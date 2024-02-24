트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 517 1...510511512513514515516517518519520521522523524...3399 새 코멘트 Aleksei Kuznetsov 2017.11.03 22:40 #5161 막심 드미트리예프스키 : 어쩌면 누군가가 탐닉하기를 원할 수도 있습니다. 숲은 증분으로 훈련되며 앞으로 1바에 대한 예측을 제공합니다. 설정은 훈련 깊이, 증분 지연 및 항목 수를 설정합니다(각각의 새 항목은 1bar씩 뒤로 시프트됨). 그런 다음 현재 가격 에서 예측 값을 뺍니다. 히스토그램은 각각의 새 막대에 대해서만 그려지며 시각화 도우미에서 보았습니다. 즉시 말해 - 오류율은 얼마입니까? [삭제] 2017.11.03 22:43 #5162 도서관 : 즉시 말해 - 오류율은 얼마입니까? 오류를 보지 않고 히스토그램을보고 기간을 변경했습니다. 크게 느껴지고, 훈련 샘플이 많아져도 많이 줄어들지는 않습니다.. 하지만 나중에 z-score를 완성해서 봇을 통해 바로 확인해보도록 하겠습니다. 사실, 이 프레임워크에 증분뿐만 아니라 무엇이든 넣을 수 있습니다. 증분에 대해 약간의 지연을 설정하면(여기서는 1), 자주 예측하는 것 같습니다. 히스토그램의 각 열은 다음에 대한 예측입니다. 술집. 0보다 작음 - 매수, 높음 - 매도. 글쎄, 값은 몇 점의 상승/하락이 예상되는지입니다. 백테스트에서 훌륭한 EA! 파이썬으로 거래하기 도움이 필요하다 [삭제] 2017.11.03 23:04 #5163 그건 그렇고, 누군가가 추세 구성 요소 +를 모델에 증분에 추가하는 방법에 대한 제안이 있다면 감사할 것입니다. 이것은 강한 장기 추세에 대한 예측을 약간 향상시킬 것입니다(플랫에서 잘 예측함) Yuriy Asaulenko 2017.11.03 23:19 #5164 막심 드미트리예프스키 : 그건 그렇고, 누군가가 추세 구성 요소 +를 모델에 증분에 추가하는 방법에 대한 제안이 있다면 감사할 것입니다. 이것은 강한 장기 추세에 대한 예측을 약간 향상시킬 것입니다(플랫에서 잘 예측함) 적절한 Mashka의 파생물을 추가하면 행복이있을 것입니다.) 위협 또는 기간이 다른 Mashek 쌍의 더 나은 파생 상품. [삭제] 2017.11.03 23:36 #5165 유리 아사울렌코 : 적절한 Mashka의 파생물을 추가하면 행복이있을 것입니다.) 위협 또는 기간이 다른 Mashek 쌍의 더 나은 파생 상품. 모든 MACD? ) Yuriy Asaulenko 2017.11.03 23:39 #5166 막심 드미트리예프스키 : 모든 MACD? ) 아니요, 다른 MA에서 나온 2개의 파생 상품과 이를 국회 입력으로 가져왔습니다. MACD는 덜 유익합니다. [삭제] 2017.11.03 23:49 #5167 유리 아사울렌코 : 아니요, 다른 MA에서 나온 2개의 파생 상품과 이를 국회 입력으로 가져왔습니다. MACD는 덜 유익합니다. 조금 이따 해볼게 Yuriy Asaulenko 2017.11.03 23:57 #5168 막심 드미트리예프스키 : 조금 이따 해볼게 NS 입력에 대해 유감스럽지 않다면 여전히 Mashki 사이에 델타를 밀어 넣을 수 있습니다. 미리 시그모이드를 통해 델타를 건너뛰고 0.5를 빼서 0으로 만들 수 있습니다. [삭제] 2017.11.04 00:09 #5169 유리 아사울렌코 : NS 입력에 대해 유감스럽지 않다면 여전히 Mashki 사이에 델타를 밀어 넣을 수 있습니다. 미리 시그모이드를 통해 델타를 건너뛰고 0.5를 빼서 0으로 만들 수 있습니다. 안타까운 일이 아닙니다. 최대 500개의 항목을 입력했습니다. :) 예, 실제로 증분을 최신 유행에 연결합니다. 예를 들어 50개의 항목에 대해 50개의 연속적인 증분과 어떤 종류 또는 델타의 50개 모멘텀을 연결하고 5000-10000번 반복합니다. 최대 10분까지 계산 Yuriy Asaulenko 2017.11.04 11:59 #5170 막심 드미트리예프스키 : 안타까운 일이 아닙니다. 최대 500개의 항목을 입력했습니다. :) 그렇습니다. 예를 들어, 50개의 항목에 대해 50개의 연속적인 증분 및 일종의 델타 또는 델타의 50개 모멘텀과 같이 최신 유행에 증분을 추가하고 5000-10000번 반복합니다. 최대 10분까지 계산 그냥 추진력이 필요하지 않습니다. 꼬리로 치십시오. 결과는 실제 상태의 불확실성입니다. 1...510511512513514515516517518519520521522523524...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
어쩌면 누군가가 탐닉하기를 원할 수도 있습니다. 숲은 증분으로 훈련되며 앞으로 1바에 대한 예측을 제공합니다. 설정은 훈련 깊이, 증분 지연 및 항목 수를 설정합니다(각각의 새 항목은 1bar씩 뒤로 시프트됨). 그런 다음 현재 가격 에서 예측 값을 뺍니다. 히스토그램은 각각의 새 막대에 대해서만 그려지며 시각화 도우미에서 보았습니다.
즉시 말해 - 오류율은 얼마입니까?
오류를 보지 않고 히스토그램을보고 기간을 변경했습니다. 크게 느껴지고, 훈련 샘플이 많아져도 많이 줄어들지는 않습니다.. 하지만 나중에 z-score를 완성해서 봇을 통해 바로 확인해보도록 하겠습니다. 사실, 이 프레임워크에 증분뿐만 아니라 무엇이든 넣을 수 있습니다.
증분에 대해 약간의 지연을 설정하면(여기서는 1), 자주 예측하는 것 같습니다. 히스토그램의 각 열은 다음에 대한 예측입니다. 술집. 0보다 작음 - 매수, 높음 - 매도. 글쎄, 값은 몇 점의 상승/하락이 예상되는지입니다.
그건 그렇고, 누군가가 추세 구성 요소 +를 모델에 증분에 추가하는 방법에 대한 제안이 있다면 감사할 것입니다. 이것은 강한 장기 추세에 대한 예측을 약간 향상시킬 것입니다(플랫에서 잘 예측함)
적절한 Mashka의 파생물을 추가하면 행복이있을 것입니다.)
위협 또는 기간이 다른 Mashek 쌍의 더 나은 파생 상품.
모든 MACD? )
아니요, 다른 MA에서 나온 2개의 파생 상품과 이를 국회 입력으로 가져왔습니다. MACD는 덜 유익합니다.
조금 이따 해볼게
NS 입력에 대해 유감스럽지 않다면 여전히 Mashki 사이에 델타를 밀어 넣을 수 있습니다. 미리 시그모이드를 통해 델타를 건너뛰고 0.5를 빼서 0으로 만들 수 있습니다.
안타까운 일이 아닙니다. 최대 500개의 항목을 입력했습니다. :) 예, 실제로 증분을 최신 유행에 연결합니다. 예를 들어 50개의 항목에 대해 50개의 연속적인 증분과 어떤 종류 또는 델타의 50개 모멘텀을 연결하고 5000-10000번 반복합니다. 최대 10분까지 계산
