 #5173 유리 아사울렌코 : 파생상품은 추세의 방향을 보여줍니다. 2 MA의 도함수와 그 차이는 시스템의 상태를 완전히 설명합니다. 그러나 그것은 당신에게 달려 있습니다.) 예, 하지만 50개의 입력을 제공하고 싶습니다. 예를 들어 각 입력에 대해 증분을 1 bar 뒤로 이동합니다. 저것들. 모델은 추세 구성 요소의 변화를 고려합니다. 다른 기간으로 더 많이 증분할수록 모든 움직임을 더 완벽하게 설명할 수 있습니다. 3번이면 충분하다고 생각합니다. 저것들. 총 50 * 3개의 입력이 있을 것입니다 .. 또는 250 * 3 .. 어떤 작은 것들 :D Yuriy Asaulenko 2017.11.04 12:13 #5174 막심 드미트리예프스키 : 예, 하지만 50개의 입력을 제공하고 싶습니다. 예를 들어 각 입력에 대해 증분을 1 bar 뒤로 이동합니다. 저것들. 모델은 추세 구성 요소의 변화를 고려합니다. 국회에 너무 많은 부담을 가할 필요는 없고, 기본적으로 하는 것은 스스로 준비하고 그 결과를 국회에 제출하는 것이 낫다는 생각입니다. NN 자체도 단순화되었으며 기본 논리로 해결할 수 있는 것보다 더 흥미로운 작업을 위해 리소스가 확보됩니다. 그리고 일반적인 Mashki는 훌륭한 추세 지표 이며, 국회가 그 결과를 처리하도록 하고 누가 무엇을 알고 있는지 발명하지 않습니다. [삭제] 2017.11.04 12:16 #5175 유리 아사울렌코 : 국회에 너무 많은 부담을 가할 필요는 없고, 기본적으로 하는 것은 스스로 준비하여 국회에 제출하는 것이 낫다는 생각입니다. NN 자체도 단순화되었으며 기본 논리로 해결할 수 있는 것보다 더 흥미로운 작업을 위해 리소스가 확보됩니다. 그리고 일반적인 Mashki는 훌륭한 추세 지표 이며, 국회가 그 결과를 처리하도록 하고 누가 무엇을 알고 있는지 발명하지 않습니다. 이것저것 해보고 결과를 올리겠습니다. 동종 데이터를 제출할 때 입력과 출력의 상관 관계가 잘 나타나는 순간도 있습니다. Yuriy Asaulenko 2017.11.04 12:27 #5176 막심 드미트리예프스키 : 동종 데이터를 제출할 때 입력과 출력의 상관 관계가 잘 나타나는 순간도 있습니다. 무슨 내용인지 이해하지 못하셨나요? 악기에서 모든 것은 모든 것과 상관관계가 있습니다. 그리고 이것은 불가피하기 때문입니다. 모든 것은 동일한 데이터에서 동일한 시계열 의 변환을 통해 얻습니다. [삭제] 2017.11.04 12:34 #5177 유리 아사울렌코 : 무슨 내용인지 이해하지 못하셨나요? 악기에서 모든 것은 모든 것과 상관관계가 있습니다. 그리고 이것은 불가피하기 때문입니다. 모든 것은 동일한 데이터에서 동일한 시계열의 변환을 통해 얻습니다. 음, 사실, 그렇습니다. 문제는 아마도 상관 관계의 강도일 것입니다. Mihail Marchukajtes 2017.11.04 18:15 #5178 여러분, 데이터의 인과 관계를 잊지 마십시오. 대기 + 거래량 + 델타 + ROI. 그러면 모든 TC가 사실이 됩니다. 이 링크 에 주의하십시오. 나는 매우 감사하게 될 것입니다 :-) FXlab лаборатория форекс | ВКонтакте vk.com Показать все 6 комментариев Turbo, тут есть чёткая грань, мм - всего лишь часть ТС, система подразумевает точное описание условий для входа, в случае гармоники - точка Д паттерна, в случае тс на машках - пересечение ма на разных периодах, в случае уровневой тс - отбои от уровней, в случае прайсэкшн - комбинации свечей, а так же описывает тс... Yuriy Asaulenko 2017.11.04 18:28 #5179 마이클 마르쿠카이테스 : 여러분, 데이터의 인과 관계를 잊지 마십시오. 대기 + 거래량 + 델타 + ROI. 그러면 모든 TC가 사실이 됩니다. 이 링크 에 주의하십시오. 나는 매우 감사하게 될 것입니다 :-) 이것은 말도 안되는 소리입니다. 전혀. 확실히 주제에서 벗어났습니다.) Mihail Marchukajtes 2017.11.04 18:46 #5180 유리 아사울렌코 : 이것은 말도 안되는 소리입니다. 전혀. 확실히 주제에서 벗어났습니다.) 무슨 주제???? 친구야.. 누구니??? 그냥 당신이 여기에서 처음이고 저를 모르는 것일 수도 있습니다. 나는 또한 일반적으로 AI를하고 있습니다. .... 그래서 당신은 왜 이러는 ... tony.. 여기에서 ... :- ) 나는 원칙적으로 친절하고 여기에서 하는 모든 것은 데이터가 가격의 이유일 때만 작동합니다. 그런 다음 모든 TS는 예측보다 최소 1, 최소 15바 앞의 강타와 함께 작동합니다(물론 15는 1보다 나쁠 것이지만 요점은 아닙니다). NOT 에센스... 에센스... OI가 있는 RTS 인덱스. 볼륨감으로.... 그리고 문제는 해결되었습니다. ANY, 심지어 예측, 심지어 분류까지. 무슨 말을 하고 싶었어??? 당신의 자신의 말로, 내 사랑 ... 새로운 아이디어 시스템 게시됨 Ubzen 시스템 개발 프로세스 MT5에 잠금 장치가 필요합니까? 1...511512513514515516517518519520521522523524525...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
국회 입구가 유감스럽지 않다면 여전히 Mashki 사이에 삼각주를 밀어 넣을 수 있습니다. 시그모이드를 통해 델타를 건너뛰고 0.5를 빼서 0으로 만들 수 있습니다.
그건 그렇고 , 이동에서 파생 상품을 제공하는 것은 의미가 없습니다. 다른 지연으로 증분을 줄 수 있습니다. 추세를 설명할 뿐입니다.
그건 그렇고, 이동에서 파생 상품을 제공하는 것은 의미가 없습니다. 다른 지연으로 증분을 줄 수 있습니다. 추세를 설명합니다.
파생상품은 추세의 방향을 보여줍니다. 2 MA의 도함수와 그 차이는 시스템의 상태를 완전히 설명합니다. 스레드를 직접 요청하셨습니다.) 그러면 국회에서 알아서 해결합니다.
그러나 그것은 당신에게 달려 있습니다.)
파생상품은 추세의 방향을 보여줍니다. 2 MA의 도함수와 그 차이는 시스템의 상태를 완전히 설명합니다.
그러나 그것은 당신에게 달려 있습니다.)
예, 하지만 50개의 입력을 제공하고 싶습니다. 예를 들어 각 입력에 대해 증분을 1 bar 뒤로 이동합니다. 저것들. 모델은 추세 구성 요소의 변화를 고려합니다.
다른 기간으로 더 많이 증분할수록 모든 움직임을 더 완벽하게 설명할 수 있습니다. 3번이면 충분하다고 생각합니다.
저것들. 총 50 * 3개의 입력이 있을 것입니다 .. 또는 250 * 3 .. 어떤 작은 것들 :D
예, 하지만 50개의 입력을 제공하고 싶습니다. 예를 들어 각 입력에 대해 증분을 1 bar 뒤로 이동합니다. 저것들. 모델은 추세 구성 요소의 변화를 고려합니다.
국회에 너무 많은 부담을 가할 필요는 없고, 기본적으로 하는 것은 스스로 준비하고 그 결과를 국회에 제출하는 것이 낫다는 생각입니다.
NN 자체도 단순화되었으며 기본 논리로 해결할 수 있는 것보다 더 흥미로운 작업을 위해 리소스가 확보됩니다. 그리고 일반적인 Mashki는 훌륭한 추세 지표 이며, 국회가 그 결과를 처리하도록 하고 누가 무엇을 알고 있는지 발명하지 않습니다.
국회에 너무 많은 부담을 가할 필요는 없고, 기본적으로 하는 것은 스스로 준비하여 국회에 제출하는 것이 낫다는 생각입니다.
NN 자체도 단순화되었으며 기본 논리로 해결할 수 있는 것보다 더 흥미로운 작업을 위해 리소스가 확보됩니다. 그리고 일반적인 Mashki는 훌륭한 추세 지표 이며, 국회가 그 결과를 처리하도록 하고 누가 무엇을 알고 있는지 발명하지 않습니다.
이것저것 해보고 결과를 올리겠습니다.
동종 데이터를 제출할 때 입력과 출력의 상관 관계가 잘 나타나는 순간도 있습니다.
동종 데이터를 제출할 때 입력과 출력의 상관 관계가 잘 나타나는 순간도 있습니다.
무슨 내용인지 이해하지 못하셨나요?
악기에서 모든 것은 모든 것과 상관관계가 있습니다. 그리고 이것은 불가피하기 때문입니다. 모든 것은 동일한 데이터에서 동일한 시계열 의 변환을 통해 얻습니다.
무슨 내용인지 이해하지 못하셨나요?
악기에서 모든 것은 모든 것과 상관관계가 있습니다. 그리고 이것은 불가피하기 때문입니다. 모든 것은 동일한 데이터에서 동일한 시계열의 변환을 통해 얻습니다.
음, 사실, 그렇습니다. 문제는 아마도 상관 관계의 강도일 것입니다.
여러분, 데이터의 인과 관계를 잊지 마십시오. 대기 + 거래량 + 델타 + ROI. 그러면 모든 TC가 사실이 됩니다. 이 링크 에 주의하십시오. 나는 매우 감사하게 될 것입니다 :-)
여러분, 데이터의 인과 관계를 잊지 마십시오. 대기 + 거래량 + 델타 + ROI. 그러면 모든 TC가 사실이 됩니다. 이 링크 에 주의하십시오. 나는 매우 감사하게 될 것입니다 :-)
이것은 말도 안되는 소리입니다. 전혀. 확실히 주제에서 벗어났습니다.)
무슨 주제???? 친구야.. 누구니???
그냥 당신이 여기에서 처음이고 저를 모르는 것일 수도 있습니다. 나는 또한 일반적으로 AI를하고 있습니다. .... 그래서 당신은 왜 이러는 ... tony.. 여기에서 ... :- )
나는 원칙적으로 친절하고 여기에서 하는 모든 것은 데이터가 가격의 이유일 때만 작동합니다. 그런 다음 모든 TS는 예측보다 최소 1, 최소 15바 앞의 강타와 함께 작동합니다(물론 15는 1보다 나쁠 것이지만 요점은 아닙니다). NOT 에센스... 에센스... OI가 있는 RTS 인덱스. 볼륨감으로.... 그리고 문제는 해결되었습니다. ANY, 심지어 예측, 심지어 분류까지.
무슨 말을 하고 싶었어??? 당신의 자신의 말로, 내 사랑 ...