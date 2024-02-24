트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3204 1...319731983199320032013202320332043205320632073208320932103211...3399 새 코멘트 Aleksey Nikolayev 2023.08.24 17:09 #32031 fxsaber #:Lira는 실제로 수년간 온리 클로즈 모드에 있었습니다. 이웃의 심전도에 MO를 적용하는 것이 더 유용합니다. ZY 로직 문제. 리라로만 무엇이든 살 수있는 특정 국가가 있습니다. 동시에 절대적으로 모든 것 (급여 포함)에는 미국 달러로 표시된 가격표가 있으며 리라는 환율에 따라 달라집니다. 그리고 이제 리라는 미국 달러에 비해 세 배 더 저렴해졌습니다. 외국인이나 현지인이 이것으로 돈을 버는 것이 이론적으로도 가능 했습니까? 우리는 터키에 대해 이야기하는 것이 아니라 결국 실시간으로 어떤 수입이 발생하는지 정확히 보여줄 수있는 이상적인 모델에 대해 이야기하고 있다는 점을 미리 말씀 드리겠습니다. 터키도 포함됩니다. 리라로 벌 것인지 미국 달러로 벌 것인지 확실하지 않으신가요? 모두가 세 배의 리라를 벌었기 때문에 모두 리라로 벌었습니다) 예를 들어 미국 달러로 벌 수 있고 가장 중요한 것은 리라로 대출을 상환 할 수 있다면 가능하지만 문제의 조건에 따라 불가능할 가능성이 높습니다. 그런 다음 리라는이 나라에서 돈이 아니라는 것이 밝혀졌습니다. fxsaber 2023.08.24 19:09 #32032 Aleksey Nikolayev #:리라로 대출을받을 수 있고 가장 중요한 것은 대출을 상환하는 것이 가능하지만 문제 조건에 따라 불가능할 가능성이 높습니다. 그러면이 나라에서 리라가 돈이 아니라는 것이 밝혀졌습니다. 리라화의 마진 거래는 대략적으로 말하면 하람입니다. Aleksey Vyazmikin 2023.08.24 19:11 #32033 fxsaber #:리라화 마진 거래는 엄밀히 말하면 불법입니다. 선물이나 옵션이 없나요? fxsaber 2023.08.24 19:13 #32034 Ivan Butko #:교육부의 관점에서 패턴화는 암기식 학습과 어떻게 다른가요? 저는 이 스레드에서 MO에 무능한 몇 안되는 사람 중 한 명입니다. 그래서 글을 거의 읽거나 게시하지 않습니다. fxsaber 2023.08.24 19:16 #32035 Aleksey Vyazmikin #:선물이나 옵션이 없나요? 파생상품은 거의 모든 분야에 존재할 것입니다. 보험 회사처럼 경제적인 측면은 별로 없습니다. Aleksey Nikolayev 2023.08.24 20:34 #32036 fxsaber #:리라화 마진 거래는 엄밀히 말하면 불법입니다. 신이시여, 마진 거래. 그러한 국가의 중앙 은행이 어떻게 작동 할 수 있는지에 대한 의문이 생깁니다. 미국 달러로도 운영되나요? 대출은 어떻게 발행하며 어떤 통화로 어디서 금리를 받나요? Aleksey Vyazmikin 2023.08.24 20:48 #32037 fxsaber #:파생상품은 거의 모든 것에 존재할 것입니다. 보험 회사와 마찬가지로 경제성이 거의 없습니다. 국가별 통계는 없습니다. 하지만 원자재 구매의 경우 생산 비용을 절감할 수 있는 이상적인 도구가 될 수 있습니다. 그리고 저는 조건부 레버리지로 수익을 창출할 수 있는 가능성에 더 관심이 많습니다. Aleksey Vyazmikin 2023.08.24 20:49 #32038 흥미로운 비주얼리제이션 [삭제] 2023.08.26 15:12 #32039 임의의 길이의 가격 조각에서 패턴을 찾으면 완전히 무작위입니다. 변동성이있는 경우 강한 버스트 후 통합이있을 때 사소한 패턴을 찾을 수 있습니다 (라인 이후). 선 이전에는 길이 25의 패턴이 일치하고 그 이후에는 계속됩니다. 변동성에서도 예측 지평선에 따라 패턴이 얽히고 설키는 것을 볼 수 있습니다. Valeriy Yastremskiy 2023.08.26 15:19 #32040 Maxim Dmitrievsky #:무작위 길이의 가격 청크에서 패턴을 찾으면 완전히 무작위입니다. 변동성이 큰 경우, 강한 급등 후 (선 이후) 통합이 있을 때 사소한 패턴을 찾을 수 있습니다. 선 이전에는 길이 25의 패턴이 일치하고 이후에는 그 연속입니다. 변동성에서도 예측 지평선에 따라 패턴이 얽히고 설키는 것을 볼 수 있습니다. 아무도 파동을 취소하지 않았으니 당연한 결과입니다. 시간 경과에 따른 트레이딩 세션을 조사하는 것은 정상적인 작업입니다. 1...319731983199320032013202320332043205320632073208320932103211...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Lira는 실제로 수년간 온리 클로즈 모드에 있었습니다. 이웃의 심전도에 MO를 적용하는 것이 더 유용합니다.
ZY 로직 문제.
리라로만 무엇이든 살 수있는 특정 국가가 있습니다. 동시에 절대적으로 모든 것 (급여 포함)에는 미국 달러로 표시된 가격표가 있으며 리라는 환율에 따라 달라집니다.
그리고 이제 리라는 미국 달러에 비해 세 배 더 저렴해졌습니다. 외국인이나 현지인이 이것으로 돈을 버는 것이 이론적으로도 가능 했습니까?
우리는 터키에 대해 이야기하는 것이 아니라 결국 실시간으로 어떤 수입이 발생하는지 정확히 보여줄 수있는 이상적인 모델에 대해 이야기하고 있다는 점을 미리 말씀 드리겠습니다. 터키도 포함됩니다.
리라로 벌 것인지 미국 달러로 벌 것인지 확실하지 않으신가요? 모두가 세 배의 리라를 벌었기 때문에 모두 리라로 벌었습니다)
예를 들어 미국 달러로 벌 수 있고 가장 중요한 것은 리라로 대출을 상환 할 수 있다면 가능하지만 문제의 조건에 따라 불가능할 가능성이 높습니다. 그런 다음 리라는이 나라에서 돈이 아니라는 것이 밝혀졌습니다.
리라화의 마진 거래는 대략적으로 말하면 하람입니다.
선물이나 옵션이 없나요?
교육부의 관점에서 패턴화는 암기식 학습과 어떻게 다른가요?
저는 이 스레드에서 MO에 무능한 몇 안되는 사람 중 한 명입니다. 그래서 글을 거의 읽거나 게시하지 않습니다.
파생상품은 거의 모든 분야에 존재할 것입니다. 보험 회사처럼 경제적인 측면은 별로 없습니다.
신이시여, 마진 거래. 그러한 국가의 중앙 은행이 어떻게 작동 할 수 있는지에 대한 의문이 생깁니다. 미국 달러로도 운영되나요? 대출은 어떻게 발행하며 어떤 통화로 어디서 금리를 받나요?
국가별 통계는 없습니다.
하지만 원자재 구매의 경우 생산 비용을 절감할 수 있는 이상적인 도구가 될 수 있습니다.
그리고 저는 조건부 레버리지로 수익을 창출할 수 있는 가능성에 더 관심이 많습니다.
흥미로운 비주얼리제이션
임의의 길이의 가격 조각에서 패턴을 찾으면 완전히 무작위입니다.
변동성이있는 경우 강한 버스트 후 통합이있을 때 사소한 패턴을 찾을 수 있습니다 (라인 이후).
선 이전에는 길이 25의 패턴이 일치하고 그 이후에는 계속됩니다. 변동성에서도 예측 지평선에 따라 패턴이 얽히고 설키는 것을 볼 수 있습니다.
아무도 파동을 취소하지 않았으니 당연한 결과입니다. 시간 경과에 따른 트레이딩 세션을 조사하는 것은 정상적인 작업입니다.