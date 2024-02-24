트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3202 1...319531963197319831993200320132023203320432053206320732083209...3399 새 코멘트 СанСаныч Фоменко 2023.08.23 16:23 #32011 간단한 모델을 사용하여 환율을 예측하는흥미로운 사례 Time Series Forecasting by Comparing Many Models: EUR/TRY Rates www.r-bloggers.com [This article was first published on DataGeeek , and kindly contributed to R-bloggers]. (You can report issue about the content on this page here) Aleksei Kuznetsov 2023.08.23 22:39 #32012 СанСаныч Фоменко #:간단한 모델을 사용하여 환율을 예측하는흥미로운 사례 꾸준히 하락하는 리라화.... 예 - 성공적인 MO의 예를 들 수 있습니다. 2020 년이 될 슈퍼 트렌드에 대해 알고 있었다면 MO x3이 없었다면 완료되었을 것입니다. [삭제] 2023.08.24 05:21 #32013 СанСаныч Фоменко #:그런 건 필요 없어요. 내가 필요한 건 네 모든 생각에 의문을 제기하는 트레이더야. 글쎄요, 당신은 전혀 생각이 없으니 두 가지 악 중 하나를 선택하는 거죠. [삭제] 2023.08.24 06:55 #32014 Forester #: 꾸준히 하락하는 리라화.... 예 - 성공적인 MO의 예를 들 수 있습니다. 2020년이 될 슈퍼 트렌드에 대해 알고 있었고 MO x3이 없었다면 끝났을 것입니다. MO를 테스트하는 좋은 방법 Aleksei Kuznetsov 2023.08.24 08:56 #32015 mytarmailS #: 그림은 시장에서의 축적/분배의 좋은 예입니다... 볼륨 살펴보기 터키 인구 전체가 리라를 비축하고 누군가가 이를 유통시켰습니다. 90년대처럼 나라 전체를 강탈한 거죠. 거래량은 틱 거래량, 즉 한 브로커리지 센터 내 거래량입니다. 차트는 메타쿼트 데모에서 가져온 것입니다. 2020년 거래량이 급격히 감소한 것은 2020년 이전에는 한 소스에서, 이후에는 다른 소스에서 데이터를 가져왔음을 나타냅니다. [삭제] 2023.08.24 09:40 #32016 :) 채널을 켜고 이동할 수 있습니다. mytarmailS 2023.08.24 09:43 #32017 Forester #:터키 국민 전체가 리라를 사재기하고 누군가가 이를 유통시켰습니다. 90년대에 그랬던 것처럼 전국을 강탈한 것이죠. 거래량은 틱 거래량, 즉 한 브로커리지 센터 내 거래량입니다. 차트는 메타쿼트 데모에서 가져온 것입니다. 2020년 거래량이 급감한 것은 아마도 2020년 이전에는 한 소스에서, 이후에는 다른 소스에서 데이터를 가져왔다는 의미일 것입니다. 아, 틱 기반이라면 제 게시물이 정확하지 않습니다. [삭제] 2023.08.24 09:46 #32018 Moshka는 매수 및 보유 전략을 능가했습니다. 터미널에서 그렇게 좋지 않으며 분명히 스프레드가 자주 물립니다. DC의 유동성에도 문제가 있을 수 있습니다. mytarmailS 2023.08.24 10:42 #32019 Maxim Dmitrievsky #:모쉬카는 신호를 시작하겠습니다. [삭제] 2023.08.24 10:47 #32020 mytarmailS #:그냥 신호를 시작하세요. 네 신호는 필요 없어. 1...319531963197319831993200320132023203320432053206320732083209...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
간단한 모델을 사용하여 환율을 예측하는흥미로운 사례
그런 건 필요 없어요. 내가 필요한 건 네 모든 생각에 의문을 제기하는 트레이더야.
꾸준히 하락하는 리라화.... 예 - 성공적인 MO의 예를 들 수 있습니다. 2020년이 될 슈퍼 트렌드에 대해 알고 있었고 MO x3이 없었다면 끝났을 것입니다.
그림은 시장에서의 축적/분배의 좋은 예입니다...
터키 인구 전체가 리라를 비축하고 누군가가 이를 유통시켰습니다. 90년대처럼 나라 전체를 강탈한 거죠.
거래량은 틱 거래량, 즉 한 브로커리지 센터 내 거래량입니다. 차트는 메타쿼트 데모에서 가져온 것입니다. 2020년 거래량이 급격히 감소한 것은 2020년 이전에는 한 소스에서, 이후에는 다른 소스에서 데이터를 가져왔음을 나타냅니다.
:) 채널을 켜고 이동할 수 있습니다.
Moshka는 매수 및 보유 전략을 능가했습니다.
터미널에서 그렇게 좋지 않으며 분명히 스프레드가 자주 물립니다. DC의 유동성에도 문제가 있을 수 있습니다.
모쉬카는
신호를 시작하겠습니다.
그냥 신호를 시작하세요.