트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 517

새 코멘트
 
막심 드미트리예프스키 :

어쩌면 누군가가 탐닉하기를 원할 수도 있습니다. 숲은 증분으로 훈련되며 앞으로 1바에 대한 예측을 제공합니다. 설정은 훈련 깊이, 증분 지연 및 항목 수를 설정합니다(각각의 새 항목은 1bar씩 뒤로 시프트됨). 그런 다음 현재 가격 에서 예측 값을 뺍니다. 히스토그램은 각각의 새 막대에 대해서만 그려지며 시각화 도우미에서 보았습니다.

즉시 말해 - 오류율은 얼마입니까?

[삭제]  
도서관 :

즉시 말해 - 오류율은 얼마입니까?


오류를 보지 않고 히스토그램을보고 기간을 변경했습니다. 크게 느껴지고, 훈련 샘플이 많아져도 많이 줄어들지는 않습니다.. 하지만 나중에 z-score를 완성해서 봇을 통해 바로 확인해보도록 하겠습니다. 사실, 이 프레임워크에 증분뿐만 아니라 무엇이든 넣을 수 있습니다.

증분에 대해 약간의 지연을 설정하면(여기서는 1), 자주 예측하는 것 같습니다. 히스토그램의 각 열은 다음에 대한 예측입니다. 술집. 0보다 작음 - 매수, 높음 - 매도. 글쎄, 값은 몇 점의 상승/하락이 예상되는지입니다.

[삭제]  

그건 그렇고, 누군가가 추세 구성 요소 +를 모델에 증분에 추가하는 방법에 대한 제안이 있다면 감사할 것입니다. 이것은 강한 장기 추세에 대한 예측을 약간 향상시킬 것입니다(플랫에서 잘 예측함)

 
막심 드미트리예프스키 :

그건 그렇고, 누군가가 추세 구성 요소 +를 모델에 증분에 추가하는 방법에 대한 제안이 있다면 감사할 것입니다. 이것은 강한 장기 추세에 대한 예측을 약간 향상시킬 것입니다(플랫에서 잘 예측함)

적절한 Mashka의 파생물을 추가하면 행복이있을 것입니다.)

위협 또는 기간이 다른 Mashek 쌍의 더 나은 파생 상품.

[삭제]  
유리 아사울렌코 :

적절한 Mashka의 파생물을 추가하면 행복이있을 것입니다.)

위협 또는 기간이 다른 Mashek 쌍의 더 나은 파생 상품.


모든 MACD? )

 
막심 드미트리예프스키 :

모든 MACD? )

아니요, 다른 MA에서 나온 2개의 파생 상품과 이를 국회 입력으로 가져왔습니다. MACD는 덜 유익합니다.
[삭제]  
유리 아사울렌코 :
아니요, 다른 MA에서 나온 2개의 파생 상품과 이를 국회 입력으로 가져왔습니다. MACD는 덜 유익합니다.

조금 이따 해볼게

 
막심 드미트리예프스키 :

조금 이따 해볼게

NS 입력에 대해 유감스럽지 않다면 여전히 Mashki 사이에 델타를 밀어 넣을 수 있습니다. 미리 시그모이드를 통해 델타를 건너뛰고 0.5를 빼서 0으로 만들 수 있습니다.
[삭제]  
유리 아사울렌코 :
NS 입력에 대해 유감스럽지 않다면 여전히 Mashki 사이에 델타를 밀어 넣을 수 있습니다. 미리 시그모이드를 통해 델타를 건너뛰고 0.5를 빼서 0으로 만들 수 있습니다.

안타까운 일이 아닙니다. 최대 500개의 항목을 입력했습니다. :) 예, 실제로 증분을 최신 유행에 연결합니다. 예를 들어 50개의 항목에 대해 50개의 연속적인 증분과 어떤 종류 또는 델타의 50개 모멘텀을 연결하고 5000-10000번 반복합니다. 최대 10분까지 계산

 
막심 드미트리예프스키 :

안타까운 일이 아닙니다. 최대 500개의 항목을 입력했습니다. :) 그렇습니다. 예를 들어, 50개의 항목에 대해 50개의 연속적인 증분 및 일종의 델타 또는 델타의 50개 모멘텀과 같이 최신 유행에 증분을 추가하고 5000-10000번 반복합니다. 최대 10분까지 계산

그냥 추진력이 필요하지 않습니다. 꼬리로 치십시오. 결과는 실제 상태의 불확실성입니다.
1...510511512513514515516517518519520521522523524...3399
새 코멘트