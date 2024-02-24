트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1598 1...159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605...3399 새 코멘트 [삭제] 2020.01.16 07:59 #15971 보리스 : 소통이 최고의 가치입니다! 일부 커플은 이미 "슬라이드"를 보여주고 있습니다. 균형 곡선이 아래를 내려다보기 시작하는 로컬 최대값의 존재 누군가가 이미 이 과정을 관리하기 시작했고 조만간 다른 모든 커플도 같은 운명에 처하게 될 것이라는 사실에 감사드립니다. 이와 관련하여 "슬라이드"가 없지만 공개적으로 게시하지 않는 솔루션을 찾는 것이 좋습니다 모드를 클러스터링하고 새 데이터로 전환하는 방법을 확인하십시오. 예를 들어, 특정 시간 또는 이와 유사한 시간에 판매를 위해 구매를 적시에 변경합니다. 일반적으로 모드는 오래 지속되며 가장 중요한 것은 제 시간에 전환하는 것입니다. Boris 2020.01.16 08:19 #15972 막심 드미트리예프스키 : 모드를 클러스터링하고 새 데이터로 전환하는 방법을 확인하십시오. 예를 들어, 특정 시간 또는 이와 유사한 시간에 판매를 위해 구매를 적시에 변경합니다. 일반적으로 모드는 오래 지속되며 가장 중요한 것은 제 시간에 전환하는 것입니다. 나는 일반적으로 "매수/매도" 변경에 대한 모든 결과를 테스트합니다. 일반적으로 작동하지 않습니다 우리는 그것이 합성 물질에 적용될 수 있는지 생각하고 거기에 가야합니다 왜냐하면 그러한 차트에는 분명히 잡을 것이 없기 때문입니다. Mihail Marchukajtes 2020.01.16 15:50 #15973 아니, 진지하게, 음, 그냥 운이 좋았습니다 .... 결국 모든 MO는 운이 좋든 아니 든입니다. 사람마다 거리가 다를 뿐입니다. 거의 끝났습니다 :-( Boris 2020.01.18 14:10 #15974 막심 드미트리예프스키 : 모드를 클러스터링하고 새 데이터로 전환하는 방법을 확인하십시오. 예를 들어, 특정 시간 또는 이와 유사한 시간에 판매를 위해 구매를 적시에 변경합니다. 일반적으로 모드는 오래 지속되며 가장 중요한 것은 제 시간에 전환하는 것입니다. 몇 달 동안 이 접근 방식은 작동하지 않을 것입니다 주에 대한 데이터가 너무 적고 정렬 방법이 명확하지 않습니다. 주에는 금요일이나 화요일이 없습니다. mtyvnel 2020.01.18 14:51 #15975 안녕하세요 ! 나는 미래가 신경망 에 속한다고 확신합니다. 이것의 예는 이 계정입니다 - ... 하지만 신경망에 대한 다른 생각이 있었는데... Convolutional Neural Networks를 기반으로 Expert Advisor를 작성해 봅시다. Keras 및 Tensorflow 2 라이브러리를 사용하는 Python에서. 차트의 스크린샷을 업로드하고 네트워크가 과거 스크린샷을 기반으로 예측을 제공하도록 하면 가격이 오르거나 내릴 것입니다! 나는 프로그래머가 아닙니다. 불행히도 모든 것을 스스로 할 것입니다. 관심을 위해 시도해야합니다 ... Андрей 2020.01.20 00:18 #15976 엠티브넬 : 안녕하세요 ! 나는 미래가 신경망에 속한다고 확신합니다. 이것의 예는 이 계정입니다 - ... 하지만 신경망에 대한 다른 생각이 있었는데... Convolutional Neural Networks를 기반으로 Expert Advisor를 작성해 봅시다. Keras 및 Tensorflow 2 라이브러리를 사용하는 Python에서. 차트의 스크린샷을 업로드하고 네트워크가 과거 스크린샷을 기반으로 예측을 제공하도록 하면 가격이 오르거나 내릴 것입니다! 나는 프로그래머가 아닙니다. 불행히도 모든 것을 스스로 할 것입니다. 관심을 위해 시도해야합니다 ... https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0212320 Forecasting stock prices with a feature fusion LSTM-CNN model using different representations of the same data journals.plos.org Forecasting stock prices plays an important role in setting a trading strategy or determining the appropriate timing for buying or selling a stock. We propose a model, called the feature fusion long short-term memory-convolutional neural network (LSTM-CNN) model, that combines features learned from different representations of the same data... [삭제] 2020.01.20 03:42 #15977 보리스 : 몇 달 동안 이 접근 방식은 작동하지 않을 것입니다 주에 대한 데이터가 너무 적고 정렬 방법이 명확하지 않습니다. 주에는 금요일이나 화요일이 없습니다. 모든 것이 명확하고 욕망이있을 것입니다 Boris 2020.01.20 19:08 #15978 막심 드미트리예프스키 : 모든 것이 명확하고 욕망이있을 것입니다 시계 등에는 날짜 전환과 관련된 뉘앙스가 있습니다. 런던에서 21-22시간에 날짜 전환 시점에서 오픈의 가치는 당신이 흥미로운 것을 받을 수 있게 해주는 것처럼 보이지만, 우리가 알고 있는 바와 같이 이 순간 스프레드가 "너무" 확대될 수 있고 이는 이러한 흥미가 실현되는 것을 방해할 수 있습니다. 관행 Boris 2020.01.22 19:17 #15979 그리고 지금은 잡을 것이 없습니다. 사실, "선반"에 도달한 후 프로세스의 특정 "정상성"을 볼 수 있습니다.))) [삭제] 2020.01.24 20:22 #15980 terver 또는 random walk 또는 무엇이든에 대해 조금. 우리는 익숙하지 않은 점쟁이를 데리고 그녀 앞에 눈을 둡니다. 우리는 우리에게 관심이 있는 매우 구체적인 질문을 합니다. 미래에 일어날 일입니다. 한 덱에는 140장(또는 그 이상)의 카드가 있습니다. 점쟁이는 자신이 전혀 알지 못했던 현재 상황의 세부 사항을 완전히 설명하고 미래에 일어날 일(아직 확인할 수 없음)을 설명하는 3장의 카드를 뽑습니다. 우리는 점쟁이가 다른 낯선 사람들과 함께 하는 추가 작업을 관찰하고 그들도 여전히 기뻐합니다. 모든 것이 투명하고 사람들은 익명이며 점쟁이를 포함해 누구에 대해서도 아는 사람이 없으며 세션은 무료입니다. 5~7번의 관찰 끝에 뇌가 무너져 내렸습니다. 표본 대표자로 충분합니까? 10포인트 3.mq4 EA 및 실제 계정 랜덤 흐름 이론과 FOREX 1...159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
소통이 최고의 가치입니다!
일부 커플은 이미 "슬라이드"를 보여주고 있습니다. 균형 곡선이 아래를 내려다보기 시작하는 로컬 최대값의 존재
누군가가 이미 이 과정을 관리하기 시작했고 조만간 다른 모든 커플도 같은 운명에 처하게 될 것이라는 사실에 감사드립니다.
이와 관련하여 "슬라이드"가 없지만 공개적으로 게시하지 않는 솔루션을 찾는 것이 좋습니다
모드를 클러스터링하고 새 데이터로 전환하는 방법을 확인하십시오. 예를 들어, 특정 시간 또는 이와 유사한 시간에 판매를 위해 구매를 적시에 변경합니다.
일반적으로 모드는 오래 지속되며 가장 중요한 것은 제 시간에 전환하는 것입니다.
나는 일반적으로 "매수/매도" 변경에 대한 모든 결과를 테스트합니다.
일반적으로 작동하지 않습니다
우리는 그것이 합성 물질에 적용될 수 있는지 생각하고 거기에 가야합니다
왜냐하면 그러한 차트에는 분명히 잡을 것이 없기 때문입니다.
아니, 진지하게, 음, 그냥 운이 좋았습니다 .... 결국 모든 MO는 운이 좋든 아니 든입니다. 사람마다 거리가 다를 뿐입니다.
거의 끝났습니다 :-(
몇 달 동안 이 접근 방식은 작동하지 않을 것입니다
주에 대한 데이터가 너무 적고 정렬 방법이 명확하지 않습니다.
주에는 금요일이나 화요일이 없습니다.
안녕하세요 ! 나는 미래가 신경망 에 속한다고 확신합니다. 이것의 예는 이 계정입니다 - ...
하지만 신경망에 대한 다른 생각이 있었는데...
Convolutional Neural Networks를 기반으로 Expert Advisor를 작성해 봅시다.
Keras 및 Tensorflow 2 라이브러리를 사용하는 Python에서.
차트의 스크린샷을 업로드하고 네트워크가 과거 스크린샷을 기반으로 예측을 제공하도록 하면 가격이 오르거나 내릴 것입니다!
나는 프로그래머가 아닙니다. 불행히도 모든 것을 스스로 할 것입니다. 관심을 위해 시도해야합니다 ...
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0212320
모든 것이 명확하고 욕망이있을 것입니다
그리고 지금은 잡을 것이 없습니다.
사실, "선반"에 도달한 후 프로세스의 특정 "정상성"을 볼 수 있습니다.)))