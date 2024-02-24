트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3202

간단한 모델을 사용하여 환율을 예측하는흥미로운 사례

Time Series Forecasting by Comparing Many Models: EUR/TRY Rates
СанСаныч Фоменко #:

꾸준히 하락하는 리라화.... 예 - 성공적인 MO의 예를 들 수 있습니다. 2020 년이 될 슈퍼 트렌드에 대해 알고 있었다면 MO x3이 없었다면 완료되었을 것입니다.



СанСаныч Фоменко #:

그런 건 필요 없어요. 내가 필요한 건 네 모든 생각에 의문을 제기하는 트레이더야.

글쎄요, 당신은 전혀 생각이 없으니 두 가지 악 중 하나를 선택하는 거죠.
Forester #:
꾸준히 하락하는 리라화.... 예 - 성공적인 MO의 예를 들 수 있습니다. 2020년이 될 슈퍼 트렌드에 대해 알고 있었고 MO x3이 없었다면 끝났을 것입니다.
MO를 테스트하는 좋은 방법
 
mytarmailS #:
그림은 시장에서의 축적/분배의 좋은 예입니다...

볼륨 살펴보기

터키 인구 전체가 리라를 비축하고 누군가가 이를 유통시켰습니다. 90년대처럼 나라 전체를 강탈한 거죠.

거래량은 틱 거래량, 즉 한 브로커리지 센터 내 거래량입니다. 차트는 메타쿼트 데모에서 가져온 것입니다. 2020년 거래량이 급격히 감소한 것은 2020년 이전에는 한 소스에서, 이후에는 다른 소스에서 데이터를 가져왔음을 나타냅니다.


:) 채널을 켜고 이동할 수 있습니다.


 
Forester #:

터키 국민 전체가 리라를 사재기하고 누군가가 이를 유통시켰습니다. 90년대에 그랬던 것처럼 전국을 강탈한 것이죠.

거래량은 틱 거래량, 즉 한 브로커리지 센터 내 거래량입니다. 차트는 메타쿼트 데모에서 가져온 것입니다. 2020년 거래량이 급감한 것은 아마도 2020년 이전에는 한 소스에서, 이후에는 다른 소스에서 데이터를 가져왔다는 의미일 것입니다.


아, 틱 기반이라면 제 게시물이 정확하지 않습니다.
Moshka는 매수 및 보유 전략을 능가했습니다.

터미널에서 그렇게 좋지 않으며 분명히 스프레드가 자주 물립니다. DC의 유동성에도 문제가 있을 수 있습니다.


 
Maxim Dmitrievsky #:

모쉬카는

신호를 시작하겠습니다.

mytarmailS #:

그냥 신호를 시작하세요.

네 신호는 필요 없어.
